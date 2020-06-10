— Не было никакого конфликта, просто в один прекрасный день пришли и сказали, что мы свободны, — объяснил он.



Как рассказал Сергей Ермаков, ушли несколько человек, в том числе он, его зам, программисты, а следом несколько кассиров и диспетчеров — в общей сложности порядка 10 человек.



Сейчас часть бывших сотрудников автовокзала работает на открывшейся на Речном вокзале автостанции. Пока станция работает в тестовом режиме. Через несколько дней будут оформлены все документы и состоится официальное открытие. Автобусы (на сегодняшний день четыре направления: Карасук, Кемерово, Белово, Томск, Барнаул) пока «технически пробуют» новую автостанцию. По словам Ермакова, всем перевозчиком направлены договоры — чтобы прописать заезд на новую автостанцию и внести изменения в расписания рейсов.