«Ведро бензина — это ведро свободы». Путешественник — о четырех секретных местах в Новосибирской области

Как говорилось в романе американского писателя Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать»: «Это не ведро бензина — это ведро свободы». Человек, путешествуя на автомобиле, выбирает, куда ему ехать, с какой скоростью и где останавливаться. Это ли не полная свобода! Другой вопрос, что порой ты не знаешь, в каких условиях тебе придется ночевать. Просто нужно быть готовым к тому, что гостиничный бизнес в Новосибирской области развит далеко не во всех районах.



Новосибирская область поразила меня во время сплава по Берди несколько лет назад. Огромные скалы соседствовали с песчаными пляжами. В Кузбассе и в Горном Алтае такого нет. Мне был интересен этот симбиоз горных ландшафтов Салаира и чисто степных ноток Западно-Сибирской низменности.

В процессе поисков выяснилось, что в области огромное количество нетипичных объектов. Это не только вышеупомянутый песок, но и природные водопады на равнине, аквапарк в деревне, баржи, специально затопленные, чтобы сохранить русло Оби, пещеры древних людей, большое количество заброшенных гидроэлектростанций, затопленный карьер с совершенно байкальской прозрачностью. Новосибирская область меня очень впечатлила вот такими сюрпризами. Искать все эти объекты было непросто. Но если заниматься этим достаточно долго и с удовольствием, то обязательно найдешь много интересного.

