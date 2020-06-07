Родственнику первый анализ на ковид сделали 11 мая, он был отрицательный, второй — потерялся, а третий анализ оказался положительным. Пока не пришёл положительный анализ, мне в анализе отказывали, хотя у меня была температура до 38, потеря обоняния и неприятные ощущения в лёгких. 25 мая мне всё же сделали анализ, он оказался отрицательным, и я вышла с карантина.



2 июня я самостоятельно сделала КТ, и у меня обнаружилось поражение лёгких с высокой вероятностью перенесенного ковида: есть очаг по типу матового стекла, но поражение меньше 4%.



Как попадают на карантин:



1. Нужно жить в одной квартире с человеком, у которого диагностирована пневмония и которому уже предлагают госпитализацию. Не спрашивают ни про контакты на работе, ни про другие общественные связи. Так у меня было в первый раз с 11 мая.



2. Знакомая ещё рассказывает, что садят на карантин тех, кто сам пришел в платные клиники и получил положительные анализы на иммуноглобулины (кровь) или ПЦР (мазок). Она работала много лет в реанимации и у неё муж болел с высокой температурой, так она сама взяла кровь из вены и договорилась, чтобы эту кровь забрали и сделали анализ. Но вообще если ты с температурой и симптомами, то не можешь сдать анализ на ковид в платной клинике — надо только ждать Роспотребнадзор. Это совершенно тупиковая ситуация. Например, если у тебя есть температура и рентген показал пневмонию, стоит вопрос: ехать ли в ковидную клинику, ведь нет возможности проверить, а вдруг это не вирус. Но если приедешь в «чумной барак», точно заразишься. Платные клиники прям по телефону спрашивают: «Вы на карантине? У вас есть температура? Нет, мы не сможем к вам приехать».

