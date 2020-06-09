— У вас есть требования к вашему будущему избраннику? Что он должен иметь, чтобы быть рядом с вами?



— Естественно, мужчина должен зарабатывать, а не сидеть у женщины на шее. У мужчины, как минимум, должна быть машина, если есть права, ну и квартира, без разницы какая.



— Расскажите про ваши прошлые отношения? Почему они закончились?

— Я два раза была замужем. С первым мужем мы поженились и развелись по молодости, отношения сейчас дружеские. А вот со вторым мужем не получилось сохранить семью, общения никакого сейчас нет. Последние серьезные отношения были с мужчиной, который моложе меня — мы расстались, потому что он оказался не человеком слова и сказочником. Отношения длились примерно год, а с момента расставания прошло уже два года. После этого я пыталась встречаться с одним взрослым мужчиной, это было не так давно, но он оказался профессиональным лгуном, а ложь я очень тонко чувствую.