«Для своих я Раф, для чужих — Леха». Истории трех новосибирцев с очень редкими именами

«Как-как тебя зовут?» — такие фразы они слышат почти каждый день. Кто-то не верит, кто-то переспрашивает по несколько раз, а кто-то начинает атаковать вопросами — в честь кого их назвали именно так. Мы поговорили с тремя новосибирцами, которых зовут Медея, Рафаэль и Аполлинария. И узнали, какие семейные истории прячутся за этими именами.
«Мама назвала меня в честь девочки-пацанки»
Медея Кабанова, военнослужащая.
— Такое имя мне дала мама. Она русская, а папа — грузин. Мама услышала это имя в 14 лет. Её знакомая девочка, которую так звали, была пацанкой, но маме всё равно имя сильно понравилось. Потом она вышла замуж за грузина, который служил в Новосибирске. Я была третьим ребенком в семье, между прочим, третьей дочкой, но Медеей мама назвала именно меня, — рассказывает сибирячка.
В детстве Медея своим редким именем не особо гордилась, потому что не считала его особенным:
— Я никогда не ощущала превосходства, не было такого — вот у меня шикарное имя, не как у всех... Особенно в детстве очень спокойно к этому относилась. Сейчас уже да, я понимаю, что у меня красивое хорошее имя, редкое. Люди реагируют на него очень положительно. Все, с кем знакомлюсь, делают комплименты, всегда говорят, какое красивое имя, практически всем оно нравится.
Некоторые, признается сибирячка, переспрашивают и не верят.
— Были моменты, что мне не верили, что это настоящее имя, переспрашивали по несколько раз. И до сих пор, если с кем-то знакомлюсь, то всегда переспрашивают, чтобы точно понять.
Медея — многократный чемпион и призёр чемпионатов мира, Европы и России по скоростному плаванию в ластах, заслуженный мастер спорта России, спортсмен-инструктор отделения подводного спорта Новосибирского Центра высшего спортивного мастерства. Сейчас девушка с именем царевны из древнегреческой мифологии работает и воспитывает детей.
— Я замужем, у нас с мужем двое сыновей, 5 и 7 лет. Старший учится в 22-м лицее, младший ходит в садик. Дети сейчас — это и мое увлечение, и большая часть моей жизни. Старший сын занимается мотокроссом и дзюдо, младший занимается ритмикой, хочет пойти в театральный кружок. Мы с детьми часто катаемся на велосипедах, можем проехать 20, а то и больше километров за день.
«Сразу вспоминали черепашек Ниндзя»
Рафаэль Адам-Пчелинцев, студент.
— Меня назвали в честь моего дедушки с отцовской стороны. Мой дед — поволжский немец, и я сам наполовину немец. В войну, чтобы уйти на фронт, дед сменил имя, назвался Романом. И сперва мама чуть меня Романом не назвала, а потом, видимо, задумалась и решила выбрать что-то более экстравагантное, — рассказывает свою историю Рафаэль.
В детстве, признается молодой человек, он жутко стеснялся своего имени. Уже лет в шесть лет он начал осознавать, что не такой, как все.
— Родители моих тогдашних друзей немного недоумевали. Во дворе были Саши, Андреи, Никиты, Тимофеи, в общем, обычные русские дети. А я — Рафаэль. Чаще всего спрашивали про национальность. Но ребята меня никогда не обзывали, так как я был неслабым ребёнком, да и на «эль» тяжело придумать рифму и какую-то дразнилку. Была одна, но она не сильно складная и при этом нецензурная. Чаще всего в детстве при знакомстве все вспоминали черепашек Ниндзя, но я рос в Сузуне, по телевизору всегда было максимум три канала, так что я не смотрел этот мультик, вообще ни одной серии.
Рафаэль признается, что из-за имени ему было намного сложнее, чем сверстникам, смешаться в поселке с толпой.
— Все знают, что я — Рафаэль Адам. Вдобавок, я парень интеллигентный, немножко манерный. Это всегда отличало меня от других. Так что если что-то случалось, то я не мог, как друзья, сделать лицо тяпкой и пройти мимо. С другой стороны, это обязывало. Мне никогда не хватало старательности, чтобы хорошо учиться, но я с усердием и любовью погружался в книги разной направленности. Иногда учителям на уроках рассказывал что-нибудь интересное по их предмету.
С возрастом, по словам молодого человека, он перестал стесняться своего необычного имени:
— Время шло, я стал старше и неожиданно понял, что моё имя — моё преимущество. Для людей, которым интересно, это самый простой способ завязать разговор. Меня очень быстро запоминают. Достаточно представиться и всё, считай, тебя запомнили.
Знакомые зовут Рафаэля просто Раф. Есть у него и отдельное имя для «незнакомцев»:
— Если я знакомлюсь с какими-то не очень приятными людьми, например, подходят какие-то алкаши на улице, то специально представляюсь Алексеем. Потому что таким людям очень трудно осознать, что есть человек с именем «Рафаэль». Поэтому для своих я Раф, для чужих — Леха.
«Когда узнала свое настоящее имя — загордилась»
Аполлинария Шейкина, студентка.
— Мои родители очень ждали девочку и изначально хотели назвать меня Александрой, но сестра моей мамы назвала своего сына точно также, поэтому когда я уже родилась — мама и папа отказались от этого имени. У меня были две прабабушки — Пелагея и Аполлинария, в честь которой меня и назвали.
В семье Аполлинарию всегда звали просто Полиной. Родители произносили вслух полное имя, лишь когда сердились.
— Долгое время я не знала, что у меня столь редкое для наших широт имя. Узнала, когда подросла и заглянула в свидетельство о рождении. Все мои школьные друзья очень удивлялись, знакомые до сих пор удивляются, всегда говорят — да нет, ну как это, серьезно, и как ты с ним живешь? Бывало, кто-то из моих друзей узнавал мое настоящее имя и начинал называть меня Аполлоном, причем это связано не с греческим богом, а с космическим кораблем «Аполлон-17», всегда шутили на этот счет.
Молодые люди всегда делают комплименты, когда узнают, как зовут девушку. И даже стараются чаще называть её по имени, но для неё это до сих пор звучит непривычно.
При получении паспорта девушка официально изменила имя Аполлинария на Полина, к которому успела привыкнуть за долгие годы, в подписи тоже использовала не «А», а «П». Именем Аполлинария сейчас пользуется редко:
— Для меня это всегда было таким выпендрежом, что ли. Вот вы все меня называете Полина, а я не Полина. И когда я узнала, что у меня столь необычное редкое имя, то почувствовала себя какой-то особенной.
Сейчас сибирячка использует свое настоящее имя в соцсетях. И удивляется, когда при регистрации на каких-либо сайтах оно уже оказывается кем-то занято, несмотря на редкость.
— Тогда я делаю маленький трюк: я удваиваю не букву «л», а букву «п», и часто подруги или парни, которые со мной знакомятся в соцсетях, пишут, что я написала неправильно. То есть, люди интересуются именем, начинают его забивать в поисковик, читают его историю, и так я, можно сказать, просвещаю людей.
А еще люди любят учить Аполлинарию правильно ставить ударение в имени. По словам девушки, не было и случая, чтобы знакомые не попытались её поправить в использовании её же имени.
— Я долгое время работала вожатой в лагере «Чкаловец», и когда дети узнавали мое настоящее имя, приходили в неописуемый восторг, как будто вошли в число избранных, узнав мое имя, и начинали наперебой его использовать — не Полина Сергеевна, а Аполлинария Сергеевна. И их было не остановить до конца сезона. Дома меня сейчас так не зовут. Об имени помнят друзья, а молодые люди любят слушать истории о том, почему у меня такое необычное имя.
Почитайте истории и других людей с необычными именами (например, вы узнаете, как тезка Путина превратился в Дерево).
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