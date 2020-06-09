Алтайские депутаты предложили оставить платные места для рыбалки. Новосибирские рыбаки-любители это предложение осудили и попросили новосибирских законодателей обратиться в Госдуму за защитой рыбы. По мнению местных рыболовов-любителей, инициатива депутатов Алтая губительна для новосибирской рыбы. Почему это может нанести большой урон и что депутаты могут сделать для рыбы — в материале корреспондента НГС Ильи Калинина.
Что случилось
Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания направили председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину инициативу по внесению изменений в федеральный закон о любительском рыболовстве. Как можно прочитать в пояснительной записке к проекту закона, алтайские депутаты просят продлить в 2021 году срок существования рыбопромысловых участков (РПУ), где рыболовам-любителям можно рыбачить исключительно после покупки на это временного разрешения. Документы находятся в распоряжении редакции.
Дело в том, что, в соответствии со статьёй 18 закона о любительском рыболовстве от 25 декабря 2018 года, такие РПУ после 31 декабря 2020 должны закрыться, после чего любительская рыбалка в этих местах станет бесплатной.
— Данное положение вызывает беспокойство у рыбаков-любителей не только Алтайского края, но и других субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены водоёмы, включённые в состав Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Отсутствие таких договоров влечёт развитие браконьерства, пресечение которого трудно организовать только силами специалистов отделов Росрыболовства, без постоянного контроля со стороны пользователей рыбопромысловых участков, — высказывают опасения от имени всех рыболовов алтайские законодатели.
Если предложение депутатов Алтайского краевого Заксобрания будет принято и одобрено Госдумой, то участки для платной рыбалки останутся до 2027 года. А в число РПУ, о которых заботятся алтайские депутаты, попадают и новосибирские участки для платной любительской рыбалки.
В Новосибирской области, как уточнил рыболов-спортсмен с 30-летним стажем и руководитель сайта FishingSib.ru Дмитрий Панькин, действующих РПУ три: на озере Тынис Северного района Новосибирской области, «Матвеевский» и в районе плотины новосибирской ГЭС.
Ранее, когда вводили такие рыбопромысловые участки, предполагалось, что их арендаторы будут брать с рыбаков-любителей деньги и параллельно развивать инфраструктуру в этих местах, организовывать сервис, заботиться о рыбе, экологии и так далее.
Новосибирские рыбаки против
Против инициативы алтайских депутатов выступили новосибирские рыболовы-любители, которым категорически не понравилось, что за них и от их имени решили: платная любительская рыбалка лучше бесплатной, поэтому её надо оставить до 2027 года.
На одном из крупнейших сайтов по рыбалке в Сибири FishingSib.ru в голосовании за сохранение РПУ за сохранение платной рыбалки высказалось менее 3% подписчиков портала.
— Такие участки в своё время появились по всей стране. В законе говорилось, что там должна быть якобы инфраструктура, услуги. Но никто этого, конечно, не предоставлял, а просто брали деньги. Рыбаки всей страны опешили: с них вдруг на пустом месте за рыбалку стали брать деньги. Массово прошли митинги, и наш президент, как обычно, на белом коне выскочил и сказал, что нельзя за рыбалку с людей брать деньги. Долго-долго муссировался новый закон, который приняли в 2018 году. И вот, согласно этому закону, все эти участки должны перестать действовать в конце 2020 года. А пока, например, если вы захотите порыбачить с лодки от Нижней Ельцовки до Бугринского моста, вы обязаны заплатить деньги. Никто вам никаких услуг не окажет, но деньги вы заплатить обязаны. Цены в зависимости от участков: от сотен до тысяч рублей за разовую рыбалку. А приплотинный участок — только для блатных. Там огромная концентрация рыбы, так как рыба упирается в плотину. И путёвку туда купить в принципе невозможно, только по какому-то определённому блату можно достать разрешение. Вообще, такой рыбалки в принципе не должно существовать, — заметил Дмитрий Панькин.
Дмитрий уточнил, что платная рыбалка может быть обоснована только по отношению к участку на таёжном озере Тынис, где достаточно много рыбы и там арендаторы действительно убирают мусор, оказывают услуги транспортировки, чистят зимой дорогу.
— А ещё, согласно этому закону, если примут поправку, на участках, которые алтайцы предлагают сохранить, можно будет ставить сети. Но лов сетями наносит большой ущерб рыбным запасам и всегда считался браконьерским и варварским. Представляете, если на приплотинном участке ставить сети? Это нонсенс какой-то! Там все виды рыб, в том числе и ценные, они там и нерестятся к тому же, — с возмущением заметил Панькин.
Что думают владельцы участков для платной рыбалки
Алексей (фамилию мужчина попросил не называть) более 10 лет назад был одним из владельцев самого интересного — приплотинного — участка. Сейчас, как заметил мужчина, он уже отошёл от этого бизнеса и является просто рыбаком. В разговоре с корреспондентом НГС Алексей пояснил, что выступает за РПУ, но на каких-то закрытых водоёмах: прудах, озёрах и так далее.
— Предоставление услуг подразумевает получение прибыли. Если человек организовывает мостки, какие-то домики для ночёвки, вывозит мусор, предоставляет снасти, так я только за. А если человек просто взял воду и ничего не благоустраивает, не вывозит мусор, то, конечно, тут большой вопрос. Когда я был руководителем, у нас два раза в неделю ходил УАЗик с прицепом: мы собирали по берегу мусор, хотя к берегу мы не имели никакого отношения. Так же и со льда зимой у нас люди убирали мусор. Может, я и за бесплатный лов для всех, но надо, чтобы убирали берег и обязательно тралили. Только кто это будет делать? Государство? Тут вопросов больше, чем ответов, — заметил Алексей.
Что касается «блатной» ловли возле плотины ГЭС, бывший директор этого участка пояснил, что в его время такого не было: разовая путёвка на сутки стоила 100 рублей, для инвалидов, ветеранов и пенсионеров — бесплатно.
Сегодня платные участки для рыболовов-любителей контролирует ФГБУ «Главрыбвод». Начальник новосибирского областного отдела этого предприятия Дмитрий Федоренко также отверг обвинения в элитности участка, который называется «Приплотинный Центральный».
— Можете сами приехать и убедиться, что это неправда. У нас все, кто приходит, все практически получают путёвки. Стоимость путёвки 250 рублей, действует она 6 часов, есть два режима: с 6:00 до 12:00 и с 16:00 до 22:00. У нас есть парковочные места, дорога практически до места ловли, туалеты, беседки с мангальной зоной, территория убирается, дежурство круглосуточное. А если отменят РПУ, то вот на этом участке, скорее всего, можно будет рыбачить только на поплавочную или на донную. Это так по правилам рыболовства разрешено, — объяснил Федоренко.
Дмитрий Федоренко считает, что продление работы РПУ и разрешённый лов сетями не станет проблемой для участка возле ГЭС. По мнению руководителя «Главрыбвод», лов сетью можно регулировать квотами на суточный вылов рыбы: сейчас рыбаку в день разрешено добывать только 10 кг рыбы.
Что предпринимают рыбаки
Как рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Панькин, местные рыболовы уже переговорили с депутатами новосибирского Заксобрания и попросили их заявить о проблеме на уровне Госдумы, чтобы там знали мнение не только алтайских законотворцев.
Председатель Союза производителей рыбы Новосибирской области Константин Терещенко согласился, что ущерб от инициативы алтайских депутатов может действительно оказаться серьёзным.
— В крайнем случае общественникам надо организовываться и выходить с предложением в правительство Новосибирской области, чтобы в этом месте (возле плотины ГЭС. — Прим. ред.) был разрешён лов исключительно удочкой и спиннингом. Чтобы было запрещено на этом участке, за который переживают нормальные рыбаки, вести вообще какую-то хозяйскую деятельность юридическим лицам. Думаю, что [новосибирским правительством] это будет рассмотрено и принято адекватное решение. Если алтайскую инициативу всё же одобрят в Госдуме, надо смотреть, на какой срок заключён договор на этот участок реки, и жителям пытаться инициировать его непродление, — подчеркнул Константин Терещенко.
Новосибирские рыбаки регулярно устанавливают рекорды по вылову из Оби и Обского моря гигантских щук и судаков. В октябре 2019 года НГС рассказал о рыбаке, который поймал судака весом более 10 килограмм, а в августе прошлого года другой рыбак вытащил щуку весом в 14 килограммов.