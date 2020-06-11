«У неё не осталось легких»: медсестра из Новосибирска сгорела от коронавируса за две недели

«Как я могу уйти!»

— Все ей говорили, чтобы она ушла в отпуск, административный или такой, на больничный, но чтобы только не ходила на работу, а она отвечала: «Ну как я могу уйти!». Знаете, у неё было чувство, что вот весь коллектив работает, а она как будто сбегает. Вот она и осталась работать, — рассказывает Галина Иволга, сноха погибшей медсестры.

Наталья Иволга очень любила свою профессию — она всю жизнь проработала медсестрой. И кроме работы в её жизни почти ничего не было. Риск, что она может заразиться именно на работе, медсестра прекрасно осознавала.

— Мы последний раз видели её на Пасху, после она запретила к ней приезжать, — вспоминает Галина. — Ведь у неё два сына, внуки.

При этом близкие подчёркивают, что в больнице всем медикам предоставляли средства защиты — очки, маски и одноразовые халаты.

— Но это не сравнить с теми условиями, как защищают медиков, которые именно с ковидными больными работают, — подчёркивает Галина.

Всё-таки заболела

В начале мая в клинической больнице №34, где работала Наталья, произошла вспышка коронавируса. Заболело не менее 12 сотрудников — предположительно, они заразились от пациента с тяжёлой сердечной патологией, у которого после смерти нашли коронавирус.