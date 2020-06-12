«Не заходи — умрёшь»: прогулка по 30 заброшенным зданиям у площади Калинина. Их купили за 1,3 млрд

Что было в прошлом веке: от НКВД и заводов до бутиков



Сегодняшний участок с заброшками стал принадлежать заводу лишь в 40-х годах, до этого на территории размещался 9-й кавалерийский полк НКВД под командованием Трундукова Ивана Никитовича. По словам сотрудника музея Новосибирска Константина Голодяева, в 30-х годах здесь была построена школа пограничной кавалерийской охраны. Сегодня в этом трёхэтажном здании по улице Красный проспект, 165 находятся не менее 30 компаний — от бутика итальянской плитки до проката электроинструмента. Тогда же, 90 лет назад, на территории также построили школу служебного собаководства с питомником для животных и большим тренажёрным полигоном.

