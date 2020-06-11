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«У неё не осталось легких»: медсестра из Новосибирска сгорела от коронавируса за две недели

Она боялась, что может заразиться на работе, поэтому запретила сыновьям и внукам приезжать к ней в гости

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Наталье Иволга было всего 57 лет&nbsp;

Наталье Иволга было всего 57 лет 

О смерти от коронавируса 57-летней медсестры КГБ №34 Натальи Иволги город мог и не узнать. Женщина умерла 28 мая, спустя шесть дней оперштаб сухо сообщил: «Скончался один пациент, женщина в возрасте 57 лет». То, что это медработник, нигде не указывалось. Позже имя Натальи Иволги попало в федеральный «Список памяти» медиков, погибших от коронавируса. И только тогда все узнали, что она стала третьей жертвой пандемии: помимо Иволги в этом списке числятся 68-летняя рентгенолог Неля Щеглова из областной больницы и 49-летний патологоанатом из ГКБ № 25 Илья Жарков. Родные скончавшейся медсестры считают, что она заразилась на работе — друзья и близкие убеждали её уйти в отпуск или на больничный, но Наталья слишком любила свою работу. Подробности — в материале журналиста НГС Алёны Истоминой.

«Как я могу уйти!»

— Все ей говорили, чтобы она ушла в отпуск, административный или такой, на больничный, но чтобы только не ходила на работу, а она отвечала: «Ну как я могу уйти!». Знаете, у неё было чувство, что вот весь коллектив работает, а она как будто сбегает. Вот она и осталась работать, — рассказывает Галина Иволга, сноха погибшей медсестры.

Наталья Иволга очень любила свою профессию — она всю жизнь проработала медсестрой. И кроме работы в её жизни почти ничего не было. Риск, что она может заразиться именно на работе, медсестра прекрасно осознавала.

— Мы последний раз видели её на Пасху, после она запретила к ней приезжать, — вспоминает Галина. — Ведь у неё два сына, внуки.

При этом близкие подчёркивают, что в больнице всем медикам предоставляли средства защиты — очки, маски и одноразовые халаты.

— Но это не сравнить с теми условиями, как защищают медиков, которые именно с ковидными больными работают, — подчёркивает Галина.

Всё-таки заболела

В начале мая в клинической больнице №34, где работала Наталья, произошла вспышка коронавируса. Заболело не менее 12 сотрудников — предположительно, они заразились от пациента с тяжёлой сердечной патологией, у которого после смерти нашли коронавирус.

— Она заболела в больнице, — уверена Галина Иволга. — Приходила со смены, сидела дома, вообще никуда не ходила, ни с кем не контактировала. В больнице была вспышка. Вроде как свекровь говорила, что к ним перевели больных из 25-й больницы, вроде как здоровых, а позже стало выясняться, что есть ковидные.

У всего персонала поголовно брали мазки на коронавирус, сначала Наталье пришёл отрицательный результат. 13 мая она отработала смену, а утром 14 мая у неё поднялась температура, женщину сразу увезли в инфекционную больницу.

Сгорела за две недели

— Её сразу на компьютерную томографию повезли. КТ показала, что в лёгких есть пятна, — рассказывает сноха умершей медсестры. — Сначала всё было относительно нормально, у неё держалась температура 38 градусов, потом мы звоним, она не берёт трубку, звоним-звоним, не можем дозвониться. Потом она сама взяла трубку, говорит, что температура 39,2, что ей тяжело разговаривать.

После этого на третьи сутки Наталью перевели в реанимацию, подключили к ИВЛ. Родственникам медики честно говорили, что у Натальи «не осталось лёгких», а вскоре у женщины отказала почка.

— 14 мая она заболела, а 28 мая умерла, ровно через две недели, — рассказывает Галина. — Как мой муж сейчас (сын Натальи — прим.авт.)? Да также, как мы все. Представляете, у нас 28 сентября свёкр погиб, утонул. А 28 мая — свекровь погибла...

Мы уже рассказывали историю врача-рентгенолога Нели Щегловой. Женщина скончалась 11 мая в больнице № 11, которая переоборудована для лечения пациентов с коронавирусом. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует, — текст жалобы можно почитать здесь.

Ещё на НГС был опубликован дневник Руслана Косолапова, который потерял из-за коронавируса отца и деда. Вирус выкосил семью Косолаповых буквально за три недели. Всё это время Руслан вел дневник.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите себя.

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коронавирус в НовосибирскемедикиГКБ 34
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