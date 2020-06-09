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Как получить 50 тысяч за утрату стоимости автомобиля после ДТП: разбираемся на конкретном примере

Несмотря на новую методику, страховщики неохотно компенсируют потерю товарной стоимости

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Авария была не тяжёлой, но повредила много элементов: это резко увеличивает компенсацию утраты товарной стоимости

Авария была не тяжёлой, но повредила много элементов: это резко увеличивает компенсацию утраты товарной стоимости

Автомобилистка Елена попала в ДТП на Lada Vesta: виновник пропахал правый борт почти новой машины. «Весту» отремонтировали, но, очевидно, она утратила состояние «не бита, не крашена», которое так ценят при перепродаже машины, то есть потеряла в цене. Елена попыталась получить со страховой утрату товарной стоимости (УТС), но, несмотря на прошлогоднюю реформу, страховые по-прежнему «не видят» УТС.

Компенсация УТС стала обязательной

В 2019 года «Единая методика...» для расчёта страховых выплат пополнилась пунктом 8.3, который посвящён утрате товарной стоимости. Прежде она существовала на «птичьих правах»: по закону страховщики обязаны были её выплачивать, но большинство клиентов об этом не знало.

Утрата товарной стоимости — это компенсация за снижение цены машины из-за ДТП. Тем более сегодня скрыть аварийный статус почти невозможно: например, толщиномеры позволяют без труда определить элементы автомобиля с незаводской покраской.

УТС — это вовсе не копейки

Стоимость ремонта автомобиля Елены составила 130 тысяч рублей. УТС при этом составляла бы почти половину этой суммы.

По новой методике каждый повреждённый элемент автомобиля добавляет в сумму УТС некоторый процент его оценочной стоимости. Например, заднее крыло с боковиной «стоит» 3,1%, переднее крыло — 0,8%, двери — по 1,9%. В случае с Lada Vesta Елены результирующая сумма УТС составляет примерно 7,7% цены автомобиля.

Lada Vesta в возрасте 2–3 лет стоит 700–800 тысяч рублей. Это значит, что УТС составляла не менее 54 тысяч рублей. Неудивительно, что страховщики ищут любую лазейку, чтобы от нее избавиться.

Спорный пункт 8.3

Но в выплате УТС ей отказали, сославшись на пункт 8.3 единой методики. Этот пункт предусматривает ряд ограничений, например, компенсация УТС не делается, если автомобиль эксплуатировался более 5 лет или на кузове есть следы коррозии.

Но есть очень любопытный подпункт «ж», который отказывает в выплате УТС, если автомобиль уже подвергался восстановительному ремонту или у него есть аварийные повреждения. Для последнего случая, правда, сделаны вполне разумные исключения, например, не считаются поводом для отказа в УТС эксплуатационные повреждения лакокрасочного покрытия в виде меления, трещин, а также одиночных мелких вмятин. Исключениями считаются и последствия лёгких столкновений в виде, цитируем, «незначительных по площади сколов, рисок, которые не нарушают целостности лакокрасочного покрытия оперения» (в данном случае бампера).

Страховая прицепилась вот к этой царапине на левой части переднего бампера

Страховая прицепилась вот к этой царапине на левой части переднего бампера

Тем не менее страховщик Елены воспользовался этим пунктом и отказал в выплате УТС.

— Страховая сослалась на тот самый подпункт «ж» из-за следов на левой стороне бампера автомобиля: машина была поцарапана о бордюр. Хотя, на мой взгляд, это повреждение полностью подпадает под исключения, указанные в пункте 8.4 «Единой методики...», — объясняет женщина.

Судя по присланным Еленой фотографиям, царапина действительно незначительная. При эксплуатации автомобиля подобные метки появляются довольно часто, и, вероятно, поэтому авторы «Единой методики...» добавили их в исключения.

— На практике получается, что пункт 8.3 развязывает руки страховым компаниям и позволяет лишний раз не платить. Малейшая царапина может стать отказом для выплаты, — сетует Елена.

Длина царапины — примерно 8 см. Глубина незначительная: по сути, просто пошорканность

Длина царапины — примерно 8 см. Глубина незначительная: по сути, просто пошорканность

Отсудить УТС не так сложно

Автоюрист Лев Воропаев говорит, что практика «замыливания» УТС является распространённой, и до прошлого года страховые вообще не вспоминали о таком виде компенсации:

— Верховный суд РФ разъяснял, что утрата товарной стоимости относится к реальному ущербу и подлежит компенсации, но делалось это только в случае прямого обращения клиента с заявлением, — комментирует эксперт. — После прошлогодних изменений страховые должны начислять УТС самостоятельно, но делают это редко, поэтому, если автомобиль подходит под критерии, лучше всё равно написать заявление о компенсации УТС.

Попытки отвертеться от компенсации УТС по-прежнему систематические, но Лев Воропаев говорит, что добиться выплаты можно.

— Сначала необходимо написать претензию в страховую, но, если она изначально отказывалась платить УТС, скорее всего, претензию она не удовлетворит, — объясняет юрист. — Следующий шаг — обращение к омбудсмену.

С прошлого года при спорах по ОСАГО перед обращением в суд клиент страховой обязан обратиться к финансовому уполномоченному.

— Вероятнее всего, он назначит оценку утраты товарной стоимости, причём за счёт государства, что позволяет клиенту сэкономить на этом, — говорит Лев Воропаев. — Можно также самостоятельно заказать оценку у специалиста, который внесён в реестр Минюста. В случае выигрыша дела её стоимость в любом случае оплатит страховая.

Если омбудсмен не признает правоту клиента, последний имеет право обратиться в гражданский суд с иском и результатами оценки. В целом эксперт высоко оценивает шансы отсудить у страховой УТС.

Так что владельцам относительно новых автомобилей стоит иметь в виду возможность получить со страховой и УТС: законы на вашей стороне.

Справедлив ли отказ страховой Елене?

    С лета 2020 года нарушители правил будут платить за ОСАГО больше: новый закон позволяет установить им максимальный базовый тариф.

    На период самоизоляции страховым разрешили продавать полисы без диагностической карты техосмотра, но автомобилистам лучше не пользоваться этой опцией: с ней связан один юридический подвох.

    С прошлого года радикально возрос лимит выплат по европротоколу, но при выполнении некоторых условий.

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