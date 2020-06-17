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Часть украшений для Натальи производят на острове Бали, часть — в Костроме

Часть украшений для Натальи производят на острове Бали, часть — в Костроме

Сейчас Наталья Зайцева успешный дизайнер украшений и бизнесвумен, чье видение прекрасного разделяют женщины по всему миру. Но так было не всегда. Сибирячка трудилась простым менеджером в рекламном агентстве. Её жизнь изменил новогодний корпоратив — девушка хотела выглядеть эффектно, но зарплата была небольшая, и она решила заказать камни и сделать украшения своими руками. Теперь у неё есть свой молодой, но успешный бренд изделий из серебра «ОДИННАДЦАТЬ jewellery». Рассказываем историю становления бизнеса в свежем выпуске рубрики «Маленький, но гордый бизнес».

Видео: Антон Дигаев

С чего всё началось

Наталья работала в рекламном агентстве простым менеджером — заносила в специальную программу информацию о размещениях.

— Близился новогодний корпоратив, и я поняла, что платье и туфли готовы, а вот украшений, чтобы дополнить образ, совсем нет. Зарплата была небольшой, и я решила не покупать, а сделать украшения своими руками, — вспоминает сибирячка.

Наталья создает украшения только из серебра, хотя раньше работала и с бижутерией

Наталья создает украшения только из серебра, хотя раньше работала и с бижутерией

Наталья заказала необходимые материалы и сделала себе браслеты и колье из натуральных камней.

— Поняла, что получилось очень даже недурно, и решила создать группу во «ВКонтакте» и выложить туда свои работы. На мое удивление, они начали собирать лайки, комментарии, и люди хотели заказать себе подобные. Так я начала потихоньку совмещать работу и хобби, — рассказывает дизайнер.

В один момент Наталья поняла, что работа отнимает много времени, а продажа украшений даже в таком темпе приносит больше денег и удовольствия. Она посоветовалась с мужем и приняла решение уйти с работы и заниматься любимым делом.

Эти украшения для Натальи производят на острове Бали&nbsp;

Эти украшения для Натальи производят на острове Бали 

— Я подумала, что если за следующий месяц не заработаю свою прежнюю зарплату, то буду заниматься поиском новой работы, — вспоминает она.

Но дело пошло и стало приносить ощутимый доход. В первый же месяц она, не напрягаясь, заработала свою «прошлую» зарплату. Потом доходы стали расти.

Как всё устроено

Раньше Наталья много путешествовала и в каждой стране пыталась найти интересный локальный бренд, договаривалась с дизайнерами и привозила их украшения в Новосибирск для продажи. Так произошло и на Бали — Наталья познакомилась с местной жительницей Мэди на рынке. Сибирячке понравились её украшения — они выгодно выделялись на фоне всего ассортимента. Теперь они сотрудничают — часть украшений для Натальи производят на острове Бали, подгоняя их модели под её видение: меняют цвет, камни, фактуру. Также у Натальи есть небольшое производство в Костроме — там создаются изделия по её собственному дизайну.

Изделия для бренда Натальи производят в мастерских на острове Бали

Изделия для бренда Натальи производят в мастерских на острове Бали

— С недавнего времени я стала выпускать свою собственную коллекцию украшений — рисую эскизы на бумаге, затем работаем совместно c 3D-модельером над созданием 3D-модели моего рисунка, — говорит Наталья Зайцева.

На изготовление украшений уходит 30 дней. Львиная доля времени тратится на пробирование, примерно 7–10 дней уходит на то, чтобы отдать украшения в пробирную палату и получить готовые изделия с пробой и именником. На Бали законодательство другое, немного проще, поэтому и времени на изготовление уходит меньше — в среднем 2 недели.

Наталья опытный бизнесмен, но и у неё бывают провалы.

— Я всегда руководствуюсь собственным вкусом. И делаю только то, что я бы носила. Не так давно я выпустила новое кольцо, оно получилось массивным, тяжелым, сложным в исполнении, безумно дорогим по себестоимости и, к сожалению, практически невостребованным. Люди такое украшение не поняли, — рассказывает она. Эта партия колец обошлась Наталье в крупную сумму, после того, как стало понятно, что на них нет спроса, она отправила кольца на переплавку.

Производство в Костроме было временно приостановлено из-за коронавируса

Производство в Костроме было временно приостановлено из-за коронавируса

— В этом плюс работы с серебром — то, что не получилось, можно переплавить. В деньгах это потеря порядка 50–70 тысяч. Здесь есть право на ошибку, — говорит она. — А самой удачной моделью из моей коллекции оказалось кольцо, на которое я делала небольшие ставки.

Это кольца из коллекции SPACE, дизайнером которых выступает сама Наталья

Это кольца из коллекции SPACE, дизайнером которых выступает сама Наталья

Деньги

Дизайнер говорит, что бизнес приносит стабильный доход, но есть сезонный фактор: самые большие продажи приходятся на предновогоднее время, предпраздничное — 14 Февраля и 8 Марта, сезон выпускных.

В удачные месяцы Наталья зарабатывает около 200 тысяч рублей. Но бывают перебои с поставками, и тогда работа может остановиться совсем

В удачные месяцы Наталья зарабатывает около 200 тысяч рублей. Но бывают перебои с поставками, и тогда работа может остановиться совсем

— В некоторые месяцы я зарабатывала 200 тысяч рублей, но также было и такое, что продажи опускались и получалось ниже 50. На это влияет много факторов: во-первых, конечно, наличие товара, его своевременная отгрузка. Ведь если не успели вовремя отправить украшения с производства, то и продавать нечего; если транспортные компании задерживают сроки, если мастер заболел или просто не успел доделать вовремя работу, то на продажах это сказывается моментально, — говорит она.

Какие украшения любят у нас

Наталья позиционирует свои украшения вне моды и не гонится за историей «актуальны в этом сезоне».

Свои украшения Наталья позиционирует вне модных тенденций

Свои украшения Наталья позиционирует вне модных тенденций

— Мои украшения либо откликаются, совпадают по энергетике и эстетике, либо — нет. Новосибирск — большой молодой город, здесь много стильных, красивых людей, которые ценят индивидуальность и хотят подчеркнуть свою личность с помощью одежды и аксессуаров, не оборачиваясь на моду. Именно такие люди в основном являются моими покупателями, — говорит дизайнер.

Бизнес в пандемию

Коронавирус подкосил небольшой бизнес сибирячки. Остановились поставки украшений с Бали, производство в Костроме тоже было временно приостановлено. Вышло так, что на этот период Наталья осталась без украшений.

— Офлайн-магазины, в которых можно приобрести мои украшения, тоже закрыли свои двери для покупателей. Это моментально отсекло приличную часть продаж. Онлайн-продажи тоже стали идти на спад, так как люди находились в недоумении, исчезла уверенность в завтрашнем дне, некоторые лишились работы или прежнего дохода. В такие моменты меньше всего думаешь о покупке серебряных сережек. Некоторые, думаю, вместо ювелирных украшений стали покупать более бюджетные варианты, — рассуждает предприниматель о кризисе.

Сейчас, по словам Натальи, ситуация начинает понемногу выправляться.

— Снова открылся магазин, в котором представлен мой бренд, в Костроме заработало производство, большинство людей снова вышли на работу, а это значит, что появился повод украсить себя. Но в любом случае в сравнении с этим же периодом прошлого года нынешняя ситуация с продажами очень печальна. Но я не отчаиваюсь, спасибо моему мужу, он меня очень сильно поддержал морально, я утерла слезы и стала воспринимать эту ситуацию как временные трудности, которые скоро закончатся, — заключает она.

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