Новосибирские власти ужесточают наказания за нарушения масочного режима. В мэрии рассказали, что проверили уже 800 торговых объектов и выписали десятки штрафов. А на прошлой неделе первые санкции были применены к продовольственным магазинам, в которых обслуживали покупателей без масок. Рассказываем, какие репрессии ждут торговые точки и зачем, в принципе, нужно носить маски (даже если вы сомневаетесь в их санитарных свойствах).



На уровне рекомендаций масочный режим действует в Новосибирске уже больше двух месяцев, однако обязательное требование носить маску в общественных местах появилось только 28 мая (в этот день губернатор подписал соответствующее постановление). С тех пор, говорит начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин, проверили 800 объектов — как магазины, так и общепит. А в последнее время, по его словам, чиновники сосредоточились на проверках одиночных магазинов, где ситуация с соблюдением масочного режима более сложная.