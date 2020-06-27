«Ведро бензина — это ведро свободы». Путешественник — о четырех секретных местах в Новосибирской области

Границы всё ещё закрыты, хотя с 15 июля Росавиация предлагает возобновить полеты в некоторые страны. Но, кажется, нас всё равно ждет лето без заграничных поездок. Мы поговорили с экспертом в области путешествий и автором книги «Сто чудес Новосибирской области на автомобиле» Антоном Мироновым. Он рассказал, как путешествовать на автомобиле по родному региону и что взять с собой в дорогу (а мы нарисовали для вас удобную инфографику). Далее — от лица автора.
Вы съездили в какое-то интересное место в Новосибирской области или в соседних регионах? Готовы рассказать о маршруте и поделиться фотографиями? Напишите в редакцию НГС по WhatsApp или Telegram на номер 8 982 781–74–07. И, может быть, в следующем выпуске рубрики «Где отдохнуть этим летом» мы расскажем о вашем опыте автомобильных путешествий!
Как говорилось в романе американского писателя Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать»: «Это не ведро бензина — это ведро свободы». Человек, путешествуя на автомобиле, выбирает, куда ему ехать, с какой скоростью и где останавливаться. Это ли не полная свобода! Другой вопрос, что порой ты не знаешь, в каких условиях тебе придется ночевать. Просто нужно быть готовым к тому, что гостиничный бизнес в Новосибирской области развит далеко не во всех районах.
Новосибирская область поразила меня во время сплава по Берди несколько лет назад. Огромные скалы соседствовали с песчаными пляжами. В Кузбассе и в Горном Алтае такого нет. Мне был интересен этот симбиоз горных ландшафтов Салаира и чисто степных ноток Западно-Сибирской низменности.
В процессе поисков выяснилось, что в области огромное количество нетипичных объектов. Это не только вышеупомянутый песок, но и природные водопады на равнине, аквапарк в деревне, баржи, специально затопленные, чтобы сохранить русло Оби, пещеры древних людей, большое количество заброшенных гидроэлектростанций, затопленный карьер с совершенно байкальской прозрачностью. Новосибирская область меня очень впечатлила вот такими сюрпризами. Искать все эти объекты было непросто. Но если заниматься этим достаточно долго и с удовольствием, то обязательно найдешь много интересного.
Место №1. Беловский водопад
Место №2. Скалы Зверобой
Место №3. Улыбинские водопады
Место №4. Венгеровская падающая труба
Антон также поделился списком самых необходимых для путешествия вещей. Давайте рассмотрим, что же вам понадобится для захватывающей поездки.
А для тех, кто решил самостоятельно отправиться в путешествие, мы нанесли все точки на карту.
Смотрите достопримечательности Новосибирска своими глазами!
Где ещё отдохнуть в Новосибирской области?
На НГС есть специальная рубрика «Где отдохнуть этим летом». Каждую неделю мы рассказываем об интересных маршрутах и любопытных уголках нашего (и не только нашего) региона.
Обозреватель Стас Соколов выбрал 5 российских городов, куда можно слетать за небольшие деньги.
А обозреватель Анна Богданова нашла 6 красивых озёр в Новосибирске и пригороде, до которых можно добраться на велосипеде.
Есть варианты и в черте города. Посмотрите на фотографии 5 озёр в Новосибирске, где могло быть красиво (внутри — удобные маршруты, как добраться до этих мест).
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