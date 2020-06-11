Пока, конечно, не обходится без проблем: дамба, которую построили при возведении Бугринского моста, заилилась и портит воду в протоке, примыкающей к будущему месту отдыха новосибирцев, нужно чистить русло. Говоря об этом и описывая перспективы и возможности, Ансимов осторожно заметил, указывая на остров Высокий на плане:



— Если мы решим с рекой, мы, может, и понтонный мост сможем построить. Но здесь какие-то обстоятельства, я думаю, пояснят, потому что там появился собственник…



Анатолий Локоть очень удивился: как это собственник? Заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Роман Теленчинов тут же подтвердил: всё верно, землёй мэрия не распоряжается. По его информации, остров передан компании новосибирского девелопера Тимура Саттарова.



— Мы узнали на прошлой неделе, что он стал собственником, хочет там построить жильё, построить мост туда. Пока у нас куча вопросов, как это сделать, — сказал Теленчинов.



Известие Локтя возмутило. Пока мы щёлкаем клювом, заметил он, у нас все острова раскупят. Тем более что то, каким образом и по какой процедуре остров оказался передан бизнесмену, Теленчинов объяснить затруднился.

