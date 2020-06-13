Не скажут в лицо: 10 неожиданных вещей, которые дико бесят мужчин (оказывается, они ненавидят... сандалии)





Иван Кузьмин, региональный менеджер



— В девушках меня привлекает голос — если голос тебе подходит, это сразу многое может дать. Голос может быть сексуальным, а еще — улыбка, взгляд — это тоже многое решает. Простое прикосновение тоже может быть очень сексуальным — было такое в жизни, не объятия, а именно когда слегка касаются, сразу как будто считал информацию с человека.



Мне ужасно не нравится, когда девушки наносят тонну макияжа на лицо, пытаясь прикрыть изъян, даже если макияж выполнен грамотно — все равно смотрится ужасно. Лучше пусть будет видно прыщик или шрам, а не комок тонального крема. Естественная красота — это гораздо лучше.

