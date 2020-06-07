В новом, 179-м выпуске, проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как перекрыть двор и навредить людям, как встать на парковке для тележек и что представляют собой новосибирские газоны после стоянки машин.
— Что сподвигло это существо так припарковаться? Его ответ: «Я за заказом приехал, тут встать негде». Вот только в доме находится магазин «Золотое яблоко», где есть парковка, первый час бесплатно. Можно было даже назад проехать и не перегораживать ворота. Его ждали 5 машин более 20 минут, периодически с трудом пуская проезжающие в другие дворы машины. Его это не смутило никак. Сигналка не срабатывала, номера телефона не оставил, — рассказывает читательница Татьяна.
Фото горе-парковщика смотрите выше.
Следующий кандидат на звание чудака недели:
Автомобили вытоптали почти весь газон.
— Серафимовича, 1/1, мастер парковки, — пишет Олег.
Этот газон полностью уничтожен.
— Двор в Дзержинском районе, — уточняет читатель Александр.
Очередной любитель помешать пешеходам.
— Фото сделано возле входа в «Леруа Мерлен», под «Мегой». Возможно, владелец сдал машину, как и тележку, а может, просто было лень искать место, ведь для этого надо было проехать чуть дальше, — сообщает Максим.
Возле «Том ям бара» на Красном проспекте жизнь всегда кипит.
— «Лента» на Петухова, 73, парковочных мест полно, — пишут наши читатели.
Читатели сообщают, что водитель этого BMW постоянно паркуется на перекрестке с заездом на тротуар.