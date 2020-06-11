Новосибирец Вячеслав К. уверен, что заразился коронавирусом в магазине, когда покупал товары к Пасхе, потому что после этого больше нигде не был. 23 апреля у него поднялась температура до 37,5 — так было в течение трёх дней:

— Потом резко пропало обоняние. Через три дня всё повторилось у жены, через неделю — у тёщи. Основные ощущения — слабость, тошнота, кашля почти не было, нос не закладывало. Аппетита не было, да и при полном отсутствии вкуса и запаха особо есть не хотелось. На телефон горячий линии (в службу 112 — Прим. ред.) звонили сразу, но врач пришёл только на девятый день — без всякой защиты и, когда узнал наши симптомы, то сразу убежал.

На 10-й день у семьи должны были должны взять мазки на коронавирус.

— Но утром позвонили из госпиталя ветеранов и сказали, что мы не из группы риска и лучше оставить тесты для нуждающихся. В целом видно, что всем особо на всех наплевать, видно, есть план по числу официальных выявленных больных, превышать его нельзя. Я в первые дни болезни, понял, что у нас COVID-19, так как это абсолютно не похожее ни на что ранее нам известное по симптомам заболевание. Я очень наблюдательный и всё анализирую, соизмеряю, стараюсь сам всё изучать, перечитывая массу информации. Самое плохое в ковид — это страх и неопределённость, как всё пойдёт у тебя. Обоняние до сих пор вернулось не на 100%, — переживает Вячеслав.