Вообще, как уверены рестораторы, пытающиеся последние два месяца понять перспективы своего бизнеса, решение об ослаблении санкций принимается, по сути, в Москве — местные власти могут только предлагать свои аргументы. И решение складывается из целого ряда обстоятельств, причем эпидемиологическая ситуация — только одно из них. Так, по мнению части представителей общепита, шумные народные гуляния существенно снизили вероятность скорого открытия новосибирских заведений. Например, в Кемерово обслуживание на летних верандах разрешили ещё в конце мая.



Однако свет уже забрезжил в конце тоннеля. На следующей неделе заработают веранды в Москве, а к 24 июня должны открыться даже внутренние помещения ресторанов. Скорее всего, регионы последуют за столицей, пусть и с небольшим опозданием. По крайней мере 10 июня новосибирский губернатор Андрей Травников заявил, что веранды ресторанов и торговые центры могут получить зеленый свет уже «к началу будущей недели». Ещё до этого заявления директор «Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров» Наталья Пятых предполагала, что это случится уже на следующей неделе, то есть «до голосования».