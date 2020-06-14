В мае водитель скорой помощи в Искитиме 41-летний Олег Вахрушев почувствовал себя плохо: появились нехарактерная усталость, одышка. Он ушел на небольшой больничный, а когда вышел — продолжил работать в рискованных условиях (перевозил людей с подозрением или подтвержденным коронавирусом). Спустя пару дней ему стало хуже. Коллеги-врачи сначала отказывали ему в тесте на коронавирус, а когда Вахрушев за свои деньги сделал КТ и узнал, что у него воспаление легких, только тогда его госпитализировали в больницу. Там наконец-то взяли мазок на COVID, но результат был отрицательным (хотя позже Вахрушев сдал платный тест на антитела, и он оказался положительным). Какие симптомы у него были, почему анализы противоречили друг другу и как он боролся за собственное здоровье — Олег Вахрушев рассказал медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко.
«Я стал как дед старый»
Недомогание Олег Вахрушев почувствовал на майских праздниках:
— Я стал как дед старый. Что-нибудь сделаю — и у меня появляется усталость. 4 мая я пришёл на работу, а диспетчер мне говорит: «Я тебя не допускаю, не нравится твой внешний вид, одышка у тебя какая-то — иди через терапию».
Олег отправился к терапевту. Измерили температуру — в норме, но врачу не понравилось дыхание, поэтому он также не допустил Вахрушева к работе. Через несколько дней ему снова нужно было показаться терапевту — температуры не было, но он всё равно попросил взять мазок для выявления коронавируса. Ему отказали, но сделали флюорографию и выписали с больничного. 8 мая Олег Вахрушев вышел на работу. На всякий случай мужчина поинтересовался у руководства, будут ли сотрудникам делать тесты, но ответ был отрицательным.
— За всю пандемию у нас вообще никогда не брали мазки, мы обращались к начальству, потому что находимся в группе риска. И средств защиты не давали — нам пришлось обратиться в прокуратуру, только после проверки начали выдавать СИЗ: перчатки, маски, — рассказывает Олег Вахрушев, объясняя, почему он так распереживался, когда почувствовал недомогание.
«С флюрой что-то не то»
8 мая Олег отвёз на скорой в 12-ю больницу Новосибирска двух пациентов с коронавирусом (на тот момент он уже был в средствах защиты. — Прим. ред.). На следующей смене 12 мая он почувствовал себя ещё хуже. Попросил сделать тест на коронавирус — услышал очередной отказ. Руководство, по его словам, ответило, что тестов на коллектив мало — 10 штук. Олег пошёл работать дальше.
— И тут мне вдруг позвонили из поликлиники, где я проходил флюорографию, и пригласили на дообследование. Я опять с этим вопросом к заведующей подошёл, рассказал, что с флюрой у меня что-то не то, но в очередной раз… пошёл работать дальше, — утверждает водитель скорой.
На одной из следующих смен Олег с коллегами заехали на заправку за кофе и ему показалось, что ему налили просто солёной воды. Со временем вкусовые рецепторы стали работать нормально, но ухудшилось зрение. Потом поднялась температура до 39,3.
— В конце концов у меня взяли мазок на коронавирус. Я сидел дома, сам сбивал температуру. Состояние у меня всё хуже и хуже. Жена позвонила в платную клинику и записала меня на КТ органов грудной клетки. В клинике вышли все в костюмах и маске ко мне и спросили: «Скорую сюда вызвать или домой?» Так я и оказался в больнице 19 мая с пневмонией — по результатам компьютерной томографии.
«Антитела к коронавирусу нашли»
В больнице у него снова взяли мазок, но результаты теста на коронавирус были отрицательными.
— Мазки приходят почему-то отрицательные, хотя по всем признакам у меня коронавирусная инфекция. Я сдал сам опять же в частной клинике кровь на антитела к коронавирусу — их нашли, — недоумевает Олег Вахрушев.
На прошлой неделе Олега Вахрушева выписали. В крови у него нашли стрептококк, про коронавирус в выписке информации нет, хотя о том, что он им болеет, свидетельствуют анализ на антитела и КТ, которая подтверждает двухстороннее повреждение лёгких пневмонией вирусной этиологии. Кроме того, в распоряжении редакции есть запись разговора Олега с лечащим врачом, который говорит, что пневмония у него точно ковидная.
— В стационаре объяснили: лёгкие мне вылечили, а с остальными симптомами, такими как боли в ногах и давящая боль за грудиной, будет разбираться участковый терапевт. В выписке почему-то эти жалобы не отразили — жжение за грудиной и стук сердца в горле.
Как медработников проверяют на коронавирус
В Минздраве утверждают, что медицинских работников тестируют на коронавирусную инфекцию один раз в неделю, как и положено по постановлению главного санитарного врача РФ. Если у кого-то из них проявляются симптомы, не исключающие COVID-2019, то анализ должен быть сделан немедленно:
— В ГБУЗ HCO «Искитимская центральная городская больница» (далее — ИЦГБ) еженедельно методом ПЦР обследуют сотрудников пульмонологического, инфекционного, реанимационного отделений, станции скорой медицинской помощи и специализированного коронавирусного госпиталя. Кроме того, больница закупила 900 тест-систем для определения антител к коронавирусной инфекции методом ИФА, обследование сотрудников уже началось. Лимита на тестирование сотрудников нет, в медорганизации составлен график обследования по дням недели.
В ведомстве добавили, что на коронавирусную инфекцию протестированы 48 медицинских сотрудников и 23 водителя станции скорой медицинской помощи (данные на 7 июня).
— На станции скорой медицинской помощи ГБУЗ HCO «ИЦГБ» созданы две специализированные инфекционные бригады, в состав которых входят пять водителей и шесть фельдшеров, — прокомментировали в Минздраве.
Эти бригады могут выезжать и на неинфекционные вызовы в экстренных случаях (например, ДТП, потеря сознания, падение ребёнка с высоты), но, как уверяют в ведомстве, после каждого вызова к инфекционному пациенту бригада утилизирует использованные защитные костюмы и дезинфицирует автомобиль.
— При первых симптомах ОРВИ медработники, в том числе сотрудники инфекционных бригад скорой помощи, отстраняются от работы. Потенциальным носителем коронавируса может быть любой человек, независимо от места работы, — уточняют в Минздраве.
Сейчас в пульмонологическом отделении ИЦТБ развернуто 50 коек для пациентов с внебольничной пневмонией. По данным на 7 июня, там находятся 33 пациента. В специализированном инфекционном госпитале развернуто 35 коек — туда госпитализированы 26 пациентов с лабораторно установленным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Почему тест отрицательный, а антитела есть?
Главный врач «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков объясняет, что наличие антител говорит о том, что человек уже встречался с инфекцией, вызванной SARS-CoV-2, и приобрёл иммунный ответ. Если есть антитела и IgM, и IgG (как в случае Олега Вахрушева), значит, с момента заражения прошло от трёх до шести недель. Если есть только антитела IgG — более шести недель от момента заражения.
— Тесты на антитела рассчитаны не на диагностику текущей инфекции, а на наличие иммунного ответа, который возникает после перенесённой инфекции, — комментирует Андрей Поздняков.
В региональном Минздраве добавляют, что наличие в крови пациента антител IgG к коронавирусу означает, что организм человека встречался с данной инфекцией и у него сформировался иммунитет:
— Антитела IgG к коронавирусу могут сформироваться и при бессимптомном течении заболевания. Если исследование мазка методом ПЦР даёт отрицательный результат, это означает, что в настоящий момент организм человека коронавирус не выделяет, пациент данным вирусом сейчас не инфицирован. Пневмонию могут вызывать различные возбудители как вирусной, так и бактериальной природы. Достоверно определить возбудителя пневмонии методом компьютерной томографии (КТ) не представляется возможным, поскольку далеко не всегда на снимке КТ можно отличить вирусную пневмонию от бактериальной или вирусно-бактериальной, а также потому, что практически все вирусные пневмонии на компьютерной томографии выглядят идентично. Внебольничными пневмониями люди болели и до пандемии коронавируса.
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