«Не заходи — умрёшь»: прогулка по 30 заброшенным зданиям у площади Калинина. Их купили за 1,3 млрд

9 гектаров земли за зданием ДК «Прогресс» — заброшенная территория, разглядеть которую ни с улицы Дачная, ни с Дмитрия Донского практически невозможно. Когда-то здесь вовсю кипела жизнь, а в ныне пустующих и обветшалых цехах Новосибирского приборостроительного завода рабочие изготавливали оптические приборы, выполняя неподъёмный план по производству даже в годы войны. Сейчас здания имущественного комплекса завода напоминают о своём славном прошлом редкими указателями с номерами цехов, а порой и малопонятными записями в карточках складского учёта, которые разбросаны по округе. В этих сокровищах охотно копаются дети и подростки — бывшая промзона манит их сюда, как магнитом. Через несколько лет это место будет не узнать, так как у компании-застройщика, взявшейся преобразить промзону, на её счёт гигантские планы. Какие исчезающие следы заводского прошлого пока ещё можно найти здесь и какой скоро станет эта, казалось бы, запущенная территория, за которую в своё время застройщик выложил более 1,3 миллиарда рублей, — в нашем фоторепортаже.
Что было в прошлом веке: от НКВД и заводов до бутиков
Сегодняшний участок с заброшками стал принадлежать заводу лишь в 40-х годах, до этого на территории размещался 9-й кавалерийский полк НКВД под командованием Трундукова Ивана Никитовича. По словам сотрудника музея Новосибирска Константина Голодяева, в 30-х годах здесь была построена школа пограничной кавалерийской охраны. Сегодня в этом трёхэтажном здании по улице Красный проспект, 165 находятся не менее 30 компаний — от бутика итальянской плитки до проката электроинструмента. Тогда же, 90 лет назад, на территории также построили школу служебного собаководства с питомником для животных и большим тренажёрным полигоном.
— В войну полк ушёл под Москву. Осенью 1941-го в опустевших казармах, воинских складах, конюшнях были размещены промышленные предприятия, эвакуированные с западных областей — электровакуумный завод «Светлана» из Ленинграда (ныне НЭВЗ) и завод точной
По итогам 1941 года план по производству был выполнен на 92%. А к началу 1942 года на этой территории работало уже 22 цеха. Всего же в Новосибирск прибыло около 14 тысяч рабочих и их семей.
— Тогда же, в 1941-м, был организован клуб
На фронт поступали стереотрубы, минометные и танковые прицелы, наблюдательные приборы для артиллерийской разведки и корректировки артиллерийского огня — все производства Новосибирского завода. В результате за годы войны награды получили более 200 заводских рабочих.
После завод несколько раз менял своё название, а в 2013-м был окончательно переименован в
Что тут сейчас: подростки на крышах и охотники за металлом
Огромный участок с заброшенными постройками недалеко от площади Калинина скрывает плотная застройка высоких домов. О том, что за ДК «Прогресс» есть пустующие здания завода, знают многие местные жители, но таксисты, заезжая на участок промзоны, всё равно недоумевают и осторожно интересуются на контрольно-пропускном пункте: «А сюда проехать можно?»
КПП — то немногое, что функционирует здесь сейчас (правда, не совсем понятно зачем). В небольшом помещении висит памятка рабочим завода, здесь же — покосившийся раритетный турникет. Чуть дальше за КПП — разбитая дорога, на которой обнажилось старое мощение.
Всего на территории разбросано около 30 зданий — несколько построек снесли, чтобы построить на их месте многоэтажку. Такая же участь в скором времени ждёт и остальные постройки, которые 2GIS помечает как гаражи, производственные и хозяйственные корпуса. Некоторые из них сохранили указатели: на здании выделяется довольно свежая табличка «Транспортный цех
Многие постройки лишились металлической крыши — судя по всему, сюда регулярно наведываются охотники за металлом. Но общий вид аварийных зданий, которые, кажется, могут завалиться в любой момент, не пугает подростков, облюбовавших промзону: тут и там современные граффити, пугающие надписи: «Не заходи — умрёшь» и вездесущие упоминания сталкера (куда ж без этого в заброшках?).
Если внимательно изучить территорию, можно найти отголоски былой деятельности НПЗ. У старых цехов всё ещё лежат потрёпанные чемоданы с бумажным документооборотом. Мы наткнулись на кипу желтоватых карточек складского учёта, на них фирменная шапка завода и дата — сентябрь 1991 года.
Некоторые найденные заводские предметы успели растащить дети — постоянные обитатели этих мест. Местные жители, которых тут не так много, уже закрыли глаза на постоянные посиделки школьников на крышах заброшек. Вот и при нас компания детей 10–12 лет спокойно забралась по аварийной лестнице на крышу кирпичного здания с выбитыми стёклами: вероятно, это уже их привычный маршрут.
Когда и что здесь построят
Несмотря на то что этот участок был куплен застройщиком два года назад, особых изменений на территории пока не заметно. В пресс-службе
Вообще, в ГК «Расцветай» строят грандиозные планы на бывшую землю НПЗ, планируя здесь не только жильё класса комфорт+, но и другую инфраструктуру.
— Это будет ЖК с закрытой охраняемой территорией. На первых этажах жилых домов предусмотрены помещения обслуживания жилой застройки, магазины, салоны красоты, химчистки. Концепция придомовой территории — безопасный тихий двор, свободный от машин. Все автомобили размещаются в подземных автостоянках, из которых на лифте можно будет подняться в квартиру. На придомовой территории планируется разместить детские игровые площадки, развивающие игровые зоны для малышей, коворкинг и зоны отдыха. Часть земельного участка зарезервирована городом под перспективное строительство детского сада и школы, — добавили в пресс-службе.
По оценке независимого аналитика Сергей Николаева, стоимость квадрата в будущих домах на территории НПЗ может быть выше среднерыночной на 20–30%.
— Сегодня среднерыночная цена за квадратный метр — 70 тысяч рублей. Если по сегодняшнему дню смотреть, то там (в будущем ЖК. —
По его словам, подобных будущему ЖК ГК «Расцветай» больших закрытых комплексов с такими же ценами на жильё в городе не так много. Он привёл в качестве примеров
Пока же застройщик ищет подрядчика, чтобы снести часть заброшенных построек, когда-то принадлежавщих предприятию. А это значит, что следы заводского прошлого скоро исчезнут совсем.
Преобразиться может и другая заводская территория в Новосибирске. В октябре прошлого года стало известно, что компания новосибирского бизнесмена Тимура Саттарова приобрела здание завода имени Коминтерна в самом центре города, на углу улиц Серебренниковская и Октябрьская магистраль.