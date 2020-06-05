Репортаж из переполненного ковидного госпиталя — тут лежат 700 пациентов. Смотрим, что внутри

— Наша задача — спасти больных, пусть и в непростых условиях, — рассказывает заместитель главного врача больницы Олег Иванинский. — Врачи подстраиваются, схемы лечения меняются… Все работают с колёс. Какие-то проблемы будут, безусловно, возникать. И наша задача оперативно эти вещи решить, чтобы спасти больных. Даже в коридоре, даже в палатке может человек посидеть, но важно спасти ему жизнь. Чтобы он остался живым, чтобы к родственникам он уже вернулся здоровым, вылеченным.



За вчерашний день вернуть домой удалось 70 человек, а поступило — около сотни. Больница испытывает большую нагрузку — сегодня в ней находятся 690 пациентов. Это гораздо меньше, чем в прошлые недели, когда в одиннадцатой лежало по 730–740 больных. А пять дней назад их было вообще 770 человек. При этом учреждение рассчитано на 624 койки.