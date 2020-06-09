Спустя несколько минут после аварии на Садовом кольце москвичи уже переворачивали искореженный автомобиль и разговаривали с зажатым в нем водителем.

— Мы выскочили из машины, перебежали [дорогу]. Хотели помочь, но люди быстренько перевернули пострадавший автомобиль, — говорит Роман. — Мужчину зажало, как в консервной банке. Если честно, я даже не знаю, как он столько времени прожил после такой аварии. Ему пытались помочь многие очевидцы. Кто-то мерил пульс, девчонки говорили с ним, чтобы он не терял сознания. На самом деле нашлось много отзывчивых людей.

Михаил Ефремов, по словам свидетелей трагедии, быстро оценил состояние своей машины и шаткой походкой ушел к парапету.

— Он был в полном неадеквате — не знаю, сколько же водки в себя влил. Полнейший коматоз, — уточняет Роман. — Он еле-еле что-то говорил, смотрел на свою разбитую иномарку и что-то причитал про себя. Потом глянул на искореженную Lada и просто махнул рукой. Судя по этой ситуации, человеческого в нем мало... Убежать с места аварии он просто бы не смог. Не в том состоянии был, чтобы куда-то бегать или прятаться.