Зверь на районе: живущая в частном вольере медведица родила медвежонка — на хозяина посыпались обвинения

Медведи в Сибири — это реальность. Так что можно уверенно, со знанием дела, поддакивать иностранцу, который слышал, что у нас тут медведи по улицам бродят. Хоть и на поводке, но всё же самые настоящие косолапые. Перед новым годом медведица Маруся, о которой НГС писал два года назад, родила медвежонка. Её хозяин, предприниматель Анатолий Кожанов, ходит с мишкой по округе, а полугодовалый рычащий зверь играет с ним как собака. Правда, не всем это кажется милым. Недавно к предпринимателю пришли люди, представившиеся зоозащитниками — после скандала, к которому привлекли полицию и прессу, Кожанов получил все документы на медвежонка. В следующем году он планирует построить новый вольер для своих животных подальше от города. Корреспонденты НГС снова побывали в питомнике и познакомились с медведем по имени Мишка.
Видео: Антон Дигаев
Анатолий Кожанов занимается коммерческими перевозками (его компания обслуживает четыре маршрута). Кроме этого, он реставрирует ретро-автомобили и держит медведей. О его прогулках по Каменке в компании медведицы Маруси НГС писал в 2018 году. Тогда он рассказывал, что за несколько лет соседи уже привыкли, что Маруся щиплет травку и купается в озере. Полгода назад, прямо перед новым годом, у неё родился медвежонок.
— 27 декабря заходил — воды там наливал, она в спячке была. Никого не было. А 28-го появился. Титьку сосал. Маленький клубок, — рассказывает хозяин медведей. — Радости было полные штаны.
Примерно через месяц медвежонка отлучили от матери. Как ухаживать за Мишкой (этим незамысловатым именем и назвали медвежонка) — Анатолий Кожанов консультировался у сотрудников зоопарка. В первые два месяца кормил нового зверя из бутылочки, а потом Мишка перешёл на самостоятельное поглощение каш — сейчас его кормят три раза в день. За сутки он съедает больше 15 литров каши.
Также, как и человек, медведь не может родить от святого духа. По словам Кожанова, официально в графе «отец» прописан ещё один его медведь — взрослый Том, хотя в истории, где папу особо не афишируют, остаётся загадка.
Том или не Том — в любом случае, медведь был. По словам Кожанова, сначала Маруся не принимала своего партнёра, но в итоге стерпелось-слюбилось. Уже полгода медвежонок — любимец своего хозяина. Также, как раньше Марусю, теперь он водит по улицам Мишку. Издалека кажется, что на поводке идёт большая собака, хотя играют с ним как с щенком (размеры и возраст зверя пока позволяют).
Но это ещё не самый интересный сюжет для несуществующей рубрики «медведь — друг человека».
— Мишка спит со мной на диване. Возьмёт, меня лапами отодвинет, сам посередине развалится, лапу в рот и храпит, — рассказывает Кожанов. — Жена — нормально, вообще никаких вопросов.
У жены пока нет вопросов, в отличии от зоозащитников. Недавно возмущённая общественница нанесла очередной визит Кожанову. Видеосъемку с медвежонком и медведицей она отправила местным телеканалам. В итоге бригада операторов и корреспондентов пришли к предпринимателю за разъяснениями. К конфликту подключилась полиция.
— Кому-то понравился медвежонок. Увидели и хотят забрать под этот новый закон, который сейчас вышел о животных, — возмущается хозяин медведей. — Но немножко недальновидные. На них есть все документы. Ветеринарные паспорта и то, что приобретали. И то, что Колыванское общество передало Марусю мне (копии документов на Марусю в распоряжении редакции). 7 лет живет Маруся. Были стычки с этими защитниками. Они сказали, что волонтёры — мы из какого-то циркового сообщества.
Кожанов считает действия зоозащитников смешными, потому что медведь — его частная собственность, также, как медвежонок, который родился до нового года, то есть ещё до вступления в силу нового закона, по которому запрещено у себя держать диких животных.
В пресс-службе полиции корреспонденту НГС сообщили, что особого конфликта и не было.
— Сотрудники полиции в ходе патрулирования проезжали мимо и увидели несколько человек стоит возле дома этого человека, где находится медведь. И всё, они остановились, подошли для выявления обстановки — что там происходит, — прокомментировали инцидент в полиции. — Всё нормально, нарушения общественного порядка не было, заявлений не поступало.
По словам Кожанова, ему пришлось доказать своё право владеть медведями. Для этого он обращался в департамент природных ресурсов, охотобщество. Кроме того, подключалась прокуратура.
На сегодняшний день, говорит он, все документы на медведей у него есть:
— Выдали бумаги — охотобщество. Получили справки все. Мишка и Маруська остаются за мной пожизненно.
НГС направил запрос в Россельхознадзор с просьбой прокомментировать возможность нахождения медвежонка на частной территории. Ответ пока не поступил.
Сейчас медведи живут в вольерах, на его частной территории. Но в следующем году, говорит предприниматель, животные переедут.
— Закуплено 4 гектара земли для сельских угодий. Это за Каменкой, перед вторым озером, с правой стороны. Там делаем конюшню, там будут большие вольеры. Я думаю, в следующем году они все перейдут туда, — делится он планами. — Там будет охрана, забор, обнесенный колючей проволокой. Туда, даже если захотят, — не попадут. Это где-то 5 километров отсюда. Все медведи будут жить там.
Что ещё прочитать про диких животных
В конце прошлого года мы рассказывали о том, как живут уволенные из цирка медведи. Перед кризисом они уехали гастролировать по Казахстану.
В 2017 году вышел репортаж про львёнка, который живёт в квартире.
А в прошлом году был скандал с цирком шапито «Золотой дракон», который планировал выступать перед Мегой, но после акции зоозащитников переехал.