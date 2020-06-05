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Репортаж из переполненного ковидного госпиталя — тут лежат 700 пациентов. Смотрим, что внутри

Как справляется с большим потоком людей больница, известная по скандалам с койками в коридорах

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Госпиталь на базе 11-й больницы заработал с 20 апреля. До этого учреждение было многопрофильной клиникой, а сейчас принимает только больных коронавирусом и подозрением на него

Госпиталь на базе 11-й больницы заработал с 20 апреля. До этого учреждение было многопрофильной клиникой, а сейчас принимает только больных коронавирусом и подозрением на него

Новосибирская больница №11 сегодня на слуху. Ковидный госпиталь на её базе заработал больше месяца назад, но учреждение уже успело оказаться в центре нескольких скандалов. Буквально через пять дней после открытия здесь стали выстраиваться очереди из скорых, а пациенты жаловались на длительное ожидание приёма. Некоторым из них не хватило места в палате, поэтому медики размещали больных в коридоре (фотографии из переполненной больницы попали к нам в редакцию). Совсем недавно рядом с госпиталем появилась палатка медицины катастроф — чтобы больным было удобнее ждать приёма. Но и с этим не всё так гладко: одна из пациенток учреждения провела ночь в этой палатке, прежде, чем попасть в само здание больницы. Корреспондент Ксения Лысенко и фотокорреспондент Александр Ощепков побывали на территории госпиталя, заглянули в комнаты, где практически живут уставшие медики, и поднялись в красную зону, которая занимает тут два этажа. Как сейчас обстоят дела в самом крупном ковидном госпитале Новосибирска, где почти в два раза больше больных, чем врачей и медсестер — в нашем репортаже.

На территории госпиталя продолжает стоять ярко-оранжевый шатёр для приёма тех, кого привозят на скорой. Его передвинули ближе к корпусу, где расположен кабинет главного врача, теперь палатку с улицы почти не видно. К нашему приходу в ней находятся двое пациентов — мужчина средних лет и пожилая женщина. Говорят, дожидаются приёма минут 15 и тут же спрашивают дежурного медика, сидящего возле палатки: «Когда нас уже примут?».

Палатку медицины катастроф установили у инфекционки 26 мая. Она выполняет функцию приёмного покоя

Палатку медицины катастроф установили у инфекционки 26 мая. Она выполняет функцию приёмного покоя

— Наша задача — спасти больных, пусть и в непростых условиях, — рассказывает заместитель главного врача больницы Олег Иванинский. — Врачи подстраиваются, схемы лечения меняются… Все работают с колёс. Какие-то проблемы будут, безусловно, возникать. И наша задача оперативно эти вещи решить, чтобы спасти больных. Даже в коридоре, даже в палатке может человек посидеть, но важно спасти ему жизнь. Чтобы он остался живым, чтобы к родственникам он уже вернулся здоровым, вылеченным.

За вчерашний день вернуть домой удалось 70 человек, а поступило — около сотни. Больница испытывает большую нагрузку — сегодня в ней находятся 690 пациентов. Это гораздо меньше, чем в прошлые недели, когда в одиннадцатой лежало по 730–740 больных. А пять дней назад их было вообще 770 человек. При этом учреждение рассчитано на 624 койки.

Главврач Алексей Величко признает, что справиться с наплывом пациентов помог указ минздрава о лечении в домашних условиях

Главврач Алексей Величко признает, что справиться с наплывом пациентов помог указ минздрава о лечении в домашних условиях

— Наша медицина не самая плохая, — добавляет главврач Алексей Величко. — В Америке ожидание в скорой — 8–12 часов. А в Англии, чтобы прооперировать плановую грыжу, люди стоят по два года в очереди.

К тому моменту, как мы заходим на территорию больницы, отсюда уезжают три скорые с интервалом в примерно пять минут. Спустя час здесь уже успевает выстроиться небольшая очередь из четырёх скорых — они привезли новых пациентов, которые вначале попадут в приёмный покой палатки, затем в само здание госпиталя, а при положительном результате теста их поднимут наверх, в красную зону.

Так выглядит площадка перед палаткой. Скорые привезли новых пациентов

Так выглядит площадка перед палаткой. Скорые привезли новых пациентов

— Раньше ведь в чём была сложность, — продолжает Олег Иванинский. — Анализ у пациента взяли, но если лаборатория чувствует, что результат сомнительный — да или нет, она отправляет его дополнительно в референс-лабораторию. Там ещё 3–4 дня по новой исследуется. Всё это затягивалось. Сейчас же было сделано, на мой взгляд, очень серьёзное решение правительством области, когда были утверждены референс-лаборатории. Сегодня мы уже в течение суток получаем результат, и можем решить, оставить человека здесь или увезти.

Что пришлось поменять в больнице и в работе

После того, как больницу перепрофилировали, всему административному персоналу и главврачу Алексею Величко пришлось переехать в столовую. «Ужались, как могли», — говорит он. Столовая сейчас фактически не нужна, еду напрямую развозят в палаты пациентов. Административный корпус отдали медикам, теперь в нём работают, отдыхают и фактически живут врачи и медсёстры. Для них есть несколько комнат с застеленными кроватями, в одной из таких нас встречают уставшие врачи. Некоторые из них ещё не уходили домой с ночной смены.

Часть медперсонала иногда не уходит домой — ночует прямо здесь

Часть медперсонала иногда не уходит домой — ночует прямо здесь

— Да мы тут круглосуточно уже живём. Я с ребёнком полтора месяца не виделась, отвезла к бабушке. Вижусь только по видеосвязи, — делится заведующая рентгенологическим отделением Юлия Кульпина. Она работает в одиннадцатой больнице на три ставки — это день через день. «И ещё в дневную», — добавляет она.

Врачи единодушны: им всем бывает страшно приходить домой после работы с коронавирусными пациентами. «Ну, а выход какой? Никакого», — замечает одна из медиков в комнате отдыха.

Административный корпус полностью отдали медикам, которые признаются, что проводят здесь больше времени, чем дома

Административный корпус полностью отдали медикам, которые признаются, что проводят здесь больше времени, чем дома

Проблема с кадрами — это то, о чём здесь говорят много и подолгу. Проблему с СИЗами, по словам, главной медицинской сестры Ольги Жерносенко удалось решить, а вот врачей и медсестёр больнице не хватает. Согласно расчётным цифрам, чтобы с комфортом лечить и обслуживать такое количество пациентов, как в одиннадцатой, в учреждении должно работать около 2200 медиков. Сейчас в больнице есть четверть от этого числа. 133 из общего количества медработников — это врачи.

— Фонд оплаты труда, чтобы принять дополнительное количество медсестёр, у нас есть. Нам бы ещё хотя бы человек 40–50 медсестёр. Потребности во врачах у нас в принципе нет — кто-то работает на две ставки, кто-то совмещает. Проблема как раз с медсёстрами, — замечает Олег Иванинский.

В одиннадцатой готовы дополнительно принять медицинских сестёр, их очень не хватает

В одиннадцатой готовы дополнительно принять медицинских сестёр, их очень не хватает

Эту проблему могли бы решить студенты медколледжей и университетов, но, по словам Иванинского, согласились отправиться в одиннадцатую не все:

— Некоторые испугались и ушли. Вот как они будут работать врачами, если испугались, с моей точки зрения, такого уникального случая проверить себя как врача?

Уволились и некоторые врачи. Но, как объясняет главврач Алексей Величко, часть из них была откомандирована в этот госпиталь из других учреждений, а сейчас вернулась на прежнюю работу. Другим — в основном, медсёстрам — не разрешили выходить на работу по состоянию здоровья и из-за возраста (60+).

Так выглядит больничный коридор больницы №11 — без коек и почти без пациентов в нём

Так выглядит больничный коридор больницы №11 — без коек и почти без пациентов в нём

В красную зону и обратно

Все семь этажей рассчитаны на приём больных с коронавирусом и подозрением на него, но пациенты с подтверждённым диагнозом лежат на шестом и седьмом этажах. В реанимации — 23 человека, 9 из них — на ИВЛ. В основном, это люди пожилого возраста — 69, 75, 85 лет. Вокруг них суетятся врачи в синих халатах, проверяют сатурацию, оксигенацию (насыщение крови кислородом), поправляют одеяла.

Один из пациентов реаниматологического отделения

Один из пациентов реаниматологического отделения

Всего же в этой больнице 145 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

О том, есть ли заразившиеся среди врачей и медперсонала больницы №11, здесь говорят неохотно. Но подтверждают, что такие случаи есть, а вот, где произошло заражение — в учреждении или где-то ещё, предстоит узнать в рамках эпидрасследования.

Над койками пациентов в реанимации висят листочки с фамилиями и возрастом. Почти все - люди пожилого возраста

Над койками пациентов в реанимации висят листочки с фамилиями и возрастом. Почти все - люди пожилого возраста

— Пока ни одно эпидрасследование не показало, что человек заразился во время работы. Потому что если человек обеспечен СИЗами, выполняет все нормы, то заразиться здесь невозможно, — подчёркивает Олег Иванинский.

— Вот у нас был случай: один из первых заразившихся. Медсестра. Мы стали проводить расследование и выяснилось, что наша медсестра жила в одном подъезде, где был больной с COVID. Она заразилась непосредственно от своего соседа, — добавляет Алексей Величко.

Всех медиков больницы №11 тестируют на коронавирус. А в ближайшее время учреждение сделает закупку ещё одних тестов и начнёт проверять своих сотрудников на антитела

Всех медиков больницы №11 тестируют на коронавирус. А в ближайшее время учреждение сделает закупку ещё одних тестов и начнёт проверять своих сотрудников на антитела

Пока мы находимся в административном корпусе, мимо нас то и дело пробегают врачи в ситцевых халатах. Они уже закончили работу в красной зоне, сняли душные СИЗы, прошли обработку и возвращаются из душевых. За сутки медперсонал больницы расходует около 300–400 СИЗов. В особенно пиковые дни — 450. Такими, по словам Ольга Жерносенко, были первые дни мая, а также 8 и 9 мая.

Процесс облачения в СИЗы — небыстрый, но сотрудниками больницы уже давно отработан

Процесс облачения в СИЗы — небыстрый, но сотрудниками больницы уже давно отработан

А так выглядят очки спустя буквально пару минут их ношения. Некоторые врачи протирают их слюной, чтобы не запотевали

А так выглядят очки спустя буквально пару минут их ношения. Некоторые врачи протирают их слюной, чтобы не запотевали

Но о том, что пик заболеваемости и наплыва больных прошёл, медики одиннадцатой опасаются говорить — ещё слишком рано. И это несмотря на то, что нагрузку с учреждения немного сняли решением минздрава о домашнем лечении и заработавшим военным госпиталем для больных с коронавирусом.

Заместитель главврача Олег Иванинский считает медиков больницы №11 героями. «Главное, чтобы не забыли про них, когда это всё закончится», — добавляет он<br><br>

Заместитель главврача Олег Иванинский считает медиков больницы №11 героями. «Главное, чтобы не забыли про них, когда это всё закончится», — добавляет он

— Постоянно идёт рассортирование. Количество коек увеличивается, многие больницы подключаются. Но про пик говорить не стоит. Вот палатка совсем недавно была загружена, а сейчас там всего два человека, — показывает главврач на оранжевый шатёр. — Как будет вечером — непонятно. К вечеру обычно всегда наплыв.

— Спорить не буду: проблемы возникают, но мы их стараемся оперативно решать. Некоторые решения рождаются из ситуации, как, например, эта же палатка. Но мы ведь сейчас все работаем по ситуации, — подытоживает заведующий главврача. — Но мне кажется, проблема одна, которую все так аккуратно обходят. Все в мире просто не знали, что делать. Не было готовых решений и схем. И это общая проблема. Не только для Новосибирской области, а для страны и мира вообще. 100 лет назад была эпидемия большая, возможно, человечество просто забыло, каково это.

В конце мая НГС побывал в красной зоне другой больницы, 12-й, которая занимается только ковид-положительными пациентами. О том, что происходит внутри небольшой больницы, оказавшейся на передовой борьбы с инфекцией, читайте здесь.

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