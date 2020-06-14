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Оксана говорит, что ее иногда осуждают за многодетность

Оксана говорит, что ее иногда осуждают за многодетность

Оксана Усова с мужем и десятью детьми живет в небольшом доме за Расточкой в Кировском районе. Дом рассчитан на два хозяина, поэтому семье принадлежит только половина первого этажа (кухня и две комнаты). В 2009 году Усовы пристроили второй этаж — всего две комнаты, что позволило большому семейству расположиться с чуть большим комфортом. Седьмой год они стоят в очереди на улучшение жилищных условий — семью признали малоимущей по этому вопросу, — но дождутся ли Усовы обещанной помощи от государства и будет ли она на тот момент актуальна, открытый вопрос. Корреспонденту НГС Оксана рассказала подробности их непростой ситуации.

Видео: Антон Дигаев

По федеральной программе, которая помогает семьям с пятью и более несовершеннолетними детьми улучшить жилищные условия, Оксана 7-я в очереди по Новосибирску и 85-я по области. В год деньги из областного бюджета выделяются всего на 7–8 семей, что означает, что черёд Усовых придет только минимум через 14 лет, как раз тогда, когда дети вырастут и программа будет признана недействительной. Неоднократно Оксана обращалась за помощью в министерство строительства и к губернатору — писала запросы, на что в итоге получила ответ: чрезвычайной ситуации нет, соответственно, оснований для выплаты денег тоже нет.

Ждать своей очереди Усовы будут еще 14 лет

Ждать своей очереди Усовы будут еще 14 лет

— Никто и не говорит, что у нас чрезвычайная ситуация. Мы не погорельцы, у нас не аварийный дом. Просто непонятно: они же сами признали нас нуждающимися, столько документов тогда собрали. Что за семьи дожидаются своей очереди? Если у меня погодки и нам еще ждать и ждать, — разводит руками Оксана. — Мы могли бы пристроить комнаты сами, но нам отказали в материнском капитале на реконструкцию, так как у нас не индивидуальный жилой дом, а лишь часть. Отказали в кредите, ипотеку нам тоже не дают, а единственным нашедшимся за шесть лет покупателям банк отказал в ипотеке из-за года постройки дома — слишком старый, 1948 год. Ситуация — замкнутый круг.

Семье принадлежит только половина дома

Семье принадлежит только половина дома

В письме от губернатора написали, что в собственности у Оксаны двухэтажный частный дом общей площадью 84,6 квадратных метра, благоустроенный, из четырех комнат.

За 15 лет Оксана с мужем делали ремонт уже пять раз

За 15 лет Оксана с мужем делали ремонт уже пять раз

— Хоромы. Почему они так решили, не знаю. Из документов, которые мы собрали, ясно, что дом принадлежит мужу и детям. Газа у нас никогда не было, а второй этаж — это не полноценный дом, а пристройка, которую мы сами строили в 2009 году. Мы ничего не просим и не клянчим, но программа есть, и она должна работать не только на бумаге, — говорит Оксана.

Письмо, которое прислали Оксане в ответ на её запрос

Письмо, которое прислали Оксане в ответ на её запрос

Дом, в котором живут Усовы, шлакозасыпной, фундамента нет. Со временем стены начали осыпаться, весь шлак сыпется в подпол, а недавно начал засыпаться и в комнату. Стены промерзают, появилась плесень, из подпола дует, ко всему прочему завелись мокрицы. Дом проседает и трескается от старости — с внешней стороны дыры запенили и зашили сайдингом. Дом нуждается в постоянном ремонте, который Усовы делали уже пять раз за 15 лет — меняли сгнивший пол, латали крышу, натягивали потолки, но надолго все равно не хватает, все снова начинает сыпаться и гнить. Как раз сейчас Оксана с мужем планируют очередной ремонт.

Стены начали осыпаться прямо под дом, на землю<br>

Стены начали осыпаться прямо под дом, на землю

На втором этаже комната старших мальчиков, в ней живут двое. Там же, на втором этаже, комната старшей дочери Оксаны, ей 14 лет и сейчас она живет в комнате одна. На первом этаже две жилых комнаты — в одной из них живут трое детей, во второй — Оксана и еще трое, а на кухне, которая служит одновременно и гостиной, и спальней, тоже стоит диван, на котором спят её муж и сын.

На одном диване спят три человека

На одном диване спят три человека

Кухня — самая большая комната в доме. В углу стоит обеденный стол и всего два стула (больше не помещается) — едят Усовы по очереди или разбредаются с тарелками по комнатам.

— У меня мечта — чтобы мы все вместе собрались за одним столом, — улыбается Оксана. — Мы даже когда этот вытаскиваем по праздникам на середину комнаты, не помещаемся, вдобавок по комнате трудно ходить. Такое случается разве что на улице.

Кухня — самая большая комната в доме, но даже туда семья не поместится всем составом&nbsp;

Кухня — самая большая комната в доме, но даже туда семья не поместится всем составом 

С режимом семья определилась, благо все дети учатся в школе в одну смену, а Оксана говорит, что привыкла к тому, что пока она готовит еду на кухне, на диване кто-то спит или смотрит телевизор, или играет:

— Для меня это фон, я даже не обращаю внимания. Мужу сложнее — он придёт с работы, ляжет отдохнуть, а на него десять сверху сядет, но ничего, справляемся. В общем-то мы живем хорошо, только места мало.

Несмотря на сложности, складывается впечатление, что семья Усовых живет дружно

Несмотря на сложности, складывается впечатление, что семья Усовых живет дружно

Старшие дети уже задают вопрос о том, будет ли у них своя комната, на что мама с уверенностью отвечает: будет! Ведь надежда умирает последней.

Дети уже спрашивают Оксану о том, когда у них будет своя комната

Дети уже спрашивают Оксану о том, когда у них будет своя комната

— Девчонки подрастают, им надо переодеться, а тут мальчишки. К сыновьям приходят в гости друзья — сесть негде, вот, на балкон вытащили диван, они там и сидят. Да, мы очень переживаем, это больно, мы очень хотим, сами все сделаем, но ни кредита, ни ипотеки нам не дают. Ощущение беспомощности: мы с мужем всегда рассчитывали на свои силы, а тут в первый раз такая ситуация, что ничего не можем сделать, — вздыхает многодетная мама.

Семья Усовых живет дружно, работает слаженно, дети самостоятельные — старшие следят за младшими, помогают по дому, по хозяйству, могут даже что-нибудь приготовить.

Младшая дочь Катя родилась в прошлом году

Младшая дочь Катя родилась в прошлом году

— Никогда у меня не было мысли сбежать, спрятаться. Это мой дом, моя среда, мои дети. Бывает, что я сталкиваюсь с негативом, меня начинают судить: зачем мне столько, жить негде. Есть те, кто не понимает ситуацию, не знает ее изнутри, но нельзя же судить не понимая. Ну помогите мне тогда советом? Подскажите, как быть? Я взрослый человек, неглупый, всеми возможными способами я пыталась и пытаюсь решить нашу ситуацию. За что меня осуждать? За то, что я дала жизнь детям? — задается вопросом Оксана и добавляет, что если бог даст, будет рожать еще. — Каждый сам выбирает свой жизненный путь, расставляет приоритеты, я — мама, я сама так решила и ни в коем случае никому не навязываю свое мнение. Я хочу, чтобы нас услышали. Нас пугали опекой в прошлом году после выхода статьи о нас, думаю, этого боятся многие семьи, оттого и молчат. В нашем случае нет оснований для опеки. Наш дом не аварийный. Мы родили наших детей не для того, чтобы кто-то их содержал, нет. Мы их очень любим, живём ради них и стараемся воспитать их достойными гражданами своей страны.

Другие истории многодетных семей

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