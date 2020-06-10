«Я чувствую, что она мертва». Как ищут пропавших без вести — история исчезнувшей матери-одиночки

Надежда Михайловна — подтянутая с проседью и железным взглядом пенсионерка — уже год воспитывает семнадцатилетнюю внучку Леру. Оформить пособие по потере кормильца нельзя, так как мама девочки, Мария Бобровская, числится не умершей, а просто пропавшей без вести. Ждать помощи от отца Леры — бесполезно.

О внучке Надежда Михайловна говорит очень много — какие танцы посещает, какой кружок выбрала, как учится в колледже. К бабушке Лера переехала ещё до пропажи матери, когда Марина стала жить с мужчиной, который пришёлся не по нраву дочери.

— Но вы не подумайте, Маша ответственность несла за жизнь ребёнка, старалась, чтобы она одетой, обутой и сытой была, к учёбе всегда было пристальное внимание, — будто испугавшись осуждения оправдывается пенсионерка. — С мамой много общалась, часто виделась. А там жить с чужим дядей просто не захотела. Марина и обо мне заботилась, у меня подарок вот от неё остался — серёжки.

Пожилая женщина задумчиво крутит крупные серёжки-кольца в ушах и сбивчиво начинает рассказывать о том, как Лере сейчас тяжело, обсуждать пропажу мамы она ни с кем не хочет. Только снится пропавшая им обеим часто — во сне Марина говорит, что не может вернуться домой.