«Для своих я Раф, для чужих — Леха». Истории трех новосибирцев с очень редкими именами

— Я замужем, у нас с мужем двое сыновей, 5 и 7 лет. Старший учится в 22-м лицее, младший ходит в садик. Дети сейчас — это и мое увлечение, и большая часть моей жизни. Старший сын занимается мотокроссом и дзюдо, младший занимается ритмикой, хочет пойти в театральный кружок. Мы с детьми часто катаемся на велосипедах, можем проехать 20, а то и больше километров за день.



«Сразу вспоминали черепашек Ниндзя»

Рафаэль Адам-Пчелинцев, студент.



— Меня назвали в честь моего дедушки с отцовской стороны. Мой дед — поволжский немец, и я сам наполовину немец. В войну, чтобы уйти на фронт, дед сменил имя, назвался Романом. И сперва мама чуть меня Романом не назвала, а потом, видимо, задумалась и решила выбрать что-то более экстравагантное, — рассказывает свою историю Рафаэль.



В детстве, признается молодой человек, он жутко стеснялся своего имени. Уже лет в шесть лет он начал осознавать, что не такой, как все.

— Родители моих тогдашних друзей немного недоумевали. Во дворе были Саши, Андреи, Никиты, Тимофеи, в общем, обычные русские дети. А я — Рафаэль. Чаще всего спрашивали про национальность. Но ребята меня никогда не обзывали, так как я был неслабым ребёнком, да и на «эль» тяжело придумать рифму и какую-то дразнилку. Была одна, но она не сильно складная и при этом нецензурная. Чаще всего в детстве при знакомстве все вспоминали черепашек Ниндзя, но я рос в Сузуне, по телевизору всегда было максимум три канала, так что я не смотрел этот мультик, вообще ни одной серии.