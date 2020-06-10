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Автостанция находится в здании ТЦ «Речной»

Автостанция находится в здании ТЦ «Речной»

10 июня на Речном вокзале открылась новая автостанция — это коммерческий проект бывших сотрудников автовокзала. Она находится на третьем этаже здания на Большевистской, 43/1 (вход №1 со стороны Большевистской, вход №2 со стороны улицы Зыряновская).

Пока станция работает в тестовом режиме

Пока станция работает в тестовом режиме

К главному автовокзалу эта автостанция не имеет никакого отношения.

— Это личный коммерческий проект бывшего сотрудника новосибирского автовокзала, — объяснили в пресс-службе автовокзала. — Данный объект не относится к сети наших автостанций.

Схема расположения автостанции

Схема расположения автостанции

Автостанцию на Речном вокзале открыл бывший директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков. По его словам, через какое-то время после запуска автовокзала на Гусинобродском шоссе, там сменилось руководство.

Площадь автостанции — около 200 метров

Площадь автостанции — около 200 метров

— Не было никакого конфликта, просто в один прекрасный день пришли и сказали, что мы свободны, — объяснил он.

Как рассказал Сергей Ермаков, ушли несколько человек, в том числе он, его зам, программисты, а следом несколько кассиров и диспетчеров — в общей сложности порядка 10 человек.

Сейчас часть бывших сотрудников автовокзала работает на открывшейся на Речном вокзале автостанции. Пока станция работает в тестовом режиме. Через несколько дней будут оформлены все документы и состоится официальное открытие. Автобусы (на сегодняшний день четыре направления: Карасук, Кемерово, Белово, Томск, Барнаул) пока «технически пробуют» новую автостанцию. По словам Ермакова, всем перевозчиком направлены договоры — чтобы прописать заезд на новую автостанцию и внести изменения в расписания рейсов.

В зале ожидания соблюдают социальную дистанцию

В зале ожидания соблюдают социальную дистанцию

— Новые рейсы будут добавляться с момента заключения договоров с перевозчиками, — пояснил Сергей Ермаков.

Билеты на рейсы, которые отправляются с новой автостанции, можно купить как на nsk-avtivikzal.ru (как пояснили в пресс-службе автовокзала, это сайт агента про продаже билетов), так и на месте.

На автостанции две кассы. Площадь зала — около 200 метров. Места для пассажиров, ожидающих свой рейс, расставлены с учётом размера социальной дистанции. Перед поездкой всем пассажирам планируют бесплатно раздавать маски.

В здании автостанции работают две кассы для продажи билетов

В здании автостанции работают две кассы для продажи билетов

— Сейчас пока вот это место. Как будет народу побольше, мы весь этаж займём — порядка 600 квадратов, — поделился планами Сергей Ермаков.

В проект, по его словам, вложено около 2 миллионов рублей — примерно половина своих средств, половина — заёмных.

Бывший директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков

Бывший директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков

— Автостанция сделана очень удобно, комфортно, для перевозчиков и для пассажиров, — подчеркнул он. — Внизу находится метро, узловая станция. А если у человека ноги, руки болят, рядом «Река», там эскалаторы, можно подняться.

По словам Ермакова, всем пассажирам, которые садятся на этой автостанции, маску дают бесплатно

По словам Ермакова, всем пассажирам, которые садятся на этой автостанции, маску дают бесплатно

Новосибирский автовокзал также планирует открывать свою автостанцию на Речном вокзале. Об этом сообщается в официальном аккаунте новосибирского автовокзала в Instagram. Как уточнили, в пресс-службе, сейчас идёт подготовка к открытию.

— Мы получали от вас много сообщений о том, что автостанция на Речном вокзале нужна, поэтому обратились с такой инициативой в мэрию Новосибирска и получили положительное решение, — говорится в сообщении. — Автостанция на Речном вокзале появится уже в этом году, сейчас готовится проект и определяются маршруты, которые будут производить посадку и высадку пассажиров на новой автостанции.

Автостанция новосибирского автовокзала будет находиться под Коммунальным мостом.

— Очень удобная, на наш взгляд, площадка. Движение в южном направлении будет обеспечено полноценным остановочным пунктом и удобным для пассажиров, — отмечал мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции 15 мая.

Позже в ответ на запрос НГС в мэрии уточнили, что строительство пройдёт за счёт заказчика, «точное место размещения, перечень элементов, которые войдут в состав объекта, сроки начала и окончания работ будут определены проектом, разрабатываемым заказчиком. Проект в обязательном порядке пройдет процедуру согласования в профильных департаментах мэрии».

Место, где новосибирский автовокзал будет строить свою автостанцию&nbsp;

Место, где новосибирский автовокзал будет строить свою автостанцию 

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе запустили в декабре 2019 года. НГС писал о том, как он работает через месяц после открытия. Главная проблема — как до него добраться. Здание автовокзала на Красном проспекте закрыли 6 апреля. Решение приняли в связи с тем, что у здания была низкая пропускная способность, также оно не соответствовало современным требованиям.

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