Как я провела 5 дней в коме. История журналистки НГС, которая выжила после падения тополя на голову

Если бы в 1997 году существовал НГС, то 7 мая про меня вышла бы новость с таким же заголовком, как это было у нас в 2016 году: на девочку-подростка рухнул гнилой тополь. Я очень хорошо запомнила этот день — тогда был сильный ветер. Мне 12 лет, я в чёрной юбке и кожаной куртке вернулась из школы, забрала почту и положила брату письмо от друга. Скоро — итоговая контрольная по математике, а значит, мне надо бежать на книжную ярмарку на станции метро «Гагаринская» и покупать задачник.



Я иду обычной дорогой по Кропоткина — это популярная улица, которая ведёт к метро, поэтому каждый день здесь тысячи пешеходов. Я уже вижу Красный проспект и останавливаюсь у киоска с мороженым возле школы №13. Темнота.



Следующее воспоминание — как я просыпаюсь в реанимации в горбольнице №1, вижу людей в белых халатах и сразу понимаю, где я нахожусь. Спрашиваю, какое сегодня число:



— 11 мая.

— У меня же завтра контрольная по математике! — откидываю одеяло и собираюсь встать и уйти.

— Лежи, тебе ещё не меньше месяца тут.