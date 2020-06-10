Обычно в клубе раз в неделю занималось около 40 человек, но из-за пандемии всё изменилось.

— Сейчас мы очень много теряем из-за коронавируса, потому что остаёмся без групповых тренировок. Мы могли бы жить гораздо лучше. Вчера, например, лошади паслись целый день. Сами с девчонками с косами ходили. Такая картина была: девушки с мешками и косами пошли траву косить, чтобы лошадей получше накормить. И такую работу приходится самостоятельно выполнять. Даже вплоть до такого доходило: на доставку опилок деньги нужны, а лишних нет, их, в принципе, никогда нет. Мы сами таскали мешки с опилками, грузили их в свои седаны. Так коронавирус отразился, — приводит примеры хозяйка клуба.



Ира считает, что как только снимут все ограничения, к ним выстроится очередь, и всё наладится.



— Наша отрасль считается особо пострадавшей, но тех средств, которые выделяют индивидуальным предпринимателям, катастрофически не хватает. Это 12 тысяч. При том, что я тоже есть хочу и собака тоже есть хочет. Теперь только возник вопрос, что нам нужен свой домик, а не с кем-то напополам, но из-за всей ситуации в стране у нас это дело замерло, — делится Ира и мечтает, что когда-нибудь у клуба появится собственное помещение.



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