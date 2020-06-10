10 июня на Речном вокзале открылась новая автостанция — это коммерческий проект бывших сотрудников автовокзала. Она находится на третьем этаже здания на Большевистской, 43/1 (вход №1 со стороны Большевистской, вход №2 со стороны улицы Зыряновская).
К главному автовокзалу эта автостанция не имеет никакого отношения.
— Это личный коммерческий проект бывшего сотрудника новосибирского автовокзала, — объяснили в пресс-службе автовокзала. — Данный объект не относится к сети наших автостанций.
Автостанцию на Речном вокзале открыл бывший директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков. По его словам, через какое-то время после запуска автовокзала на Гусинобродском шоссе, там сменилось руководство.
— Не было никакого конфликта, просто в один прекрасный день пришли и сказали, что мы свободны, — объяснил он.
Как рассказал Сергей Ермаков, ушли несколько человек, в том числе он, его зам, программисты, а следом несколько кассиров и диспетчеров — в общей сложности порядка 10 человек.
Сейчас часть бывших сотрудников автовокзала работает на открывшейся на Речном вокзале автостанции. Пока станция работает в тестовом режиме. Через несколько дней будут оформлены все документы и состоится официальное открытие. Автобусы (на сегодняшний день четыре направления: Карасук, Кемерово, Белово, Томск, Барнаул) пока «технически пробуют» новую автостанцию. По словам Ермакова, всем перевозчиком направлены договоры — чтобы прописать заезд на новую автостанцию и внести изменения в расписания рейсов.
— Новые рейсы будут добавляться с момента заключения договоров с перевозчиками, — пояснил Сергей Ермаков.
Билеты на рейсы, которые отправляются с новой автостанции, можно купить как на nsk-avtivikzal.ru (как пояснили в пресс-службе автовокзала, это сайт агента про продаже билетов), так и на месте.
На автостанции две кассы. Площадь зала — около 200 метров. Места для пассажиров, ожидающих свой рейс, расставлены с учётом размера социальной дистанции. Перед поездкой всем пассажирам планируют бесплатно раздавать маски.
— Сейчас пока вот это место. Как будет народу побольше, мы весь этаж займём — порядка 600 квадратов, — поделился планами Сергей Ермаков.
В проект, по его словам, вложено около 2 миллионов рублей — примерно половина своих средств, половина — заёмных.
— Автостанция сделана очень удобно, комфортно, для перевозчиков и для пассажиров, — подчеркнул он. — Внизу находится метро, узловая станция. А если у человека ноги, руки болят, рядом «Река», там эскалаторы, можно подняться.
Новосибирский автовокзал также планирует открывать свою автостанцию на Речном вокзале. Об этом сообщается в официальном аккаунте новосибирского автовокзала в Instagram. Как уточнили, в пресс-службе, сейчас идёт подготовка к открытию.
— Мы получали от вас много сообщений о том, что автостанция на Речном вокзале нужна, поэтому обратились с такой инициативой в мэрию Новосибирска и получили положительное решение, — говорится в сообщении. — Автостанция на Речном вокзале появится уже в этом году, сейчас готовится проект и определяются маршруты, которые будут производить посадку и высадку пассажиров на новой автостанции.
Автостанция новосибирского автовокзала будет находиться под Коммунальным мостом.
— Очень удобная, на наш взгляд, площадка. Движение в южном направлении будет обеспечено полноценным остановочным пунктом и удобным для пассажиров, — отмечал мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции 15 мая.
Позже в ответ на запрос НГС в мэрии уточнили, что строительство пройдёт за счёт заказчика, «точное место размещения, перечень элементов, которые войдут в состав объекта, сроки начала и окончания работ будут определены проектом, разрабатываемым заказчиком. Проект в обязательном порядке пройдет процедуру согласования в профильных департаментах мэрии».
Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе запустили в декабре 2019 года. НГС писал о том, как он работает через месяц после открытия. Главная проблема — как до него добраться. Здание автовокзала на Красном проспекте закрыли 6 апреля. Решение приняли в связи с тем, что у здания была низкая пропускная способность, также оно не соответствовало современным требованиям.