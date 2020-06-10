С начала этого года и до середины мая в Новосибирской области пожары произошли на площади в 1,8 миллиона гектаров. Это больше 10% региона. Таким образом, область заняла первое место по абсолютной площади весенних пожаров в России, такие данные приводит «Гринпис». Мы сравнили эти цифры с площадью Новосибирска — оказалось, что он мог уместиться на такой территории 36 раз. Корреспондент НГС Екатерина Евстафьева выясняла, почему в регионе выгорела такая большая территория и как это может отразиться на жителях и природе Новосибирской области.
Как Новосибирская область стала первой по пожарам
«Гринпис» получил данные по снимкам спутника Sentinel 2 и сообщил о количестве весенних пожаров в регионе.
— Площадь весенних ландшафтных пожаров в Новосибирской области в 2020 году составила 1,81 миллиона гектаров. Среди всех регионов России Новосибирская область заняла первое место по абсолютной площади весенних ландшафтных пожаров нынешнего года, и второе, после Еврейской АО — по относительной (доле площади региона, пройденной огнем), — говорится в сообщении «Гринпис».
Мы решили наглядно показать, что представляет собой площадь в 1,81 миллиона гектара. На сайте мэрии Новосибирска указано, что площадь города составляет 502,7 квадратных километра, то есть 50 тысяч 270 гектаров. Таким образом, на той территории, которая горела в этом году, Новосибирск мог уместиться 36 раз.
НГС также сравнил площадь пожаров с площадью районов Новосибирска. Получилось, что это 2759 Центральных районов, 2363 Железнодорожных, 495 Дзержинских, 392 Калининских, 357 Кировских, 307 Октябрьских, 265 Первомайских, 258 Заельцовских, 238 Ленинских и 203 Советских района.
По данным «Гринпис», 47% площади пожаров пришлось на земли, которые раньше использовались в сельском хозяйстве, в том числе те, которые заросли лесом. В организации объяснили, что официальная статистика ведётся только по пожарам на землях лесного фонда, обороны и безопасности, особо охраняемых природных территориях. Сама организация ранее не проводила исследования с помощью спутника Sentinel 2.
— Пожары в лесах на землях иных категорий даже официально, по закону, не считаются лесными пожарами, нигде специально не учитываются, и за охрану этих лесов от огня никто в явном виде не отвечает. В сводку Авиалесоохраны, основанную на данных региональной диспетчерской службы, с начала года по утро 15 мая в Новосибирской области попали всего 1748 гектаров лесных пожаров — меньше одной десятой процента от общей площади ландшафтных пожаров за этот период, — сообщает «Гринпис».
НГС поговорил с Александром Суховым, представителем команды добровольных лесных пожарных Новосибирской области, чтобы он рассказал, как складывалась ситуация с лесными пожарами в этом году.
— У нас первая точка появилась в апреле в Новосибирской области, — говорит Александр. — Соответственно, горело, в принципе, всё. Самые большие пожары были в Чановском районе, в Красноозерском районе, в Татарске. Потом пожары подошли и к Новосибирску. Надо различать лесной пожар и пал травы. Лесной пожар — это летнее и осеннее явление, когда есть сухая трава в лесу и мало воды. В апреле и мае было очень много воды в лесах и как таковых зарегистрированных лесных пожаров было немного, а травяных палов было очень много по всей Новосибирской области.
Сколько пожаров насчитало Минприроды НСО
НГС сделал запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, чтобы выяснить, сколько пожаров и на какой территории зафиксировали в этом году. В ведомстве ответили, что количество пожаров в НСО фиксируют с помощью системы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз». С начала года в области зарегистрировали 3032 термические точки на площади 89 тысяч 4945 га. Также нам сообщили о количестве именно лесных пожаров.
— С начала пожароопасного сезона возникло 270 лесных пожаров на общей площади 1780,96 гектара, в том числе покрытой лесом площади — 1313,16 гектара, — сообщает Минприроды.
Система мониторинга фиксирует не только те возгорания, которые возникли на территории лесов, но и на других землях. Так, в Венгеровском районе зафиксировали 145 пожаров на площади 201,7 гектара, в Татарском — 170 на площади 35,8 гектара, в Чановском — 171 на площади 29,9 гектара, в Искитимском — 200 на площади 25,7 гектара и 156 возгораний в Коченевском районе на площади 22,7 гектара.
В министерстве отметили рост числа термических точек по сравнению с прошлым годом в 1,1 раза и в 2,4 раза по площади. При этом количество лесных пожаров уменьшилось в 1,1 раза.
— Минприроды НСО во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО, ГУ МЧС России по НСО и органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области организовано проведение дополнительных совместных рейдовых мероприятий по контролю за выполнением постановлений Правительства РФ, патрулирование территорий земель лесного фонда, а также территорий, прилегающих к лесам и подверженным угрозе перехода природных пожаров, — добавили в ведомстве.
«Это даже не неосторожное общение с огнём, это поджоги»
Александр Сухов рассказал, что в основном ландшафтные пожары происходят по вине людей.
— Это даже не неосторожное общение с огнём, это поджоги. Люди ездят и поджигают сухую траву. Поджигают по разным причинам: кто-то поджигает, если трава рядом с его домом, чтобы не было крыс, мышей, змеи в дом не залезали. Поджигают леса, траву, чтобы не было клещей. Ещё причина — сельскохозяйственные поджоги: человек хочет скосить себе травы летом на корм животным, продать или накормить свою скотину, ему надо поджечь оставшуюся сухую траву, потому что она ему будет мешать катить свежую. Так как поджигать сейчас запрещено и карается законом, они просто поджигают и уезжают, а куда там пошёл пал — в лес, на другую территорию — это уже никому не интересно, — объяснил Александр.
Александр добавил, что в этом году государственные службы, которые тушат пожары, оперативно реагировали на сообщения о возгораниях, поэтому ущерб от огня удалось уменьшить. Люди стали чаще звонить в 112, если видели горящую траву, а лесники отказались от палов.
Чем опасны ландшафтные пожары
Ландшафтные пожары приводят к загрязнению воздуха. Канцерогены, которые выделяются в результате горения, могут накапливаться в организме человека и приводить к разным заболеваниям. Также пожары приводят к уменьшению биологического разнообразия.
— На выжженных территориях остаются только сорные растения, которые никакой пользы ни для людей, ни для животных не несут, просто растут на загрязненных почвах, а полезные растения исчезают, — говорит Александр Сухов. — Исчезает сосна. Постоянных пожаров она не выдержит и уступит место более сорной березе. Это сказывается как на биологическом разнообразии, так и на хозяйственной деятельности. Сосна — более дорогой продукт на рынке, чем берёза, а когда сосна нигде не растёт, а растёт берёза, которая всходит после пожаров и укрепляется на почвах, экономический эффект налицо.
Животные тоже страдают из-за ландшафтных пожаров. Если возгорание происходит на особо охраняемой природной территории, то лоси и косули бывают вынуждены уйти в более опасные открытые места, потому что им не хватает корма.
— Много птиц весной гнездятся, выводят своих птенцов именно в траве. Естественно, птенцы ещё летать не умеют, не успевают убежать, гибнет много птиц. Уменьшение популяции птиц сказывается на увеличении вредных насекомых: комаров, клещей и так далее, — добавил Александр Сухов.
НГС писал о крупном пожаре, который произошёл в Маслянинском районе 23 апреля. Из-за него сгорели 80 построек. За день до этого начали массово полыхать поля, и из-за сильного ветра огонь мгновенно перекинулся на дачные сообщества. Тушить дома пожарным помогали местные жители — в ход шли хозяйственные шланги и ведра, а также авиация.