Как получить 50 тысяч за утрату стоимости автомобиля после ДТП: разбираемся на конкретном примере

Утрата товарной стоимости — это компенсация за снижение цены машины из-за ДТП. Тем более сегодня скрыть аварийный статус почти невозможно: например, толщиномеры позволяют без труда определить элементы автомобиля с незаводской покраской.

УТС — это вовсе не копейки

Стоимость ремонта автомобиля Елены составила 130 тысяч рублей. УТС при этом составляла бы почти половину этой суммы.

По новой методике каждый повреждённый элемент автомобиля добавляет в сумму УТС некоторый процент его оценочной стоимости. Например, заднее крыло с боковиной «стоит» 3,1%, переднее крыло — 0,8%, двери — по 1,9%. В случае с Lada Vesta Елены результирующая сумма УТС составляет примерно 7,7% цены автомобиля.

Lada Vesta в возрасте 2–3 лет стоит 700–800 тысяч рублей. Это значит, что УТС составляла не менее 54 тысяч рублей. Неудивительно, что страховщики ищут любую лазейку, чтобы от нее избавиться.

Спорный пункт 8.3