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Город Истории

Зверь на районе: живущая в частном вольере медведица родила медвежонка — на хозяина посыпались обвинения

Анатолий Кожанов спит с медвежонком на одном диване, а через год собирается строить ему новый дом

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Медвежонок родился в конце декабря прошлого года

Медвежонок родился в конце декабря прошлого года

Медведи в Сибири — это реальность. Так что можно уверенно, со знанием дела, поддакивать иностранцу, который слышал, что у нас тут медведи по улицам бродят. Хоть и на поводке, но всё же самые настоящие косолапые. Перед новым годом медведица Маруся, о которой НГС писал два года назад, родила медвежонка. Её хозяин, предприниматель Анатолий Кожанов, ходит с мишкой по округе, а полугодовалый рычащий зверь играет с ним как собака. Правда, не всем это кажется милым. Недавно к предпринимателю пришли люди, представившиеся зоозащитниками — после скандала, к которому привлекли полицию и прессу, Кожанов получил все документы на медвежонка. В следующем году он планирует построить новый вольер для своих животных подальше от города. Корреспонденты НГС снова побывали в питомнике и познакомились с медведем по имени Мишка.

Видео: Антон Дигаев

Анатолий Кожанов занимается коммерческими перевозками (его компания обслуживает четыре маршрута). Кроме этого, он реставрирует ретро-автомобили и держит медведей. О его прогулках по Каменке в компании медведицы Маруси НГС писал в 2018 году. Тогда он рассказывал, что за несколько лет соседи уже привыкли, что Маруся щиплет травку и купается в озере. Полгода назад, прямо перед новым годом, у неё родился медвежонок.

Хозяин медвежонка уже несколько лет держит медведей

Хозяин медвежонка уже несколько лет держит медведей

— 27 декабря заходил — воды там наливал, она в спячке была. Никого не было. А 28-го появился. Титьку сосал. Маленький клубок, — рассказывает хозяин медведей. — Радости было полные штаны.

Примерно через месяц медвежонка отлучили от матери. Как ухаживать за Мишкой (этим незамысловатым именем и назвали медвежонка) — Анатолий Кожанов консультировался у сотрудников зоопарка. В первые два месяца кормил нового зверя из бутылочки, а потом Мишка перешёл на самостоятельное поглощение каш — сейчас его кормят три раза в день. За сутки он съедает больше 15 литров каши.

Медвежонка зовут Мишка

Медвежонка зовут Мишка

Также, как и человек, медведь не может родить от святого духа. По словам Кожанова, официально в графе «отец» прописан ещё один его медведь — взрослый Том, хотя в истории, где папу особо не афишируют, остаётся загадка.

Том или не Том — в любом случае, медведь был. По словам Кожанова, сначала Маруся не принимала своего партнёра, но в итоге стерпелось-слюбилось. Уже полгода медвежонок — любимец своего хозяина. Также, как раньше Марусю, теперь он водит по улицам Мишку. Издалека кажется, что на поводке идёт большая собака, хотя играют с ним как с щенком (размеры и возраст зверя пока позволяют).

Анатолий Кожанов говорит, что зоозащитники наведываются к нему регулярно

Анатолий Кожанов говорит, что зоозащитники наведываются к нему регулярно

Но это ещё не самый интересный сюжет для несуществующей рубрики «медведь — друг человека».

— Мишка спит со мной на диване. Возьмёт, меня лапами отодвинет, сам посередине развалится, лапу в рот и храпит, — рассказывает Кожанов. — Жена — нормально, вообще никаких вопросов.

По его словам, однажды зоозащитница пыталась бросить медведице кусок мяса (медведь, попробовавший мясо, уже неуправляемый)

По его словам, однажды зоозащитница пыталась бросить медведице кусок мяса (медведь, попробовавший мясо, уже неуправляемый)

У жены пока нет вопросов, в отличии от зоозащитников. Недавно возмущённая общественница нанесла очередной визит Кожанову. Видеосъемку с медвежонком и медведицей она отправила местным телеканалам. В итоге бригада операторов и корреспондентов пришли к предпринимателю за разъяснениями. К конфликту подключилась полиция.

Медвежонок съедает 15 литров каши в сутки

Медвежонок съедает 15 литров каши в сутки

— Кому-то понравился медвежонок. Увидели и хотят забрать под этот новый закон, который сейчас вышел о животных, — возмущается хозяин медведей. — Но немножко недальновидные. На них есть все документы. Ветеринарные паспорта и то, что приобретали. И то, что Колыванское общество передало Марусю мне (копии документов на Марусю в распоряжении редакции). 7 лет живет Маруся. Были стычки с этими защитниками. Они сказали, что волонтёры — мы из какого-то циркового сообщества.

Кожанов считает действия зоозащитников смешными, потому что медведь — его частная собственность, также, как медвежонок, который родился до нового года, то есть ещё до вступления в силу нового закона, по которому запрещено у себя держать диких животных.

Хозяин выводит Мишку гулять на поводке

Хозяин выводит Мишку гулять на поводке

В пресс-службе полиции корреспонденту НГС сообщили, что особого конфликта и не было.

— Сотрудники полиции в ходе патрулирования проезжали мимо и увидели несколько человек стоит возле дома этого человека, где находится медведь. И всё, они остановились, подошли для выявления обстановки — что там происходит, — прокомментировали инцидент в полиции. — Всё нормально, нарушения общественного порядка не было, заявлений не поступало.

Маруся, мама медвежонка

Маруся, мама медвежонка

По словам Кожанова, ему пришлось доказать своё право владеть медведями. Для этого он обращался в департамент природных ресурсов, охотобщество. Кроме того, подключалась прокуратура.

На сегодняшний день, говорит он, все документы на медведей у него есть:

— Выдали бумаги — охотобщество. Получили справки все. Мишка и Маруська остаются за мной пожизненно.

НГС направил запрос в Россельхознадзор с просьбой прокомментировать возможность нахождения медвежонка на частной территории. Ответ пока не поступил.

Медведица Маруся живёт у Кожанова уже 7 лет

Медведица Маруся живёт у Кожанова уже 7 лет

Сейчас медведи живут в вольерах, на его частной территории. Но в следующем году, говорит предприниматель, животные переедут.

— Закуплено 4 гектара земли для сельских угодий. Это за Каменкой, перед вторым озером, с правой стороны. Там делаем конюшню, там будут большие вольеры. Я думаю, в следующем году они все перейдут туда, — делится он планами. — Там будет охрана, забор, обнесенный колючей проволокой. Туда, даже если захотят, — не попадут. Это где-то 5 километров отсюда. Все медведи будут жить там.

В следующем году он планирует увезти вольеры за 5 километров от жилого сектора

В следующем году он планирует увезти вольеры за 5 километров от жилого сектора

Что ещё прочитать про диких животных

В конце прошлого года мы рассказывали о том, как живут уволенные из цирка медведи. Перед кризисом они уехали гастролировать по Казахстану.

В 2017 году вышел репортаж про львёнка, который живёт в квартире.

А в прошлом году был скандал с цирком шапито «Золотой дракон», который планировал выступать перед Мегой, но после акции зоозащитников переехал.

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