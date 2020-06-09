Ученикам 11-х классов всегда приходится несладко: нужно сдавать ЕГЭ, поступать в вуз и круто менять свою жизнь. Но в этом году пандемия подкинула школьникам кучу сюрпризов — дистанционную учебу, перенос экзаменов, неразбериху с поступлением в вузы и выпускными. Многие подростки в последние месяцы испытывают небывалый стресс.



— За время подготовки к экзаменам я впала в глубокую депрессию, ведь я всегда училась хорошо, а тут ты обязан готовиться сам и совсем не знаешь, что тебя ждет. Я перестала с кем-либо общаться, забила на друзей, семью, себя, ведь я так хотела получить высокие баллы, — написала нам выпускница. — Но сейчас, готовясь уже два года, потеряв всех, кто мне дорог, я не вижу результата. Я вижу только огромный стресс.



Мы поговорили с психологами и узнали, какой урон психике подростка может нанести подготовка к экзаменам в период пандемии, и собрали советы для учеников и их родителей.

