В Новосибирской области начали платно делать для всех желающих анализ на выявление антител к коронавирусу с 18 мая. Наличие антител говорит о том, что организм уже столкнулся с коронавирусом. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у новосибирцев, которые нашли у себя антитела, когда и зачем они сдавали кровь, какие симптомы заболевания у них были и где предположительно они могли заразиться (если вы ещё не знаете, чем отличаются антитела G и M, то дочитайте материал до конца).
«Это ни на что не похожее по симптомам заболевание»
Новосибирец Вячеслав К. уверен, что заразился коронавирусом в магазине, когда покупал товары к Пасхе, потому что после этого больше нигде не был. 23 апреля у него поднялась температура до 37,5 — так было в течение трёх дней:
— Потом резко пропало обоняние. Через три дня всё повторилось у жены, через неделю — у тёщи. Основные ощущения — слабость, тошнота, кашля почти не было, нос не закладывало. Аппетита не было, да и при полном отсутствии вкуса и запаха особо есть не хотелось. На телефон горячий линии (в службу 112 — Прим. ред.) звонили сразу, но врач пришёл только на девятый день — без всякой защиты и, когда узнал наши симптомы, то сразу убежал.
На 10-й день у семьи должны были должны взять мазки на коронавирус.
— Но утром позвонили из госпиталя ветеранов и сказали, что мы не из группы риска и лучше оставить тесты для нуждающихся. В целом видно, что всем особо на всех наплевать, видно, есть план по числу официальных выявленных больных, превышать его нельзя. Я в первые дни болезни, понял, что у нас COVID-19, так как это абсолютно не похожее ни на что ранее нам известное по симптомам заболевание. Я очень наблюдательный и всё анализирую, соизмеряю, стараюсь сам всё изучать, перечитывая массу информации. Самое плохое в ковид — это страх и неопределённость, как всё пойдёт у тебя. Обоняние до сих пор вернулось не на 100%, — переживает Вячеслав.
Вячеслав говорит, что коронавирус дал осложнения: у него — гайморит, у жены — синусит. В частной клинике, куда они обратились с этим, им сказали, что им ещё повезло, потому что всё остановилось вверху и не опустилось ниже, в дыхательные пути. Семья продолжает лечение.
Кровь на антитела Вячеслав сдал в первый день, когда в городе начали делать такие анализы:
— Сомнений в результате и до этого не было. Планирую повторить через месяц, потом три и шесть месяцев. Буду сам анализировать динамику по антителам. На нас всем наплевать, и в этой ситуации видно — каждый за себя. Особо отмечу, что данная болезнь даже в лёгкой форме проходит тяжело, долго и сильно давит на эмоциональный фон.
«Через день пропал нюх и вкус»
Другой новосибирец, Денис, за границей не был, с заболевшими не контактировал, но тоже нашёл у себя антитела к коронавирусу. Думает, что заразился на улице или в магазине:
— В первых числах мая поднялась температура, через два дня она спала, ещё через день пропал нюх и вкус. Позвонил в поликлинику (городская больница № 4, — Прим. ред.), сказали приходить через отдельный вход. Там померили температуру, послушали и вынесли предписание об изоляции на всю семью с кем живу, поставили ОРВИ. Тест не брали, потому что, сказали, недостаточно симптомов. Больничный лист оформили только мне, а супруга сама должна договариваться с работодателем. Через дней 10 решил сдать тест на антитела G — положительный.
«Объяснить наличие антител не могу»
Есть случаи, когда новосибирцы не болели сейчас, но решили на всякий случай провериться, а результат удивил. Так было с Натальей. Она одной из первых сдала тест на антитела, как только это стало возможным. И их нашли.
— Зимой сильно не болела, кроме стандартных простудных заболеваний — хронический тонзиллит, фарингит. Был бронхит, даже ощутила, что трудно дышать, но продолжалось это день. Потом простые ингаляции и обычное лечение средней простуды. Хронические заболевания есть, но в начальной форме: диабета нет, проверяюсь, гипертония начальной стадии поставлена, но это означает, что бывает небольшое повышение давления на нервной почве или от каких-то погодных явлений. И так по всем заболеваниям если пройтись, то небольшие и некритичные отклонения есть, что, впрочем, допустимо уже в моем возрасте (44 года, — Прим. ред.). Есть небольшой излишний вес — ИМТ 29. Курю — стаж курения почти 25 лет, употребляю алкоголь, но не крепкий, хорошего качества и в небольших количествах, — описывает состояние своего здоровья Наталья.
Она добавляет, что во время самоизоляции ходила на работу — полчаса пешком, гуляла в безлюдных местах и соблюдала социальную дистанцию.
— В общественных местах соблюдаю масочный режим — в магазине, такси. Повезло, что общественным транспортом была возможность не пользоваться полтора месяца. Пытаюсь питаться правильно и заниматься спортом. Вроде ничего не обычного. И объяснить наличие антител не могу, — не понимает Наталья.
О чём говорит наличие антител
Компания «Инвитро» первой в Новосибирске начала тестировать людей на антитела с 18 мая, а после к ней подключились и другие клиники. По данным на утро 10 июня, тестирование на антитела класса IgG к вирусу SARS-COV-2 (название вируса, который является возбудителем инфекции — коронавирус тяжёлого острого респираторного синдрома 2, — Прим. ред.) в «Инвитро» прошло более 7 тысяч жителей Новосибирска. Положительные результаты были выявлены у 10%, то есть более 700 человек.
Наличие специфических антител в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе этого контакта антитела, распознающие вирус при повторной встрече с ним.
— Первичный иммунный ответ на новые для организма антигены начинается с продукции иммуноглобулинов M (IgM). IgM к SARS-CoV-2 появляются в крови приблизительно через две-три недели после контакта с вирусом в случае бессимптомного течения COVID-19 и исчезают примерно к 14–16-ой неделе с момента данного контакта. Наличие антител (IgM) само по себе не является подтверждением вирусоносительства в данный момент, при этом полученные результаты при совокупной интерпретации могут быть использованы для постановки диагноза.
Получение результата «IgM+» не является диагностическим критерием подтверждения SARS-CoV-2, но является показанием к дообследованию и одним из диагностических этапов обследования на COVID-19, — пояснили журналисту НГС в пресс-службе компании.
Иммуноглобулины IgG начинают вырабатываться в организме через 21–28 дней после контакта с вирусом, их уровень увеличивается медленно, но долгое время может оставаться высоким.
— Сам факт наличия антител класса G не исключает риска повторного заражения SARS-CoV-2, но вероятность его в десятки раз ниже, чем у людей, у которых данные антитела не определяются. Положительный тест на IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа, — добавили в пресс-службе.
О том, как именно сдаётся кровь на антитела и как можно интерпретировать разные результаты, показала журналист НГС Ксения Лысенко — она тоже одна из первых прошла такую процедуру.
Узнать о том, что у вас, вероятно, есть коронавирус можно ещё и другим способом — сделав КТ органов грудной клетки. Где его можно сделать, сколько это стоит и как на снимках выглядит пневмония — смотрите здесь.
Если вы вылечились от коронавируса, расскажите, как это было, медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Не анонимно.