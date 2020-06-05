Репортаж из переполненного ковидного госпиталя — тут лежат 700 пациентов. Смотрим, что внутри

Новосибирская больница №11 сегодня на слуху. Ковидный госпиталь на её базе заработал больше месяца назад, но учреждение уже успело оказаться в центре нескольких скандалов. Буквально через пять дней после открытия здесь стали выстраиваться очереди из скорых, а пациенты жаловались на длительное ожидание приёма. Некоторым из них не хватило места в палате, поэтому медики размещали больных в коридоре (фотографии из переполненной больницы попали к нам в редакцию). Совсем недавно рядом с госпиталем появилась палатка медицины катастроф — чтобы больным было удобнее ждать приёма. Но и с этим не всё так гладко: одна из пациенток учреждения провела ночь в этой палатке, прежде, чем попасть в само здание больницы. Корреспондент Ксения Лысенко и фотокорреспондент Александр Ощепков побывали на территории госпиталя, заглянули в комнаты, где практически живут уставшие медики, и поднялись в красную зону, которая занимает тут два этажа. Как сейчас обстоят дела в самом крупном ковидном госпитале Новосибирска, где почти в два раза больше больных, чем врачей и медсестер — в нашем репортаже.
На территории госпиталя продолжает стоять ярко-оранжевый шатёр для приёма тех, кого привозят на скорой. Его передвинули ближе к корпусу, где расположен кабинет главного врача, теперь палатку с улицы почти не видно. К нашему приходу в ней находятся двое пациентов — мужчина средних лет и пожилая женщина. Говорят, дожидаются приёма минут 15 и тут же спрашивают дежурного медика, сидящего возле палатки: «Когда нас уже примут?».
— Наша задача — спасти больных, пусть и в непростых условиях, — рассказывает заместитель главного врача больницы Олег Иванинский. — Врачи подстраиваются, схемы лечения меняются… Все работают с колёс. Какие-то проблемы будут, безусловно, возникать. И наша задача оперативно эти вещи решить, чтобы спасти больных. Даже в коридоре, даже в палатке может человек посидеть, но важно спасти ему жизнь. Чтобы он остался живым, чтобы к родственникам он уже вернулся здоровым, вылеченным.
За вчерашний день вернуть домой удалось 70 человек, а поступило — около сотни. Больница испытывает большую нагрузку — сегодня в ней находятся 690 пациентов. Это гораздо меньше, чем в прошлые недели, когда в одиннадцатой лежало по 730–740 больных. А пять дней назад их было вообще 770 человек. При этом учреждение рассчитано на 624 койки.
— Наша медицина не самая плохая, — добавляет главврач Алексей Величко. — В Америке ожидание в скорой — 8–12 часов. А в Англии, чтобы прооперировать плановую грыжу, люди стоят по два года в очереди.
К тому моменту, как мы заходим на территорию больницы, отсюда уезжают три скорые с интервалом в примерно пять минут. Спустя час здесь уже успевает выстроиться небольшая очередь из четырёх скорых — они привезли новых пациентов, которые вначале попадут в приёмный покой палатки, затем в само здание госпиталя, а при положительном результате теста их поднимут наверх, в красную зону.
— Раньше ведь в чём была сложность, — продолжает Олег Иванинский. — Анализ у пациента взяли, но если лаборатория чувствует, что результат сомнительный — да или нет, она отправляет его дополнительно в референс-лабораторию. Там ещё 3–4 дня по новой исследуется. Всё это затягивалось. Сейчас же было сделано, на мой взгляд, очень серьёзное решение правительством области, когда были утверждены референс-лаборатории. Сегодня мы уже в течение суток получаем результат, и можем решить, оставить человека здесь или увезти.
Что пришлось поменять в больнице и в работе
После того, как больницу перепрофилировали, всему административному персоналу и главврачу Алексею Величко пришлось переехать в столовую. «Ужались, как могли», — говорит он. Столовая сейчас фактически не нужна, еду напрямую развозят в палаты пациентов. Административный корпус отдали медикам, теперь в нём работают, отдыхают и фактически живут врачи и медсёстры. Для них есть несколько комнат с застеленными кроватями, в одной из таких нас встречают уставшие врачи. Некоторые из них ещё не уходили домой с ночной смены.
— Да мы тут круглосуточно уже живём. Я с ребёнком полтора месяца не виделась, отвезла к бабушке. Вижусь только по видеосвязи, — делится заведующая рентгенологическим отделением Юлия Кульпина. Она работает в одиннадцатой больнице на три ставки — это день через день. «И ещё в дневную», — добавляет она.
Врачи единодушны: им всем бывает страшно приходить домой после работы с коронавирусными пациентами. «Ну, а выход какой? Никакого», — замечает одна из медиков в комнате отдыха.
Проблема с кадрами — это то, о чём здесь говорят много и подолгу. Проблему с СИЗами, по словам, главной медицинской сестры Ольги Жерносенко удалось решить, а вот врачей и медсестёр больнице не хватает. Согласно расчётным цифрам, чтобы с комфортом лечить и обслуживать такое количество пациентов, как в одиннадцатой, в учреждении должно работать около 2200 медиков. Сейчас в больнице есть четверть от этого числа. 133 из общего количества медработников — это врачи.
— Фонд оплаты труда, чтобы принять дополнительное количество медсестёр, у нас есть. Нам бы ещё хотя бы человек 40–50 медсестёр. Потребности во врачах у нас в принципе нет — кто-то работает на две ставки, кто-то совмещает. Проблема как раз с медсёстрами, — замечает Олег Иванинский.
Эту проблему могли бы решить студенты медколледжей и университетов, но, по словам Иванинского, согласились отправиться в одиннадцатую не все:
— Некоторые испугались и ушли. Вот как они будут работать врачами, если испугались, с моей точки зрения, такого уникального случая проверить себя как врача?
Уволились и некоторые врачи. Но, как объясняет главврач Алексей Величко, часть из них была откомандирована в этот госпиталь из других учреждений, а сейчас вернулась на прежнюю работу. Другим — в основном, медсёстрам — не разрешили выходить на работу по состоянию здоровья и из-за возраста (60+).
В красную зону и обратно
Все семь этажей рассчитаны на приём больных с коронавирусом и подозрением на него, но пациенты с подтверждённым диагнозом лежат на шестом и седьмом этажах. В реанимации — 23 человека, 9 из них — на ИВЛ. В основном, это люди пожилого возраста — 69, 75, 85 лет. Вокруг них суетятся врачи в синих халатах, проверяют сатурацию, оксигенацию (насыщение крови кислородом), поправляют одеяла.
Всего же в этой больнице 145 пациентов с подтверждённым коронавирусом.
О том, есть ли заразившиеся среди врачей и медперсонала больницы №11, здесь говорят неохотно. Но подтверждают, что такие случаи есть, а вот, где произошло заражение — в учреждении или где-то ещё, предстоит узнать в рамках эпидрасследования.
— Пока ни одно эпидрасследование не показало, что человек заразился во время работы. Потому что если человек обеспечен СИЗами, выполняет все нормы, то заразиться здесь невозможно, — подчёркивает Олег Иванинский.
— Вот у нас был случай: один из первых заразившихся. Медсестра. Мы стали проводить расследование и выяснилось, что наша медсестра жила в одном подъезде, где был больной с COVID. Она заразилась непосредственно от своего соседа, — добавляет Алексей Величко.
Пока мы находимся в административном корпусе, мимо нас то и дело пробегают врачи в ситцевых халатах. Они уже закончили работу в красной зоне, сняли душные СИЗы, прошли обработку и возвращаются из душевых. За сутки медперсонал больницы расходует около 300–400 СИЗов. В особенно пиковые дни — 450. Такими, по словам Ольга Жерносенко, были первые дни мая, а также 8 и 9 мая.
Но о том, что пик заболеваемости и наплыва больных прошёл, медики одиннадцатой опасаются говорить — ещё слишком рано. И это несмотря на то, что нагрузку с учреждения немного сняли решением минздрава о домашнем лечении и заработавшим военным госпиталем для больных с коронавирусом.
— Постоянно идёт рассортирование. Количество коек увеличивается, многие больницы подключаются. Но про пик говорить не стоит. Вот палатка совсем недавно была загружена, а сейчас там всего два человека, — показывает главврач на оранжевый шатёр. — Как будет вечером — непонятно. К вечеру обычно всегда наплыв.
— Спорить не буду: проблемы возникают, но мы их стараемся оперативно решать. Некоторые решения рождаются из ситуации, как, например, эта же палатка. Но мы ведь сейчас все работаем по ситуации, — подытоживает заведующий главврача. — Но мне кажется, проблема одна, которую все так аккуратно обходят. Все в мире просто не знали, что делать. Не было готовых решений и схем. И это общая проблема. Не только для Новосибирской области, а для страны и мира вообще. 100 лет назад была эпидемия большая, возможно, человечество просто забыло, каково это.
В конце мая НГС побывал в красной зоне другой больницы, 12-й, которая занимается только ковид-положительными пациентами. О том, что происходит внутри небольшой больницы, оказавшейся на передовой борьбы с инфекцией, читайте здесь.