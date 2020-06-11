Летняя пора, теплый воздух, открытые окна, автомобиль-купе, в котором вы мчитесь вдвоем — романтика. Четырехдверные машины у многих автолюбителей не используются на полную — люди ездят поодиночке или парами, а задние места и двери остаются ненужными. Какие интересные и забавные купе предлагает новосибирская вторичка, сколько они стоят и чем хороши — подробнее в нашем обзоре.
ЗАЗ 968 М
Старый добрый «Запорожец» — чем вам не купе. Этот живой экземпляр 1994 года выпуска продается за 90 000 рублей, пробег всего 60 тысяч километров, последний хозяин ездит на нем аж 16 лет. Видно, что за машиной ухаживали, в салоне аккуратно, свежие чехлы на сиденьях, в моторном отсеке чисто. Двигатель у «Запорожца» 1,2-литровый 42-сильный, коробка механическая, привод задний. На этой машине вам будут обеспечены доброжелательные взгляды окружающих, тем более с такой огненной аэрографией по бортам.
Ford Probe
Многие про такую машину даже не знали, а она есть. Ford Probe 1996 года выпуска предлагается за 190 000 рублей, пробег у автомобиля 250 тысяч километров. 2-литровый 117-сильный двигатель, механика, передний привод. Интересный экстерьер, эффектные прячущиеся фары, как говорит владелец — «авто для любителей выделиться из толпы, на дороге привлекает к себе внимание всех без исключения». Сообщается, что машина требует внимания по кузову, в частности необходимо переварить пороги.
BMW 02 (E10)
Теперь перейдем к вариантам для автолюбителей с приличным бюджетом. Отлично восстановленный BMW в кузов E10 выпуска 1974 года продается за 2 200 000 рублей. Двигатель 2 литра, 120 сил, задний привод, механика. «На восстановление ушло 3.5 года. Машина выезжает несколько раз в год на автомероприятия и порадовать окружающих. На авто стоит пневмоподвеска, двойные карбюраторы, выхлоп. Редчайшие диски BBS в шикарных параметрах, которые не найти даже в Европе. В России автомобиль является единственным в своем роде проектом», — рассказывает владелец.
Bentley Continental GT
Конечно же Bentley Continental, одно из самых популярных купе вообще, а не только в люксовом сегменте. Этот экземпляр 2006 года выпуска выставлен за 2 350 000 рублей, у машины на одометре под 100 тысяч километров. 6-литровый двигатель мощностью 560 л.с., полный привод, автомат. «Самая топовая комплектация Mulliner, доводчики дверей, электро-багажник, кожаный потолок. Диски R20 оригинальные Mansory for Bentley. Задний аэродинамический сплиттер Mansory», — описывает владелец, подчеркивая, что продажа срочная, а цена вдвое ниже рыночной. Ну а что, если вам не нужен попсовый RAV4 за 2,3 миллиона, то можно купить за эти деньги самый настоящий Bentley, хоть и старый.
Porsche 911 GT3 991 RS
Одно из самых дорогих купе на вторичке Новосибирска — автомобиль 2016 года выпуска стоит 11 500 000 рублей. Пробег 6 тысяч километров — вероятно на машине ездили по выходным и только в хорошую погоду. Двигатель 4 литра с наддувом, 500 л.с., задний привод, роботизированная КП. «Продленная гарантия до июня 2022 г. Состояние нового автомобиля. Один хозяин, без ДТП. Обслуживание у официального дилера. Машина сток, эксплуатировали только в городе, на треке не была», — рассказывает продавец. Действительно, хорошая игрушка, надо брать.