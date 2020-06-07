В Новосибирске постепенно отменяют ограничения, введённые из-за коронавируса. Можно гулять, заниматься спортом. Впереди парад Победы, а потом голосование по поправкам в Конституцию. Кажется, жизнь налаживается, а коронавирус разжал свои тиски и уже не так опасен. Но на фоне всего этого в инфекционных госпиталях продолжают умирать люди.
У многих коронавирус не указывается основной причиной смерти. Официально люди умирают из-за отказавшегося работать сердца, легких, почек... Вариантов много. А если коронавирус не стоит в первой строчке, то и в статистику такие люди не попадают. Так и получается, что у нас всего 41 умерший от Covid-19.
Будем честны — такая цифра никого не заставит насторожиться. У нас больше людей в ДТП и других несчастных случаях за месяц погибают, а тут речь про вирус. Но какие цифры мы получим, если соберем всех новосибирцев, которые умерли и были заражены коронавирусом, осложнившим их болезни? Мы всё ещё ждем ответа от Минздрава Новосибирской области, сколько людей умерло в коронавирусных госпиталях с начала пандемии без деления на причины смерти. А в это время продолжаем собирать истории новосибирцев, родных которых погубил Covid-19.
Новосибирец Руслан Косолапов потерял из-за коронавируса двух близких людей — дедушку и отца. Но Covid-19 был указан в справке о причинах смерти только у дедушки, хотя, по словам сибиряка, опасный вирус нашли и у его отца.
Когда стало понятно, какая беда коснулась их семью, Руслан начал вести документальный дневник. С разрешения новосибирца мы публикуем полностью его записи. Обязательно прочитайте этот большой текст до конца. Далее — от первого лица. Орфография и пунктуация сохранены.
17 мая
Дед в реанимации, но не на ИВЛ, состояние тяжёлое. Диагноз — «пневмония», диагноза «ковид» пока нет. Про тесты ничего не говорят, КТ не делали (как я понял, аппарата нет в больнице). Также в реанимации лежит дядя. Диагноз — «пневмония». Тесты на ковид отрицательны, КТ не делали.
У отца (контактировал с дедом и с бабушкой) поднялась температура до 38 градусов, кашель, слабость. Вызвали врача, врач ставит ОРВИ, выдали предписание сидеть дома, никаких тестов не брали, из инструкций: «начнёте задыхаться — вызывайте скорую». Выписали всё подряд вперемешку: антибиотики, противовирусные.
У матери температуры нет. Предписание выписали и ей, естественно. Но больничный не открыли, а она работает. У других родственников ярких симптомов тоже нет, кроме бабушки, которая контактировала с дедом. Вчера ближе к ночи её увезли по скорой в 11-ю больницу — поднялась температура. Сказали, если пневмонии нет, то позвонят, либо тогда отправят домой и надо будет её забрать. Звонка нет.
Отвозила жена дяди (она живёт рядом с бабушкой), поэтому знаю только с её слов. Вероятность, что жена дяди сляжет, оцениваю как высокую — контактировала с дядей, с бабушкой и с дедушкой. Она в прошлом врач, но нормальных средств защиты не было, да и врачи очень самоуверенны за пределами красных зон.
По дяде и дедушке связь есть (они в инфекционке на Шамшиных). Данных, конечно, мало (врачам некогда, так что ок, претензий нет, всё равно мы тут ничего не можем сделать), но какая-то известность присутствует. Дядю планируют перевести из ОРИТ в бокс уже скоро. По бабушке данных нет никаких. Пытаюсь понять, что происходит — не могу дозвониться по тем телефонам, которые очень усталым и раздражённым голосом выдаёт справочная служба 11-ю больницы.
У бабушки лёгкая деменция, она сама позвонить может и не смочь. Контактом указана жена дяди, как я уже говорил, ей звонков не поступало. По логике и известным данным получается, что у бабушки пневмония и её должны были положить в стационар.
19 мая
По бабушке сегодня получил информацию (спасибо знакомой), что её не видят в списках, поэтому сильно заволновался, подключил «Лизу Алерт» на всякий случай. Ну и был готов подключать полицию — у бабушки деменция в начальной стадии, вдруг она ушла из больницы. Поехал в больницу лично, ибо дозвониться не получается. «Лиза Алерт» дозвонились до архива скорой и выяснили, что по данным скорой, бабушку в больнице приняли. Эту же информацию мы параллельно получили от оператора скорой, но из архива дополнительно подтвердили, что бабушку сдали именно в 11 больницу, а не куда-то ещё.
Больница контролируется ОМОНом с оружием (реально, патрули по территории, блокпост на въезде), не впускают — не выпускают (при мне ковидный пациент хотел сбежать, я думал, будут его крутить, но обошлись разговором). ОМОН меня сначала послал, но потом оказалось, что у них в будке блокпоста есть внутренний телефон со связью с приёмным покоем. Выпросил звонок, дозвонился (по внутреннему это возможно), бабушку нашли в журнале и сказали, что из приёмного она была направлена в стационар на шестой этаж.
До стационара дозвониться так и не получается, из будки ОМОНа до стационара связи нет. Из приёмного покоя говорят «дозванивайтесь». Но тут уже полегче, ибо с максимальной вероятностью бабушка все-таки в стационаре, это уже хорошо. Также подтвердили, что внешние телефоны, по которым мы звоним, правильные. Дело за малым — дозвониться и узнать про состояние бабушки.
Омоновец телефон залил санитайзером до меня, и после меня. Потом он залил санитайзером себя (натурально, и на руки набрызгал, и на лицо себе, на ту часть, которая торчит из балаклавы, и, по-моему, даже глаза не закрывал. У меня санитайзер в машине с самого старта лежит, уже даже привычка выработалась — сел в машину, облился. Но вообще объективно из магазина принести вирус вероятность больше, чем из омоновской будки.
Дядя с дедом всё ещё в реанимации (сравните инфекционку с 11-й больницей — у инфекционки никаких проблем со связью и информацией)). У дяди состояние стабильно тяжёлое, была положительная динамика, сейчас динамика отсутствует. У деда динамика отрицательная, психологически готовлюсь к худшему, хотя по опыту знаю, что подготовиться нереально.
К отцу и матери должны были прийти врачи брать мазок, не пришли. У отца слабость усилилась, вызвали скорую, скорая забрала в больницу. В 11-ую... Но у него есть телефон и нет деменции, так что поди связь будет. Скорая измерила пульсоксиметром сатурацию крови, у всех всё в норме, это хорошо.
Жена дяди, как и ожидалось, чувствует недомогание, приходил врач, выписал предписание, пока сидит дома с дочерью. Тестов не брали. Чисто по фактам ретроспективно можно ожидать, что жена дяди сляжет — вирусная нагрузка у неё не меньше, чем у отца, а иммунитет не сильно лучше. Напомню, что на данный момент диагноза «covid-19» нет ни у кого, у всех типа просто пневмония.
20 мая
Косолапов Андрей Николаевич, мой дед по отцу. Дата рождения — 06.08.1929 год. Дата смерти — 20.05.2020.
Дедка (повелось, что мы его так называем) две недели держался в реанимации, и начала появляться надежда. Дед мощный, он даже не простужался никогда (реально, ни разу не было соплей), да и вообще ничем не болел лет до 80. Инфаркт в 85 и потом как огурчик. Были мысли: «А вдруг и сейчас получится?».
«Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован (подтверждён лабораторным тестированием независимо от тяжести клинических признаков или симптомов)» — так написано в свидетельстве о смерти в графе «причины». Ну и вторая причина — «Застойная сердечная недостаточность и другие формы хронической ишемической болезни сердца».
Когда я был маленьким, дед пел мне песни. Пел, прямо скажем, неплохо. Любимой его песней была «По диким степям Забайкалья» В. Дружников. Похоже, теперь не смогу слушать её, как не могу слушать «Сулико», любимую песню другого деда. На фото дед отдыхает после садовых работ. Это лето будет первым, когда он не будет работать на земле. Прощай, деда Андрюша. Скучаем по тебе сильно.
22 мая
Надо написать что-нибудь. Вообще, в плане работы с отрицательными эмоциями я вот только-только чему-то научился, ну и сейчас пытаюсь как-то это передать сыну (у него переходный возраст, это, ребята, очень непросто). Моё поколение воспитывали плохо в этом плане, поощряя подавление эмоций, а не избавление от них.
Но написать хотел про другое. Про статистику.
Дед умер 20 числа в 0:45, ему было полных 90 лет. Передо мной в очереди была женщина, я услышал (может быть неправильно), что у неё умерла мать, и что в свидетельстве о смерти тоже есть слова covid-19 (кстати, почему они пишут «вирус covid-19», когда ковид — это болезнь, а вирус-то sars-cov-2. При этом код по МКБ указан верный — u07.1, и слова вроде из официальных документов ВОЗ, но вместе скомпонованы странно, такое ощущение, что формулировки писали и утверждали без врачей.
Я ожидал, что на НГС напишут, что как минимум плюс две смерти от коронавируса, мужчина 90 лет и женщина. НГС же пишет про одну смерть на 20-е число, мужчина 64 года. Окей, поищем инфу минздрава Новосибирской области. НГС данные минздрава передал верно, то есть в статистике не посчитан ни дед, ни мать той женщины. На всякий случай посмотрел данные за 21 число — деда нет и там.
Смотрю ещё раз в свидетельство о смерти. Кстати, его забирают в ЗАГСе, и взамен дают розовое свидетельство, и там причин смерти не пишется. То есть если не делать фоток (а я фотографирую все документы, привычка такая), то потом и не разберёшься. В общем, в свидетельстве, если внимательно читать все эти буквы, то можно увидеть следующее — основной причиной смерти таки указана сердечная недостаточность и другие ишемические болезни сердца, а сопутствующим заболеванием уже ковид.
Ну а статистика-то у нас считается по ППС (первоначальная причина смерти).
«Если бы не коронавирус, то дед бы совершенно точно не умер бы сейчас. Он был прям реально живчик»
И так не только с коронавирусом — у нас и от СПИДа не умирают, и у гриппа тоже смертность невысокая.
Если погуглить, то можно найти ну просто кучу докладов и научных работ по оценке качества статистики по причинам смерти в России. Я почитал парочку. Если очень вкратце, то действительно всё плохо.
Одной из причин (не самой важной, самая важная — в России определяют ППС вручную) в тех работах называется отставание инструкций минздрава РФ от изменений МКБ-10 (ВОЗ там периодически патчи выпускает).
Мой кейс — в ЗАГСе мою справку не приняли, и отправили переделывать, потому что запись о ковиде сделана была неправильно. Врач извинялась и говорила, что изменение формулировок произошло сегодня (ну то есть 20 мая). Ну что ж, давайте найдём документы, которые эти изменения вносят.
ВОЗ действительно опубликовала изменения в МКБ-10 по классификации ковида 20 числа. Только вот 20 апреля, а не мая. Это были факты, а вот выводов не будет, делайте сами.
25 мая
Женщины семьи истерят, про этот аспект пишут редко, но вообще это тоже важно. Приходится и в этом направлении работать. Я сам полностью в норме, вечером, бывает, выбьет, но это не мешает ничему.
Бабушка в хорошем состоянии, ждут результатов тестов, говорят о выписке. Дядю перевели из реанимации в обычную палату, но состояние ещё далеко не лёгкое. Тесты отрицательны. У мамы и брата температуры нет, симптомов тоже уже нет, сидят дома на предписании. Жена дяди с лёгкой температурой. У неё тесты берут, результаты мне неизвестны.
Папу сегодня утром перевели в реанимацию, на кислороде сейчас. Результатов тестов нет, даже того первого. Перед этим у папы сломался телефон, догадались об этом и передали новый, а так поначалу адреналинчика хапнули.
Информация через знакомых — по нескольким каналам несколько знакомых нашли. официальными каналами практически нереально получать информацию.
28 мая
Папа на ИВЛ. Интубирован. Крайне тяжёлый.
29 мая
Папа — состояние очень тяжёлое, подключен к норадреналину.
Норадреналин означает ухудшение состояния, его используют в реанимации для стабилизации давления. Давление падает в том числе и тогда, когда кислорода не хватает (это испытывал на себе). Папе 65 (66 будет 12 июня), лёгкая гипертония, в целом здоровье неплохое. У мамы вот одышка даже от километра пешком, а папа легко и десятку пройдёт за раз. Дядя — он реаниматолог, на связи с врачами реанимации.
Сам дядя ещё лежит в больнице. Скоро будет месяц как. Но из реанимации его уже перевели в обычную палату. Жена дяди, мама, брат — температуры уже нет, из симптомов осталась слабость (брат даже сидеть долго не может), все сидят дома.
Бабушка была в хорошем состоянии, но свежих данных пока нет. До стационара дозвониться сложно, это вам не реанимация.
Я сам в целом в норме — помогает работа, помогаете вы. Жена тоже имеет опыт работы с тяжёлыми эмоциями, с детьми в силу возраста сейчас довольно просто всё, так что атмосфера дома нормальная. Мама, естественно, истерит, но для неё так и правильно.
Деду вчера было девять дней.
1 июня
Косолапов Анатолий Андреевич. Папуля. Дата рождения — 12.06.1955 год. Дата смерти — 01.06.2020.
Не могу ничего писать, в полной растерянности. Сил разговаривать нет.
2 июня
Папа научил писать переживания в дневник, и это реально помогает.
Вскрытие будет не раньше вторника, соответственно, все бумажные дела тоже не раньше вторника. Застрял на стадии отрицания. С дедами и бабушкой было проще, там как-то ты сразу принимаешь, горюешь, отпускаешь. С папой не могу принять, что его нет. Он есть, просто где-то не здесь, просто не могу поговорить с ним, просто не могу обнять.
Пап, ты за нас не волнуйся, мы справимся. Устраивай свою новую жизнь, в конце концов увидимся все. Любим тебя, ты знаешь.
3 июня (ночь)
От меня тоже примите соболезнования те, кто потерял близких, даже если и давно. Я знаю, что боль не проходит, просто становится не такой острой и не такой постоянной.
Сегодня до морга не дозвонился, завтра поеду лично, обещали, что не позже среды будет вскрытие. Как минимум передам передачу бабушке, да заберу вещи и паспорт папы. Судя по опыту с 11-й больницей, это будет тот ещё квест.
По бабушке есть непроверенная информация (от соседки по палате), что анализы на ковид отрицательны и что её собираются переводить в другую больницу.
Жена дяди сидит дома, слабость, использует какую-то штуку (забываю всё время название, это не маска, а какое-то другое устройство) для дыхания, то есть дыхание затруднено. Её дочь с ней, у неё тоже появились симптомы в виде слабости и потери обоняния и вкуса, других симптомов вроде нет пока.
У мамы слабость, температура скачет в районе 37. Тесты у неё и у брата взяли ещё на той неделе, результаты должны быть на днях. В психологическом плане с мамой работаю, вроде получается, вчера была не очень адекватная, сегодня в целом в норме, ну понятно, что накрывает, но это как раз норма, меня тоже накрывает.
Дядя без изменений — лежит в больнице, большая слабость, других симптомов нет. Дядя тоже человек с соцсетями, так что сообщество кежмарей (отец и дед из села Кежма Красноярского края) и родственники из Братска, Красноярска, Москвы, Дудинки, Кодинска, Смоленска также скорбят. Дядя виду не показывает, но переживает очень. Папа тоже такой.
Сегодня позволил себе алкоголь (раньше было страшно — мне при стрессе алкоголь нельзя, проверено), думаю, засну нормально, а то усталость чувствуется. Надеюсь, это от недосыпа, а не от чего другого.
3 июня
Утром подумал, что дозвонился до морга — пошли длинные гудки вместо вечного «занято». Хрен вам — трубку сняли и сразу же положили. Теперь то самое вечное «занято». Как я дозвонился первый раз — не знаю.
11-я больница, ну нельзя так. Информационное обеспечение — это важно. Нет людей — добивайтесь возможности привлечь волонтёров, формируйте информацию в виде файла и выкладывайте его хоть в гуглдокс (вопрос легальности всегда можно порешать, как минимум для вновь прибывающих — это вообще не проблема. Главврач, это твоя работа.
Сегодня с восьми утра до пяти вечера занимался документами на папу, и договор о кремации не успел сделать. Напомню, что папа умер в понедельник, то есть на получение свидетельства о смерти ушло три календарных дня.
Вернёмся немного назад по времени. Вскрытие дедушки и выдача медсвидетельства были произведены в день смерти. Что дедушка, что папа умерли ночью, дед чуть позже нуля часов, папа в 5:40 (по инсайдерским данным). Папа и дедушка лежали в разных больницах, но я думал, что всё примерно одинаково, и я всё сделаю за день, как и с дедушкой.
Сорок лет и такой наивный, подумали вы, и вы правы.
И так, в день смерти папы (понедельник) звоню в патаномию, дозваниваюсь где-то на четвёртый раз, мне говорят, что вскрытие запланировано на вторник, тогда справку можно будет получить в среду, но во вторник надо позвонить, ибо вскрытие может быть перенесено. 11-я больница — выделенный ковидный госпиталь, по официальной статистике у нас не больше двух смертей в день. На что нужно три дня? Вторник так вторник. Официально морг должен отвечать на звонки с 9 до 12. На сайте больницы время работы морга указано с 8 до 14. Я звонил с 11 до 17, по счётчику телефона суммарно сделано было более 120 (ста двадцати) звонков, 100% из них наталкивались на короткие гудки. В какой-то момент это превратилось в игру — мне уже было понятно, что звонить не имеет смысла, и надо ехать лично, но было интересно, пробьюсь или нет.
В среду прямо с восьми утра я также периодически звонил, и тут был другой финт — шли длинные гудки, потом на той стороне брали трубку, и тут же клали её, после этого примерно в течение десяти минут было занято, а потом возврат на шаг первый — взял трубку, тут же положил трубку.
Забрав передачу для бабушки, я поехал в больницу лично.
Уже зная заранее (а это не все знают), что для медсправки нужен паспорт, а значит нужно сначала получить вещи, я сразу спросил охранника, как это сделать. Охранник направил меня в окно информации на территории, объяснив, как туда пройти.
На окне информации (на самом деле это было окно морга, но про это ниже) я и увидел текст про то, что справки выдаются с 9 до 12, и что звонить в морг нужно в это же время. Как можно получить эту информацию, не попадая на территорию — не ясно, на сайте ничего нет, по телефонам не дозвониться, на будке охраны ничего нет, охранник этой информацией не владеет, а на территорию просто так не пускают.
Встаём в очередь. Она двигается медленно — один человек принимает документы и уходит выписывать справку. Выписка справки занимает от 20 до 40 минут. Что там писать столько времени — не знаю, я же видел своими глазами, как эту справку пишут, там пять минут работы.
Дожидаюсь своей очереди и узнаю, что вещи получать надо в приёмном покое, в него надо звонить и просить вынести вещи. А что делать если телефоны не отвечают? Ну, попробуйте ногами сходить.
Чуть не забыл — перед этим меня спросили, куда поступал папа, в реанимацию или в стационар. Но нет, меня не проведёшь — я не отвечаю на этот вопрос, а рассказываю всё с начала, что привезли на скорой, лежал в такой-то палате, потом в такой-то, потом в реанимации, потом на ИВЛ. А если ответить что да, поступал в реанимацию (его же туда переводили, логично?), то тебя направят совсем не туда, куда нужно.
Хотя меня и так направили не туда, куда нужно. Да, все встреченные мною люди вели себя вежливо, я бы даже сказал, участливо, здесь претензий не имею, но что мы имеем в итоге?
Идём в приёмный покой. Как я понял (может, неправильно понял), там два входа, один типа для врачей (табличка так и говорит), второй для привезённых пациентов (дверь без таблички, но у пандуса). Побоявшись пересекаться с пациентами, захожу через вход для врачей. Оказывается, дверь для пациентов и дверь для врачей ведут в одно и то же помещение. Ну либо я что-то недопонял (не исключаю).
Там мне говорят, что вещи здесь не выдают, а выдают вещи в административном здании, охранник позвонит администратору и вещи вынесут. Попасть в здание можно пройдя наискосок до большого дерева, там повернуть направо, и искать дверь с колоннами. Это прям как первая миссия в Морровинд, если вы понимаете о чём я.
Нахожу это здание, захожу и объясняю ситуацию охраннику, он удивлённо говорит, что в жизни сюда вещи не выносили и он вообще не знает что делать. Куда можно позвонить? В приёмный покой. Но я только что оттуда! Куда ещё? На пятый этаж? Так папа как раз там и лежал! Звони на пятый! С пятого спрашивают фамилию, и говорят, что вещи сейчас вынесут, но надо подойти к служебному входу, а где этот вход — скажет охранник. И кладут трубку.
Охранник говорит, что здесь восемь служебных выходов, и какой конкретно имелся в виду он не имеет понятия. Звоним ещё раз и просим объяснить. Говорят, вернитесь к моргу, проходите дальше и первая дверь после морга и будет тот выход, куда принесут вещи. Идём обратно, проходим морг, следующая дверь — это подвал, это явно не то. Потом какая-то дверь с решёткой и коробками за ней, не похоже. Потом открытая дверь. Захожу туда, поворачиваю в коридоре, встречаю врачей в обмундировании, которые удивлённо говорят: «Ты с какого района?». Не та дверь.
Возвращаюсь назад, и там мне уже машут, мол, вещи забирать здесь.
Вещи выдают в соседнем от морга окошке! То есть искать надо было окошко (а мне сказали дверь). То есть человек из морга меня послал в приёмный покой, а вещи выдают в окошке, которое на метр правее.
Оказывается, то окошко и есть информационная стойка, и охранник с медсестрой не обманули — вещи там и выдают. Но то окошко постоянно закрыто и там никого нет, а окошко морга рядом, постоянно открыто, обвешано бумажками, поэтому всем (не только мне) кажется, что это и есть информационное окно. Надписи «патаномия» нет нигде.
Вообще, это поразительно. Почему в больницах не пишут таблички на дверях для меня великая тайна. Почему нет схемы территории тоже непонятно. Почему на сайте не расписан алгоритм. Очень много «почему».
«Передо мной на получение вещей стоит семья, им приносят вещи, на пакете фамилия, а внутри вещи другого человека»
«Может он жив, и вы труп тоже перепутали?», — истерически шутит женщина. Медработник кому-то звонит, и просит принести вещи того, чей паспорт находится в этом пакете. В итоге да, перепутали наклейки на пакеты.
Моя очередь. Медработник показывает, что все вещи на месте, включая два телефона, и говорит, что паспорта отца они найти не могут. Начинаем вместе перерывать вещи, находим паспорт в кармане шорт, на меня нападают эмоции, говорить не могу, киваю медсестре и забираю пакет с вещами.
Опять стою в очереди на медсправку, до 12 часов три минуты. У меня и ещё троих принимают документы. Успел. Через чуть меньше чем полтора часа получаю медсправку.
Из подвала выносят гроб в подъехавший катафалк. По территории едет цистерна МЧС и опрыскивает дорогу.
В ЗАГСе в это время обед, но до него ещё надо доехать, и Яндекс говорит, что на это понадобится пятьдесят минут. Включаю режим из фильма «Такси» и приезжаю в ЗАГС через полчаса. Как раз к концу обеденного перерыва.
Я в очереди шестой, но передо мной несколько ритуальщиков, у каждого по несколько пакетов документов. До меня очередь доходит через часа полтора, к этому времени за мной стоит порядка пятнадцати человек, все не помещаются, стоят на улице. После получения справки иду в машину успокоиться, сижу там не знаю сколько времени, иду обратно встать в очередь на договор о кремации. А всё, рабочий день закончен, в очередь просят не вставать, приходите завтра.
Еду домой. Завтра буду связываться напрямую с крематорием, ибо зачем мне посредники?
Ах да, дедушку же кремировали за счёт государства, и поэтому нужно было оформляться через то агентство, что в ЗАГСе. Но отца я буду оформлять через крематорий.
3 июня — наблюдение по статистике
Сегодня я видел семь семей, то есть со мной будет восемь, у морга 11-й больницы, которые получали справку о смерти. Двоих развернули, ибо вскрытия ещё не было — то есть двое умерли сегодня. Нормативный срок по вскрытию сейчас — сутки.
Крайне высоковероятно, что за последние три дня в 11-й больнице умерло не менее восьми людей. Учитывая загрузку морга и то время, когда я подошёл, можно уверенно прибавить ещё двух-трёх, ну и я был до обеда, сколько сегодня ещё умрёт — неизвестно.
У подавляющего большинства — четыре из шести точно, возможно, больше, в справке не был указан ковид. Даже как сопутствующее. То есть вообще слова «ковид» в справке нет. Люди возмущались: «Как же так!». Несколько справок я видел, несколько слышал по возмущениям. У большинства написано также, как и у папы — «Лёгочный отёк. Другая вирусная пневмония». У одного, как у деда, «сердечная недостаточность».
У деда ковид был хотя бы в сопутствующих (в статистику сопутствующие не считаются).
В МКБ есть код «U7.02» — «COVID-19, вирус не идентифицирован». В отличие от U7.01 («COVID-19, вирус идентифицирован»), U07.2 должен ставиться, когда течение болезни подходило под признаки ковида, но тесты либо не проводились, либо тесты ковида не обнаружили. И согласно ВОЗ, этот код введён в том числе и для того, чтобы отделить потенциальный ковид от «другая вирусная пневмония» (код J12.8).
«Когда отец был на связи, то он сообщал, что результатов теста всё нет и нет. И результатов теста мы так и не дождались»
Ну вы поняли, да?
Если нет результатов тестов, то нельзя поставить U7.01, а U7.02 в методике отсутствует, значит, ничего про ковид в справку и не пишем. Всё чин-чинарём.
Ну и получается, что в выделенном под ковид госпитале люди не только от ковида не умирают, но даже и в сопутствующих ковида нет. Большая часть до этого вообще не болевшей семьи внезапно без причин слегла одновременно, восемь человек с одышкой, слабостью, температурой, четверо госпитализированы, трое попали в реанимацию, двое умерли, но нет, это всё не ковид, это «другая вирусная пневмония».
Две недели назад, когда я оформлял смерть деда, в ЗАГСе было намного меньше людей, чем сегодня. Как и во всех постах про статистику, выводы делайте сами. Я постарался эмоции и предположения отделить от фактов.
В справке отца ковида нет. Тут с мест инсайдерских сообщают, что в базе есть два теста отца, от 20 и 28 числа, «сомнительные», но положительные. Ещё раз — в справке о смерти написано «Лёгочный отёк. Другая вирусная пневмония» и больше ничего.
3 июня — про бабушку
Бабушку сегодня выписали, она дома, чувствует себя отлично. Мы ей говорим, что дедушка в больнице. Она забывает это через пятнадцать минут, поэтому мы решили пока что не говорить ни о смерти дедушки, ни о смерти папы. То, что она была в больнице, она тоже уже забыла. Ну и ладно.
Я вообще не понимаю, как человеку, который не запоминает новую информацию, сообщать о смертях мужа и сына. Это же каждый раз тяжёлый удар. Разберусь с похоронами папы, и буду консультироваться с психологами, как быть с бабушкой.
Бабушка похудела, но в целом молодцом.
Дядя сегодня окреп настолько, что уже гуляет по коридору больницы. Тёте прописали какие-то кортикостероиды (или как-то так), и она нормально дышит без приборчика.
Маму научили использовать фейстайм, сейчас звоним по видео, совсем другое дело. Маме сегодня психологически стало тяжелее, но связались по видео, она поговорила с внучкой, внуком, ну и вроде ничего так. Сама звонить стесняется (вот же поколение), но написала мне в ватсап, что тяжко. Хоть этому удалось научить. Теперь я учу маму жить, вот оно как.
Вещи отца решили выбросить, очень тяжело их видеть. Пакет лежит в багажнике, оттуда надо забрать телефоны, а я не могу. Ну ничего, завтра смогу. Айфон отца надо как-то оживить (сломалось гнездо зарядки) и забрать оттуда фотографии — он в последнее время фотал на телефон, а не на фотоаппарат.
«Сегодня накатывало прямо за рулём. Опасно, блин. Остановился с аварийкой, сижу реву, прохожий постучал, спросил, всё ли нормально»
Ну а вообще в целом практически в норме, всё-таки сухарь я бесчувственный, как папа говорил.
На самом деле я, конечно же, не сухарь, это, видать, стадия гнева (она же вины) говорит. Эта стадия у меня выражена крайне слабо, бывает даже, что её вообще нет. Я папе на его «сухарь ты бесчувственный, Русланадзе» отвечал: «Я не сухарь, это эмоциональный интеллект и осознанность чувств», на что он любил сказать: «Вырастили умника на свою шею, полысели все». А он лысел, ага, прямо как я.
4 июня
В крематории всё быстро, хорошо, только плати деньги. Разительное отличие от государственных учреждений.
В крематории был впервые, на ночь музеев надо туда съездить, круто там сделано. Гораздо лучше, чем наши кладбища.
Кремация обошлась в 27 тысяч. Из допов взял урну получше, дефолтная урна что-то вообще никакая, дедушку потом тоже переложу в нормальную урну.
У мамы стадия гнева, это хорошо. Также ей снился папа, и во сне они попрощались.
Сейчас детей свожу к стоматологу и попробую поработать.
«Что можно было сделать, чтобы папа не заразился? Кратко: из реально выполнимых мер — ничего»
Точнее, чтобы что-то можно было сделать, нужно было вести подготовительную работу очень заранее. А тёща даже после всего этого ведёт себя неаккуратно.
6 июня
По всей логике получается, что папа заразился от деда, когда сопровождал его по скорой. Дед идти уже не мог, папа с врачом его тащили под руки.
Кстати, возможно, что врач тоже заболел, кто знает. Скорая была не ковидная.
Папе мы говорили, что он в группе риска, и что ему надо урезать все контакты. И он в целом-то сидел дома, но когда заболел дедушка, то дядя уже тоже болел, и папа оказался типа единственным, кто мог сопроводить деда в больницу.
Небольшое отступление. Несколько лет назад у дедушки случился инфаркт. Был он в это время на даче, дача за сто километров от Новосибирска. У бабушки тогда ещё не было деменции, и она позвонила папе. И папа поехал везти дедушку в больницу. Мы с женой тогда папу наругали — правильно было бы позвонить мне, потому что у меня лучше машина (плавнее, быстрее, просторнее), я лучше вожу, я сильнее (дедушку-то надо как-то в машину затащить), я в конце концов ближе к даче на целых сорок минут (была середина буднего дня, пробки).
Но нет. Нельзя лишний раз беспокоить.
Вернёмся к более свежим событиям. По уму, в этот раз тоже надо было ехать мне — я не в группе риска, я бы нацепил респиратор. Но объективно не было никаких предпосылок к тому, чтобы папа в этот раз поступил как-то иначе.
Единственное, что можно было сделать — это как-то сильно заранее таки повлиять на папу, чтобы у него появилась привычка звонить мне в подобных случаях. Так что вывод из этой истории — надо работать с пожилыми родственниками, чтобы они не стеснялись звонить и хотя бы информировать, что сейчас происходит и какие планы.
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