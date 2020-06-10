Как Новосибирская область стала первой по пожарам

«Гринпис» получил данные по снимкам спутника Sentinel 2 и сообщил о количестве весенних пожаров в регионе.

— Площадь весенних ландшафтных пожаров в Новосибирской области в 2020 году составила 1,81 миллиона гектаров. Среди всех регионов России Новосибирская область заняла первое место по абсолютной площади весенних ландшафтных пожаров нынешнего года, и второе, после Еврейской АО — по относительной (доле площади региона, пройденной огнем), — говорится в сообщении «Гринпис».

Мы решили наглядно показать, что представляет собой площадь в 1,81 миллиона гектара. На сайте мэрии Новосибирска указано, что площадь города составляет 502,7 квадратных километра, то есть 50 тысяч 270 гектаров. Таким образом, на той территории, которая горела в этом году, Новосибирск мог уместиться 36 раз.

НГС также сравнил площадь пожаров с площадью районов Новосибирска. Получилось, что это 2759 Центральных районов, 2363 Железнодорожных, 495 Дзержинских, 392 Калининских, 357 Кировских, 307 Октябрьских, 265 Первомайских, 258 Заельцовских, 238 Ленинских и 203 Советских района.