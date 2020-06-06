Куда ты рулишь? Две женщины столкнулись ранним утром на пустом перекрестке — смотрим, как это было

В рубрике «Куда ты рулишь?» — очередное столкновение на аварийном перекрестке Красный проспект — улица Гоголя с участием двух женщин-водителей. Мы регулярно рассказываем, как автомобили бьются в этом месте, но чужой опыт никого не учит: ДТП продолжаются, очаг аварийности не ликвидирован. Что здесь произошло на этот раз — подробнее в материале Дмитрия Косенко.

Воскресенье 31 мая, 7 утра, пустынный перекресток — никаких помех и затруднений обзора. И все-таки они встретились — минивэн SsangYong Stavic и универсал Toyota Probox. Женщина-водитель черного минивэна движется по Гоголя и проезжает на красный свет без малейших раздумий. В этот момент по Красному проспекту на высокой скорости едет белый универсал, который таранит минивэн. Столкновение очень сильное, SsangYong переворачивается, совершает один оборот через крышу и вновь встает на колеса. Смотрите видео.