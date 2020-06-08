Впрочем, есть вопросы и к водителю автомобиля: возможно, он не видел двухколёсного лётчика, но он видел пешеходов и должен был уступить дорогу. Вопрос о том, нужно ли пропускать далёких пешеходов, обсуждается не первый год, но в целом суды и ГИБДД придерживаются позиции, что, если человек находится на переходе, водители должны стоять. Хотя это нарушение к делу не относится, остановись водитель, не было бы инцидента с велосипедистом.



Что грозит участникам ДТП? Автоюрист Лев Воропаев считает, что велосипедисту, скорее всего, вменят часть 2 статьи 12.29 КоАП — это штраф 800 рублей. Но это не избавляет от ответственности водителя машины.



— Если велосипедист получил травмы, для водителя появляется риск лишиться прав по статье 12.24 КоАП за причинение вреда здоровью, — говорит он. — Причиной может стать нарушение пункта 10.1 ПДД, который в подобных ДТП вменяются водителям очень часто.



При этом решения по таким делам часто превратны и зависят от конкретного следователя и судьи.



— Автомобилисту можно ходатайствовать о назначении автотехнической экспертизы, перед которой нужно поставить вопросы, имел ли он возможность обнаружить опасность и остановиться, — поясняет Лев Воропаев.

