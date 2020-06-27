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Антон Миронов

Путешественник. Автор книги «Сто чудес Новосибирской области на автомобиле»
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Антон Миронов

Путешественник. Автор книги «Сто чудес Новосибирской области на автомобиле»

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Лето Где отдохнуть этим летом Мнение

«Ведро бензина — это ведро свободы». Путешественник — о четырех секретных местах в Новосибирской области

Антон Миронов изъездил регион вдоль и поперек. Он рассказал о своих любимых местах

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Сложно поверить, что это фото сделано на территории Новосибирской области

Сложно поверить, что это фото сделано на территории Новосибирской области

Границы всё ещё закрыты, хотя с 15 июля Росавиация предлагает возобновить полеты в некоторые страны. Но, кажется, нас всё равно ждет лето без заграничных поездок. Мы поговорили с экспертом в области путешествий и автором книги «Сто чудес Новосибирской области на автомобиле» Антоном Мироновым. Он рассказал, как путешествовать на автомобиле по родному региону и что взять с собой в дорогу (а мы нарисовали для вас удобную инфографику). Далее — от лица автора.

Вы съездили в какое-то интересное место в Новосибирской области или в соседних регионах? Готовы рассказать о маршруте и поделиться фотографиями? Напишите в редакцию НГС по WhatsApp или Telegram на номер 8 982 781–74–07. И, может быть, в следующем выпуске рубрики «Где отдохнуть этим летом» мы расскажем о вашем опыте автомобильных путешествий!

Как говорилось в романе американского писателя Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать»: «Это не ведро бензина — это ведро свободы». Человек, путешествуя на автомобиле, выбирает, куда ему ехать, с какой скоростью и где останавливаться. Это ли не полная свобода! Другой вопрос, что порой ты не знаешь, в каких условиях тебе придется ночевать. Просто нужно быть готовым к тому, что гостиничный бизнес в Новосибирской области развит далеко не во всех районах.

Новосибирская область поразила меня во время сплава по Берди несколько лет назад. Огромные скалы соседствовали с песчаными пляжами. В Кузбассе и в Горном Алтае такого нет. Мне был интересен этот симбиоз горных ландшафтов Салаира и чисто степных ноток Западно-Сибирской низменности.

В процессе поисков выяснилось, что в области огромное количество нетипичных объектов. Это не только вышеупомянутый песок, но и природные водопады на равнине, аквапарк в деревне, баржи, специально затопленные, чтобы сохранить русло Оби, пещеры древних людей, большое количество заброшенных гидроэлектростанций, затопленный карьер с совершенно байкальской прозрачностью. Новосибирская область меня очень впечатлила вот такими сюрпризами. Искать все эти объекты было непросто. Но если заниматься этим достаточно долго и с удовольствием, то обязательно найдешь много интересного.

Место №1. Беловский водопад

Одна из главных достопримечательностей Новосибирской области. Вода из озера, перетекая через скалу, бьется на два рукава и падает в чашу с высоты примерно 5 метров. Под водопадом можно купаться. Вода теплая и прозрачная. Беловский водопад притягивает к себе туристов со всей области. Место для пикника нужно занимать заранее

Одна из главных достопримечательностей Новосибирской области. Вода из озера, перетекая через скалу, бьется на два рукава и падает в чашу с высоты примерно 5 метров. Под водопадом можно купаться. Вода теплая и прозрачная. Беловский водопад притягивает к себе туристов со всей области. Место для пикника нужно занимать заранее

Место №2. Скалы Зверобой

Многие туристы и краеведы говорят, что «Зверобой» — это самое красивое место Новосибирской области. По соотношению доступности и красоты — это верно. С вершины скалы, с высоты птичьего полета, открываются великолепные виды на извилистую долину Берди. Красоты этого места завораживают в любое время года.&nbsp;Сейчас для птиц и животных на протяжении всей экотропы размещены кормушки, а также ясли для кормления косуль, «солонцы», пни с минеральной солью. Тропа к скалам частично отсыпана песком

Многие туристы и краеведы говорят, что «Зверобой» — это самое красивое место Новосибирской области. По соотношению доступности и красоты — это верно. С вершины скалы, с высоты птичьего полета, открываются великолепные виды на извилистую долину Берди. Красоты этого места завораживают в любое время года. Сейчас для птиц и животных на протяжении всей экотропы размещены кормушки, а также ясли для кормления косуль, «солонцы», пни с минеральной солью. Тропа к скалам частично отсыпана песком

Место №3. Улыбинские водопады

Находятся всего в 25 километрах от Искитима, причем не в сторону гор, а по направлению к Обскому морю. Ручей Мориха течет по скалистому ложу и в двух местах обрывается в чаши. Высота падения примерно 2–3 метра. Конечно же, посещать эти водопады лучше весной, когда вешние воды мчатся по Морихе к Мильтюшу с удвоенной силой и скоростью

Находятся всего в 25 километрах от Искитима, причем не в сторону гор, а по направлению к Обскому морю. Ручей Мориха течет по скалистому ложу и в двух местах обрывается в чаши. Высота падения примерно 2–3 метра. Конечно же, посещать эти водопады лучше весной, когда вешние воды мчатся по Морихе к Мильтюшу с удвоенной силой и скоростью

Место №4. Венгеровская падающая труба

Труба котельной Венгеровского молочного завода известна на всем среднем западе Новосибирской области. Славна она не только тем, что медленно падает на восток, но и тем, что слегка изогнута ближе к вершине. Как природе удалось согнуть кирпичную трубу — до сих пор остается загадкой

Труба котельной Венгеровского молочного завода известна на всем среднем западе Новосибирской области. Славна она не только тем, что медленно падает на восток, но и тем, что слегка изогнута ближе к вершине. Как природе удалось согнуть кирпичную трубу — до сих пор остается загадкой

Антон также поделился списком самых необходимых для путешествия вещей. Давайте рассмотрим, что же вам понадобится для захватывающей поездки.

А для тех, кто решил самостоятельно отправиться в путешествие, мы нанесли все точки на карту.

Смотрите достопримечательности Новосибирска своими глазами!

Где ещё отдохнуть в Новосибирской области?

На НГС есть специальная рубрика «Где отдохнуть этим летом». Каждую неделю мы рассказываем об интересных маршрутах и любопытных уголках нашего (и не только нашего) региона.

Обозреватель Стас Соколов выбрал 5 российских городов, куда можно слетать за небольшие деньги.

А обозреватель Анна Богданова нашла 6 красивых озёр в Новосибирске и пригороде, до которых можно добраться на велосипеде.

Есть варианты и в черте города. Посмотрите на фотографии 5 озёр в Новосибирске, где могло быть красиво (внутри — удобные маршруты, как добраться до этих мест).

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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