Лето нужно, помимо прочих приятных вещей, ещё и для того, чтобы поехать на дачу. Шашлыки, чай на веранде, задушевные разговоры — кто ж от такого откажется. Кто-то может себе позволить уехать на дачу на всё лето и не видеть совсем городских пыли и смога, другие появляются там набегами, но выходных на природе ждут очень многие. Мы запускаем новую рубрику «Классно на даче»: будем рассказывать про дачные общества и конкретные истории того, как хорошо (или по каким-то причинам не очень) жить в Сибири за городом.
СНТ «Нива» — одно из старых садовых обществ вокруг Академгородка. Участки здесь, по словам местных дачников, получали сотрудники преимущественно трёх институтов: полупроводников, гидродинамики и ядерной физики. Впрочем, общество такое большое, что кого-то согласившиеся поговорить с журналистами НГС дачницы могли забыть. Здесь же продают самую дорогую, по данным N1.RU, среди всех СНТ дачу: огромный дом за 18 миллионов рублей.
До общества можно доехать на машине по Ионосферной или на автобусе: до одной из трёх остановок рядом с ним идут автобусы маршрутов 107 и 107к. До Академгородка можно дойти пешком: прогулка по лесу занимает примерно 20 минут, протоптанная дорожка ведёт к улице Терешковой.
Основные дороги в обществе выложены бетонными плитами и зимой их чистят. Остальные прокапывать придётся уже самостоятельно или вместе с соседями, если вдруг зимой захочется в баню.
Вода здесь только поливочная, летом по графику — три раза в день. Электричество — по сельскому тарифу, 2,14 рубля за кВт. Иногда бывают перебои во время гроз, признали дачники, но в последнее время нечасто. За зимнюю чистку дорог, вывоз мусора и прочее обслуживание они платят раз в год 850 рублей за сотку.
В «Ниве» сегодня продают самую дорогую среди всех пригородных СНТ дачу. Большой меблированный дом площадью 255 кв. м на участке в 18 соток с техникой, автономными газоснабжением, канализацией и скважиной, собственным спуском к речке Зырянке и зоной барбекю оценили в 18 млн рублей.
По словам агента компании «Новый город» Андрея, который занимается продажей дома, продают дачу даже дешевле вложений. При этом за полтора года, что она находится в продаже, у неё даже появились новые детали: например, дорогая беседка.
— Он сделан с умом для большой семьи, качественно достаточно. Там три участка возле воды, — объяснил агент цену дома.
Причину продажи он называть не стал — это личное.
Семья, которая построила этот дом несколько лет назад, живёт в нём круглый год, рассказала владелица одного из соседних участков Валентина Васильевна. Правда, в то, что его продают (причём, судя по данным портала N1.RU, с 2018 года), она не очень поверила. Таких домов здесь не очень много, но есть. На улице продают ещё две дачи: молодые владельцы, кто получил их от своих родителей или бабушек-дедушек, «работают плотно», им не до дачи, посетовала Валентина Васильевна.
Общество построили не в поле, так что ландшафт здесь точно не скучный: улочки то ползут вверх, то стремительно скатываются вниз, к речке Зырянке или прудам с утиными семьями.
— Уточки появились? — переспрашивает нас местная дачница Татьяна Ивановна. — Ну вот, внучка приедет, пойдём уточек смотреть.
На другом берегу пруда есть лавочка для отдыха и крошечный пляж с лестницей в воду. Ольга Сергеевна, владелица дома на углу улиц возле пруда, говорит, что здесь даже ловят щуку, а летом можно купаться.
— Когда жарко, у пруда столпотворение — пляжичек же маленький. Крику, визгу, — говорит она. — Наши соседи сейчас застряли в Арабских Эмиратах, не могут вылететь, а они здесь обычно с весны и до поздней осени. Они пожилые, им по 80 лет, но они всегда ходят купаться.
У участков у воды оборудованы собственные спуски: дом напротив пляжа, например, обзавёлся внушительной подпорной стенкой и лесенкой. Он вообще был первым подобным домом в «Ниве»: Ольга Сергеевна вспомнила, что какое-то время его сдавали для вечеринок. Гулянки устраивали по выходным и в других домах, приходилось жаловаться в правление, но потом стало тихо.
Семья Ольги Сергеевны отдыхает (хотя все местные дачники говорят, что это не отдыха, а работа — отдыхать тут некогда) в «Ниве» с момента основания в конце 60-х.
— Дача ещё от моих родителей, они были одними из первых, а этот кусок был бросовый: здесь тракторы разворачивались. На институт выделяли сколько-то участков, им не досталось. А потом сказали: если хотите, берите вот этот кусок. А нам он очень нравится: соседей минимум, озеро рядом. Привыкли, я уже не представляю, где может быть лучше. Мы все соседи друг друга знаем, живём уже вторым-третьим поколением, семьи практически не меняются.
Как и в любом большом и старом садовом обществе, в «Ниве» можно встретить заросшие участки и заброшенные дома, которые иногда сами разваливаются от ветхости. Один из домов на главной улице весной сгорел — по словам местных жителей, из-за короткого замыкания.
Охраны на въезде в «Ниву» нет, зайти или проехать может кто угодно: журналисты НГС встретили на улицах, например, компанию молодых людей, которые приклеивали к заборам рекламу своих услуг по стройке или ремонту. Хотя, говорит Валентина Васильевна, люди присматривают друг за другом и стараются своими силами возможных нарушителей пресекать.
— Мужики не скромничают иногда, посылают куда подальше, чтобы не шастали, — улыбается она.
В 2015 году общество наняло казаков — они на конях патрулировали улицы. Но сейчас патрулей здесь нет, и даже летом случаются кражи, говорит Ольга Сергеевна: сперва у её сына украли инструмент, потом влезли в дом и вынесли микроволновку и что-то ещё по мелочи. Дачница удивляется: когда успели, ведь хозяева летом на месте практически каждый день.
Иногда случается и совсем уж мелкое воровство: могут выкопать дорогие цветы или собрать чужую ягоду. Но крупных конфликтов из-за этого дачники не вспомнили. В ответ на вопрос, дружное ли у них общество, Валентина Васильевна позвала соседа:
— Костя-а-а! Мы дружное общество?
— Однозначно, — твёрдо ответил он и удалился в баню.
Как летом отдыхают новосибирцы и почему дача для них стала полноценным вторым домом, нам рассказали сами дачники.
Вы считаете своё дачное общество лучшим в округе, а соседей — самыми дружными? В вашем обществе есть необычные дома, традиции или достопримечательности? Напишите об этом Лизе Пичугиной.