Развод на любовь: история сибирячки, которая выманивает деньги у заключённых

Наталья сидит на потертом диване на летней веранде в доме у своих родителей. В руках бокал, доверху наполненный разливным пивом. Лак на ногтях немного облуплен, яркий вызывающий макияж с розово-синими тенями, короткое платье едва скрывает полноватые ноги. С отсидевшими и так называемыми блатными, рассказывает Наталья, она общалась лет с 14 — «с ними всегда было интересней», рядом с ними удавалось чувствовать себя такой же крутой.

— Плюс я девочка немаленьких габаритов, — признаёт она. — За себя постоять всегда умела. Поэтому ко мне уже сами блатные стали за помощью обращаться. Когда девочки, с которыми они общались, жаловались на то, что их обидела другая девочка, и надо было разговор составить. А мальчики не могут влезать в девчачьи конфликты, это не по понятиям. Вот меня и стали звать в таких случаях.

До драк доходило редко — у Натальи был авторитет, её все знали и связываться с ней лишний раз не хотели.

«Когда есть деньги — на зоне можно жить припеваючи»

О том, что у арестантов есть целая система, по которой разводят заочниц, Наталья знала всегда. В её компании это обсуждалось часто — либо со смехом, либо с жалостью к «таким дурочкам». Но всегда без осуждения самих зеков.