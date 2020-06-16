Недавно мы публиковали материал о том, где в городе нужно бы построить двухэтажные развязки, — статья вызвала резонанс, читатели активно обсуждали тему, а столичный блогер Илья Варламов подверг критике саму идею строительства в городе таких развязок (мол, они не помогут). Вместе с представителем городского департамента транспорта Михаилом Никулиным НГС ознакомился с новым планом развития транспортной сети и узнал, где реально запроектированы многоуровневые развязки — это всё оказались совершенно другие места.
Все перспективные развязки Новосибирска связаны исключительно с магистралями непрерывного движения: в генеральном плане развития города до 2030 года, который корректировался муниципальным проектным институтом, обозначены два глобальных транспортных каркаса. Это Ипподромская — четвертый мост — Станционная и Южный транзит (Ордынское шоссе — Бугринский мост — Восточный обход).
— Подход такой. Многоуровневая развязка сама по себе проблему не решает, если это не магистраль непрерывного движения, которая должна в целом работать. То есть просто на каком-то отдельном перекрестке делать, если соседние перекрестки все равно со светофорами, смысла нет никакого, кроме, грубо говоря, закапывания миллиарда денег. Потому что просто работает закон перемещения пробок: пробка переместится на 500 метров в другое место, — объясняет Михаил Никулин.
Ипподромская, которая изначально задумывалась как магистраль непрерывного движения, сейчас имеет два светофорных перекрестка. Так вот, с улицей Кропоткина дорожники пока не знают, что делать, а перекресток с Военной планируется вообще ликвидировать (кстати, за необходимость развязки в этом месте проголосовало наибольшее число читателей НГС).
— Ипподромская, она же четвертый мост, — единый каркас. У нас никогда не планировалась развязка с улицей Военной у «Ауры»: этот перекресток всегда был временный, до тех пор, пока мы не будем строить улицу Лескова. Улицу Лескова мы должны выводить на улицу Максима Горького, там специальный есть земельный коридор. Делается развязка, поле специально оставлено, и выходит на Горького. После этого улица Военная, этот перекресток, грубо говоря, закрывается, становится местной улочкой, — говорит специалист.
Итак, транспорт с Ипподромской проходит через многоуровневую развязку на площади Будагова, попадает на четвертый мост, минует путепровод над железной дорогой и попадает на площадь Энергетиков. Здесь в ближайшие пару лет также пройдет строительство двухуровневой развязки.
Затем на Станционной планируется обустроить перекресток с улицей Дукача со строительством нового участка этой улицы. А в районе Медвежьего озера в перспективных планах департамента архитектуры обнаружилась гигантская развязка-клевер с выходом на Толмачевское шоссе.
— Второй важный коридор — это Южный транзит и улица Доватора. Южный транзит проходит от Ордынки и упирается в Восточный обход. Заложен каскад развязок, в том числе на «Тещином языке», очень важная. Видно, что она будет очень сложная. В дискуссиях дополнительная развязка на Сибиряков-Гвардейцев. На правом берегу — путепровод над железной дорогой от Большевички, возможное примыкание улицы Кирова, однозначно развязка с будущей улицей Доватора, которая продлевается от Гусинобродского шоссе на юг на Пединститут. Это еще одна магистраль непрерывного движения, — продолжает Никулин.
Чтобы появилась эта магистраль, нужны не только развязки, но и сама дорога, которая пройдет в поймах рек Тулинка и Плющиха. Пока от этой магистрали есть только Бугринский мост со своими развязками — он и задумывался как часть Южного транзита. А дополнительно соединение Южного транзита с улицей Доватора предполагает в дальней перспективе строительство транспортного коридора через Трикотажную и далее на север.
— Еще направление — это юг, Академгородок. Это реконструкция развязки на Октябрьский мост — еще один заезд с Большевистской на мост со стороны набережной, для того чтобы исключить левый поворот автомобилей. Прорабатывается проект двухуровневой развязки на Матвеевке — улица Одоевского выходит на Бердское шоссе. Следующая развязка — проспект Строителей — Бердское шоссе, основной главный въезд в Академгородок, — рассказывает эксперт.
Вот, к примеру, развязка возле Коммунального моста — машины, идущие со стороны центра, попадают на мост, поворачивая направо на специальную петлю.
А эта развязка на Матвеевке — Бердское шоссе проходит под путепроводом, выходящим на улицу Одоевского. Предусмотрены несколько съездов и заездов.
Развязка клеверного типа на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей — шоссе проходит сверху.