«Тотальное поражение лёгочной ткани»

4 июня оперштаб сообщил, что в Новосибирске от коронавируса скончалась 34-летняя женщина. Спустя сутки министр здравоохранения региона Константин Хальзов подробнее рассказал про этот случай:

— Она поступила сразу же в крайне тяжёлом состоянии, совсем недолго находилась в медицинском учреждении. Сразу была транспортирована в отделение реанимации, сразу же на ИВЛ. Тотальное поражение лёгочной ткани, просто максимальное разрушение лёгочной ткани, которое не позволило нам помочь ей, — объяснил министр.

Родственники погибшей не согласны с информацией Минздрава. Почему — рассказываем ниже.

«Врачи выписывали просто таблетки»

Надежде было 34 года, она работала в аптеке, жила с мужем и 12-летней дочерью. Плохо она себя почувствовала 13 мая.

— Сразу пошла на больничный. Вызывала врачей дважды, приезжали скорые. Ставили на глаз диагнозы. Первый врач поставил бронхит, при этом не направив её никуда, ни на КТ, ни на флюорографию. А у неё температура была 39 градусов. Не взяли тесты на коронавирус. Во второй раз она вызвала врача 16 мая из-за того, что температура скакала. Она вызвала скорую в 9:00, но приехал врач в 14:00. Доктор послушала её и диагностировала пневмонию с левой стороны, — рассказывает Ирина, мать умершей Надежды.