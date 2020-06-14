— Никогда у меня не было мысли сбежать, спрятаться. Это мой дом, моя среда, мои дети. Бывает, что я сталкиваюсь с негативом, меня начинают судить: зачем мне столько, жить негде. Есть те, кто не понимает ситуацию, не знает ее изнутри, но нельзя же судить не понимая. Ну помогите мне тогда советом? Подскажите, как быть? Я взрослый человек, неглупый, всеми возможными способами я пыталась и пытаюсь решить нашу ситуацию. За что меня осуждать? За то, что я дала жизнь детям? — задается вопросом Оксана и добавляет, что если бог даст, будет рожать еще. — Каждый сам выбирает свой жизненный путь, расставляет приоритеты, я — мама, я сама так решила и ни в коем случае никому не навязываю свое мнение. Я хочу, чтобы нас услышали. Нас пугали опекой в прошлом году после выхода статьи о нас, думаю, этого боятся многие семьи, оттого и молчат. В нашем случае нет оснований для опеки. Наш дом не аварийный. Мы родили наших детей не для того, чтобы кто-то их содержал, нет. Мы их очень любим, живём ради них и стараемся воспитать их достойными гражданами своей страны.