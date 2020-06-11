Известный новосибирский девелопер Тимур Саттаров, подаривший городу универмаг LUKSE, получил под застройку остров Высокий под Бугринском мостом. Мэр Анатолий Локоть обнаружил этот факт во время экскурсии по набережной в микрорайоне «Европейский берег», очень удивился и велел разобраться. По документам на острове можно построить гостиницу и яхт-клуб, но что же сделает Тимур Саттаров — выясняла Лиза Пичугина.
«Пока мы щёлкаем клювом, у нас все острова раскупят»
9 июня директор компании «Брусника. Сибакадемстрой» Михаил Ансимов презентовал мэру Новосибирска концепцию строительства набережной вдоль «Европейского берега»: анонсировали её ещё в 2017 году, а в этом уже построили часть каркаса.
Пока, конечно, не обходится без проблем: дамба, которую построили при возведении Бугринского моста, заилилась и портит воду в протоке, примыкающей к будущему месту отдыха новосибирцев, нужно чистить русло. Говоря об этом и описывая перспективы и возможности, Ансимов осторожно заметил, указывая на остров Высокий на плане:
— Если мы решим с рекой, мы, может, и понтонный мост сможем построить. Но здесь какие-то обстоятельства, я думаю, пояснят, потому что там появился собственник…
Анатолий Локоть очень удивился: как это собственник? Заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Роман Теленчинов тут же подтвердил: всё верно, землёй мэрия не распоряжается. По его информации, остров передан компании новосибирского девелопера Тимура Саттарова.
— Мы узнали на прошлой неделе, что он стал собственником, хочет там построить жильё, построить мост туда. Пока у нас куча вопросов, как это сделать, — сказал Теленчинов.
Известие Локтя возмутило. Пока мы щёлкаем клювом, заметил он, у нас все острова раскупят. Тем более что то, каким образом и по какой процедуре остров оказался передан бизнесмену, Теленчинов объяснить затруднился.
— Что за процессы неконтролируемые? И когда он приобрёл и у кого? Разберитесь и доложите. Поучительная вещь, — сказал в ответ на это мэр.
Как остров переходил из рук в руки
По данным ЕГРН, правообладателем земли мэрия действительно не является. Правда, остров передан не в собственность, а в аренду — договор, согласно выписке, заключён с компанией «Альфа» в 2018 году. Компания в равных долях принадлежит Тимуру Саттарову и Ольге Гребенюк.
Вот только история аренды острова совсем не двухлетняя и тем более не недельная, и в ней было всякое.
Высокий передан в аренду ещё в 2011 году — договор тогда заключили с компанией Артура Кутишенко «Техно-Спорт». В 2013 году он описывал большие планы на весь этот архипелаг на Оби: на нём планировали построить большой развлекательный комплекс с аквапарком.
Но что-то пошло не так, и права на остров передали другой компании, одним из участников которой также был Кутишенко, — «Альфа». В 2016 году она оказалась в центре скандала: её пытались выгнать с острова через суд, аргументируя это огромными долгами по аренде. Тогда удалось доказать, что в документах, которые мэрия предоставила суду, подделана подпись, и власти суд проиграли. А спустя два года снова заключили с «Альфой» договор аренды на остров, который будет действовать до начала мая 2021 года. С апреля прошлого года компания вместе с правами на землю принадлежит Саттарову и Гребенюк.
Какие планы на остров у Саттарова
Площадь острова — почти 8 га, а кадастровая стоимость довольно высокая — больше
По мнению управляющего партнёра компании
— В Новосибирске и окрестностях достаточно мало таких устроенных зон. Я думаю, что дело в опыте: наши застройщики не заточены ещё на это. В том и прелесть Саттарова, что он ищет возможности, которые ещё никто не использовал. В этом смысле он уникальный застройщик, — убеждён Дьячков.
Другим возможным вариантом могут стать апартаменты — по документам они обычно проходят именно как гостиницы. Но в успехе такого проекта эксперт сомневается: жить можно на острове, но с него придётся выбираться на работу, а это уже проблематично.
Маленький остров — большие сложности
Сегодня добраться до острова можно либо по технологической дороге от «Европейского берега», а затем через закрытую территорию под мостом и дамбу, либо через частный сектор по улице Богурусланская и снова по дамбе. Комфортных пешеходных путей вовсе нет.
Но дороги — лишь одна из проблем территории и даже не самая серьёзная, говорит Лариса Ющук, гендиректор творческой архитектурной мастерской «Лантерна».
— Инфраструктура может просто похоронить какое-то девелоперское решение, — признала она. — Сети — это основная и достаточно большая сложность, потому что отметки достаточно низко находятся, и если электричество ещё можно завести, газ можно, а вот всё, что связано с водоснабжением и водоотведением, — это проблематично. Второй момент: это водоохранная зона реки Обь, то есть надо делать необходимые мероприятия с отметками 1-процентного (для объектов капитального строительства) и 10-процентного (для дорог) паводка. Это достаточно затратная вещь, поэтому вопрос капитализации этой территории сложный.
При этом Лариса Ющук подчеркнула, что остров предназначен в большей степени для рекреации, чем для чего-либо ещё. Тем более что жильё, причём благоустроенное на высоком уровне, уже есть в «Европейском береге». В мастерской «Лантерна» спроектировали отмеченную множеством премий лодочную станцию на соседнем острове и готовили проектные решения для рекреационной зоны на Высоком, которые, вероятно, вместе с договором аренды получил Тимур Саттаров.
— Тимур Саттаров — человек достаточно амбициозный и человек со вкусом, поэтому, я надеюсь, какой-то интересный объект должен быть, — отметила она.
Это особенно актуально сейчас, когда привычный заграничный отдых недоступен из-за кризиса и закрытых границ: самое время развивать внутренний туризм и создавать для него привлекательные места и условия.
Сплошные риски
Объём инвестиций в проект эксперты оценить затруднились. По мнению Сергея Дьячкова, речь может идти о сотнях миллионов рублей. Но вложения эти опасные.
— Есть риски, связанные с экономикой, и риски огромные. Я надеюсь, что у Тимура Саттарова всё получится, но исключать их нельзя: мы видели, как банкротились и более крутые ребята в Новосибирске, тем более в такой экономической ситуации. При том что доходы населения в ближайшие год-два расти не будут.
В портфеле группы Саттарова уже есть несколько нереализованных проектов. В 2018 году принадлежащая ему компания «Спорт-Инвест» анонсировала строительство центра экстремальных видов спорта, в 2019-м стало известно, что бизнесмен выкупил здание завода в центре Новосибирска. Он также совладеет и управляет компанией, которая планирует реконструировать долгострой ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса.
Пока Тимур Саттаров как девелопер известен в Новосибирске универмагом для элиты LUKSE и не менее статусным жилым комплексом Montblanc Residence.