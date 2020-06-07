Наталья Одегова — предприниматель и основатель онлайн—компании 1day1step.ru. С самого начала пандемии она со своим другом—айтишником организовала проект по закупке респираторов для новосибирских работников скорой помощи. В какой—то момент они обеспечили масками всех работников скорых на несколько недель вперёд. Но так получилось, что Наталья сама заразилась коронавирусом и дважды попала на карантин. Как так получилось — публикуем её авторскую колонку. Далее от первого лица.
В первый раз я попала на карантин 11 мая после близкого контакта с родственником, у которого диагностировали двустороннюю пневмонию. Я приехала помогать ему, хотя жила в другой квартире. Первая скорая помощь сказала, что всё в порядке, а вторая — что похоже на ковид и выписала постановление на карантин. В постановлении, кстати, прописаны штрафы до миллиона рублей или реальные сроки, если кто-то погибнет из-за того, что я его заражу.
Родственнику первый анализ на ковид сделали 11 мая, он был отрицательный, второй — потерялся, а третий анализ оказался положительным. Пока не пришёл положительный анализ, мне в анализе отказывали, хотя у меня была температура до 38, потеря обоняния и неприятные ощущения в лёгких. 25 мая мне всё же сделали анализ, он оказался отрицательным, и я вышла с карантина.
2 июня я самостоятельно сделала КТ, и у меня обнаружилось поражение лёгких с высокой вероятностью перенесенного ковида: есть очаг по типу матового стекла, но поражение меньше 4%.
Как попадают на карантин:
1. Нужно жить в одной квартире с человеком, у которого диагностирована пневмония и которому уже предлагают госпитализацию. Не спрашивают ни про контакты на работе, ни про другие общественные связи. Так у меня было в первый раз с 11 мая.
2. Знакомая ещё рассказывает, что садят на карантин тех, кто сам пришел в платные клиники и получил положительные анализы на иммуноглобулины (кровь) или ПЦР (мазок). Она работала много лет в реанимации и у неё муж болел с высокой температурой, так она сама взяла кровь из вены и договорилась, чтобы эту кровь забрали и сделали анализ. Но вообще если ты с температурой и симптомами, то не можешь сдать анализ на ковид в платной клинике — надо только ждать Роспотребнадзор. Это совершенно тупиковая ситуация. Например, если у тебя есть температура и рентген показал пневмонию, стоит вопрос: ехать ли в ковидную клинику, ведь нет возможности проверить, а вдруг это не вирус. Но если приедешь в «чумной барак», точно заразишься. Платные клиники прям по телефону спрашивают: «Вы на карантине? У вас есть температура? Нет, мы не сможем к вам приехать».
3. Еще оставляют на карантине тех, кто пошёл и за свои деньги сделал КТ, и компьютерная томография показакла ковид-типичные изменения. Так я попала на карантин во второй раз. Буквально через час после КТ мне сообщили, что картина похожа на ковид, они сообщат на 112, и ко мне приедет терапевт.
История интересна тем, что я была контактной с 11 мая и сообщала об этом в поликлинику, анализы оказались отрицательными, и я пошла делать КТ, чтобы отследить остаточные явления и понять, как мне лечиться дальше. КТ оказался «плохим», и меня снова садят на карантин. Муж тоже сейчас на карантине со мной, он тоже переболел или болеет. Первую мою историю они не учитывают, и всё началось заново: возможно потому, что я сейчас контактная по мужу.
Мы спрашивали у врачей про повторное заражение — они говорят, мол, такая вероятность есть. На днях я ещё читала статью ВВС, там аккуратно замечают, что повторное заражение возможно, но, скорее, через полгода, а не через две недели. С другой стороны, видела комментарий девушки, которая говорила, что у неё четверо переболевших знакомых сдали анализы на антитела, но антител нет, так что иммунитет под вопросом. У врачей нет единого мнения, когда может произойти повторное заражение.
В общем, попасть на карантин довольно просто, а вот получить тест и попасть в статистику — очень сложно. Хотя я просила сделать тест и симптомы были как по книжке: температура, потеря обоняния, что-то лишнее в легких — участковый терапевт дал направление на ФЛГ, а не на тест ковид.
И ещё очень интересный момент. На бланках тестов на ковид указаны две даты: одна напечатанная — дата забора анализа, вторая штампиком, как я понимаю, когда этот анализ был сделан в лаборатории. Эти даты — день в день или на следующий. Такое впечатление, что анализ делается быстро, но потом информация где-то зависает: результаты сообщают через 3–7 дней. Если вообще не потеряют. Что это: логистика такая? Электронная копия стоит неделю в очереди?
Кстати, эти бланки на руки получить можно, но только если лично застать заведующую поликлиникой. Я решила забрать, чтобы иметь на руках подтверждение, что я не болею, но мне это не помогло.
А теперь уже почти профессиональное, раз уж я занялась проектом помощи медикам anticovidnsk:
1. За все время моя семья контактировала с 17 медиками (скорая, участковые, лаборанты, которые берут мазки, приемный покой скорой, рентгенолог, санитарка и так далее).
2. Только один из них был в респираторе, и я этот респиратор узнала: я привозила его в скорую 30 апреля. Он заметный, строительный Spirotek, желтенький, очень отличается от всех остальных. Скорая самостоятельно такие не может закупить.
3. Последний раз врач приехала в одноразовой маске, через которую сквозит воздух. Она знала куда едет, она уже брала у меня мазки, она знала про подозрительные КТ. А средств защиты органов дыхания, рекомендуемых Минздравом или Роспотребнадзором, у неё не было.
4. Сигнал о моем подозрительном КТ пришел 2 июня, мазки у нас с мужем возьмут только 8 июня — до этого — очередь.
5. Сейчас уже, со слов врача, никого никуда не госпитализируют, только в крайних-крайних случаях, все койки заняты.
Минздрав, очевидно, живет в какой-то дополненной реальности, где и коек достаточно, и средств защиты, и заболеваемость падает. Берегите себя.
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