Марка Infiniti знакома новосибирцам в основном по автомобилям с пробегом, большей частью по популярному «финику-бейсболке» FX 35. Долгое время у нас не было официального дилера этой марки, и вот теперь он появился — торговать премиальными авто принялись в компании «Сибирские моторы», которая известна по дилерству марки Nissan. Сегодня у нас в обзоре кроссовер QX60, уже хорошо известный на отечественном рынке — плюсы и нюансы этого автомобиля далее в материале Дмитрия Косенко.

