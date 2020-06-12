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Тема дня Новая рубрика на НГС: «Классно на даче»

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В этом дачном обществе есть, кажется, всё необходимое: речка и пруды, лес с грибами и нескучный ландшафт

В этом дачном обществе есть, кажется, всё необходимое: речка и пруды, лес с грибами и нескучный ландшафт

Лето нужно, помимо прочих приятных вещей, ещё и для того, чтобы поехать на дачу. Шашлыки, чай на веранде, задушевные разговоры — кто ж от такого откажется. Кто-то может себе позволить уехать на дачу на всё лето и не видеть совсем городских пыли и смога, другие появляются там набегами, но выходных на природе ждут очень многие. Мы запускаем новую рубрику «Классно на даче»: будем рассказывать про дачные общества и конкретные истории того, как хорошо (или по каким-то причинам не очень) жить в Сибири за городом.

СНТ «Нива» — одно из старых садовых обществ вокруг Академгородка. Участки здесь, по словам местных дачников, получали сотрудники преимущественно трёх институтов: полупроводников, гидродинамики и ядерной физики. Впрочем, общество такое большое, что кого-то согласившиеся поговорить с журналистами НГС дачницы могли забыть. Здесь же продают самую дорогую, по данным N1.RU, среди всех СНТ дачу: огромный дом за 18 миллионов рублей.

Несмотря на будний день, по главной улице непрестанно то в одну, то в другую сторону проезжают автомобили

Несмотря на будний день, по главной улице непрестанно то в одну, то в другую сторону проезжают автомобили

Из Академгородка можно добраться пешком или на велосипеде через лес по протоптанной тропе

Из Академгородка можно добраться пешком или на велосипеде через лес по протоптанной тропе

До общества можно доехать на машине по Ионосферной или на автобусе: до одной из трёх остановок рядом с ним идут автобусы маршрутов 107 и 107к. До Академгородка можно дойти пешком: прогулка по лесу занимает примерно 20 минут, протоптанная дорожка ведёт к улице Терешковой.

Улиц с красивыми дачными названиями тут не встретишь: вместо них на домиках буквы и цифры

Улиц с красивыми дачными названиями тут не встретишь: вместо них на домиках буквы и цифры

Основные дороги в обществе выложены бетонными плитами и зимой их чистят. Остальные прокапывать придётся уже самостоятельно или вместе с соседями, если вдруг зимой захочется в баню.

Воду накапливают вот в таких огромных баках, в личных бочках, а ещё берут из насосов у пруда

Воду накапливают вот в таких огромных баках, в личных бочках, а ещё берут из насосов у пруда

Вода здесь только поливочная, летом по графику — три раза в день. Электричество — по сельскому тарифу, 2,14 рубля за кВт. Иногда бывают перебои во время гроз, признали дачники, но в последнее время нечасто. За зимнюю чистку дорог, вывоз мусора и прочее обслуживание они платят раз в год 850 рублей за сотку.

Таких больших и обустроенных домов в обществе немного, а появляться они начали всего несколько лет назад — в основном здесь сохранились домики 70-х годов

Таких больших и обустроенных домов в обществе немного, а появляться они начали всего несколько лет назад — в основном здесь сохранились домики 70-х годов

В «Ниве» сегодня продают самую дорогую среди всех пригородных СНТ дачу. Большой меблированный дом площадью 255 кв. м на участке в 18 соток с техникой, автономными газоснабжением, канализацией и скважиной, собственным спуском к речке Зырянке и зоной барбекю оценили в 18 млн рублей.

По словам агента компании «Новый город» Андрея, который занимается продажей дома, продают дачу даже дешевле вложений. При этом за полтора года, что она находится в продаже, у неё даже появились новые детали: например, дорогая беседка.

— Он сделан с умом для большой семьи, качественно достаточно. Там три участка возле воды, — объяснил агент цену дома.

Причину продажи он называть не стал — это личное.

В основном дома здесь построены в 1970-х и очень похожи один на другой

В основном дома здесь построены в 1970-х и очень похожи один на другой

Больших и дорогих домов пока единицы

Больших и дорогих домов пока единицы

Семья, которая построила этот дом несколько лет назад, живёт в нём круглый год, рассказала владелица одного из соседних участков Валентина Васильевна. Правда, в то, что его продают (причём, судя по данным портала N1.RU, с 2018 года), она не очень поверила. Таких домов здесь не очень много, но есть. На улице продают ещё две дачи: молодые владельцы, кто получил их от своих родителей или бабушек-дедушек, «работают плотно», им не до дачи, посетовала Валентина Васильевна.

В основном дачники — это пенсионеры, преимущественно сотрудники институтов Академгородка

В основном дачники — это пенсионеры, преимущественно сотрудники институтов Академгородка

Местность здесь холмистая, и улочки то карабкаются вверх, то бегут вниз

Местность здесь холмистая, и улочки то карабкаются вверх, то бегут вниз

Общество построили не в поле, так что ландшафт здесь точно не скучный: улочки то ползут вверх, то стремительно скатываются вниз, к речке Зырянке или прудам с утиными семьями.

В обществе есть речка, две запруды и искусственное озеро

В обществе есть речка, две запруды и искусственное озеро

Пруды облюбовали утиные семьи

Пруды облюбовали утиные семьи

— Уточки появились? — переспрашивает нас местная дачница Татьяна Ивановна. — Ну вот, внучка приедет, пойдём уточек смотреть.

У многих участков есть доступ к воде, и их владельцы устраивают зоны отдыха с живописным видом

У многих участков есть доступ к воде, и их владельцы устраивают зоны отдыха с живописным видом

На другом берегу пруда есть лавочка для отдыха и крошечный пляж с лестницей в воду. Ольга Сергеевна, владелица дома на углу улиц возле пруда, говорит, что здесь даже ловят щуку, а летом можно купаться.

— Когда жарко, у пруда столпотворение — пляжичек же маленький. Крику, визгу, — говорит она. — Наши соседи сейчас застряли в Арабских Эмиратах, не могут вылететь, а они здесь обычно с весны и до поздней осени. Они пожилые, им по 80 лет, но они всегда ходят купаться.

Лавочка у пруда хранит вот такие артефакты

Лавочка у пруда хранит вот такие артефакты

Владельцы домов по максимуму используют близость к воде

Владельцы домов по максимуму используют близость к воде

У участков у воды оборудованы собственные спуски: дом напротив пляжа, например, обзавёлся внушительной подпорной стенкой и лесенкой. Он вообще был первым подобным домом в «Ниве»: Ольга Сергеевна вспомнила, что какое-то время его сдавали для вечеринок. Гулянки устраивали по выходным и в других домах, приходилось жаловаться в правление, но потом стало тихо.

Многие соседи дружат уже не один десяток лет, запросто заходят друг к другу в гости, а заборы между участками порой условные

Многие соседи дружат уже не один десяток лет, запросто заходят друг к другу в гости, а заборы между участками порой условные

Семья Ольги Сергеевны отдыхает (хотя все местные дачники говорят, что это не отдыха, а работа — отдыхать тут некогда) в «Ниве» с момента основания в конце 60-х.

Родители Ольги Сергеевны были одними из первых дачников в «Ниве»

Родители Ольги Сергеевны были одними из первых дачников в «Ниве»

— Дача ещё от моих родителей, они были одними из первых, а этот кусок был бросовый: здесь тракторы разворачивались. На институт выделяли сколько-то участков, им не досталось. А потом сказали: если хотите, берите вот этот кусок. А нам он очень нравится: соседей минимум, озеро рядом. Привыкли, я уже не представляю, где может быть лучше. Мы все соседи друг друга знаем, живём уже вторым-третьим поколением, семьи практически не меняются.

Дачники здесь в основном пожилые, некоторым не по силам поддерживать дома

Дачники здесь в основном пожилые, некоторым не по силам поддерживать дома

Встречаются и совсем заброшенные дома

Встречаются и совсем заброшенные дома

Некоторые дачи пустуют давно, но когда-то здесь явно играли дети

Некоторые дачи пустуют давно, но когда-то здесь явно играли дети

Но ухоженных, с ровными газонами и аккуратными дорожками, куда больше

Но ухоженных, с ровными газонами и аккуратными дорожками, куда больше

Как и в любом большом и старом садовом обществе, в «Ниве» можно встретить заросшие участки и заброшенные дома, которые иногда сами разваливаются от ветхости. Один из домов на главной улице весной сгорел — по словам местных жителей, из-за короткого замыкания.

Шедевров архитектуры журналисты НГС в «Ниве» не встретили, но владельцы старались украсить свои дома

Шедевров архитектуры журналисты НГС в «Ниве» не встретили, но владельцы старались украсить свои дома

Охраны на въезде в «Ниву» нет, зайти или проехать может кто угодно: журналисты НГС встретили на улицах, например, компанию молодых людей, которые приклеивали к заборам рекламу своих услуг по стройке или ремонту. Хотя, говорит Валентина Васильевна, люди присматривают друг за другом и стараются своими силами возможных нарушителей пресекать.

— Мужики не скромничают иногда, посылают куда подальше, чтобы не шастали, — улыбается она.

Валентина Васильевна говорит, что в обществе спокойно, и тут же без паузы предлагает: «Вам дать укропа?»

Валентина Васильевна говорит, что в обществе спокойно, и тут же без паузы предлагает: «Вам дать укропа?»

Несколько лет назад на улицах можно было встретить конный патруль, но казаков давно здесь не видели

Несколько лет назад на улицах можно было встретить конный патруль, но казаков давно здесь не видели

Вместо казаков за порядком следят сами дачники и бдительные пёсики

Вместо казаков за порядком следят сами дачники и бдительные пёсики

В 2015 году общество наняло казаков — они на конях патрулировали улицы. Но сейчас патрулей здесь нет, и даже летом случаются кражи, говорит Ольга Сергеевна: сперва у её сына украли инструмент, потом влезли в дом и вынесли микроволновку и что-то ещё по мелочи. Дачница удивляется: когда успели, ведь хозяева летом на месте практически каждый день.

Одна из дач больше похожа на галерею очень современного искусства, где будто переосмыслены бытовые мелочи и артефакты советского прошлого

Одна из дач больше похожа на галерею очень современного искусства, где будто переосмыслены бытовые мелочи и артефакты советского прошлого

Иногда случается и совсем уж мелкое воровство: могут выкопать дорогие цветы или собрать чужую ягоду. Но крупных конфликтов из-за этого дачники не вспомнили. В ответ на вопрос, дружное ли у них общество, Валентина Васильевна позвала соседа:

— Костя-а-а! Мы дружное общество?

— Однозначно, — твёрдо ответил он и удалился в баню.

Дачи утопают в цветах и зелени, которые уже даже не выращивают специально

Дачи утопают в цветах и зелени, которые уже даже не выращивают специально

Как летом отдыхают новосибирцы и почему дача для них стала полноценным вторым домом, нам рассказали сами дачники.

Вы считаете своё дачное общество лучшим в округе, а соседей — самыми дружными? В вашем обществе есть необычные дома, традиции или достопримечательности? Напишите об этом Лизе Пичугиной.

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