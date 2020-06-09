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Infiniti QX60

Infiniti QX60

Марка Infiniti знакома новосибирцам в основном по автомобилям с пробегом, большей частью по популярному «финику-бейсболке» FX 35. Долгое время у нас не было официального дилера этой марки, и вот теперь он появился — торговать премиальными авто принялись в компании «Сибирские моторы», которая известна по дилерству марки Nissan. Сегодня у нас в обзоре кроссовер QX60, уже хорошо известный на отечественном рынке — плюсы и нюансы этого автомобиля далее в материале Дмитрия Косенко.

Длина автомобиля 5093 мм, ширина 1960 мм

Длина автомобиля 5093 мм, ширина 1960 мм

Infiniti QX60 (автомобиль предоставлен дилером «Сибирские моторы») — большой семиместный кроссовер длиной более 5 метров, альтернатива, например, Toyota Highlander, только премиальная.

Колёсная база 2900 мм, клиренс 187 мм

Колёсная база 2900 мм, клиренс 187 мм

Автомобиль оснащен 3,5-литровым атмосферником, вариатором и подключаемым полным приводом, его клиренс 18,7 сантиметра. Да, это машина не для серьезного бездорожья — исключительно город или шоссе, поездки на дачу.

Снаряженная масса 2041 кг

Снаряженная масса 2041 кг

QX60 — большой и просторный, комфортный в спокойном режиме езды, его призвание возить большую семью со всей поклажей, да и выглядит он стильно и современно — итак, перейдем к основным достоинствам автомобиля.

Внешний вид

Полный привод (подключаемая задняя ось)

Полный привод (подключаемая задняя ось)

Несмотря на то, что этот кузов появился уже довольно давно, в 2014-м, модель не утратила актуальности и красоты. Все линии волнообразного дизайна гармоничны и изящны, автомобиль представляется легким и стремительным.

Двигатель 3,5 литра,&nbsp;283 силы

Двигатель 3,5 литра, 283 силы

Ниспадающая линия боковой выштамповки на заднем крыле придает кроссоверу спортивности — будто бы он присел на заднюю ось, приготовился к мощному прыжку вперед. А во время разгона может показаться, что машина и вовсе идет на взлет — так сильно приседает корма.

Управление тягой, работа вариатора

Вариаторная коробка передач

Вариаторная коробка передач

Разгонная динамика кроссовера с 3,5-литровым 283-сильным двигателем V6 — 8,2 секунды до сотни, вполне себе живенько. Дозировать тягу удобно, отклики на педаль газа быстрые и линейные, всегда можно ускориться без лишних промедлений. Вариатор старательно имитирует работу автомата и в общем-то может показаться, что никакой бесступенчатой трансмиссии здесь нет. Однако же отсутствие толков при переключениях и склонность к набору скорости на высших оборотах двигателя выдают все же вариаторную коробку.

Материалы салона

Кожаный салон

Кожаный салон

Дизайнерская концепция интерьера здесь произрастает еще из 2000-х и кому-то может показаться неактуальной, но вот фактура материалов отделки и аккуратность сборки вызывают только положительные эмоции. Мягкий пластик от верха до низа, красивая приятная на ощупь кожа, дорогие на вид вставки под дерево — всё складывается в общую гармоничную картину хорошего качества и премиальности.

Простор

7 мест

7 мест

Длина автомобиля 5093 мм, ширина 1960 мм, конечно, при таких размерах недостатка в просторе вы не испытываете. Широченный центральный подлокотник, высокая крыша, запас пространства более кулака над головой — что спереди, что сзади.

Широкий проем

Широкий проем

На третьем ряду, конечно/ не так вольготно, но вполне терпимо, сидишь не на полу, а достаточно высоко. И что немаловажно, пробираться на третий ряд через широкий проем легко и просто — сиденья второго ряда складываются максимально компактно.

Объем багажника с разложенным третьим рядом 447 литров

Объем багажника с разложенным третьим рядом 447 литров

Объем багажника с разложенным третьим рядом 447 литров, а если сиденья сложить в пол, вы получите целых 1155 литров грузового пространства. Ну а со сложенным вторым рядом в вашем распоряжении более 2 кубометров.

Плавность хода

Приятно поражает всеядность подвески QX60

Приятно поражает всеядность подвески QX60

Приятно поражает всеядность подвески QX60 практически на всех видах плохого дорожного покрытия — кроссовер плывет по разбитому асфальту, полностью отфильтровывает всякую мелочь в виде трещин и выбоин, не пропускает жестких ударов на приличных ямах. Подвеска достаточно энергоемкая, и можно хорошо разогнаться на неровной грунтовке, не боясь пробоев.

А теперь нюансы нашего QX60.

Крены

При резких маневрах кроссовер сильно заваливается на бок

При резких маневрах кроссовер сильно заваливается на бок

Это, конечно, обратная сторона мягкой комфортной подвески. При резких маневрах кроссовер сильно заваливается на бок, что делает невозможной драйверскую езду на высокой скорости с многочисленными перестроениями и быстрым прохождением поворотов. Сложности добавляет и определенная ватность руля, тяжелого, но отдающего пустотой.

Боковые зеркала

Зеркала по ширине кажутся несколько усеченными

Зеркала по ширине кажутся несколько усеченными

Зеркала по высоте вроде бы нормальные, но вот по ширине кажутся несколько усеченными. Соответственно срезается часть обзора, увеличивается мертвая зона.

Стеклоочистители

В верхней части щетки стеклоочистителей срезаны

В верхней части щетки стеклоочистителей срезаны

В верхней части щетки стеклоочистителей тоже срезаны — в итоге остается неочищенной значительная часть лобового стекла сверху. А со стороны пассажира и вовсе огромный кусок грязного стекла. Проблема лечится легко — можно подобрать более крупные щетки.

Механический ножной тормоз

Механический ножной тормоз

Механический ножной тормоз

Сейчас практически все машины такого класса оборудованы электрическим ручником, но здесь установлена архаичная педаль ножного тормоза. Само по себе это решение вполне работоспособно, но как-то несовременно и портит интерьер.

Мультимедийная система

Маленький экран мультимедийки

Маленький экран мультимедийки

Еще одна проблема, связанная с временным фактором. Мультимедийка здесь старого образца и до современных систем никак не дотягивает. Экран маловат, оформление простенькое, цвета тусклые, серьезная задержка при отклике. Хорошо хоть качественная акустика Bose как-то сглаживает впечатления.

Ну и напоследок о ценах. Стоимость кроссовера в зависимости от комплектации находится в диапазоне от 3 525 000 до 4 170 000 рублей. Все версии с 3,5-литровым мотором, вариатором и полным приводом.

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