Не скажут в лицо: 10 неожиданных вещей, которые дико бесят мужчин (оказывается, они ненавидят... сандалии)

«У тебя отличная прическа, любимая», «мне все нравится» — повторяет, как заговоренный, несчастный муж. Если он скажет что-то другое — получит концерт в стиле «иди и выбирай другую получше, а я тут одна бедная-несчастная посижу». Между тем отличия между мужчинами и женщинами не видят только ленивые, у нас даже набор хромосом разный — это не происки врагов. А значит, и на вещи мы смотрим по-разному, что для нас хорошо и здорово, для них — уберите с глаз долой. И наоборот. Вы когда-нибудь пробовали обсудить со своим парнем стильную и красивую, на ваш взгляд, девушку? Могу поспорить, взгляды на женскую красоту
диаметрально немного разошлись. Ну что, девочки, хотите узнать правду о себе из первых уст? Корреспондент Алёна Золотухина старалась, чтобы мужчины были самые разные — для чистоты эксперимента.
Иван Кузьмин, региональный менеджер
— В девушках меня привлекает голос — если голос тебе подходит, это сразу многое может дать. Голос может быть сексуальным, а еще — улыбка, взгляд — это тоже многое решает. Простое прикосновение тоже может быть очень сексуальным — было такое в жизни, не объятия, а именно когда слегка касаются, сразу как будто считал информацию с человека.
Мне ужасно не нравится, когда девушки наносят тонну макияжа на лицо, пытаясь прикрыть изъян, даже если макияж выполнен грамотно — все равно смотрится ужасно. Лучше пусть будет видно прыщик или шрам, а не комок тонального крема. Естественная красота — это гораздо лучше.
— Не нравится нечистоплотность, когда посуда немытая стоит. Я сам по натуре очень чистоплотный, мне несложно навести порядок, все прибрать, и мне странно, если девушка не замечает таких очевидных вещей. Хорошо, если девушка умеет вкусно готовить и может удивить — сейчас это редкость.
Не нравятся закрытые девушки, если мы говорим об интимной стороне. Думаю, любому мужчине нравятся раскрепощенность и обоюдное желание, когда оба партнера думают друг о друге, а не в одностороннем порядке. Пассивная девушка — это неинтересно не только в постели, но и в жизни, если она сидит в своем коконе и ничего не хочет.
Часто стал замечать в женской речи много слов-паразитов, мне тоже это не нравится. Встречал девушек с неухоженными руками — на ногти мужчины тоже смотрят. Маникюр не обязательно должен быть с обалденным дизайном, аккуратных чистых ногтей будет достаточно. Не люблю, когда девушки носят брюки и джинсы, в юбках гораздо красивее (но не зимой в минус 30), правильной длины, мини — это вульгарно. Девушки сейчас стали одеваться гораздо стильнее, чем раньше, радует, что мода на откровенные наряды прошла.
Роман Иванов, фотограф
— Мне не нравится «парфюм из перехода» — это мое собирательное название, думаю, и так ясно, что это такое. Потратить время и деньги раз в год на хороший дорогой аромат — несложно, его хватит надолго, и он будет оценен по достоинству. В девушках меня отталкивает неопрятность — леди стоит быть аккуратной, то же касается и быта. Грязные волосы — сразу нет. Считаю, что приятный запах, прическа, открытая спина в одежде — это сексуально. Не люблю закрытость, когда нужно самому догадываться, чего ей хочется — неужели трудно сказать или хотя бы намекнуть?
Игорь Каменев, ресторатор
— Для меня недопустимы мат и курение. Не нравится, когда девушки не читают книги, когда отсутствует эрудиция — она должна быть, хотя бы немного. Не нравится пирсинг, к тату я нейтрален. Не знаю почему, но визуально не привлекает женская обувь на плоской подошве — сандалии, балетки, а еще брюки — я за юбки, платья, сарафаны.
— Одежда подчеркивает женский образ, фигуру, добавляет сексуальности. Конечно, феминистки считают, что достаточно быть естественной, но не зря же придумали понятие женственности, может быть, конечно, в угоду мужчинам, но тем не менее аксессуары и правильно подобранные вещи украшают женщину и подчеркивают ее красоту.
Красивые волосы привлекают внимание, мне нравятся кудрявые и пламенно-рыжие. Мужчины обращают внимание на мелочи, замечают детали, это правда. Например, первое, на что я обратил внимание в своей жене, — волосы, они красиво развевались, когда она танцевала. Еще я замечаю цвет глаз. Я против цветных линз и солнцезащитных очков, мне важно видеть истинный цвет глаз, для меня он играет роль.
Азамат Нурдинов, главный специалист по лизингу
— Мне не нравятся грубые, быдловатые девушки, хамство и мат — это некрасиво. Девушка должна быть ухоженной, элементарно — аккуратный маникюр и грамотный подбор одежды, а не когда на большой вес натягивают вещи в обтяжку — выглядит не очень. Сексуально смотрятся татуировки, но когда их немного и они в красивых местах — на бедре, под грудью. А короткие юбки, платья и оголенное тело стали сейчас такой обыденностью, что о сексуальности можно даже не говорить.
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