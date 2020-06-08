«Каждый день может стать последним»: как в Новосибирске открыли магазины (которые уже были открыты). Репортаж

Середина рабочего дня. В магазинах с одеждой и обувью на Вокзальной магистрали покупателей один-два. Все строго в масках, натянутыми для видимости — ни нос, ни даже рот они не прикрывают. Улыбчивые продавцы тоже потихоньку спускают маски вниз и натягивают их «как положено», только когда видят камеру.

Большинство магазинов открылись с неделю назад, о постановлении губернатора тут никто не слышал.

— Да, да, это хорошая штука, давно пора, вот только месяц назад всё же уже работало, — рассказывает пухлая блондинка, тянущая за собой к прилавку с формой школьницу лет десяти. — Мы давно уже спокойно всё везде покупаем, только намордники эти надо с собой брать и никаких проблем. А вот в первый месяц карантина прямо беда была. У дочки ботинки порвались, пришлось изворачиваться. Нигде же ничего не купишь. А если у людей вообще один комплект одежды, и он порвётся? Вот что им тогда делать? Хотя сейчас уже всё нормально, работает как положено.