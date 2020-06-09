Светлана Белинина работает руководителем музыкальной группы в детском саду, а в свободное время пишет музыку для детских песен. Сибирячка дважды в разводе, у неё двое взрослых сыновей и дочь школьного возраста. Она ведет активный образ жизни, снимается в популярных реалити-шоу и имеет статус королевы красоты, о котором не сильно любит распространяться из-за людских предубеждений. После замужества по воле случая или закону подлости Светлане попадались лжецы, не способные принимать серьезные решения — она надеется встретить их полную противоположность. Корреспонденту НГС жительница Новосибирска рассказала о том, каким должен быть её будущий избранник.
— Какие мужчины вас привлекают?
— Мне нравятся мужчины ростом не ниже 175 сантиметров и не рыжие. Мужчина должен быть мужественным, заботливым, с чувством юмора, умеющим удивлять и предугадывать желание женщины, он должен быть человеком слова.
— Какие, наоборот, отталкивают?
— Альфонсы, сказочники, клоуны.
— У вас есть требования к вашему будущему избраннику? Что он должен иметь, чтобы быть рядом с вами?
— Естественно, мужчина должен зарабатывать, а не сидеть у женщины на шее. У мужчины, как минимум, должна быть машина, если есть права, ну и квартира, без разницы какая.
— Расскажите про ваши прошлые отношения? Почему они закончились?
— Я два раза была замужем. С первым мужем мы поженились и развелись по молодости, отношения сейчас дружеские. А вот со вторым мужем не получилось сохранить семью, общения никакого сейчас нет. Последние серьезные отношения были с мужчиной, который моложе меня — мы расстались, потому что он оказался не человеком слова и сказочником. Отношения длились примерно год, а с момента расставания прошло уже два года. После этого я пыталась встречаться с одним взрослым мужчиной, это было не так давно, но он оказался профессиональным лгуном, а ложь я очень тонко чувствую.
— Какой должна быть идеальная семья?
— В семье должно быть уважение, доверие. Мужчина и женщина не должны душить друг друга ревностью, придирками. Не должно быть истерик и скандалов.
— Вы хотите еще раз выйти замуж?
— Официально замуж я не хочу. Детей тоже не хочу — у меня уже есть трое: старшему 26 лет, среднему 17 лет и младшей дочери 10 лет.
— Многие мужчины стараются не заводить отношения с женщиной, у которой есть ребёнок. Как в вашем случае — наличие троих детей пугает мужчин при знакомстве?
— Я считаю, что если есть настоящая любовь и уважение с обеих сторон, то ребёнок не будет помехой. А часто бывает, что мужчина становится чужому ребёнку отцом и другом. При знакомстве я всегда озвучиваю свой возраст и количество детей, обычно — удивляются услышанному и хвалят.
— Где предпочитаете заводить знакомства?
— Я вообще знакомлюсь нечасто. В основном, это сайты знакомств, но пока ничего хорошего я оттуда не почерпнула. К сожалению, сейчас очень сложно завести адекватное знакомство, потому что уже видишь многое из того, чего не видел в молодости.
— У вас есть статус королевы красоты «Леди Сибири 2016» — какой эффект эта информация оказывает на мужчин?
— Я стараюсь об этом не говорить, так как мужчины не любят женщин с короной на голове. И неважно, из страз она или воображаемая.
— Вы участвовали в шоу «Давай поженимся» — расскажите, как вы туда попали?
— На передачу я попала случайно, на сайте «ВКонтакте» познакомились с редактором шоу, и она меня пригласила. Я поехала, честно говоря, не за женихом, а ради интереса. Впечатления остались не совсем удовлетворительные, а именно из- за ведущих — грубые и невоспитанные.
— А жених?
— Жених был кубинец, он меня не выбрал, но после программы подошёл ко мне и сказал, что не знал, где я сижу, а пошёл туда, куда ему показали ведущие. В итоге он пригласил меня и мою подругу в ресторан. Первое время мы общались, но потом общение сошло на нет — очень тяжело общаться, когда человек плохо владеет русским языком.
— Вы участвовали и в шоу «Обложка» на канале «Пятница» — расскажите про этот опыт?
— На канал «Пятница» я попала, пройдя кастинг. Вот тут я могу сказать только хорошее. Я была в восторге от всей съёмочной группы, от ведущих, от съёмок. Обстановка на студии была очень доброжелательной. Участие в подобных шоу даёт мне положительные эмоции, так как мне нравится узнавать что-то новое и интересное, менять различные локации, знакомиться с новыми интересными людьми.
— Популярность после телевидения возросла?
— Ну моя популярность была и так не низкая, потому что я участвовала в конкурсе красоты «Леди Сибири» и стала королевой Новосибирска-2016. Я вообще люблю участие в различных проектах.
— Вас когда-нибудь посещала мысль о том, что больше вы никого не встретите и останетесь в одиночестве?
— Я считаю, что главное — это найти именно свою половинку и не прыгать на первого встречного. Ну а если я не встречу своего мужчину, то одна я никогда не останусь, ведь у меня есть трое моих любимых детей. Это ошибочное мнение, что женщине после 40 лет уже не встретить любовь — у меня очень много знакомых женщин, которые вышли замуж в этом возрасте.
Если вам понравилась героиня материала и вы хотели бы познакомиться, пришлите несколько слов о себе, фото и ваши контактные данные на she@ngs.ru, мы передадим информацию Светлане. Хотите стать героем (или героиней) следующего выпуска рубрики? Также пишите на электронную почту редакции.
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