Эта авария произошла в Челябинске на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Энгельса: водитель серой малолитражки поворачивал налево, когда с тротуара вылетел шальной велосипедист. Удар получился достаточно сильным. Несмотря на безрассудство байкера, крайним в этой истории может стать автомобилист: как минимум он обязан компенсировать вред здоровью.
Пересекать дорогу в седле велосипедистам прямо запрещает пункт 24.8 ПДД: для этого нужно спешиваться и идти в статусе пешехода. Но, даже нарушая это требование, не нужно нарушать здравый смысл: перед выездом на проезжую часть стоит остановиться и оглядеться, а если и ехать, то со скоростью пешехода.
Впрочем, есть вопросы и к водителю автомобиля: возможно, он не видел двухколёсного лётчика, но он видел пешеходов и должен был уступить дорогу. Вопрос о том, нужно ли пропускать далёких пешеходов, обсуждается не первый год, но в целом суды и ГИБДД придерживаются позиции, что, если человек находится на переходе, водители должны стоять. Хотя это нарушение к делу не относится, остановись водитель, не было бы инцидента с велосипедистом.
Что грозит участникам ДТП? Автоюрист Лев Воропаев считает, что велосипедисту, скорее всего, вменят часть 2 статьи 12.29 КоАП — это штраф 800 рублей. Но это не избавляет от ответственности водителя машины.
— Если велосипедист получил травмы, для водителя появляется риск лишиться прав по статье 12.24 КоАП за причинение вреда здоровью, — говорит он. — Причиной может стать нарушение пункта 10.1 ПДД, который в подобных ДТП вменяются водителям очень часто.
При этом решения по таким делам часто превратны и зависят от конкретного следователя и судьи.
— Автомобилисту можно ходатайствовать о назначении автотехнической экспертизы, перед которой нужно поставить вопросы, имел ли он возможность обнаружить опасность и остановиться, — поясняет Лев Воропаев.
По его словам, даже при наличии очевидной вины велосипедиста в таких делах наказание часто получают и автомобилисты, так как они в любом случае обязаны распознавать угрозы и предотвращать столкновения с ними.
Но если вопрос с административным наказанием является дискуссионным, то компенсировать вред здоровью велосипедиста водитель машины (или его страховая) должен обязательно — этого требует статья 1079 ГК РФ. Автомобиль является источником повышенной опасности, а велосипед — нет, поэтому наезды на велосипедистов в этом ключе похожи на столкновения с пешеходами. Другое дело, что компенсация за повреждённый велосипед уже не будет «автоматической» и зависит от того, кто всё-таки признан виновником аварии.
Если виновником признан велосипедист, то владелец машины может взыскать с него компенсацию за повреждения автомобиля. При этом в гражданском суде вину могут разделить между сторонами в определённой пропорции.
Кто, по-вашему, больше виноват в этом ДТП?
А вот небольшой ликбез для велосипедистов (который они всё равно не прочтут) и там же — тест на знание байкерских пунктов правил. Кстати, ездить по тротуарам взрослым велосипедистам формально запрещено, хотя в отсутствие велодорожек это зачастую единственный безопасный способ. Но важно соблюдать интересы пешеходов, которые на тротуаре главные.
Что будет за езду на велосипеде в пьяном виде? Как ни странно, велосипедист является водителем, а за управление транспортными средствами в пьяном виде грозит лишение прав и крупный штраф. Но есть нюанс.
И ещё одна очень спорная история, в которой водитель наехал на велосипедиста, пьяного почти до комы, но получил суровую статью из-за... таблетки от зубной боли.