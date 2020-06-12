В «Ниве» сегодня продают самую дорогую среди всех пригородных СНТ дачу. Большой меблированный дом площадью 255 кв. м на участке в 18 соток с техникой, автономными газоснабжением, канализацией и скважиной, собственным спуском к речке Зырянке и зоной барбекю оценили в 18 млн рублей.



По словам агента компании «Новый город» Андрея, который занимается продажей дома, продают дачу даже дешевле вложений. При этом за полтора года, что она находится в продаже, у неё даже появились новые детали: например, дорогая беседка.

— Он сделан с умом для большой семьи, качественно достаточно. Там три участка возле воды, — объяснил агент цену дома.

Причину продажи он называть не стал — это личное.