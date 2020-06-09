Марка Infiniti знакома новосибирцам в основном по автомобилям с пробегом, большей частью по популярному «финику-бейсболке» FX 35. Долгое время у нас не было официального дилера этой марки, и вот теперь он появился — торговать премиальными авто принялись в компании «Сибирские моторы», которая известна по дилерству марки Nissan. Сегодня у нас в обзоре кроссовер QX60, уже хорошо известный на отечественном рынке — плюсы и нюансы этого автомобиля далее в материале Дмитрия Косенко.
Infiniti QX60 (автомобиль предоставлен дилером «Сибирские моторы») — большой семиместный кроссовер длиной более 5 метров, альтернатива, например, Toyota Highlander, только премиальная.
Автомобиль оснащен 3,5-литровым атмосферником, вариатором и подключаемым полным приводом, его клиренс 18,7 сантиметра. Да, это машина не для серьезного бездорожья — исключительно город или шоссе, поездки на дачу.
QX60 — большой и просторный, комфортный в спокойном режиме езды, его призвание возить большую семью со всей поклажей, да и выглядит он стильно и современно — итак, перейдем к основным достоинствам автомобиля.
Внешний вид
Несмотря на то, что этот кузов появился уже довольно давно, в 2014-м, модель не утратила актуальности и красоты. Все линии волнообразного дизайна гармоничны и изящны, автомобиль представляется легким и стремительным.
Ниспадающая линия боковой выштамповки на заднем крыле придает кроссоверу спортивности — будто бы он присел на заднюю ось, приготовился к мощному прыжку вперед. А во время разгона может показаться, что машина и вовсе идет на взлет — так сильно приседает корма.
Управление тягой, работа вариатора
Разгонная динамика кроссовера с 3,5-литровым 283-сильным двигателем V6 — 8,2 секунды до сотни, вполне себе живенько. Дозировать тягу удобно, отклики на педаль газа быстрые и линейные, всегда можно ускориться без лишних промедлений. Вариатор старательно имитирует работу автомата и в общем-то может показаться, что никакой бесступенчатой трансмиссии здесь нет. Однако же отсутствие толков при переключениях и склонность к набору скорости на высших оборотах двигателя выдают все же вариаторную коробку.
Материалы салона
Дизайнерская концепция интерьера здесь произрастает еще из 2000-х и кому-то может показаться неактуальной, но вот фактура материалов отделки и аккуратность сборки вызывают только положительные эмоции. Мягкий пластик от верха до низа, красивая приятная на ощупь кожа, дорогие на вид вставки под дерево — всё складывается в общую гармоничную картину хорошего качества и премиальности.
Простор
Длина автомобиля 5093 мм, ширина 1960 мм, конечно, при таких размерах недостатка в просторе вы не испытываете. Широченный центральный подлокотник, высокая крыша, запас пространства более кулака над головой — что спереди, что сзади.
На третьем ряду, конечно/ не так вольготно, но вполне терпимо, сидишь не на полу, а достаточно высоко. И что немаловажно, пробираться на третий ряд через широкий проем легко и просто — сиденья второго ряда складываются максимально компактно.
Объем багажника с разложенным третьим рядом 447 литров, а если сиденья сложить в пол, вы получите целых 1155 литров грузового пространства. Ну а со сложенным вторым рядом в вашем распоряжении более 2 кубометров.
Плавность хода
Приятно поражает всеядность подвески QX60 практически на всех видах плохого дорожного покрытия — кроссовер плывет по разбитому асфальту, полностью отфильтровывает всякую мелочь в виде трещин и выбоин, не пропускает жестких ударов на приличных ямах. Подвеска достаточно энергоемкая, и можно хорошо разогнаться на неровной грунтовке, не боясь пробоев.
А теперь нюансы нашего QX60.
Крены
Это, конечно, обратная сторона мягкой комфортной подвески. При резких маневрах кроссовер сильно заваливается на бок, что делает невозможной драйверскую езду на высокой скорости с многочисленными перестроениями и быстрым прохождением поворотов. Сложности добавляет и определенная ватность руля, тяжелого, но отдающего пустотой.
Боковые зеркала
Зеркала по высоте вроде бы нормальные, но вот по ширине кажутся несколько усеченными. Соответственно срезается часть обзора, увеличивается мертвая зона.
Стеклоочистители
В верхней части щетки стеклоочистителей тоже срезаны — в итоге остается неочищенной значительная часть лобового стекла сверху. А со стороны пассажира и вовсе огромный кусок грязного стекла. Проблема лечится легко — можно подобрать более крупные щетки.
Механический ножной тормоз
Сейчас практически все машины такого класса оборудованы электрическим ручником, но здесь установлена архаичная педаль ножного тормоза. Само по себе это решение вполне работоспособно, но как-то несовременно и портит интерьер.
Мультимедийная система
Еще одна проблема, связанная с временным фактором. Мультимедийка здесь старого образца и до современных систем никак не дотягивает. Экран маловат, оформление простенькое, цвета тусклые, серьезная задержка при отклике. Хорошо хоть качественная акустика Bose как-то сглаживает впечатления.
Ну и напоследок о ценах. Стоимость кроссовера в зависимости от комплектации находится в диапазоне от