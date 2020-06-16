Все перспективные развязки Новосибирска связаны исключительно с магистралями непрерывного движения: в генеральном плане развития города до 2030 года, который корректировался муниципальным проектным институтом, обозначены два глобальных транспортных каркаса. Это Ипподромская — четвертый мост — Станционная и Южный транзит (Ордынское шоссе — Бугринский мост — Восточный обход).

— Подход такой. Многоуровневая развязка сама по себе проблему не решает, если это не магистраль непрерывного движения, которая должна в целом работать. То есть просто на каком-то отдельном перекрестке делать, если соседние перекрестки все равно со светофорами, смысла нет никакого, кроме, грубо говоря, закапывания миллиарда денег. Потому что просто работает закон перемещения пробок: пробка переместится на 500 метров в другое место, — объясняет Михаил Никулин.



Ипподромская, которая изначально задумывалась как магистраль непрерывного движения, сейчас имеет два светофорных перекрестка. Так вот, с улицей Кропоткина дорожники пока не знают, что делать, а перекресток с Военной планируется вообще ликвидировать (кстати, за необходимость развязки в этом месте проголосовало наибольшее число читателей НГС).