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Тема дня Остров у набережной отдали под застройку

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Остров Высокий находится прямо напротив новой набережной, которую начали благоустраивать этим летом

Остров Высокий находится прямо напротив новой набережной, которую начали благоустраивать этим летом

Известный новосибирский девелопер Тимур Саттаров, подаривший городу универмаг LUKSE, получил под застройку остров Высокий под Бугринском мостом. Мэр Анатолий Локоть обнаружил этот факт во время экскурсии по набережной в микрорайоне «Европейский берег», очень удивился и велел разобраться. По документам на острове можно построить гостиницу и яхт-клуб, но что же сделает Тимур Саттаров — выясняла Лиза Пичугина.

«Пока мы щёлкаем клювом, у нас все острова раскупят»

9 июня директор компании «Брусника. Сибакадемстрой» Михаил Ансимов презентовал мэру Новосибирска концепцию строительства набережной вдоль «Европейского берега»: анонсировали её ещё в 2017 году, а в этом уже построили часть каркаса.

Пока, конечно, не обходится без проблем: дамба, которую построили при возведении Бугринского моста, заилилась и портит воду в протоке, примыкающей к будущему месту отдыха новосибирцев, нужно чистить русло. Говоря об этом и описывая перспективы и возможности, Ансимов осторожно заметил, указывая на остров Высокий на плане:

— Если мы решим с рекой, мы, может, и понтонный мост сможем построить. Но здесь какие-то обстоятельства, я думаю, пояснят, потому что там появился собственник…

Анатолий Локоть очень удивился: как это собственник? Заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Роман Теленчинов тут же подтвердил: всё верно, землёй мэрия не распоряжается. По его информации, остров передан компании новосибирского девелопера Тимура Саттарова.

— Мы узнали на прошлой неделе, что он стал собственником, хочет там построить жильё, построить мост туда. Пока у нас куча вопросов, как это сделать, — сказал Теленчинов.

Известие Локтя возмутило. Пока мы щёлкаем клювом, заметил он, у нас все острова раскупят. Тем более что то, каким образом и по какой процедуре остров оказался передан бизнесмену, Теленчинов объяснить затруднился.

— Что за процессы неконтролируемые? И когда он приобрёл и у кого? Разберитесь и доложите. Поучительная вещь, — сказал в ответ на это мэр.

«Ушедший» из муниципального ведения остров, на самом деле, не новость — его отдали в аренду ещё в 2011 году

«Ушедший» из муниципального ведения остров, на самом деле, не новость — его отдали в аренду ещё в 2011 году

Как остров переходил из рук в руки

По данным ЕГРН, правообладателем земли мэрия действительно не является. Правда, остров передан не в собственность, а в аренду — договор, согласно выписке, заключён с компанией «Альфа» в 2018 году. Компания в равных долях принадлежит Тимуру Саттарову и Ольге Гребенюк.

Вот только история аренды острова совсем не двухлетняя и тем более не недельная, и в ней было всякое.

Высокий передан в аренду ещё в 2011 году — договор тогда заключили с компанией Артура Кутишенко «Техно-Спорт». В 2013 году он описывал большие планы на весь этот архипелаг на Оби: на нём планировали построить большой развлекательный комплекс с аквапарком.

Но что-то пошло не так, и права на остров передали другой компании, одним из участников которой также был Кутишенко, — «Альфа». В 2016 году она оказалась в центре скандала: её пытались выгнать с острова через суд, аргументируя это огромными долгами по аренде. Тогда удалось доказать, что в документах, которые мэрия предоставила суду, подделана подпись, и власти суд проиграли. А спустя два года снова заключили с «Альфой» договор аренды на остров, который будет действовать до начала мая 2021 года. С апреля прошлого года компания вместе с правами на землю принадлежит Саттарову и Гребенюк.

Пока на острове нет ничего, кроме свайного поля — так и не завершённого давнего строительства

Пока на острове нет ничего, кроме свайного поля — так и не завершённого давнего строительства

Какие планы на остров у Саттарова

Площадь острова — почти 8 га, а кадастровая стоимость довольно высокая — больше 500 миллионов рублей. По данным публичной кадастровой карты, участок предназначен для строительства гостиниц и яхт-клубов. В компании «Альфа» коротко сообщили, что она собирается строить именно гостиницу и яхт-клуб, но от более подробных комментариев отказались.

По мнению управляющего партнёра компании DSO Consulting Сергея Дьячкова, гостиница и яхт-клуб — именно то, что и нужно построить на острове. Причём гостиница должна быть небольшой — на несколько десятков номеров: эта зона должна стать, скорее, рекреационной.

— В Новосибирске и окрестностях достаточно мало таких устроенных зон. Я думаю, что дело в опыте: наши застройщики не заточены ещё на это. В том и прелесть Саттарова, что он ищет возможности, которые ещё никто не использовал. В этом смысле он уникальный застройщик, — убеждён Дьячков.

Другим возможным вариантом могут стать апартаменты — по документам они обычно проходят именно как гостиницы. Но в успехе такого проекта эксперт сомневается: жить можно на острове, но с него придётся выбираться на работу, а это уже проблематично.

Маленький остров — большие сложности

Сегодня добраться до острова можно либо по технологической дороге от «Европейского берега», а затем через закрытую территорию под мостом и дамбу, либо через частный сектор по улице Богурусланская и снова по дамбе. Комфортных пешеходных путей вовсе нет.

Но дороги — лишь одна из проблем территории и даже не самая серьёзная, говорит Лариса Ющук, гендиректор творческой архитектурной мастерской «Лантерна».

— Инфраструктура может просто похоронить какое-то девелоперское решение, — признала она. — Сети — это основная и достаточно большая сложность, потому что отметки достаточно низко находятся, и если электричество ещё можно завести, газ можно, а вот всё, что связано с водоснабжением и водоотведением, — это проблематично. Второй момент: это водоохранная зона реки Обь, то есть надо делать необходимые мероприятия с отметками 1-процентного (для объектов капитального строительства) и 10-процентного (для дорог) паводка. Это достаточно затратная вещь, поэтому вопрос капитализации этой территории сложный.

Эксперты ожидают, что на острове появится качественная рекреационная зона — под стать благоустроенной набережной в «Европейском береге»

Эксперты ожидают, что на острове появится качественная рекреационная зона — под стать благоустроенной набережной в «Европейском береге»

При этом Лариса Ющук подчеркнула, что остров предназначен в большей степени для рекреации, чем для чего-либо ещё. Тем более что жильё, причём благоустроенное на высоком уровне, уже есть в «Европейском береге». В мастерской «Лантерна» спроектировали отмеченную множеством премий лодочную станцию на соседнем острове и готовили проектные решения для рекреационной зоны на Высоком, которые, вероятно, вместе с договором аренды получил Тимур Саттаров.

— Тимур Саттаров — человек достаточно амбициозный и человек со вкусом, поэтому, я надеюсь, какой-то интересный объект должен быть, — отметила она.

Это особенно актуально сейчас, когда привычный заграничный отдых недоступен из-за кризиса и закрытых границ: самое время развивать внутренний туризм и создавать для него привлекательные места и условия.

Сплошные риски

Объём инвестиций в проект эксперты оценить затруднились. По мнению Сергея Дьячкова, речь может идти о сотнях миллионов рублей. Но вложения эти опасные.

— Есть риски, связанные с экономикой, и риски огромные. Я надеюсь, что у Тимура Саттарова всё получится, но исключать их нельзя: мы видели, как банкротились и более крутые ребята в Новосибирске, тем более в такой экономической ситуации. При том что доходы населения в ближайшие год-два расти не будут.

В портфеле группы Саттарова уже есть несколько нереализованных проектов. В 2018 году принадлежащая ему компания «Спорт-Инвест» анонсировала строительство центра экстремальных видов спорта, в 2019-м стало известно, что бизнесмен выкупил здание завода в центре Новосибирска. Он также совладеет и управляет компанией, которая планирует реконструировать долгострой ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса.

Пока Тимур Саттаров как девелопер известен в Новосибирске универмагом для элиты LUKSE и не менее статусным жилым комплексом Montblanc Residence.

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