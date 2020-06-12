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Город Репортаж

«Не заходи — умрёшь»: прогулка по 30 заброшенным зданиям у площади Калинина. Их купили за 1,3 млрд

Романтика заброшек привлекает сюда детей и подростков, но скоро на этом месте вырастут элитные дома

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Всего на заброшенной территории, когда-то принадлежавшей новосибирскому заводу, около 30 построек — сейчас их облюбовали подростки и бездомные собаки

Всего на заброшенной территории, когда-то принадлежавшей новосибирскому заводу, около 30 построек — сейчас их облюбовали подростки и бездомные собаки

9 гектаров земли за зданием ДК «Прогресс» — заброшенная территория, разглядеть которую ни с улицы Дачная, ни с Дмитрия Донского практически невозможно. Когда-то здесь вовсю кипела жизнь, а в ныне пустующих и обветшалых цехах Новосибирского приборостроительного завода рабочие изготавливали оптические приборы, выполняя неподъёмный план по производству даже в годы войны. Сейчас здания имущественного комплекса завода напоминают о своём славном прошлом редкими указателями с номерами цехов, а порой и малопонятными записями в карточках складского учёта, которые разбросаны по округе. В этих сокровищах охотно копаются дети и подростки — бывшая промзона манит их сюда, как магнитом. Через несколько лет это место будет не узнать, так как у компании-застройщика, взявшейся преобразить промзону, на её счёт гигантские планы. Какие исчезающие следы заводского прошлого пока ещё можно найти здесь и какой скоро станет эта, казалось бы, запущенная территория, за которую в своё время застройщик выложил более 1,3 миллиарда рублей, — в нашем фоторепортаже.

Что было в прошлом веке: от НКВД и заводов до бутиков

Сегодняшний участок с заброшками стал принадлежать заводу лишь в 40-х годах, до этого на территории размещался 9-й кавалерийский полк НКВД под командованием Трундукова Ивана Никитовича. По словам сотрудника музея Новосибирска Константина Голодяева, в 30-х годах здесь была построена школа пограничной кавалерийской охраны. Сегодня в этом трёхэтажном здании по улице Красный проспект, 165 находятся не менее 30 компаний — от бутика итальянской плитки до проката электроинструмента. Тогда же, 90 лет назад, на территории также построили школу служебного собаководства с питомником для животных и большим тренажёрным полигоном.

До того как стать заводской территорией, участок за ДК «Прогресс» занимал&nbsp;9-й кавалерийский полк НКВД

До того как стать заводской территорией, участок за ДК «Прогресс» занимал 9-й кавалерийский полк НКВД

— В войну полк ушёл под Москву. Осенью 1941-го в опустевших казармах, воинских складах, конюшнях были размещены промышленные предприятия, эвакуированные с западных областей — электровакуумный завод «Светлана» из Ленинграда (ныне НЭВЗ) и завод точной механики № 69 из Красногорска (ныне приборостроительный), — говорит Константин Голодяев.

Так выглядел участок в 40-х годах прошлого века

Так выглядел участок в 40-х годах прошлого века

По итогам 1941 года план по производству был выполнен на 92%. А к началу 1942 года на этой территории работало уже 22 цеха. Всего же в Новосибирск прибыло около 14 тысяч рабочих и их семей.

— Тогда же, в 1941-м, был организован клуб им. Ворошилова (ныне Дворец культуры «Прогресс», Красный проспект, 167). Долгое время перед ним стоял памятник маршалу Клименту Ворошилову. В это здание также был эвакуирован Ленинградский техникум точной механики и оптики, ставший после Новосибирским приборостроительным, — добавляет Константин Голодяев.

Когда-то перед Домом культуры стоял памятник

Когда-то перед Домом культуры стоял памятник

А вот территория перед ДК «Прогресс» сейчас

А вот территория перед ДК «Прогресс» сейчас

На фронт поступали стереотрубы, минометные и танковые прицелы, наблюдательные приборы для артиллерийской разведки и корректировки артиллерийского огня — все производства Новосибирского завода. В результате за годы войны награды получили более 200 заводских рабочих.

После завод несколько раз менял своё название, а в 2013-м был окончательно переименован в ОАО «Швабе — Оборона и Защита». Весной 2017 года предприятие решило продать непрофильный актив — тот самый участок с 33 нежилыми зданиями (склады, трансформаторные подстанции, административные и производственные корпуса, питомник и кухня для собак). Спустя год на землю с заводскими постройками нашёлся покупатель — ГК «Расцветай». За неё будущий застройщик выложил почти 1,3 миллиарда рублей.

Что тут сейчас: подростки на крышах и охотники за металлом

Огромный участок с заброшенными постройками недалеко от площади Калинина скрывает плотная застройка высоких домов. О том, что за ДК «Прогресс» есть пустующие здания завода, знают многие местные жители, но таксисты, заезжая на участок промзоны, всё равно недоумевают и осторожно интересуются на контрольно-пропускном пункте: «А сюда проехать можно?»

КПП — словно портал в советское прошлое: здесь всё ещё хранятся отголоски заводской жизни

КПП — словно портал в советское прошлое: здесь всё ещё хранятся отголоски заводской жизни

КПП — то немногое, что функционирует здесь сейчас (правда, не совсем понятно зачем). В небольшом помещении висит памятка рабочим завода, здесь же — покосившийся раритетный турникет. Чуть дальше за КПП — разбитая дорога, на которой обнажилось старое мощение.

Старое мощение на разбитой дороге вот-вот скроет слой асфальта

Старое мощение на разбитой дороге вот-вот скроет слой асфальта

Всего на территории разбросано около 30 зданий — несколько построек снесли, чтобы построить на их месте многоэтажку. Такая же участь в скором времени ждёт и остальные постройки, которые 2GIS помечает как гаражи, производственные и хозяйственные корпуса. Некоторые из них сохранили указатели: на здании выделяется довольно свежая табличка «Транспортный цех № 21», другие кирпичные заброшки помечены цифрами, а на одной из них есть надпись: «Собаки». Возможно, здесь в своё время был тот самый питомник для собак.

Кое-где сохранились указатели

Кое-где сохранились указатели

Многие постройки лишились металлической крыши — судя по всему, сюда регулярно наведываются охотники за металлом. Но общий вид аварийных зданий, которые, кажется, могут завалиться в любой момент, не пугает подростков, облюбовавших промзону: тут и там современные граффити, пугающие надписи: «Не заходи — умрёшь» и вездесущие упоминания сталкера (куда ж без этого в заброшках?).

Остатки металлической крыши

Остатки металлической крыши

Посетителей бывшей промзоны встречают «жизнеутверждающие» надписи на стенах

Посетителей бывшей промзоны встречают «жизнеутверждающие» надписи на стенах

Если внимательно изучить территорию, можно найти отголоски былой деятельности НПЗ. У старых цехов всё ещё лежат потрёпанные чемоданы с бумажным документооборотом. Мы наткнулись на кипу желтоватых карточек складского учёта, на них фирменная шапка завода и дата — сентябрь 1991 года.

Возраст документов — почти 30 лет

Возраст документов — почти 30 лет

А вот эта деталь местного пейзажа тут явно недавно

А вот эта деталь местного пейзажа тут явно недавно

Некоторые найденные заводские предметы успели растащить дети — постоянные обитатели этих мест. Местные жители, которых тут не так много, уже закрыли глаза на постоянные посиделки школьников на крышах заброшек. Вот и при нас компания детей 10–12 лет спокойно забралась по аварийной лестнице на крышу кирпичного здания с выбитыми стёклами: вероятно, это уже их привычный маршрут.

Самые частые посетители заброшек — компании детей и подростков

Самые частые посетители заброшек — компании детей и подростков

Местная достопримечательность — сгоревшая «Волга», которую не торопятся убрать с территории&nbsp;

Местная достопримечательность — сгоревшая «Волга», которую не торопятся убрать с территории 

Когда и что здесь построят

Несмотря на то что этот участок был куплен застройщиком два года назад, особых изменений на территории пока не заметно. В пресс-службе ГК «Расцветай», впрочем, пояснили, что пока ведутся проектные работы, а кардинальные изменения начнутся в августе — строители зальют фундамент будущего дома. На площади 1,1 га появится трёхсекционная многоэтажка с подземной автостоянкой. Высота секций составит 18, 25 и 9–12 этажей. Застройщик рассчитывает выйти на скорость строительства 3–4 этажа в месяц к новому году, а сдать первую секцию — в начале 2022 года.

В скором времени заброшки станут домами комфорт-класса

В скором времени заброшки станут домами комфорт-класса

Вообще, в ГК «Расцветай» строят грандиозные планы на бывшую землю НПЗ, планируя здесь не только жильё класса комфорт+, но и другую инфраструктуру.

— Это будет ЖК с закрытой охраняемой территорией. На первых этажах жилых домов предусмотрены помещения обслуживания жилой застройки, магазины, салоны красоты, химчистки. Концепция придомовой территории — безопасный тихий двор, свободный от машин. Все автомобили размещаются в подземных автостоянках, из которых на лифте можно будет подняться в квартиру. На придомовой территории планируется разместить детские игровые площадки, развивающие игровые зоны для малышей, коворкинг и зоны отдыха. Часть земельного участка зарезервирована городом под перспективное строительство детского сада и школы, — добавили в пресс-службе.

На окнах ещё сохранились решётки, а вот стекол нет уже давно

На окнах ещё сохранились решётки, а вот стекол нет уже давно

По оценке независимого аналитика Сергей Николаева, стоимость квадрата в будущих домах на территории НПЗ может быть выше среднерыночной на 20–30%.

— Сегодня среднерыночная цена за квадратный метр — 70 тысяч рублей. Если по сегодняшнему дню смотреть, то там (в будущем ЖК. — Прим. ред.) будет порядка 90 тысяч. Я думаю, что 90 — это минимальная цена, максимальная будет 110, — отметил он.

По его словам, подобных будущему ЖК ГК «Расцветай» больших закрытых комплексов с такими же ценами на жильё в городе не так много. Он привёл в качестве примеров Flora & Fauna (строящийся экоквартал на берегу Оби) и ЖК «Бульварный переулок» (у Тимирязевского сквера). В последнем, пояснил аналитик, квартиры продаются по цене 120 тысяч рублей за квадрат.

Пока же застройщик ищет подрядчика, чтобы снести часть заброшенных построек, когда-то принадлежавщих предприятию. А это значит, что следы заводского прошлого скоро исчезнут совсем.

Преобразиться может и другая заводская территория в Новосибирске. В октябре прошлого года стало известно, что компания новосибирского бизнесмена Тимура Саттарова приобрела здание завода имени Коминтерна в самом центре города, на углу улиц Серебренниковская и Октябрьская магистраль.

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