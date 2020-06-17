Сейчас Наталья Зайцева успешный дизайнер украшений и бизнесвумен, чье видение прекрасного разделяют женщины по всему миру. Но так было не всегда. Сибирячка трудилась простым менеджером в рекламном агентстве. Её жизнь изменил новогодний корпоратив — девушка хотела выглядеть эффектно, но зарплата была небольшая, и она решила заказать камни и сделать украшения своими руками. Теперь у неё есть свой молодой, но успешный бренд изделий из серебра «ОДИННАДЦАТЬ jewellery». Рассказываем историю становления бизнеса в свежем выпуске рубрики «Маленький, но гордый бизнес».
Видео: Антон Дигаев
С чего всё началось
Наталья работала в рекламном агентстве простым менеджером — заносила в специальную программу информацию о размещениях.
— Близился новогодний корпоратив, и я поняла, что платье и туфли готовы, а вот украшений, чтобы дополнить образ, совсем нет. Зарплата была небольшой, и я решила не покупать, а сделать украшения своими руками, — вспоминает сибирячка.
Наталья заказала необходимые материалы и сделала себе браслеты и колье из натуральных камней.
— Поняла, что получилось очень даже недурно, и решила создать группу во «ВКонтакте» и выложить туда свои работы. На мое удивление, они начали собирать лайки, комментарии, и люди хотели заказать себе подобные. Так я начала потихоньку совмещать работу и хобби, — рассказывает дизайнер.
В один момент Наталья поняла, что работа отнимает много времени, а продажа украшений даже в таком темпе приносит больше денег и удовольствия. Она посоветовалась с мужем и приняла решение уйти с работы и заниматься любимым делом.
— Я подумала, что если за следующий месяц не заработаю свою прежнюю зарплату, то буду заниматься поиском новой работы, — вспоминает она.
Но дело пошло и стало приносить ощутимый доход. В первый же месяц она, не напрягаясь, заработала свою «прошлую» зарплату. Потом доходы стали расти.
Как всё устроено
Раньше Наталья много путешествовала и в каждой стране пыталась найти интересный локальный бренд, договаривалась с дизайнерами и привозила их украшения в Новосибирск для продажи. Так произошло и на Бали — Наталья познакомилась с местной жительницей Мэди на рынке. Сибирячке понравились её украшения — они выгодно выделялись на фоне всего ассортимента. Теперь они сотрудничают — часть украшений для Натальи производят на острове Бали, подгоняя их модели под её видение: меняют цвет, камни, фактуру. Также у Натальи есть небольшое производство в Костроме — там создаются изделия по её собственному дизайну.
— С недавнего времени я стала выпускать свою собственную коллекцию украшений — рисую эскизы на бумаге, затем работаем совместно c 3D-модельером над созданием 3D-модели моего рисунка, — говорит Наталья Зайцева.
На изготовление украшений уходит 30 дней. Львиная доля времени тратится на пробирование, примерно 7–10 дней уходит на то, чтобы отдать украшения в пробирную палату и получить готовые изделия с пробой и именником. На Бали законодательство другое, немного проще, поэтому и времени на изготовление уходит меньше — в среднем 2 недели.
Наталья опытный бизнесмен, но и у неё бывают провалы.
— Я всегда руководствуюсь собственным вкусом. И делаю только то, что я бы носила. Не так давно я выпустила новое кольцо, оно получилось массивным, тяжелым, сложным в исполнении, безумно дорогим по себестоимости и, к сожалению, практически невостребованным. Люди такое украшение не поняли, — рассказывает она. Эта партия колец обошлась Наталье в крупную сумму, после того, как стало понятно, что на них нет спроса, она отправила кольца на переплавку.
— В этом плюс работы с серебром — то, что не получилось, можно переплавить. В деньгах это потеря порядка 50–70 тысяч. Здесь есть право на ошибку, — говорит она. — А самой удачной моделью из моей коллекции оказалось кольцо, на которое я делала небольшие ставки.
Деньги
Дизайнер говорит, что бизнес приносит стабильный доход, но есть сезонный фактор: самые большие продажи приходятся на предновогоднее время, предпраздничное — 14 Февраля и 8 Марта, сезон выпускных.
— В некоторые месяцы я зарабатывала 200 тысяч рублей, но также было и такое, что продажи опускались и получалось ниже 50. На это влияет много факторов: во-первых, конечно, наличие товара, его своевременная отгрузка. Ведь если не успели вовремя отправить украшения с производства, то и продавать нечего; если транспортные компании задерживают сроки, если мастер заболел или просто не успел доделать вовремя работу, то на продажах это сказывается моментально, — говорит она.
Какие украшения любят у нас
Наталья позиционирует свои украшения вне моды и не гонится за историей «актуальны в этом сезоне».
— Мои украшения либо откликаются, совпадают по энергетике и эстетике, либо — нет. Новосибирск — большой молодой город, здесь много стильных, красивых людей, которые ценят индивидуальность и хотят подчеркнуть свою личность с помощью одежды и аксессуаров, не оборачиваясь на моду. Именно такие люди в основном являются моими покупателями, — говорит дизайнер.
Бизнес в пандемию
Коронавирус подкосил небольшой бизнес сибирячки. Остановились поставки украшений с Бали, производство в Костроме тоже было временно приостановлено. Вышло так, что на этот период Наталья осталась без украшений.
— Офлайн-магазины, в которых можно приобрести мои украшения, тоже закрыли свои двери для покупателей. Это моментально отсекло приличную часть продаж. Онлайн-продажи тоже стали идти на спад, так как люди находились в недоумении, исчезла уверенность в завтрашнем дне, некоторые лишились работы или прежнего дохода. В такие моменты меньше всего думаешь о покупке серебряных сережек. Некоторые, думаю, вместо ювелирных украшений стали покупать более бюджетные варианты, — рассуждает предприниматель о кризисе.
Сейчас, по словам Натальи, ситуация начинает понемногу выправляться.
— Снова открылся магазин, в котором представлен мой бренд, в Костроме заработало производство, большинство людей снова вышли на работу, а это значит, что появился повод украсить себя. Но в любом случае в сравнении с этим же периодом прошлого года нынешняя ситуация с продажами очень печальна. Но я не отчаиваюсь, спасибо моему мужу, он меня очень сильно поддержал морально, я утерла слезы и стала воспринимать эту ситуацию как временные трудности, которые скоро закончатся, — заключает она.
Какие еще истории про бизнес мы рекомендуем почитать
Молодая семья бросила город и уехала варить сыр в село — сейчас к ним выстраиваются очереди.
Семья из Новосибирска влезла в долги ради пекарни — смотрим, что из этого получилось.
Бывший юрист в разгар кризиса открыла странный бизнес — она тратит кучу денег на фотозоны (и это окупается).