Как получить 50 тысяч за утрату стоимости автомобиля после ДТП: разбираемся на конкретном примере

Автомобилистка Елена попала в ДТП на Lada Vesta: виновник пропахал правый борт почти новой машины. «Весту» отремонтировали, но, очевидно, она утратила состояние «не бита, не крашена», которое так ценят при перепродаже машины, то есть потеряла в цене. Елена попыталась получить со страховой утрату товарной стоимости (УТС), но, несмотря на прошлогоднюю реформу, страховые по-прежнему «не видят» УТС.
Компенсация УТС стала обязательной
В 2019 года «Единая методика...» для расчёта страховых выплат пополнилась
Утрата товарной стоимости — это компенсация за снижение цены машины из-за ДТП. Тем более сегодня скрыть аварийный статус почти невозможно: например, толщиномеры позволяют без труда определить элементы автомобиля с незаводской покраской.
УТС — это вовсе не копейки
Стоимость ремонта автомобиля Елены составила
По новой методике каждый повреждённый элемент автомобиля добавляет в сумму УТС некоторый процент его оценочной стоимости. Например, заднее крыло с боковиной «стоит» 3,1%, переднее крыло — 0,8%, двери — по 1,9%. В случае с Lada Vesta Елены результирующая сумма УТС составляет примерно 7,7% цены автомобиля.
Lada Vesta в возрасте 2–3 лет стоит 700–800 тысяч рублей. Это значит, что УТС составляла не менее
Спорный пункт 8.3
Но в выплате УТС ей отказали, сославшись на
Но есть очень любопытный подпункт «ж», который отказывает в выплате УТС, если автомобиль уже подвергался восстановительному ремонту или у него есть аварийные повреждения. Для последнего случая, правда, сделаны вполне разумные исключения, например, не считаются поводом для отказа в УТС эксплуатационные повреждения лакокрасочного покрытия в виде меления, трещин, а также одиночных мелких вмятин. Исключениями считаются и последствия лёгких столкновений в виде, цитируем, «незначительных по площади сколов, рисок, которые не нарушают целостности лакокрасочного покрытия оперения» (в данном случае бампера).
Тем не менее страховщик Елены воспользовался этим пунктом и отказал в выплате УТС.
— Страховая сослалась на тот самый подпункт «ж» из-за следов на левой стороне бампера автомобиля: машина была поцарапана о бордюр. Хотя, на мой взгляд, это повреждение полностью подпадает под исключения, указанные в
Судя по присланным Еленой фотографиям, царапина действительно незначительная. При эксплуатации автомобиля подобные метки появляются довольно часто, и, вероятно, поэтому авторы «Единой методики...» добавили их в исключения.
— На практике получается, что пункт 8.3 развязывает руки страховым компаниям и позволяет лишний раз не платить. Малейшая царапина может стать отказом для выплаты, — сетует Елена.
Отсудить УТС не так сложно
Автоюрист Лев Воропаев говорит, что практика «замыливания» УТС является распространённой, и до прошлого года страховые вообще не вспоминали о таком виде компенсации:
— Верховный суд РФ разъяснял, что утрата товарной стоимости относится к реальному ущербу и подлежит компенсации, но делалось это только в случае прямого обращения клиента с заявлением, — комментирует эксперт. — После прошлогодних изменений страховые должны начислять УТС самостоятельно, но делают это редко, поэтому, если автомобиль подходит под критерии, лучше всё равно написать заявление о компенсации УТС.
Попытки отвертеться от компенсации УТС по-прежнему систематические, но Лев Воропаев говорит, что добиться выплаты можно.
— Сначала необходимо написать претензию в страховую, но, если она изначально отказывалась платить УТС, скорее всего, претензию она не удовлетворит, — объясняет юрист. — Следующий шаг — обращение к омбудсмену.
С прошлого года при спорах по ОСАГО перед обращением в суд клиент страховой обязан обратиться к финансовому уполномоченному.
— Вероятнее всего, он назначит оценку утраты товарной стоимости, причём за счёт государства, что позволяет клиенту сэкономить на этом, — говорит Лев Воропаев. — Можно также самостоятельно заказать оценку у специалиста, который внесён в реестр Минюста. В случае выигрыша дела её стоимость в любом случае оплатит страховая.
Если омбудсмен не признает правоту клиента, последний имеет право обратиться в гражданский суд с иском и результатами оценки. В целом эксперт высоко оценивает шансы отсудить у страховой УТС.
Так что владельцам относительно новых автомобилей стоит иметь в виду возможность получить со страховой и УТС: законы на вашей стороне.
Справедлив ли отказ страховой Елене?
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