О смерти от коронавируса 34-летней жительницы Новосибирска стало известно 4 июня. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что она поступила в больницу сразу в тяжёлом состоянии, но врачам не удалось её спасти. Мама умершей девушки обвиняет чиновников в обмане и рассказывает совсем другую историю. Она утверждает, что её дочь десять дней не хотели госпитализировать, после этого еще пять дней она пролежала в общей палате на шестерых человек. Если всё действительно так, как рассказывают родственники, то становится вдвойне страшно: своевременное выявление болезни ещё не гарантирует, что вас вовремя начнут лечить. Рассказываем историю 34-летней Надежды — она работала в аптеке, воспитывала 12-летнюю дочь, но не смогла противостоять вирусу и бюрократической машине.
«Тотальное поражение лёгочной ткани»
4 июня оперштаб сообщил, что в Новосибирске от коронавируса скончалась 34-летняя женщина. Спустя сутки министр здравоохранения региона Константин Хальзов подробнее рассказал про этот случай:
— Она поступила сразу же в крайне тяжёлом состоянии, совсем недолго находилась в медицинском учреждении. Сразу была транспортирована в отделение реанимации, сразу же на ИВЛ. Тотальное поражение лёгочной ткани, просто максимальное разрушение лёгочной ткани, которое не позволило нам помочь ей, — объяснил министр.
Родственники погибшей не согласны с информацией Минздрава. Почему — рассказываем ниже.
«Врачи выписывали просто таблетки»
Надежде было 34 года, она работала в аптеке, жила с мужем и 12-летней дочерью. Плохо она себя почувствовала 13 мая.
— Сразу пошла на больничный. Вызывала врачей дважды, приезжали скорые. Ставили на глаз диагнозы. Первый врач поставил бронхит, при этом не направив её никуда, ни на КТ, ни на флюорографию. А у неё температура была 39 градусов. Не взяли тесты на коронавирус. Во второй раз она вызвала врача 16 мая из-за того, что температура скакала. Она вызвала скорую в 9:00, но приехал врач в 14:00. Доктор послушала её и диагностировала пневмонию с левой стороны, — рассказывает Ирина, мать умершей Надежды.
Во второй визит врачи также отказались делать её дочери тесты на коронавирус.
— Снова назначили таблетки. И опять никаких тестов и никакого направления на исследование лёгких. Все делалось на взгляд, как будто моя дочь жила в дремучем лесу! Затем ночью приехала скорая и опять на взгляд ей поставили диагноз «пневмония», врач измерил уровень насыщения крови кислородом и сказал: «Показаний для госпитализации нет». Дочь спросила: «Может, мне уже уколы ставить?». Он ответил: «Если сами будете себе ставить». Она согласилась, спросила направление на КТ. Врач ответил: «18-го числа сходите в свою поликлинику и сделаете флюорографию». И это при температуре 39 градусов. Кое-как мы сделали платно КТ 17 мая, — вспоминает женщина.
18 мая её дочь получила результаты компьютерной томографии. В заключении (копия есть в распоряжении редакции) указано:
— Множественные участки снижения пневматизации по типу «матового стекла» в паренхиме обоих легких — могут соответствовать течению двусторонней полисегментарной пневмонии. Единичные увеличенные внутригрудные лимфоузлы.
Шесть дней лежала в общей палате
После получения результатов КТ муж сразу же повез Надежду в больницу № 25.
— Там её ещё не хотели принимать. Дочь кое-как легла в больницу. Её положили в обыкновенную палату на шестерых человек, при этом сказали, что взяли тест на ковид. И вот она лежала там — в обычной палате, не в интенсивной терапии или реанимации, с вечера 18 мая до 23 мая. При этом результатов теста так и не было. Там у неё начался кашель. Она писала, что никто не обращает на неё внимания (скриншот переписки есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Потом ей стало ещё хуже. Она написала об этом тёте Наташе, которая сразу подняла главврача. И 23 мая дочь забрали в реанимацию.
Ирина звонила в реанимацию каждый день, чтобы уточнить состояние дочери.
— Нам говорили, что состояние тяжелое, но стабильное, якобы она сама раздышалась и ей дали кислородную маску. И вот 27 мая сестра мне сообщила, что дочь умерла. Я не поверила. Звоню в реанимацию, а они мне говорят: «Извините, мы не смогли её спасти. Ей резко стало плохо где-то полпервого дня. И мы пытались её перевести на ИВЛ». И после этого на этом аппарате она и умерла в 13:25. Когда я прочитала слова министра о моей дочери, то... Сейчас хочу сказать: вот вам, молодежь, пример, спасайте себя как можете. Всё это вранье. Действительно, лечат только, наверное, в Москве. А здесь погубили девчонку, которая по жизни была здоровая, — плачет Ирина.
Положительные результаты анализа на коронавирус стали известны семье уже после смерти Надежды.
— Хоронили мы её 31 мая. Нам её не отдали, пришлось кремировать. До того, как она умерла, никто диагноз «коронавирус» ей не ставил. И лежала она в палате из 6 человек, из которых ещё одна женщина была с ковидом. У моей дочери не было никаких известных мне хронических заболеваний. Она была здоровой и закалённой женщиной во всем расцвете сил. Постоянно бегала, ныряла в ледяные проруби, — говорит мама Надежды.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Надежды.
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