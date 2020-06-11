«Боже, это альбинос?»: правила жизни абсолютно «белой» красотки — на неё показывают пальцем и признаются в любви

Я постоянно сталкиваюсь с неадекватной реакцией окружающих на свою внешность. Это каждый третий человек на улице. Реплики вроде: «Посмотри, там сейчас прошла девочка, и она абсолютно белая. Боже, это что, альбинос?!». И ты такой: «Да-да — это я». Периодически бывали, конечно, такие фразы как «бледная поганка» или «белая моль», но я обычно отвечаю, что это аристократическая бледность и не всем дано понять. Или кто-то может сказать, что если одеть меня в белое, я буду как приведение или призрак. Раньше я могла немного об этом заморочиться, сейчас такого нет. Достойный человек никогда не будет таким заниматься.

Сейчас я, наоборот, провоцирую внимание. К своей внешности добавляю еёе эпатажные шмотки, чтобы совсем убить любопытных. Точно не оставить никого равнодушным.

Некоторым мужчинам я интересна как прецедент. В социальных сетях меня постоянно атакуют люди той национальности, чья внешность как раз очень насыщенная. Загорелые брюнеты, шатены. Им я очень интересна, постоянно аудиозвонки, километровые сообщения. Обычно это люди арабской национальности, азиаты либо африканцы. У нас попроще. От славянских мужчин я слышу больше комплиментов, когда меня превращают в среднестатистическую блондинку. У меня есть молодой человек, мы вместе почти два года. Я его как-то спросила: «Как ты относишься к моей внешности?». Он сказал: «Мне всё нравится».