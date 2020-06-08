Достаточно одного ребёнка: разбираемся в нюансах программ помощи авторынку

Впервые льготные программы кредитования, с помощью которых государство поддержало падающий автомобильный рынок, запустили после кризиса 2008 года. Затем они помогали справиться с последствиями 2014 года. В итоге господдержка автопрома ведется до сих пор — меняются лишь правила выдачи скидок и категории покупателей, которым они предоставляются. Рассказываем о последних изменениях, вступивших в силу в июне 2020 года.



Что поменялось?



Теперь программой «Семейный автомобиль» могут воспользоваться семьи с одним несовершеннолетним ребенком. Раньше, напомним, их должно было быть минимум двое. Условия программы «Первый автомобиль» не изменились. Она по-прежнему распространяется на тех, у кого раньше никогда не было машины.

