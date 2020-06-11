Архитекторы объяснили, почему место женщины — на кухне

Если увеличить жилплощадь за счет балкона не получается, можно визуально разделить пространство квартиры на несколько зон. И вот уже в скромной однушке появляются отдельные спальня, детская, гостиная, а если повезёт, то и кабинет. В чем секрет зонирования и как выжать максимум даже из тесного жилья, рассказали архитекторы и дизайнеры.



Объединение с кухней — прошлый век



Раньше, когда ещё не было запрета на снос несущих стен, было модно объединять гостиные с кухней. Теперь, со слов специалистов, от такого решения (если оно было принято) спешат избавиться, а кухня стала самодостаточной частью квартиры. Её даже стремятся обособить.

