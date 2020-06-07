Вам не поздоровится: диетологи назвали 6 вредных супов

1
Грибной суп
На первый взгляд, обычный грибной суп должен быть самым безобидным. Чего в нём такого — грибы с овощами? Но с ним стоит быть аккуратнее, если у вас есть болезни желудка, так как грибной бульон стимулирует работу кишечника.
— Грибной суп содержит большое количество экстрактивных веществ, которые стимулируют желудочную секрецию. Поэтому они не всегда хорошо переносятся, особенно людьми с заболеваниями желудка, двенадцатиперстной кишки, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, сам белок грибов плохо усваивается. Единственный плюс у грибов — это низкая калорийность (в 100 граммах грибов содержится всего 15–20 ккал) и большое содержание клетчатки, полезной для работы кишечника.
Также диетолог напоминает, что готовить грибной суп на курином бульоне — ошибочно: так вы только добавите лишних экстрактивных веществ, но заглушите вкус и аромат грибов.
2
Кислые щи
— Не все люди хорошо переносят капусту. Поэтому, если у кого-то проявляются симптомы по ЖКТ, метеоризм, вздутие живота, болевые ощущения, понятно, что потребление щей из квашеной капусты нежелательно. Особенно если ещё и капусту плохо переносят, — говорит Ирина Торопыгина. — Но для тех, кто не страдает подобными реакциями, щи — полезный продукт.
Основной «реагент» кислых щей — квашеная капуста. Такое блюдо — запретный плод для обладателей заболеваний, при которых повышается кислотность пищеварительных соков (например, гастрит или язва).
С другой стороны, квашеная капуста — ферментированный продукт с большим количеством клетчатки, полезной для роста условно патогенной и полезной микрофлоры в кишечнике. В ней также есть витамины группы В, С, фолиевая кислота и микроэлементы.
— Опять же низкая калорийность, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Но всё зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. Если всё в порядке и хорошо усваивается, то щи — это неплохой продукт, — резюмирует Ирина Торопыгина.
Определённую пользу несут овощи в составе щей — кроме капусты там есть морковь, картофель и лук. А для снижения калорийности можно тот же картофель заменить на стебель сельдерея, это будет полезно тем, кто следит за фигурой.
3
Гороховый суп
Исходя из того, что вы положите в гороховый суп, будет зависеть его финальная польза или вред. Одно дело, если это классический суп с одним видом мяса (а то и вовсе на курице), и совсем другая история начнётся, если вы добавите туда копчёности, — сразу плюсуйте дополнительный холестерин и лишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Обычный гороховый суп — источник минеральных веществ (калия, магния, фосфора, йода и железа), витаминов (В, А, С, Е, РР) и растительного белка, необходимого для мышечной ткани. Неперевариваемые пищевые волокна в его составе улучшают перистальтику кишечника и даже полезны для профилактики заболеваний ЖКТ. Но вместе с полезными свойствами есть куча ограничений и противопоказаний.
— Прежде всего, это индивидуальная непереносимость и аллергия на горох. Для таких людей гороховый суп автоматически под запретом, — утверждает диетолог Светлана Соломеина. — Также он противопоказан людям с запорами и геморроем. В некоторых случаях из-за ферментов, тормозящих процесс расщепления растительных белков, это блюдо может вызвать неприятные ощущения в кишечнике. Эти ферменты не развариваются даже при кипении. Из-за них после еды можно получить тяжесть в кишечнике, метеоризм.
Что интересно, сваренный из зелёного, а не из сушёного гороха суп поможет избежать метеоризма. А сухие ядра лучше перед приготовлением замочить на ночь.
4
Лагман
Благодаря овощам лагман можно назвать полезным супом — это клетчатка, витамины группы В, микроэлементы. Но из-за большого количества насыщенных жиров этот суп — не для диетического питания.
— Как правило, он готовится на говяжьем бульоне, соответственно, это насыщенные жиры, экстрактивные вещества, а лапша, как любое мучное изделие, повышает калорийность блюда. Соответственно, тем, кто следит за своим весом, это не показано, как и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — рассказывает Ирина Торопыгина.
Если вам нужно снижать уровень общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (а это один из основных переносчиков плохого холестерина в крови, который может привести к риску развития атеросклероза, инфаркта миокарда и инсульта), обходите лагман стороной.
5
Хаш
Шедевр кавказской кухни, который не каждый решится попробовать, на самом деле может принести немало пользы. Его едят, например, чтобы справиться с последствиями бурной вечеринки.
— После веселой ночи прийти в себя поможет тарелка наваристого супа, а вот выбрать блюдо можно на свой вкус. Считается, что лучший вариант — это хаш, жирный и калорийный. Суп продолжительное время готовят из бараньих или телячьих ног и голов. Чтобы прийти в себя, нужно съесть тарелку такого и лечь спать. Когда проснетесь, всё уже пройдет, — говорит директор по маркетингу «Реста Менеджмент» Сергей Изъюров.
Блюдо, которое, по сути, представляет собой холодец в середине своего «жизненного пути», может быть полезно для связок, суставов и опорно-двигательного аппарата — за счёт коллагена, микроэлементов и витаминов группы В. Но не думайте, что хашем можно вылечить, например, артрит — скорее, наберёте лишнего холестерина.
— Из-за содержания насыщенных жиров это блюдо противопоказано людям с сердечно-сосудистой патологией и нарушением обмена липидов. Насыщенные жиры повышают уровень холестерина, могут приводить к развитию атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказывает Ирина Торопыгина.
Также хаш содержит большое количество пуринов — экстрактивных веществ, которые ведут к подагре и мочекаменной болезни.
6
Солянка
Как ни грустно это признавать, но солянка — самый вредный суп не только этого списка, но и вообще. Он опасен для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением
— Во-первых, в солянке большое количество продуктов переработанного мяса. Там содержатся колбасы, сосиски, копчёности, солёности, острые приправы. Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена, — говорит Ирина Торопыгина. — Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок.
Диетолог также отметила, что добавленные в солянку лимон, каперсы и соленья противопоказаны людям с гастритом, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки и при заболеваниях поджелудочной железы. Из-за своего агрессивного состава такой суп противопоказан людям, у которых есть проблемы с ЖКТ. Кроме того, если животных кормили антибиотиками, в бульон могут попасть вредные вещества.
7
Что еще почитать про вредную еду
Каждую неделю мы разбираем популярные блюда до молекул, чтобы узнать, что в них полезного и что вредного. Хотите знать, какие ещё продукты не так хороши, как кажутся на первый взгляд, и как извлечь из них максимум пользы? Читайте:
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