В новом, 179-м выпуске, проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как перекрыть двор и навредить людям, как встать на парковке для тележек и что представляют собой новосибирские газоны после стоянки машин.



— Что сподвигло это существо так припарковаться? Его ответ: «Я за заказом приехал, тут встать негде». Вот только в доме находится магазин «Золотое яблоко», где есть парковка, первый час бесплатно. Можно было даже назад проехать и не перегораживать ворота. Его ждали 5 машин более 20 минут, периодически с трудом пуская проезжающие в другие дворы машины. Его это не смутило никак. Сигналка не срабатывала, номера телефона не оставил, — рассказывает читательница Татьяна.

