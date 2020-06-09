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Проверять водителей на алкоголь и наркотики будут выборочно

Проверять водителей на алкоголь и наркотики будут выборочно

В ноябре прошлого года в России должны были измениться правила выдачи медсправок для водителей, но из-за возмущений граждан реформу пришлось перенести более чем на полгода. С 1 июля она точно должна заработать — разбираемся, что изменится и как это отразится на автомобилистах.

Как должно было быть

Минздрав планировал ввести для водителей новый тест на алкоголизм и наркозависимость. Его должен был проходить каждый гражданин, которому нужна медсправка для получения или замены прав. В крови проверялось бы наличие CDT-маркера, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. А в моче должны были искать психоактивные вещества, означающие потребление наркотиков. При положительных результатах водитель получал бы вместо справки билет в наркодиспансер на углубленное исследование.

В Минздраве говорили, что это позволит точнее определять состояние здоровья водителей и, как следствие, повысит безопасность на дорогах. Сейчас практически всех автомобилистов оценивают только визуально.

Как вы получали медсправку в последний раз?

    Что пошло не так

    Новые правила должны были заработать 22 ноября 2019 года. Накануне этого события многие россияне во всех уголках страны выстроились в очередь в наркодиспансерах, чтобы успеть пройти врача по старым правилам. Из-за дополнительной проверки медсправка могла подорожать примерно в 10 раз. То есть если она стоит 500 рублей, то с новым тестом цена поднимется до 5 тысяч.

    Буквально за сутки до вступления закона в силу его раскритиковал Владимир Путин, назвав недопустимым повышение цен на медсправки — особенно с учетом того, что у миллионов россиян зарплата не превышает МРОТ. Президент отмечал, что такие реформы нужно проводить поэтапно.

    Из-за новых тестов медсправка подорожала бы в десять раз

    Из-за новых тестов медсправка подорожала бы в десять раз

    Собеседники газеты «Коммерсант» добавляли, что CDT-маркер может проявляться не только при алкоголизме, но и, например, при болезнях печени. Также проблемы могли возникнуть у тех, кто регулярно выпивает немного пива или вина.

    В результате Минздрав пообещал доработать проект и перенес его вступление на 1 июля 2020 года.

    Как будет

    С июля новый закон все-таки заработает, но в более мягкой форме. В свежем проекте говорится, что направлять на новые тесты можно будет только в случае, если врач обнаружит симптомы заболевания. Но точных правил на этот счет пока нет. Как рассказал нам нарколог Александр Ковтун, возможно, их пропишут в отдельных методических рекомендациях.

    Таким образом, вместо запланированной реформы нас ждут лишь технические изменения, которые на водителях практически никак не отразятся. По словам Александра Ковтуна, поправки только регламентируют уже действующие правила.

    — Раньше проверка мочи на наркотики не была прописана, — говорит он. — Хотя давно сложилась практика, что без анализа проверка у нарколога не проводится. Теперь это будет регламентировано.

    Про CDT-маркеры в обновленном приказе ничего нет, поэтому брать кровь при наличии подозрений на алкоголизм тоже будут по-старому. Хотя, по словам Александра Ковтуна, в случае необходимости можно будет применять и CDT-метод.

    Ранее из-за возмущений граждан власти не стали повышать штрафы.

    До 15 июля россияне могут ездить с просроченными правами.

    Проходить техосмотр тоже необязательно.

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