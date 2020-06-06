Куда ты рулишь? Две женщины столкнулись ранним утром на пустом перекрестке — смотрим, как это было

В рубрике «Куда ты рулишь?» — очередное столкновение на аварийном перекрестке Красный проспект — улица Гоголя с участием двух женщин-водителей. Мы регулярно рассказываем, как автомобили бьются в этом месте, но чужой опыт никого не учит: ДТП продолжаются, очаг аварийности не ликвидирован. Что здесь произошло на этот раз — подробнее в материале Дмитрия Косенко.
Воскресенье 31 мая, 7 утра, пустынный перекресток — никаких помех и затруднений обзора. И все-таки они встретились — минивэн SsangYong Stavic и универсал Toyota Probox. Женщина-водитель черного минивэна движется по Гоголя и проезжает на красный свет без малейших раздумий. В этот момент по Красному проспекту на высокой скорости едет белый универсал, который таранит минивэн. Столкновение очень сильное, SsangYong переворачивается, совершает один оборот через крышу и вновь встает на колеса. Смотрите видео.
Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, 31 мая в 6:57 женщина 1957 г.р., управляя автомобилем SsangYong Stavic, двигалась по улице Гоголя со стороны улицы Советской и у дома 63 совершила столкновение с автомобилем Toyota Probox под управлением женщины 1967 г.р., которая двигалась по Красному проспекту со сторону улицы Писарева. Автомобиль SsangYong совершил опрокидывание. Пострадала пассажирка Toyota Probox 1971 г.р. — ушибы, вывих; отпущена домой. Причина столкновения — нарушение требований сигнала светофора.
Пункт 6.13 ПДД. При запрещающем сигнале светофора водители должны остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии: на перекрестке — перед пересекаемой проезжей частью.
Статья 12.12 КоАП. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Вина водителя SsangYong очевидна — грубый проезд на красный свет, закончившийся тяжелыми последствиями. А вот стоило ли водителю Toyota Probox совершать маневры и уклоняться от прямого курса в надежде избежать столкновения?
— Правильно тормозить и не менять траекторию движения. При резком маневре в сторону автомобиль мог перевернуться, — говорит руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
Другое дело, что водитель Toyota Probox, может быть, слишком быстро подъехала к перекрестку и слишком поздно и слабо начала тормозить, впрочем, точно на такие вопросы может ответить лишь автоэкспертиза. А вот бдительность при езде в выходные по пустынному ночному/утреннему городу никому не помешает — понятно же, что по улицам могут на высокой скорости летать нарушители, к тому же еще и пьяные. И приближаясь к таким скоростным перекресткам, стоит замедляться и держать ногу наготове на педали тормоза.