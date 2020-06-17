Адский паровоз: топ-менеджер продаёт у «Победы» мясо из техасского смокера. Такой диковинный агрегат вы не видели

Пространство перед универсамом превращается в парк фуд-траков. На этой неделе здесь появился фургон с мясом из так называемой техасской коптильни, похожей на первые паровозы начала 19-го века. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с владельцем фургона — им оказался колоритный предприниматель, который начинал ещё в 90-х, занимался самыми разными вещами — от ценных бумаг до производства курятины. А коптить мясо по-техасски начал просто потому, что ему нужно было чем-то кормить многочисленных друзей.
Фургон «ХалапеньО смокер» появился на площадке перед универсамом вечером во вторник. Мобильная точка выглядит непривычно, видно, что это не стандартный фуд-трак, которые сегодня предлагаются специализированными компаниями. Рядом с ним органично смотрелись бы байкеры в коже. Набор блюд в фургоне в целом предсказуемый: бургеры, шаурма, кесадилья. Цены начинаются со 180 рублей, а самый дорогой бургер стоит 350 рублей.Особенность точки в том, как для предлагаемых здесь блюд уличной еды готовят мясо. Его томят в специальной печи-коптильне под названием техасский смокер.
«ХалапеньО» — проект предпринимателя Юрия Курочкина, который за свою довольно долгую уже жизнь успел поработать в самых разных сферах бизнеса. Начинал ещё в советские времена на заводе, потом пошел «в коммерцию», трудился в компании бизнесмена яркой судьбы Вольдемара Басалаева, работал в финансовой корпорации «Алемар». Ему довелось управлять и животноводческими предприятиями, и инновационными компаниями.
Юрий уже было вовсе отошел от дел, «занявшись внуками», но увлекся технологией «техасского копчения». Да так, что купил настоящий дорогой смокер. Агрегат, похожий на небольшие первые паровозы начала 19-го века, стоит теперь на заднем дворе небольшого павильона на улице Блюхера. Основная его часть — это большая «труба», в которую из топки поступает горячий воздух и, проходя через коптильную камеру из одного конца в другой, мягко обволакивает лежащие в ней продукты. Мясо готовится в смокере долго, иной кусок говядины требует больше 10 часов непрерывной обработки. На выходе получаются ароматные, пропитанные специями и дымом куски, внешне плотные, но в руках распадающиеся на части.
Несмотря на кажущуюся простоту, агрегат имеет массу нюансов. Например, наличие двух труб сверху — не прихоть дизайнера, а технологический приём: таким образом обеспечивается нужное течение горячего воздуха внутри. Сам аппарат — многофункционален. Кроме коптильни, в нем есть отдельный гриль с поднимающейся решеткой и жаровня с вертелом. Аппарат сделан под заказ и, как говорят рестораторы, мог стоить в районе миллиона рублей.
— Когда я покупал смокер, это не было каким-то бизнес-решением. Я просто люблю готовить, для меня это лучший способ отдыха, расслабления. И я подумал, что даже если ничего не выйдет, то просто поставлю его у себя и буду на нем делать мясо для друзей, — говорит Курочкин.
Отдых, впрочем, получается довольно активным. По словам Юрия, он теряет под килограмм своего веса, пока из куска сырой говяжьей грудинки получается подкопченный брискет. В идеале такое мясо нужно есть за столом, просто положив в тарелку с овощами и соусами. Зимний сезон Юрий отработал, взяв в аренду столовую на одной из пригородных баз, но публике, которая туда приезжала, было достаточно недорогих пельменей и блинов. Поэтому он решил перебираться в город, где можно было найти клиентов, способных оценить мясо из смокера.
Открывать сразу большое заведение было страшновато (да и денег на это требовалось больше, чем тех, которыми он готов был рискнуть). Поэтому Курочкин решил начать с небольшой точки на Блюхера. Место неприметное (людей ходит мало, фасад закрывают деревья), но даже в таком непростом месте, как Студенческая, у точки появились поклонники. Можно было пытаться потихоньку развиваться там (например, построить на заднем дворе, где стоит смокер, летнюю площадку), но тут грянула пандемия. Стало понятно, что нужна мобильная точка, которую можно будет вывезти куда-то в центр.
Теперь это настоящий семейный бизнес. Фургоном в центре занимается дочь, пока отец коптит на другом берегу мясо в диковинном агрегате, похожем на автомобиль из фильмов в стиле стимпанк.
«ХалапеньО» — не первая попытка готовить и продавать брискет в Новосибирске. Ещё в 2017 году в микрорайоне «Европейский берег» появился бар Jack Smoker, где коптильня была основой концепции. Заведение, правда, долго не продержалось. Сейчас большая коптильня такого типа имеется в ресторане «Горячий цех», который расположен в нескольких минутах ходьбы от точки, где запарковался фургон «ХалапеньО».