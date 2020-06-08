Новосибирские власти ужесточают наказания за нарушения масочного режима. В мэрии рассказали, что проверили уже 800 торговых объектов и выписали десятки штрафов. А на прошлой неделе первые санкции были применены к продовольственным магазинам, в которых обслуживали покупателей без масок. Рассказываем, какие репрессии ждут торговые точки и зачем, в принципе, нужно носить маски (даже если вы сомневаетесь в их санитарных свойствах).
На уровне рекомендаций масочный режим действует в Новосибирске уже больше двух месяцев, однако обязательное требование носить маску в общественных местах появилось только 28 мая (в этот день губернатор подписал соответствующее постановление). С тех пор, говорит начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин, проверили 800 объектов — как магазины, так и общепит. А в последнее время, по его словам, чиновники сосредоточились на проверках одиночных магазинов, где ситуация с соблюдением масочного режима более сложная.
Проверяющие, утверждает Виталий Витухин, начинают с предупреждений и только в случае, если видят, что нарушения «имеют систематический характер», выписывают постановления о штрафах. Так, по его словам, мэрия получила больше всего жалоб на нарушение масочного режима на сети «Пятёрочка», «Мария-Ра» и «Ярче!», однако в процессе проверок выяснилось, что чаще всего это происходит именно у последнего ритейлера.
В результате сеть была оштрафована на 100 тысяч рублей. Причиной стало то, что в «Ярче!» обслуживали покупателей без масок, не пытаясь даже заставить их надеть её хотя бы на кассе. В офисе сети на запрос НГС по поводу этого штрафа не ответили.
Впрочем, штраф выписали на минимальную сумму — по этой статье (2.6.1 КоАП «Нарушение карантинных мероприятий») юрлицу торговой точки грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Начальник управления потребрынка не назвал адрес наказанного магазина, но заметил, что после того, как было выписано постановление о штрафе, «в радиусе трёх километров маски стали носить во всех магазинах».
Попытки приучить горожан к ношению масок более или менее активно предпринимаются уже больше месяца. Из ритейлеров первыми это начали делать федеральные торговые сети. Например, в гипермаркете «О`кей» ещё в первой половине мая на кассах появились одноразовые заменители масок (полоска ткани с прорезями для ушей), которые настойчиво предлагали покупателям, пришедшим без маски. За тем, как ведут себя покупатели в торговом зале, впрочем, никто не следил.
Сейчас подобного рода практика (предложение бесплатных одноразовых заменителей масок) распространилась на многие сети и предприятия общепита. Даже в общественном транспорте достаточно часто можно встретить ситуацию, когда надеть маску требует водитель или кондуктор.
Как уточнил Виталий Витухин, нарушением для торговой точки считается не нахождение человека в торговом зале, а именно факт обслуживания. Именно поэтому магазины могут смотреть сквозь пальцы на то, как покупатели ходят по залу, но начинают требовать надеть маску на кассе.
Что же касается самой целесообразности соблюдения масочного режима, то, как признался Виталий Витухин, «если мы не начнём носить маски, то нас не откроют».
— Есть параметры Роспотребнадзора по поводу возможности снятия ограничений. И одним из важнейших таких параметров является соблюдение населением масочного режима, — говорит руководитель управления потребительского рынка.
«Ярче!» — не первое предприятие, которое штрафуют в Новосибирске за обслуживание потребителей без масок. Так, после проверки заведений в здании гостиницы «Центральная» постановления о таком нарушении были выписаны в адрес сразу двух закусочных.
А вы надеваете маску в магазине?
Чаще всего конфликты из-за масок происходят в общественном транспорте. На днях трамвай встал на остановке из-за девушки, которая отказывалась надевать маску и называла её намордником (скандал попал на видео).