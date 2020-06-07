Зверь на районе: живущая в частном вольере медведица родила медвежонка — на хозяина посыпались обвинения

— 27 декабря заходил — воды там наливал, она в спячке была. Никого не было. А 28-го появился. Титьку сосал. Маленький клубок, — рассказывает хозяин медведей. — Радости было полные штаны.



Примерно через месяц медвежонка отлучили от матери. Как ухаживать за Мишкой (этим незамысловатым именем и назвали медвежонка) — Анатолий Кожанов консультировался у сотрудников зоопарка. В первые два месяца кормил нового зверя из бутылочки, а потом Мишка перешёл на самостоятельное поглощение каш — сейчас его кормят три раза в день. За сутки он съедает больше 15 литров каши.