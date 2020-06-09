В Новосибирской области, как уточнил рыболов-спортсмен с 30-летним стажем и руководитель сайта FishingSib.ru Дмитрий Панькин, действующих РПУ три: на озере Тынис Северного района Новосибирской области, «Матвеевский» и в районе плотины новосибирской ГЭС.



Ранее, когда вводили такие рыбопромысловые участки, предполагалось, что их арендаторы будут брать с рыбаков-любителей деньги и параллельно развивать инфраструктуру в этих местах, организовывать сервис, заботиться о рыбе, экологии и так далее.



Новосибирские рыбаки против



Против инициативы алтайских депутатов выступили новосибирские рыболовы-любители, которым категорически не понравилось, что за них и от их имени решили: платная любительская рыбалка лучше бесплатной, поэтому её надо оставить до 2027 года.



На одном из крупнейших сайтов по рыбалке в Сибири FishingSib.ru в голосовании за сохранение РПУ за сохранение платной рыбалки высказалось менее 3% подписчиков портала.



— Такие участки в своё время появились по всей стране. В законе говорилось, что там должна быть якобы инфраструктура, услуги. Но никто этого, конечно, не предоставлял, а просто брали деньги. Рыбаки всей страны опешили: с них вдруг на пустом месте за рыбалку стали брать деньги. Массово прошли митинги, и наш президент, как обычно, на белом коне выскочил и сказал, что нельзя за рыбалку с людей брать деньги. Долго-долго муссировался новый закон, который приняли в 2018 году. И вот, согласно этому закону, все эти участки должны перестать действовать в конце 2020 года. А пока, например, если вы захотите порыбачить с лодки от Нижней Ельцовки до Бугринского моста, вы обязаны заплатить деньги. Никто вам никаких услуг не окажет, но деньги вы заплатить обязаны. Цены в зависимости от участков: от сотен до тысяч рублей за разовую рыбалку. А приплотинный участок — только для блатных. Там огромная концентрация рыбы, так как рыба упирается в плотину. И путёвку туда купить в принципе невозможно, только по какому-то определённому блату можно достать разрешение. Вообще, такой рыбалки в принципе не должно существовать, — заметил Дмитрий Панькин.