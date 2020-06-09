В ноябре прошлого года в России должны были измениться правила выдачи медсправок для водителей, но из-за возмущений граждан реформу пришлось перенести более чем на полгода. С 1 июля она точно должна заработать — разбираемся, что изменится и как это отразится на автомобилистах.



Как должно было быть



Минздрав планировал ввести для водителей новый тест на алкоголизм и наркозависимость. Его должен был проходить каждый гражданин, которому нужна медсправка для получения или замены прав. В крови проверялось бы наличие CDT-маркера, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. А в моче должны были искать психоактивные вещества, означающие потребление наркотиков. При положительных результатах водитель получал бы вместо справки билет в наркодиспансер на углубленное исследование.

