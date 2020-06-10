Новая история рубрики «Маленький, но гордый бизнес» — о бизнесе на лошадях с характером. Сибирячка Ирина Парпура с детства любила лошадей. Не дождавшись, пока подарят родители, она купила первую лошадь сама, когда училась в институте, но оказалось, что это лошадь-матрёшка — с жеребёнком. А когда конный клуб, в котором работала Ирина, закрылся, то она выкупила и остальных животных, в которых вкладывала время и силы. На это ей пришлось потратить больше миллиона рублей. Так в 2019 году в Новосибирске появился конный клуб «Арион». Журналист НГС Мария Тищенко узнала у сибирячки, как она растила своих лошадей, почему каждая из них — индивидуальность и что значит в жизни спортсмена «та самая лошадь».
Видео: Антон Дигаев
«Лошадей не кормить»
Мы подъехали к конному клубу в дождливое и холодное утро и сразу же увидели лошадей, которые находились на улице. Некоторые из любопытства подошли к забору и дали себя погладить.
В одном месте на заборе висит табличка «Лошадей не кормить», а над ней конь (как потом оказалось, мерин, то есть кастрированный конь по имени Орлик) зубами грыз забор, чтобы обратить на себя внимание и показать, что надпись на табличке ему совершенно не нравится.
Орлик — самый любвеобильный и общительный конь, который не отходил от забора и всё время продолжал со мной общаться, позировал для селфи, хотя рядом были лошади, которые не обращали на нас никакого внимания.
В какой-то момент к небольшой дыре в заборе подошёл мужчина и сфотографировал лошадей — видимо, все пользуются такой лазейкой, потому что трава в этом месте вытоптана. Травы нет и там, куда дотягиваются лошади, несмотря на забор, — будто там прошлись газонокосилкой.
Самая юркая лошадь — Эль Флип, или Эля — успела пробраться к траве на территории конюшни, но потом приехала хозяйка и привязала её, чтобы мы смогли спокойно поговорить.
Ирина приехала в конюшню не одна, а со своей собакой — это борзая Фора, которая радостно побежала к лошадям, а потом стала резвиться в сене. Все лошади радостно встретили свою хозяйку, особенно старалась обратить на себя внимание Фантастика, или сокращённо Тася.
«Я поняла, что никто мне лошадь не купит»
Ирина Парпура рассказывает, что лошадей любит с детства, чуть ли не с детского сада.
— Очень любила лошадей, была какая-то непонятная тяга. Ни у дедушек, ни у бабушек — ни у кого не было, откуда бы эта любовь появилась. Из ниоткуда. Всегда хотела заниматься, потом случайно узнала, что при Краснозёрском санатории (Ирина из рабочего посёлка Краснозёрское в Новосибирской области. — Прим. ред.) есть конный клуб, начала заниматься там. Даже хотела бросить музыкальную школу, но мне не дали этого сделать. Лошади были в приоритете, — вспоминает она.
Ира до сих пор помнит свои первые поездки верхом на лошади и то, каким было ощущение полёта:
— Самая-самая первая — это ещё в зоопарке было: посадили на лошадь, она такой большой казалась, чёрная была. Помню этих динозавров и лошадь в зоопарке. А потом я уже попала в конюшню в посёлке. Там тоже огромная лошадь была, с трудом на неё села. Мне хотелось быстрее-быстрее скакать, а он уже пенсионер был, еле шевелился. Меня такие трудности подзадоривают, наверное. Что-то не получается — надо дальше работать. В этом ещё один плюс работы с лошадьми: ты постоянно учишься преодолевать себя, находить общий язык с каждой лошадью. Самые яркие впечатления и положительные эмоции связаны, в принципе, с животными.
Потом Ира окончила аграрный университет в качестве зоотехника, чтобы заниматься спортивным коневодством по зову сердца, как она сама говорит. Затем её пригласили в конный клуб в Новосибирске, где бесплатно проводились занятия с детьми.
— Первую лошадь я купила, когда ещё в институте училась. Родители всё обещали лошадь: «Окончи школу и купим лошадь, окончи институт — купим лошадь». Я поняла, что никто мне лошадь не купит и нужно действовать самостоятельно. Купила одну кобылу, матрёшку, так сказать: в ней был один жеребёнок, потом ещё и ещё, — вспоминает Ира Парпура.
Первую лошадь она пристроила в частный конный клуб, в котором работала.
— Тренерских денег мне хватало, чтобы оплачивать постой одной лошади — это как квартиру снять. Появлялись жеребята, я их на родину, в Краснозёрку, на доращивание отправляла, чтобы в табуне росли. Так их стало у меня пять, часть пришлось продать. Одна недавно подросла и сейчас уже занимается с детьми, — описывает свою историю создательница бизнеса.
Просто Фантастика: «Вот эта лошадь — моего авторства»
В частном конном клубе Ира работала до момента, пока его не закрыли. Девушка выкупила лошадей, чтобы продолжить заниматься с детьми. Как она замечает, эти лошади свалились ей на голову с неба, пришлось выкручиваться:
— К трём моим лошадям ещё семь приплюсовались (выкупленные из клуба. — Прим. ред.). Тут уже не было выбора, что делать, чем дальше заниматься: либо бросать всё это дело, либо выживать. Так и получился бизнес наш на занятиях.
Не было выбора, объясняет Ирина Парпура, потому что она вложила много сил и времени в этих лошадей, не хотелось всё бросать:
— Подготовка самой лошади начинается с младенчества, и у меня есть интерес именно «сделать её». Вот это лошадь моего «авторства» (показывает на рядом стоящую Фантастику. — Прим. ред.): подбирались родители, нужны были определённые экстерьер, характер, спортивные данные.
Девушка уточняет, что воспитание лошади — это очень долгий процесс:
— Сначала нужно вырастить маму, чтобы она могла ожеребиться, потом отца найти. Родился жеребёнок: в три года заездили этого жеребёнка, в четыре, пять — более-менее прыгать начал, в шесть лет, например, я уже могу посадить ребёнка, спортсмена и начать готовить. Такую проделанную работу бросать не хочется. Хочешь любой ценой сохранить, то есть цена вопроса уже не имеет значения.
Во время интервью Фантастика всё время пыталась привлечь к себе внимание — била ногой об землю, запутывалась мордой в Ириных волосах, сбивала девушку, вымазывала, фыркала, кусала за штаны.
«А у меня всё не совсем прямо выходит»
Ира добавляет, что раз такой титанический труд был проделан, то можно брать лошадь и спокойно с ней зарабатывать:
— Поэтому идея этого бизнес-проекта так родилась: уже бери — не хочу. Всё основное есть: лошади, амуниция. Но обычно нормальные люди к этому готовятся заранее, годами. Я постоянно была в конной теме, тренером где-то работала, поэтому было, где лошадей содержать.
Но по представлениям девушки всё должно быть иначе:
— У меня есть очень хороший знакомый, который много-много лет вынашивал идею конного клуба, у него свой бизнес был, вкладывал в это денег много. Сначала вложил, а потом у него появились лошади и всё-всё-всё. А у меня всё не совсем прямо выходит, поэтому сначала появились лошади, а потом появится всё остальное. Постепенно, помаленьку всё складывается и прикладывается.
В лошадей и амуницию пришлось вложить больше 1 миллиона рублей. Помимо Иры в команде есть ещё несколько человек, которые сейчас занимаются развитием конного клуба.
— Есть самые стойкие четыре человека. Я зоотехник, девочки — ветеринары, все спортсмены. Все, кто болеет всем этим. Сначала на энтузиазме вкладывали своё время в это дело, а теперь все хотят, чтобы это стало именно работой.
Ире нравятся разные виды деятельности, которые есть в клубе:
— Сейчас, когда стал больше сам что-то делать — руководить, решать — остаётся меньше времени на тренерскую деятельность, на свою спортивную, на заездку лошадей. Заездка лошадей — это берейторская работа, заниматься с людьми — тренерская, ещё руководство, работа администратора. Пока это всё делаю я, везде хочу успеть. Но со временем, думаю, останется что-то одно или два. Если будет человек, который сможет взять на себя какую-то работу — например, администратора или заказ кормов делать, то я буду очень рада. Освободится больше времени для тренерской деятельности — с детьми очень интересно работать, да и с лошадьми тоже.
«Сначала ждала, чтобы у меня родилась та самая лошадь»
Сама Ирина Парпура начала участвовать в соревнованиях с 13 лет, сейчас тоже продолжает этим заниматься. Обычно стартовый сезон начинается в мае и продолжается по октябрь.
— Желание есть много где участвовать, но встает финансовый вопрос — это же нужно лошадь привезти, постой ей оплатить в другом месте, корма купить, стартовый взнос сделать, ковку. Не всегда получается. В прошлом году мне удалось съездить всего на четыре турнира — среди них Кубок Новосибирской области, Кубок СФО, всероссийские соревнования в Кемерове. Конечно, хочется съездить на международные — в Екатеринбург, но не всё сразу, — считает Ира.
Если соревнования проходят в Новосибирске, то участие может обойтись в 10 тысяч на несколько дней на человека с лошадью. В Кемерове на пять дней — 30 тысяч. Если ещё амуниция какая-то износилась, то больше.
Ира в 2018 году выполнила норматив кандидата в мастера конного спорта:
— Я очень долго шла к этому нормативу: сначала ждала, чтобы у меня родилась, появилась та самая лошадь. Я же их всех сама готовлю. Потом ещё много лет растила его в 27 лет. Может, к пенсии мастера выполню. Это не предел, — смеётся девушка.
Той самой лошадью стал жеребец Нонлигран.
— Та самая лошадь у спортсмена один раз в жизни бывает. Сказать, что он идеальный — я не могу. Потому что на протяжении восьми лет (сейчас ему девять) каждый день проскальзывают мысли: «Я продам тебя, гад». У него характер — это что-то с чем-то. Он весёленький, любит подколоть кого-нибудь. Мерзкий характер: то его не растолкаешь, то его не остановишь, сегодня не хочу, а завтра хочу, кобылы пробежали — всё, у него нерабочее настроение. Почему та самая? Потому что с ним получилось идти дальше, прыгать выше, — гордится девушка.
С ним Ирина начала ездить на всероссийские соревнования, куда-то за пределы Новосибирской области. С ним прошли, по её словам, много и трудностей, и радостей:
— Может дурака валять, ничего толком не делать на тренировках, а когда приедем на боевое поле, то он всё сделает как надо. Он знает, что такое соревнования: что нужно отработать, выложиться.
В среднем лошадь стоит около 80 тысяч. Про Нонлиграна Ира говорит, что его сложно оценить: иногда она бы отдала его и бесплатно, если всё же называть цену, то это 400 тысяч рублей. Но на самом деле этот конь для неё бесценен.
А вообще все лошади разные, подчёркивает владелица бизнеса:
— Есть в каждой лошади какая-то черта, которая мне не очень нравится, прям не очень, и я понимаю, что это моя черта. Казалось бы — лошади, но они как люди. Каждая — индивидуальность, одинаковых нет.
Сколько стоит содержание 10 лошадей
Спустя год, рассказывает Ирина, бизнес наконец вышел в ноль и начал вставать на ноги.
— Мы в ноль выходим: лошадей прокармливаем, себя немножко кормим. Первый год был вообще тяжёлый: приходилось цены пониже рыночных ставить, просто прокатами и прогулками заниматься, то есть не тем, чем хотелось: в приоритете — спорт.
Сейчас разовое занятие стоит 800 рублей, абонемент на восемь занятий для детей — 3500, для взрослых — 4700, а прогулка для двоих в лес — 1600 рублей в час.
Для того, чтобы содержать 10 лошадей, клубу нужно около 40–50 тысяч рублей в месяц. Если раньше овёс стоил 5 тысяч рублей за тонну, то сейчас — 10:
— В основном не корм дорого стоит, а его доставка. Ещё сюда входят маникюрно-педикюрные работы для лошадей. Они стоят от 1 до 5 тысяч рублей.
Маникюр и педикюр для лошадей похож на тот, что у людей. Раз в месяц копыта отрастают и нужно подстригать, кому-то нужна ортопедическая ковка для исправления копыт.
Обычно в клубе раз в неделю занималось около 40 человек, но из-за пандемии всё изменилось.
— Сейчас мы очень много теряем из-за коронавируса, потому что остаёмся без групповых тренировок. Мы могли бы жить гораздо лучше. Вчера, например, лошади паслись целый день. Сами с девчонками с косами ходили. Такая картина была: девушки с мешками и косами пошли траву косить, чтобы лошадей получше накормить. И такую работу приходится самостоятельно выполнять. Даже вплоть до такого доходило: на доставку опилок деньги нужны, а лишних нет, их, в принципе, никогда нет. Мы сами таскали мешки с опилками, грузили их в свои седаны. Так коронавирус отразился, — приводит примеры хозяйка клуба.
Ира считает, что как только снимут все ограничения, к ним выстроится очередь, и всё наладится.
— Наша отрасль считается особо пострадавшей, но тех средств, которые выделяют индивидуальным предпринимателям, катастрофически не хватает. Это 12 тысяч. При том, что я тоже есть хочу и собака тоже есть хочет. Теперь только возник вопрос, что нам нужен свой домик, а не с кем-то напополам, но из-за всей ситуации в стране у нас это дело замерло, — делится Ира и мечтает, что когда-нибудь у клуба появится собственное помещение.
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