Наталья заказала необходимые материалы и сделала себе браслеты и колье из натуральных камней.



— Поняла, что получилось очень даже недурно, и решила создать группу во «ВКонтакте» и выложить туда свои работы. На мое удивление, они начали собирать лайки, комментарии, и люди хотели заказать себе подобные. Так я начала потихоньку совмещать работу и хобби, — рассказывает дизайнер.

В один момент Наталья поняла, что работа отнимает много времени, а продажа украшений даже в таком темпе приносит больше денег и удовольствия. Она посоветовалась с мужем и приняла решение уйти с работы и заниматься любимым делом.