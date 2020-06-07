Вам не поздоровится: диетологи назвали 6 вредных супов

На первый взгляд, обычный грибной суп должен быть самым безобидным. Чего в нём такого — грибы с овощами? Но с ним стоит быть аккуратнее, если у вас есть болезни желудка, так как грибной бульон стимулирует работу кишечника.



— Грибной суп содержит большое количество экстрактивных веществ, которые стимулируют желудочную секрецию. Поэтому они не всегда хорошо переносятся, особенно людьми с заболеваниями желудка, двенадцатиперстной кишки, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, сам белок грибов плохо усваивается. Единственный плюс у грибов — это низкая калорийность (в 100 граммах грибов содержится всего 15–20 ккал) и большое содержание клетчатки, полезной для работы кишечника.



Также диетолог напоминает, что готовить грибной суп на курином бульоне — ошибочно: так вы только добавите лишних экстрактивных веществ, но заглушите вкус и аромат грибов.

