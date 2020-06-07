1 июня



Косолапов Анатолий Андреевич. Папуля. Дата рождения — 12.06.1955 год. Дата смерти — 01.06.2020.



Не могу ничего писать, в полной растерянности. Сил разговаривать нет.



2 июня



Папа научил писать переживания в дневник, и это реально помогает.



Вскрытие будет не раньше вторника, соответственно, все бумажные дела тоже не раньше вторника. Застрял на стадии отрицания. С дедами и бабушкой было проще, там как-то ты сразу принимаешь, горюешь, отпускаешь. С папой не могу принять, что его нет. Он есть, просто где-то не здесь, просто не могу поговорить с ним, просто не могу обнять.



Пап, ты за нас не волнуйся, мы справимся. Устраивай свою новую жизнь, в конце концов увидимся все. Любим тебя, ты знаешь.



3 июня (ночь)



От меня тоже примите соболезнования те, кто потерял близких, даже если и давно. Я знаю, что боль не проходит, просто становится не такой острой и не такой постоянной.



Сегодня до морга не дозвонился, завтра поеду лично, обещали, что не позже среды будет вскрытие. Как минимум передам передачу бабушке, да заберу вещи и паспорт папы. Судя по опыту с 11-й больницей, это будет тот ещё квест.



По бабушке есть непроверенная информация (от соседки по палате), что анализы на ковид отрицательны и что её собираются переводить в другую больницу.



Жена дяди сидит дома, слабость, использует какую-то штуку (забываю всё время название, это не маска, а какое-то другое устройство) для дыхания, то есть дыхание затруднено. Её дочь с ней, у неё тоже появились симптомы в виде слабости и потери обоняния и вкуса, других симптомов вроде нет пока.



У мамы слабость, температура скачет в районе 37. Тесты у неё и у брата взяли ещё на той неделе, результаты должны быть на днях. В психологическом плане с мамой работаю, вроде получается, вчера была не очень адекватная, сегодня в целом в норме, ну понятно, что накрывает, но это как раз норма, меня тоже накрывает.



Дядя без изменений — лежит в больнице, большая слабость, других симптомов нет. Дядя тоже человек с соцсетями, так что сообщество кежмарей (отец и дед из села Кежма Красноярского края) и родственники из Братска, Красноярска, Москвы, Дудинки, Кодинска, Смоленска также скорбят. Дядя виду не показывает, но переживает очень. Папа тоже такой.



Сегодня позволил себе алкоголь (раньше было страшно — мне при стрессе алкоголь нельзя, проверено), думаю, засну нормально, а то усталость чувствуется. Надеюсь, это от недосыпа, а не от чего другого.



3 июня



Утром подумал, что дозвонился до морга — пошли длинные гудки вместо вечного «занято». Хрен вам — трубку сняли и сразу же положили. Теперь то самое вечное «занято». Как я дозвонился первый раз — не знаю.



11-я больница, ну нельзя так. Информационное обеспечение — это важно. Нет людей — добивайтесь возможности привлечь волонтёров, формируйте информацию в виде файла и выкладывайте его хоть в гуглдокс (вопрос легальности всегда можно порешать, как минимум для вновь прибывающих — это вообще не проблема. Главврач, это твоя работа.



Сегодня с восьми утра до пяти вечера занимался документами на папу, и договор о кремации не успел сделать. Напомню, что папа умер в понедельник, то есть на получение свидетельства о смерти ушло три календарных дня.



Вернёмся немного назад по времени. Вскрытие дедушки и выдача медсвидетельства были произведены в день смерти. Что дедушка, что папа умерли ночью, дед чуть позже нуля часов, папа в 5:40 (по инсайдерским данным). Папа и дедушка лежали в разных больницах, но я думал, что всё примерно одинаково, и я всё сделаю за день, как и с дедушкой.



Сорок лет и такой наивный, подумали вы, и вы правы.



И так, в день смерти папы (понедельник) звоню в патаномию, дозваниваюсь где-то на четвёртый раз, мне говорят, что вскрытие запланировано на вторник, тогда справку можно будет получить в среду, но во вторник надо позвонить, ибо вскрытие может быть перенесено. 11-я больница — выделенный ковидный госпиталь, по официальной статистике у нас не больше двух смертей в день. На что нужно три дня? Вторник так вторник. Официально морг должен отвечать на звонки с 9 до 12. На сайте больницы время работы морга указано с 8 до 14. Я звонил с 11 до 17, по счётчику телефона суммарно сделано было более 120 (ста двадцати) звонков, 100% из них наталкивались на короткие гудки. В какой-то момент это превратилось в игру — мне уже было понятно, что звонить не имеет смысла, и надо ехать лично, но было интересно, пробьюсь или нет.



В среду прямо с восьми утра я также периодически звонил, и тут был другой финт — шли длинные гудки, потом на той стороне брали трубку, и тут же клали её, после этого примерно в течение десяти минут было занято, а потом возврат на шаг первый — взял трубку, тут же положил трубку.



Забрав передачу для бабушки, я поехал в больницу лично.



Уже зная заранее (а это не все знают), что для медсправки нужен паспорт, а значит нужно сначала получить вещи, я сразу спросил охранника, как это сделать. Охранник направил меня в окно информации на территории, объяснив, как туда пройти.



На окне информации (на самом деле это было окно морга, но про это ниже) я и увидел текст про то, что справки выдаются с 9 до 12, и что звонить в морг нужно в это же время. Как можно получить эту информацию, не попадая на территорию — не ясно, на сайте ничего нет, по телефонам не дозвониться, на будке охраны ничего нет, охранник этой информацией не владеет, а на территорию просто так не пускают.



Встаём в очередь. Она двигается медленно — один человек принимает документы и уходит выписывать справку. Выписка справки занимает от 20 до 40 минут. Что там писать столько времени — не знаю, я же видел своими глазами, как эту справку пишут, там пять минут работы.



Дожидаюсь своей очереди и узнаю, что вещи получать надо в приёмном покое, в него надо звонить и просить вынести вещи. А что делать если телефоны не отвечают? Ну, попробуйте ногами сходить.



Чуть не забыл — перед этим меня спросили, куда поступал папа, в реанимацию или в стационар. Но нет, меня не проведёшь — я не отвечаю на этот вопрос, а рассказываю всё с начала, что привезли на скорой, лежал в такой-то палате, потом в такой-то, потом в реанимации, потом на ИВЛ. А если ответить что да, поступал в реанимацию (его же туда переводили, логично?), то тебя направят совсем не туда, куда нужно.



Хотя меня и так направили не туда, куда нужно. Да, все встреченные мною люди вели себя вежливо, я бы даже сказал, участливо, здесь претензий не имею, но что мы имеем в итоге?



Идём в приёмный покой. Как я понял (может, неправильно понял), там два входа, один типа для врачей (табличка так и говорит), второй для привезённых пациентов (дверь без таблички, но у пандуса). Побоявшись пересекаться с пациентами, захожу через вход для врачей. Оказывается, дверь для пациентов и дверь для врачей ведут в одно и то же помещение. Ну либо я что-то недопонял (не исключаю).



Там мне говорят, что вещи здесь не выдают, а выдают вещи в административном здании, охранник позвонит администратору и вещи вынесут. Попасть в здание можно пройдя наискосок до большого дерева, там повернуть направо, и искать дверь с колоннами. Это прям как первая миссия в Морровинд, если вы понимаете о чём я.



Нахожу это здание, захожу и объясняю ситуацию охраннику, он удивлённо говорит, что в жизни сюда вещи не выносили и он вообще не знает что делать. Куда можно позвонить? В приёмный покой. Но я только что оттуда! Куда ещё? На пятый этаж? Так папа как раз там и лежал! Звони на пятый! С пятого спрашивают фамилию, и говорят, что вещи сейчас вынесут, но надо подойти к служебному входу, а где этот вход — скажет охранник. И кладут трубку.



Охранник говорит, что здесь восемь служебных выходов, и какой конкретно имелся в виду он не имеет понятия. Звоним ещё раз и просим объяснить. Говорят, вернитесь к моргу, проходите дальше и первая дверь после морга и будет тот выход, куда принесут вещи. Идём обратно, проходим морг, следующая дверь — это подвал, это явно не то. Потом какая-то дверь с решёткой и коробками за ней, не похоже. Потом открытая дверь. Захожу туда, поворачиваю в коридоре, встречаю врачей в обмундировании, которые удивлённо говорят: «Ты с какого района?». Не та дверь.



Возвращаюсь назад, и там мне уже машут, мол, вещи забирать здесь.

