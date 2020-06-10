В новом рассказе о необычных автомобилях новосибирцев — легендарный американский армейский внедорожник Willys MB, которому уже 77 лет (1943 года выпуска). Владелец Леонид Лизунов привез эту машину из Америки, где она служила в авиационном полку и неплохо сохранилась. Затем последовала длительная реставрация, и теперь Willys принимает участие в военных и реконструкторских мероприятиях, поедет он и на предстоящий парад Победы 24 июня. Все подробности в материале НГС.
Видео: Антон Дигаев
Willys MB был создан в 1940 году по заказу армии США, а с 1942 года поставлялся в Советский Союз — он стал настоящей машиной войны, всего привезли на наши фронты 50 тысяч внедорожников. Willys является прадедушкой нынешнего Jeep Wrangler, который сделан по его образу и подобию — в память о «Виллисе» в современной машине даже использованы изображения силуэта старичка (наш тест-драйв Jeep Wrangler смотрите тут).
Леонид Лизунов и члены его семьи загорелись этой армейской машиной, захотели приобрести такую и восстановить в память о воевавших солдатах.
— Несколько лет назад в преддверии Дня Победы стали задумываться, а почему бы не съездить на парад Победы на таком автомобиле. Реконструкторы есть в городе, мы их видели, общались, но захотелось что-то свое. Моя семья — родственники, прадеды, деды — участвовали в серьезных боях, прошли всю войну. Прадед закончил войну подполковником. Поэтому сам бог велел наследникам иметь автомобиль войны.
Выбор пал именно на американский автомобиль потому, что «Виллисов» сохранилось достаточно много, в том числе и в хорошем состоянии, подходящем для полноценной реставрации. Машину искали на специальных американских сайтах, которые продают подобные раритеты.
— Из легких автомобилей войны — их всего два, ГАЗ-67 и Willys. ГАЗ-67 найти практически невозможно в более-менее приличном состоянии, а «Виллисы» в России на данный момент присутствуют. Оптимальным решением представилось найти автомобиль в Соединенных Штатах. Этот автомобиль из Луизианы, он числился у авиационного полка, за ним следили.
— Он был в неплохом состоянии, но хотелось довести его до состояния, будто только что вышел с конвейера. У нас есть коллеги, крупная автомобильная фирма, которая занимается обслуживанием, тюнингом, специализируется на восстановлении раритетной техники. Нашли каталоги оригинальные, нашли запчасти. Даже краска абсолютно аутентичная, заказывалась по каталогам из Америки.
Сначала автомобиль полностью разбирали, потом чистили кузов, параллельно определяли, какие детали и агрегаты потребуется заказать, а какие — можно восстановить.
— Реставрация зависела от того, как быстро придут запчасти. То есть сначала происходила дефектовка, полностью разборка, пескоструйка, потом заказ запчастей, восстановление, — рассказывает владелец.
Оригинальными же были и все запчасти, которые заказывали в Америке — их до сих пор производят для подобных раритетов.
— В Соединенных Штатах существуют сейчас производства, которые специализируются на выпуске реплик начала прошлого века, середины века. Потому что есть коллекционный и реконструкторский бизнес.
Часть электропроводки была заменена, часть удалось восстановить, так же как и генератор, стартер, крыльчатку, двигатель. Поставили новые прокладки, резинки, сальники.
— Вот, например, крышка радиатора, она оригинальная, но реплика. Видно, что свежо смотрится. Сделана на заводе в Штатах. Фильтр тоже реплика, он бы в труху развалился, если бы лежал 80 лет.
Willys оснащен 2,2-литровым двигателем, который выдает 60 л. с. и неплохие 140 Н·м крутящего момента. Два моста, блокировка, клиренс 22 сантиметра, короткая колесная база — автомобиль рожден для борьбы за жизнь в тяжелых дорожных условиях.
— Механика, раздатка классическая, повышающая и понижающая передачи, блокировка. Гребет всеми четырьмя колесами.
— Как сказал один коллега, это точная копия уазика, а другой сказал, что это уазик — точная копия «Виллиса». Все органы управления один в один как у УАЗ-469. Электрический стартер, включение фар, приборы.
Willys максимально упрощен и достаточно функционален. У него ручной привод щеток стеклоочистителя, отсутствуют двери как таковые.
Когда Willys появляется на улицах Новосибирска, то прохожие на него заглядываются — нечасто встретишь старинный автомобиль в таком состоянии «только с завода».
— Я думал, не сильно будут обращать внимание. Но если бы я на Lamborghini ездил по центральной улице, то меня бы меньше замечали. Выезд 9 мая, серьезное знаковое событие, многие люди относятся к этому с большим уважением, ну и когда видят такой автомобиль, то аплодируют. Спрашивают, что за машина, откуда, какого года, просят покатать, сфотографироваться, посмотреть, что под капотом.
— На протяжении трех лет мы выезжали на День Победы, на реконструкторские фестивали. В этом году надеемся с друзьями, что 24 июня на День Победы по городу проедем!
Сколько стоят подобные внедорожники Willys в разном состоянии, вы можете увидеть здесь.
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