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Спрос на дачи этой весной вырос, но всё не так просто

Спрос на дачи этой весной вырос, но всё не так просто

Пандемия коронавируса не просто заперла большую часть населения страны в квартирах, но и заметно изменила предпочтения людей в жилищном вопросе. Кто-то собрался прикупить дачный участок, кто-то наконец занялся балконом, чтобы сделать из него место для жизни, а кто-то созрел для переезда, потому что еще одну неделю карантина в однушке не переживет. Разбираемся, что произошло за эти месяцы на рынке жилья.

Стали брать больше квартир, но не все

Казалось бы, кризис — не самое подходящее время для крупных покупок. Но на российском рынке недвижимости это правило не сработало. Наоборот — люди решили вложиться в недвижимость, как в самый простой и эффективный способ сбережения. Хотя по сравнению даже с 2019 годом спрос упал.

— В целом интерес к недвижимости по сравнению с апрелем вырос на 4,7%. Но если сравнивать май 2020-го и май 2019-го, то в прошлом году этот показатель был выше на 5%, — приводит данные по стране аналитик компании N1 Артур Щикота. — Интерес ко вторичке, по сравнению с апрелем, вырос на 7,2%. Причем если сравнивать май 2020-го и май 2019-го, то интерес в этом году выше на 5,8%.

Среднестатистические показатели по стране, конечно, не отражают в полной мере ситуацию в каждом отдельно взятом регионе. Например, в то время как в Екатеринбурге рынок новостроек рос, в соседней Тюменской области объёмы продаж в новостройках из-за карантина упали на 60%.

— В связи с закрытием МФЦ и центров господдержки продажи квартир снизились на 60%. Из-за временной приостановки деятельности застройщиков план по сдаче жилья в 2020 году выполнен только на 10%, — заявил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

— Люди заключили предварительный договор, внесли задаток, но оформить сделку не могут по причине того, что ничего не работает. Такой договор предполагает срок, сумму и порядок расчетов, если продавец не продаст, то обязан вернуть задаток в двойном размере. А если покупатель не купит в срок, то теряет задаток. Конечно, это форс-мажор, в принципе, все понимают, но люди бывают разные, — делится руководитель агентства недвижимости Александр Бармин.

По данным специалистов, купить квартиры торопятся и те, кто получил материнский капитал или недавно стал многодетной семьёй.

— Купить квартиру в период кризиса еще и выгодно, потому как не только банки снизили ставки, но и государство оказывает поддержку. Спрос на ипотеку с господдержкой достаточно высокий. Но здесь есть некоторые нюансы, например, ипотека с господдержкой имеет ограничения по сумме ипотечного займа до 3 миллионов рублей и сроку ипотеки до 20 лет. Оформить такую ипотеку можно только на квартиру, то есть на апартаменты, таунхаусы и загородные дома госпрограмма не распространяется, — говорит региональный управляющий «Альфа-Банком» в Екатеринбурге Елена Разумовская.

Ключи от квартиры в новостройке всё ещё приходится ждать несколько месяцев, а то и год

Ключи от квартиры в новостройке всё ещё приходится ждать несколько месяцев, а то и год

— Что касается нашего банка, то в первые три месяца 2020 года доля ипотечных сделок с новостройками у нас не превышала 20%. В мае за счет запуска новой госпрограммы она достигла 70%, — говорит руководитель «Абсолют Банка» в Екатеринбурге Светлана Ковалева. — Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы этот показатель будет держаться на уровне не ниже 50%. Заемщики по новой госпрограмме, как правило, присматриваются к квартирам экономкласса. Для покупки в рамках новой госпрограммы строящихся квартир бизнес-класса, как правило, максимальной суммы в 3 миллиона рублей недостаточно.

По банковской статистике, каждый десятый заёмщик по новой госпрограмме планирует использовать в качестве части первоначального взноса средства материнского капитала. При этом в рамках госпрограммы «Детская ипотека» маткапитал в качестве части первоначального взноса используется в 40% сделок. Большинство заемщиков при покупке квартиры по новой госпрограмме останавливается на минимальном размере — 20–25% от стоимости. При этом они сохраняют часть сбережений — примерно 10–15% от стоимости жилья, чтобы потратить их на отделку и ремонт, покупку бытовой техники, мебели. Чаще всего заёмщиков интересуют квартиры в домах с высокой степенью готовности. Они стоят на 10–15% дороже, чем те, что будут сданы в эксплуатацию через год-полтора, но и годами ждать ключей готовы не все.

Курс на две комнаты и балкон

По данным исследования «Райффайзенбанка» и консалтинговой компании MACON (в опросе приняли участие жители десяти крупных городов страны), большая часть покупателей (42% опрошенных) во время пандемии решили купить двухкомнатные квартиры. В основном их берут именно для собственного проживания. А вот однокомнатные (их выбрала треть опрошенных) чаще берут для сдачи в аренду, перепродажи или чтобы сохранить деньги. «Трёшками» заинтересовались 18% респондентов, и всего 2% — квартирами от четырёх и более комнат.

При этом, согласно результатам опроса Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA, во время пандемии выросло количество запросов на квартиры с балконами, функциональным зонированием и системами очистки воздуха. Покупатели стали больше внимания обращать на балкон, который можно использовать в том числе в качестве кабинета.

Балконы всё чаще хотят обустроить под кабинет

Балконы всё чаще хотят обустроить под кабинет

По словам генерального директора агентства недвижимости «Бон Тон» Наталии Кузнецовой, в массовом сегменте сейчас сформирован запрос на квартиры с балконами и лоджиями. В более дорогом сегменте, помимо этого фактора, покупатели интересуются дополнительными помещениями, но без избыточного увеличения площади квартиры, то есть за счет большей рационализации планировки.

— Балконы и лоджии теперь начинают выполнять свою первоначальную функцию — пространство на открытом воздухе, хотя в последнее время они зачастую использовались в качестве кладовых, — отметил вице-президент, руководитель инвестиционно-коммерческого блока «ИНТЕКО» Евгений Семенов.

Также, по его словам, покупатели стали больше интересоваться просторными гостиными и кухнями, меньше внимания уделяя площади спален.

Что же до придомовой территории, то здесь — без изменений.

— Покупатели и раньше обращали внимание на территорию около дома. По этим параметрам ничего не поменялось!

«Во все времена люди закрывали глаза на неблагоустроенный двор и отсутствие балкона, если покупали объект по выгодной цене»

Леонид Григорьев, эксперт по недвижимости

Выбор в пользу дачи

Хотя специалисты говорят, что коронавирус не повлиял на отношение людей к какому-либо виду имущества, и резких перекосов от миграции из города в пригород или наоборот не наблюдается, интерес к дачам (по общероссийской статистике) за последний месяц увеличился на 9,5%.

При этом еще в конце марта N1.RU фиксировал повышенный спрос на аренду и покупку дач в семи городах страны — Новосибирске, Челябинске, Красноярске, Архангельске, Тюмени, Перми и Екатеринбурге.

— В условиях пандемии спрос на покупку загородной недвижимости в ипотеку увеличился с 4% до 13% относительно общего количества обращений. Этому способствуют несколько факторов. Один из них — режим самоизоляции, когда люди признали, что находиться круглыми сутками в городской квартире сложно, а поездки в соседние города и страны ограничены.

«Активность в соцсетях, где люди фотографируются на фоне огорода, выступила в роли рекламы загородной недвижимости и поспособствовала росту спроса»

Елена Разумовская, управляющий «Альфа-Банком» в Екатеринбурге

Но приписывать все заслуги в этом направлении одному только коронавирусу не стоит — здесь в дело вступает сезонность. В Красноярском крае, например, повышенный спрос на загородную недвижимость длится с февраля по апрель.

— Люди стараются заранее купить земельные участки, например, под реконструкцию или уже готовые объекты в надежде на то, что ранняя весна даст им возможность подготовиться к посеву и земельным работам, — поясняет директор агентства недвижимости Ольга Борисова.

Ольга Борисова также уточняет, что во время экономических потрясений люди массово мигрируют за город, потому что жить в своем доме выгоднее, чем в квартире. Но выгодность загородной дачи — вопрос спорный.

— Дача не была и не будет альтернативой квартире. Дополнением к ней — да.

«Дача, пригодная для круглогодичного проживания, в среднем обходится дороже, чем квартира, на 20–50%»

Светлана Ковалева, руководитель «Абсолют Банка» в Екатеринбурге

Строить ее самостоятельно — затратное и длительное мероприятие. Даже в один год уложиться сложно. Содержание дачи тоже требует весомых затрат. Надо продумать вопросы отопления, канализации, уборки снега, ухода за участком, следить за противопожарной безопасностью и охраной. Все это падает на плечи собственника, а не управляющей компании или ТСЖ. Во-вторых, транспортная доступность. Как правило, дачи находятся довольно далеко от центра города и даже от спальных районов. Поэтому нужна надежная машина, а лучше две, если, например, муж и жена ездят на работу в разные районы, — отмечает Светлана Ковалева.

Третий довод в пользу городской квартиры — купить её в ипотеку гораздо проще, чем дачу или загородный дом. Лишь немногие банки в принципе выдают ипотеку на земельные участки. И не сказать, что охотно и на очень выгодных условиях — это очень сложный объект для согласования в качестве залога. По мнению Светланы Ковалевой, повышенный интерес к дачам и загородным домам этой весной — всего лишь интерес.

— Да, люди могут просматривать объявления, звонить продавцам. Но количество конкретных сделок останется на уровне прошлых лет, а может, даже уменьшится на 10–15%, поскольку из-за кризиса у многих снижаются доходы, — подчёркивает Светлана Ковалева.

Дача — дело затратное и длительное, да ещё и вся работа ляжет на вас

Дача — дело затратное и длительное, да ещё и вся работа ляжет на вас

Риелторы в свою очередь признаются, что, по сравнению с ожиданиями от этой весны, реальный интерес покупателей к загородной недвижимости вырос в полтора раза. Расхватали всё, что не приколочено: и небольшие садовые участки за полмиллиона, и загородные дома от 3,5 миллиона рублей

— Если объект готов к заселению, я говорю о коттеджах в районе 3,5–4,5 миллиона рублей, в среднем 100 кв. м — на такие объекты сейчас спрос реальный. Если до 2008 года спросом пользовались коттеджи 250–350 кв. м, то сегодня эти дворцы уже никому не интересны. Мы их откровенно называем неликвидами, — говорит Леонид Григорьев.

Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?

В конце концов, это не первый (и не последний) кризис в нашей жизни. Те, кто уже не раз прошёл дорогами ограничений, обычно вкладывает деньги в три продукта — гречку, туалетную бумагу и недвижимость. Дома и квартиры кажутся многим самым простым и эффективным способом сбережения. И если вы раздумываете, брать жильё в ипотеку сейчас или подождать лучшего момента, специалисты советуют не затягивать, но присматриваться к рынку.

— В свете последних событий следует детально взвесить финансовую нагрузку и собственные возможности как можно более прагматично, без иллюзий, — советует Светлана Ковалева. — Подумайте, насколько устойчива ваша отрасль в условиях кризиса? Насколько сложно в случае сокращения вам будет найти новую работу с таким же уровнем доходов? Есть ли у вас своя подушка безопасности? Наш многолетний опыт показывает, что чем меньше будет размер вашего ежемесячного ипотечного платежа, тем лучше в этих обстоятельствах. Оптимально, когда он не превышает 30–40% от дохода. Поэтому, если есть такая возможность, старайтесь брать ипотечный кредит на максимально длинный срок. Не на 10 лет, например, а на 15 или 20. В этом случае размер вашего ежемесячного платежа будет меньше на несколько тысяч рублей.

Также вам поможет финансовая подушка безопасности — в размере хотя бы 3–4 ипотечных платежей. Не торопитесь бросать ее на досрочное погашение. При наличии денежного запаса будет проще пережить форс-мажор.

Реальные, «рабочие» ставки по стандартным программам на ипотечном рынке сейчас держатся на уровне 9,5–10% годовых, а по новой госпрограмме они гораздо ниже. Разница в выплатах по ипотечному кредиту за 15–20 лет может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Другое дело, что зачастую ключей от квартиры в новостройке приходится ждать несколько месяцев, а то и год — полтора. Так что это удачный вариант для тех заемщиков, у которых уже есть хоть какое-то собственное жилье и им не надо дополнительно тратиться на аренду. Кроме того, можно поискать непроданные квартиры в уже сданных домах. Таких вариантов не много, но они есть. Жить на съёмных квартирах, дожидаясь лучшего будущего, эксперты не советуют.

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