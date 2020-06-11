11 июня четверг
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 68.62
eur 77.92
Тема дня Когда откроют рестораны и торговые центры

Все новости

Все новости
Анализ на антитела одной из первых сдала и наша коллега Ксения Лысенко. У неё антител не нашли

Анализ на антитела одной из первых сдала и наша коллега Ксения Лысенко. У неё антител не нашли

В Новосибирской области начали платно делать для всех желающих анализ на выявление антител к коронавирусу с 18 мая. Наличие антител говорит о том, что организм уже столкнулся с коронавирусом. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у новосибирцев, которые нашли у себя антитела, когда и зачем они сдавали кровь, какие симптомы заболевания у них были и где предположительно они могли заразиться (если вы ещё не знаете, чем отличаются антитела G и M, то дочитайте материал до конца).

«Это ни на что не похожее по симптомам заболевание»

Новосибирец Вячеслав К. уверен, что заразился коронавирусом в магазине, когда покупал товары к Пасхе, потому что после этого больше нигде не был. 23 апреля у него поднялась температура до 37,5 — так было в течение трёх дней:

— Потом резко пропало обоняние. Через три дня всё повторилось у жены, через неделю — у тёщи. Основные ощущения — слабость, тошнота, кашля почти не было, нос не закладывало. Аппетита не было, да и при полном отсутствии вкуса и запаха особо есть не хотелось. На телефон горячий линии (в службу 112 — Прим. ред.) звонили сразу, но врач пришёл только на девятый день — без всякой защиты и, когда узнал наши симптомы, то сразу убежал.

На 10-й день у семьи должны были должны взять мазки на коронавирус.

— Но утром позвонили из госпиталя ветеранов и сказали, что мы не из группы риска и лучше оставить тесты для нуждающихся. В целом видно, что всем особо на всех наплевать, видно, есть план по числу официальных выявленных больных, превышать его нельзя. Я в первые дни болезни, понял, что у нас COVID-19, так как это абсолютно не похожее ни на что ранее нам известное по симптомам заболевание. Я очень наблюдательный и всё анализирую, соизмеряю, стараюсь сам всё изучать, перечитывая массу информации. Самое плохое в ковид — это страх и неопределённость, как всё пойдёт у тебя. Обоняние до сих пор вернулось не на 100%, — переживает Вячеслав.

Вячеслав не сомневался, что у него коронавирус, поэтому результат анализа на антитела только подтвердил это

Вячеслав не сомневался, что у него коронавирус, поэтому результат анализа на антитела только подтвердил это

Вячеслав говорит, что коронавирус дал осложнения: у него — гайморит, у жены — синусит. В частной клинике, куда они обратились с этим, им сказали, что им ещё повезло, потому что всё остановилось вверху и не опустилось ниже, в дыхательные пути. Семья продолжает лечение.

Кровь на антитела Вячеслав сдал в первый день, когда в городе начали делать такие анализы:

— Сомнений в результате и до этого не было. Планирую повторить через месяц, потом три и шесть месяцев. Буду сам анализировать динамику по антителам. На нас всем наплевать, и в этой ситуации видно — каждый за себя. Особо отмечу, что данная болезнь даже в лёгкой форме проходит тяжело, долго и сильно давит на эмоциональный фон.

«Через день пропал нюх и вкус»

Другой новосибирец, Денис, за границей не был, с заболевшими не контактировал, но тоже нашёл у себя антитела к коронавирусу. Думает, что заразился на улице или в магазине:

Для исследования на антитела нужна одна пробирка венозной крови — это 3,5 миллилитра

Для исследования на антитела нужна одна пробирка венозной крови — это 3,5 миллилитра

— В первых числах мая поднялась температура, через два дня она спала, ещё через день пропал нюх и вкус. Позвонил в поликлинику (городская больница № 4, — Прим. ред.), сказали приходить через отдельный вход. Там померили температуру, послушали и вынесли предписание об изоляции на всю семью с кем живу, поставили ОРВИ. Тест не брали, потому что, сказали, недостаточно симптомов. Больничный лист оформили только мне, а супруга сама должна договариваться с работодателем. Через дней 10 решил сдать тест на антитела G — положительный.

«Объяснить наличие антител не могу»

Есть случаи, когда новосибирцы не болели сейчас, но решили на всякий случай провериться, а результат удивил. Так было с Натальей. Она одной из первых сдала тест на антитела, как только это стало возможным. И их нашли.

— Зимой сильно не болела, кроме стандартных простудных заболеваний — хронический тонзиллит, фарингит. Был бронхит, даже ощутила, что трудно дышать, но продолжалось это день. Потом простые ингаляции и обычное лечение средней простуды. Хронические заболевания есть, но в начальной форме: диабета нет, проверяюсь, гипертония начальной стадии поставлена, но это означает, что бывает небольшое повышение давления на нервной почве или от каких-то погодных явлений. И так по всем заболеваниям если пройтись, то небольшие и некритичные отклонения есть, что, впрочем, допустимо уже в моем возрасте (44 года, — Прим. ред.). Есть небольшой излишний вес — ИМТ 29. Курю — стаж курения почти 25 лет, употребляю алкоголь, но не крепкий, хорошего качества и в небольших количествах, — описывает состояние своего здоровья Наталья.

Наталья болела зимой, но, по её словам, не сильно

Наталья болела зимой, но, по её словам, не сильно

Она добавляет, что во время самоизоляции ходила на работу — полчаса пешком, гуляла в безлюдных местах и соблюдала социальную дистанцию.

— В общественных местах соблюдаю масочный режим — в магазине, такси. Повезло, что общественным транспортом была возможность не пользоваться полтора месяца. Пытаюсь питаться правильно и заниматься спортом. Вроде ничего не обычного. И объяснить наличие антител не могу, — не понимает Наталья.

О чём говорит наличие антител

Компания «Инвитро» первой в Новосибирске начала тестировать людей на антитела с 18 мая, а после к ней подключились и другие клиники. По данным на утро 10 июня, тестирование на антитела класса IgG к вирусу SARS-COV-2 (название вируса, который является возбудителем инфекции — коронавирус тяжёлого острого респираторного синдрома 2, — Прим. ред.) в «Инвитро» прошло более 7 тысяч жителей Новосибирска. Положительные результаты были выявлены у 10%, то есть более 700 человек.

Наличие специфических антител в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе этого контакта антитела, распознающие вирус при повторной встрече с ним.

— Первичный иммунный ответ на новые для организма антигены начинается с продукции иммуноглобулинов M (IgM). IgM к SARS-CoV-2 появляются в крови приблизительно через две-три недели после контакта с вирусом в случае бессимптомного течения COVID-19 и исчезают примерно к 14–16-ой неделе с момента данного контакта. Наличие антител (IgM) само по себе не является подтверждением вирусоносительства в данный момент, при этом полученные результаты при совокупной интерпретации могут быть использованы для постановки диагноза.

Результат анализа готовится около трёх рабочих дней

Результат анализа готовится около трёх рабочих дней

Получение результата «IgM+» не является диагностическим критерием подтверждения SARS-CoV-2, но является показанием к дообследованию и одним из диагностических этапов обследования на COVID-19, — пояснили журналисту НГС в пресс-службе компании.

Иммуноглобулины IgG начинают вырабатываться в организме через 21–28 дней после контакта с вирусом, их уровень увеличивается медленно, но долгое время может оставаться высоким.

— Сам факт наличия антител класса G не исключает риска повторного заражения SARS-CoV-2, но вероятность его в десятки раз ниже, чем у людей, у которых данные антитела не определяются. Положительный тест на IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа, — добавили в пресс-службе.

О том, как именно сдаётся кровь на антитела и как можно интерпретировать разные результаты, показала журналист НГС Ксения Лысенко — она тоже одна из первых прошла такую процедуру.

Узнать о том, что у вас, вероятно, есть коронавирус можно ещё и другим способом — сделав КТ органов грудной клетки. Где его можно сделать, сколько это стоит и как на снимках выглядит пневмония — смотрите здесь.

Если вы вылечились от коронавируса, расскажите, как это было, медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Не анонимно.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в НовосибирскеантителаанализымедицинаИнвитро
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (34)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!