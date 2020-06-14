«Я стал как дед старый»



Недомогание Олег Вахрушев почувствовал на майских праздниках:



— Я стал как дед старый. Что-нибудь сделаю — и у меня появляется усталость. 4 мая я пришёл на работу, а диспетчер мне говорит: «Я тебя не допускаю, не нравится твой внешний вид, одышка у тебя какая-то — иди через терапию».

Олег отправился к терапевту. Измерили температуру — в норме, но врачу не понравилось дыхание, поэтому он также не допустил Вахрушева к работе. Через несколько дней ему снова нужно было показаться терапевту — температуры не было, но он всё равно попросил взять мазок для выявления коронавируса. Ему отказали, но сделали флюорографию и выписали с больничного. 8 мая Олег Вахрушев вышел на работу. На всякий случай мужчина поинтересовался у руководства, будут ли сотрудникам делать тесты, но ответ был отрицательным.

— За всю пандемию у нас вообще никогда не брали мазки, мы обращались к начальству, потому что находимся в группе риска. И средств защиты не давали — нам пришлось обратиться в прокуратуру, только после проверки начали выдавать СИЗ: перчатки, маски, — рассказывает Олег Вахрушев, объясняя, почему он так распереживался, когда почувствовал недомогание.