Достаточно одного ребёнка: разбираемся в нюансах программ помощи авторынку

Впервые льготные программы кредитования, с помощью которых государство поддержало падающий автомобильный рынок, запустили после кризиса 2008 года. Затем они помогали справиться с последствиями 2014 года. В итоге господдержка автопрома ведется до сих пор — меняются лишь правила выдачи скидок и категории покупателей, которым они предоставляются. Рассказываем о последних изменениях, вступивших в силу в июне 2020 года.
Что поменялось?
Теперь программой «Семейный автомобиль» могут воспользоваться семьи с одним несовершеннолетним ребенком. Раньше, напомним, их должно было быть минимум двое. Условия программы «Первый автомобиль» не изменились. Она по-прежнему распространяется на тех, у кого раньше никогда не было машины.
Кому еще дадут скидки?
Вернулась скидка при сдаче старого автомобиля по трейд-ин. Машина должна быть старше шести лет и принадлежать одному владельцу не менее одного года. Также льготу стали давать работникам государственных медучреждений.
Кроме того, спецусловия распространили на покупку новых электромобилей. Правда, официально в России продаются только две электрические модели. Это микрокар Renault Twizy и кроссовер Jaguar I-Pace. Возможно, благодаря государственным субсидиям на рынок выйдут новые игроки.
Планируете покупать автомобиль в ближайшее время?
Какова выгода?
Во всех случаях размер скидки составляет 10% от стоимости автомобиля, но получить ее можно только при покупке в кредит. Например, если машина стоит один миллион рублей, то государство выделит сто тысяч рублей на оплату первоначального взноса.
Разные скидки при этом не суммируются. Например, медицинский работник не сможет купить первый автомобиль дешевле на 20%.
В итоге базовую Lada Granta с учетом максимальной выгоды можно взять за
Кстати, для жителей Дальнего Востока выгода составляет не 10%, а 25%. Таким образом правительство пытается пересаживать на новые автомобили владельцев старых праворульных «японцев».
Есть другие условия?
У покупателя обязательно должно быть действующее водительское удостоверение. Также обязательно отсутствие других автомобильных кредитов в течение 2019 и 2020 годов.
Кроме того, как и прежде, есть ограничения по ассортименту автомобилей. Машина обязательно должна быть новой, российского производства и выпущена не ранее декабря 2019 года. Но если раньше максимальная цена автомобиля ограничивалась одним миллионом рублей, то сейчас планку подняли до полутора миллионов. Соответственно, выбор стал шире. Например, теперь льготные условия распространяются на Renault Arkana и на ранее недоступные топовые версии Hyundai Creta.
Несмотря на повышение лимита, некоторые марки не расширили список доступных машин. Например, в линейке KIA под льготу по-прежнему попадает только Rio (выпускается в Санкт-Петербурге), хотя остальные модели корейской марки дешевле полутора миллионов рублей тоже собираются в России (на заводе «Автотор» в Калининграде). Скорее всего, дело в недостаточном уровне локализации автомобилей — поэтому купить их по госпрограмме не получится.
В чем подвох?
Подвох здесь не в государственных скидках — их действительно дают по принятым условиям, а в правилах предоставления кредита. Как нам объяснили в кол-центре «РН-Банка» (банк альянса Renault-Nissan-Mitsubishi), для получения минимальной ставки по кредиту (от 9 до 11%) придется брать две страховки: каско на автомобиль и страховку жизни на клиента.
Год назад один из наших читателей рассказывал, что при покупке Lada Vesta SW ему насчитали каско за
— Такие ситуации, когда клиент разочаровывается, случаются часто, — рассказала нам руководитель дирекции розничного бизнеса «Альфа-Банка» в Екатеринбурге Татьяна Парсиева. — Но нужно понимать, что без госскидки покупка автомобиля в кредит обошлась бы еще дороже.
Впрочем, при сильном желании страховки можно не покупать.
— Вы можете от них отказаться, но тогда процентная ставка по кредиту вырастет, — предупредили нас в «РН Банке».
По примерным подсчетам, отсутствие каско или страховки жизни поднимает ставку на 2–3%, а если отказаться от обеих, то примерно на 7%. В итоге переплата по кредиту составит уже не 9–11% годовых, а 16–17%.
Но поскольку страховки довольно дороги (скажем, на упомянутую Vesta могут достигать
— Если отказаться от страхования, то ежемесячная плата по кредиту будет ниже всего на 200–300 рублей, — рассказывают клиентам в одном из автосалонов Lada. — Разница незначительная, зато вы будете застрахованы.
В «Альфа-Банке» добавляют, что на страховку нужно смотреть не как на бесполезный платный продукт, а как на защиту от непредвиденных расходов в случае аварии, потери работы или стихийных бедствий.
— В худшем сценарии кредит всё равно придется вернуть, и если не вам, то вашим родственникам, — настораживает Татьяна Парсиева.
Банки и дилерские центры в один голос говорят, что все условия индивидуальны и рассчитываются под конкретного клиента. Возможно, при личном обращении цену страховок удастся снизить за счет франшиз и других спецусловий.
— При хорошей кредитной истории, наличия постоянного высокого дохода, небольшого размера выплаты в месяц банк охотно примет условия клиента, — заключили в «Альфа-Банке».
В любом случае упомянутая госскидка в 10% от цены автомобиля будет частично съедена либо высокими процентами, либо необходимостью страховать автомобиль по программам банка. Поэтому перед покупкой запросите детальный расчёт по программе «Первый/семейный автомобиль» и оцените, какова реальная выгода. Может получиться, что овчинка не стоит выделки.