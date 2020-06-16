Елена Смирнова (работает в частной компании): «Кто-то умер, не дождавшись помощи»

— Просто зла не хватает. За собственное здоровье я не очень беспокоюсь — сезонными простудами почти не болею. Но я с самого начала отнеслась к этому серьезно, потому что эпидемия — это не просто сезонный грипп. Но тут же дело не только в личном самочувствии. Самоизоляция нужна, чтобы вирус перестал распространяться. Это как просеки во время лесного пожара — огонь сожрет часть леса, но дальше не пойдёт. Ведь каждый из нас может быть переносчиком, даже не подозревая об этом. Поэтому и нужно было какое-то время всем сидеть дома, чтобы медики смогли справиться с заболеванием у тех, кто его уже подцепил, и дальше оно не распространилось.

Но у нас с сознательностью дело плохо. Сначала люди ещё как-то держались, а потом всё больше и больше начали откровенно «забивать» на все эти меры социального дистанцирования: гуляния все эти, пикники, дачи. В итоге мы имеем, что имеем. То есть никакого ослабления пандемии, полные больницы, чуть ли не каждый день истории про то, как кто-то умер, не дождавшись помощи. И получается, что такие, как я, себя ограничивали зря — всё в пустую было. Я уже наслышана про случаи, когда человек так же всё соблюдал, но не смог уберечься.