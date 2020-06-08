«Каждый день может стать последним»: как в Новосибирске открыли магазины (которые уже были открыты). Репортаж

В Новосибирске после двухмесячного карантина открылись непродовольственные магазины, но не все — власти разрешили работать только тем торговым точкам, площадь которых меньше 400 «квадратов». Документ уже опубликован на сайте правительства. Сразу после распоряжения губернатора области мы прогулялись по маленьким магазинам и шоурумам в центре города — оказалось, что некоторые уже давно работают. На какие хитрости идут предприниматели, насколько сильно они боятся проверок и почему говорят о том, что каждый день может стать для бизнеса последним — в материале журналиста НГС Алёны Истоминой.
Середина рабочего дня. В магазинах с одеждой и обувью на Вокзальной магистрали покупателей один-два. Все строго в масках, натянутыми для видимости — ни нос, ни даже рот они не прикрывают. Улыбчивые продавцы тоже потихоньку спускают маски вниз и натягивают их «как положено», только когда видят камеру.
Большинство магазинов открылись с неделю назад, о постановлении губернатора тут никто не слышал.
— Да, да, это хорошая штука, давно пора, вот только месяц назад всё же уже работало, — рассказывает пухлая блондинка, тянущая за собой к прилавку с формой школьницу лет десяти. — Мы давно уже спокойно всё везде покупаем, только намордники эти надо с собой брать и никаких проблем. А вот в первый месяц карантина прямо беда была. У дочки ботинки порвались, пришлось изворачиваться. Нигде же ничего не купишь. А если у людей вообще один комплект одежды, и он порвётся? Вот что им тогда делать? Хотя сейчас уже всё нормально, работает как положено.
Магазин с книгами и канцелярией на Ленина не работал только три дня. Чтобы работать законно, тут продавали антисептики и линзы. К слову, на эту небольшую хитрость пошли многие магазины с непродовольственными товарами — к примеру, в метро в каждом киоске с колготками можно было увидеть маски, а среди цветов — антисептики.
— Покупателей вполовину меньше, зарплата тоже уменьшилась, — вздыхает продавщица книжного магазина Ольга. — Но мне кажется, что не к добру сейчас все магазины откроют. Если будет большое скопление народа, что из этого хорошего будет? А бизнес надо было спасать с самого первого дня. А сейчас кого спасать? Наверняка многие потеряют свой бизнес, а те, кто работал в этой сфере, тоже потеряет работу.
В бизнес-центре на Советской — множество небольших магазинов. Все они — открыты. Но про постановление губернатора тут знают единицы.
— У нас всегда дверь закрыта, мы только вот сегодня не закрыли, мы удалённо торгуем, — испуганно тараторит кудрявая менеджер по продаже отделочных материалов Юлия. — Про постановление — честно, не знала. Да мне удобней в офисе, потому что я не могу дома сконцентрироваться.
Но многие предприниматели говорят честно — да, всё это время они работали, на свой страх и риск.
— Я боялась работать, потому что на самом деле я же нарушаю какие-то правила, — объясняет Екатерина, владелица магазина по продаже биологических добавок. — На самом деле наша продукция не попала в список запрещённых. Сначала люди к нам наплывали, у нас просто много профилактических средств, а сейчас спад. Что там у других — не знаю. Я за чужой бизнес не могу сказать. Лично я на свой страх и риск работала. Страшно, но жить-то мне тоже как-то нужно. Я же понимала, что никто не возьмёт на себя мои обязательства. Одно дело, что по телевизору говорится, а другое дело жизнь. Одно дело власть, другое частный человек, между ними пропасть. И я знаю, что это исключительно мои проблемы, вопросы. Но я для себя такое решение приняла. Если я остановлюсь, то кто за меня аренду потом заплатит? Нам не отменили аренду, нам не отменили налоги. То, что это отсрочилось, это не решение вопроса. Я не знаю, неизвестно как будет дальше развиваться вся эта картина. Выжили мы или не выжили — пока трудно сказать. Но вот эти месяца мы проработали. Слава богу мы не общепит, нас жестко не закрыли. Мы больше зависели от покупательской способности, а она значительно упала.
Хозяйка швейного производства одежды Ксения Горанина говорит, что только сейчас читала постановление губернатора — но особой радости она от такого решение не испытала, так как считает, что малый бизнес сейчас необходимо поддерживать.
— Все мы страдаем от того, что клиент не идёт, от того, что приходилось удалённо работать, — объясняет Ксения. — У нас тяжёлая специфика работы и нам было тяжёло на удалёнку перейти. Мы же не шоурум, мы не одежда, мы производство. Работать на что-то нужно, жить на что-то нужно. Нам же никто не даёт денег типа можете посидеть дома и не работать.
В магазине корейской косметике давно есть чёткие «карантинные» правила — клиентов обслуживают только в масках, дальше прилавка — не пускают. Правда, не всем постоянным покупателям понравились такие нововведения.
— Откровенного негатива нет, но люди не хотят соблюдать дистанцию, не хотят, чтобы мы им что-то подавали, хотят брать всё это сами, — объясняет сотрудница магазина Анастасия. — Аренда у нас осталась прежней, продаж меньше. Мы отказались от рекламных компаний, проводим различные акции, цены не повысили в связи с курсом доллара. Общая прибыль упала, общая посещаемость тоже упала.
Возле двухэтажного шоурума — ярко-жёлтое предупреждение о том, что находиться в магазине могут не больше пяти покупателей, поэтому перед тем, как зайти, нужно спросить у продавца.
— Мы следим, чтобы люди заходили в масках, чтобы не больше пяти человек, — рассказывает продавец. — Площадь магазина позволяет соблюдать дистанцию не больше полутора метра. Покупателей у нас немного.
В небольшом магазинчике напротив, наоборот, говорят о том, что в последнее время у них небывалый наплыв покупателей. Хотя так просто к ним не попасть.
— У нас запись ведется заранее, и люди приходят к определенному времени, — улыбается сотрудница шоурума Анастасия. — И также просим всех надеть маски.
Перепуганная покупательница магазина подтвердила, что с самого начала карантина у неё не было проблем с покупкой вещей — она всегда покупала их в различных шоурумах, либо онлайн, либо вот так, по предварительной записи.
— А мы вообще всё время работали с доставкой по России, а в Новосибирске у нас был свой магазин, к нам люди так приходили, — разводит руками продавец-консультант магазина молодёжной одежды Артём. — Удалось выжить или нет — пока не понимаю. Да вообще непонятно, кто выживет, сейчас у бизнеса каждый день может стать последним. Вот мы и работаем пока работается.
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