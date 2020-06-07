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Водитель машины нагло перекрыл проезд и ушел по своим делам

Водитель машины нагло перекрыл проезд и ушел по своим делам

В новом, 179-м выпуске, проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как перекрыть двор и навредить людям, как встать на парковке для тележек и что представляют собой новосибирские газоны после стоянки машин.

— Что сподвигло это существо так припарковаться? Его ответ: «Я за заказом приехал, тут встать негде». Вот только в доме находится магазин «Золотое яблоко», где есть парковка, первый час бесплатно. Можно было даже назад проехать и не перегораживать ворота. Его ждали 5 машин более 20 минут, периодически с трудом пуская проезжающие в другие дворы машины. Его это не смутило никак. Сигналка не срабатывала, номера телефона не оставил, — рассказывает читательница Татьяна.

Фото горе-парковщика смотрите выше.

Следующий кандидат на звание чудака недели:

Стоянка на траве

Стоянка на траве

Автомобили вытоптали почти весь газон.

Мотоцикл на газоне

Мотоцикл на газоне

— Серафимовича, 1/1, мастер парковки, — пишет Олег.

Здесь траву уничтожили

Здесь траву уничтожили

Этот газон полностью уничтожен.

Заезд на газон

Заезд на газон

— Двор в Дзержинском районе, — уточняет читатель Александр.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Очередной любитель помешать пешеходам.

На парковке для тележек

На парковке для тележек

— Фото сделано возле входа в «Леруа Мерлен», под «Мегой». Возможно, владелец сдал машину, как и тележку, а может, просто было лень искать место, ведь для этого надо было проехать чуть дальше, — сообщает Максим.

Тротуар Красного проспекта

Тротуар Красного проспекта

Возле «Том ям бара» на Красном проспекте жизнь всегда кипит.

Стоянка на «зебре»

Стоянка на «зебре»

— «Лента» на Петухова, 73, парковочных мест полно, — пишут наши читатели.

Запарковался на перекрестке

Запарковался на перекрестке

Читатели сообщают, что водитель этого BMW постоянно паркуется на перекрестке с заездом на тротуар.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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