Конечно же Bentley Continental, одно из самых популярных купе вообще, а не только в люксовом сегменте. Этот экземпляр 2006 года выпуска выставлен за 2 350 000 рублей, у машины на одометре под 100 тысяч километров. 6-литровый двигатель мощностью 560 л.с., полный привод, автомат. «Самая топовая комплектация Mulliner, доводчики дверей, электро-багажник, кожаный потолок. Диски R20 оригинальные Mansory for Bentley. Задний аэродинамический сплиттер Mansory», — описывает владелец, подчеркивая, что продажа срочная, а цена вдвое ниже рыночной. Ну а что, если вам не нужен попсовый RAV4 за 2,3 миллиона, то можно купить за эти деньги самый настоящий Bentley, хоть и старый.

Porsche 911 GT3 991 RS