Адский паровоз: топ-менеджер продаёт у «Победы» мясо из техасского смокера. Такой диковинный агрегат вы не видели

«ХалапеньО» — проект предпринимателя Юрия Курочкина, который за свою довольно долгую уже жизнь успел поработать в самых разных сферах бизнеса. Начинал ещё в советские времена на заводе, потом пошел «в коммерцию», трудился в компании бизнесмена яркой судьбы Вольдемара Басалаева, работал в финансовой корпорации «Алемар». Ему довелось управлять и животноводческими предприятиями, и инновационными компаниями.

Юрий уже было вовсе отошел от дел, «занявшись внуками», но увлекся технологией «техасского копчения». Да так, что купил настоящий дорогой смокер. Агрегат, похожий на небольшие первые паровозы начала 19-го века, стоит теперь на заднем дворе небольшого павильона на улице Блюхера. Основная его часть — это большая «труба», в которую из топки поступает горячий воздух и, проходя через коптильную камеру из одного конца в другой, мягко обволакивает лежащие в ней продукты. Мясо готовится в смокере долго, иной кусок говядины требует больше 10 часов непрерывной обработки. На выходе получаются ароматные, пропитанные специями и дымом куски, внешне плотные, но в руках распадающиеся на части.

