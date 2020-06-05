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Снимки ветеранов хранят в себе сотни захватывающих историй

Снимки ветеранов хранят в себе сотни захватывающих историй

Некоторые рассказы ветеранов похожи на блокбастер, другие читаешь, как будто листая учебник истории, но за каждой из них — жизнь. Та самая, о которой не всегда говорят. Мы публикуем эти очерки каждую неделю, страница за страницей открывая новые подробности. Читайте их на сайтах Сети городских порталов и в инстаграм-аккаунте «Первый фронтовой».

Известный экспонат музея-заповедника «Сталинградская битва»

Генерал-майор Василий Глазков, единственный генерал, погибший непосредственно в уличных боях за Сталинград, воевал с 19 лет. Профессиональный военный, он начал еще в Гражданскую. Сражался с белогвардейскими десантами на Кубани, у Азовского моря — с врангелевцами, с махновцами в Екатеринославе и Тавриде, с белоказаками — на Дону.

В 1935 году начал службу в парашютно-десантных войсках, а начало ВОВ встретил в должности командира 211-й воздушно-десантной бригады 1-й Отдельной Краснознамённой армии. В октябре 1941 года Василия Глазкова назначили командиром 8-го воздушно-десантного корпуса. В августе 1942 года корпус преобразовали в 35-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию и перебросили под Сталинград.

Василий Глазков (крайний слева) перед выброской парашютистов-десантников

Василий Глазков (крайний слева) перед выброской парашютистов-десантников

17 августа, совершив 50-километровый марш, дивизия заняла оборону на подступах к городу, и уже на следующий день десантники вступили в тяжелейшие бои, постепенно откатываясь к Сталинграду. В начале сентября остатки дивизии заняли оборону в нынешнем Советском районе Волгограда — у станции Воропоново, поселков Песчанка и Верхняя Ельшанка и возле Радиоцентра. 8 сентября 1942 года руководивший боем генерал-майор Глазков был тяжело ранен, затем при попытке эвакуации убит.

В его шинели, найденной уже после войны на боевых полях Сталинграда, насчитали 168 пробоин. Подробнее об артефакте, за которым скрываются захватывающие истории, рассказали в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

18-летняя снайперша стала грозой фашистов

Анна Кошевая в 18 лет отправилась на войну, стала метким снайпером и победила много фашистов-стрелков. Уйдя на фронт зимой 1943 года, она уже на третий день подстрелила опытного снайпера из Берлина, который за неделю выбил 10 советских солдат и офицеров. Вместе с боевой подругой Анной Комяковой они заняли позицию и увидели в эшелоне обороны противника небольшую кочку.

— И мгновения не прошло — оттуда сверкнуло что-то. Хлопнул выстрел. Я моментально перевела дуло винтовки на бугорок, в прицел увидела лёгкое движение от кочки. Немедля нажала на спусковой крючок. Попала! Тёмное пятно стало расплываться по снегу, и снайперская винтовка вскинулась вверх и упала, — рассказывала фронтовичка родственникам.

Анна Кошевая (вторая слева, в зимнем костюме и со снайперской винтовкой в руках) с подругами во время войны

Анна Кошевая (вторая слева, в зимнем костюме и со снайперской винтовкой в руках) с подругами во время войны

Когда девушки вернулись на КП, комбат допрашивал пленного немецкого унтер-офицера. Тот что-то торопливо залопотал, а у переводчика брови поехали вверх в удивлении, он едва дождался, когда пленный закончит показания. Пленный рассказал, что девушки подстрелили инструктора, которого специально выписали из Берлина, чтобы он держал в страхе советских солдат и учил немцев вести прицельный огонь и маскироваться. Тогда суровый комбат гордым взглядом окинул подруг и сказал, чуть улыбнувшись: «Вот теперь да! Теперь поздравляю!».

Ещё больше историй Анны Кошевой, которые записали и передали нам её родственники, читайте здесь.

Собирала ландыши и выносила раненых солдат

— У меня была длинная густая коса, а когда пришла в военкомат, взяли за косу и молча ее отрезали. Слезы потекли. Я вышла тогда к маме, а она меня даже и не сразу узнала. Конечно, правильно, что так поступили: мылись на войне раз в 10 дней, куда там с такой косой, — вспоминала Елена Ковязина.

Во время войны она была фронтовой медсестрой. Корочки она получила 30 мая 1941 года, а уже 1 июля пришла повестка из военкомата. Елена Дмитриевна служила с 1941 по 1947 год, побывала и на Западном, и на Восточном фронтах, выносила с поля боя раненых солдат, оказывала первую помощь и сдавала кровь, чтобы спасти бойцов.

— За все время службы я сдала пять с лишним литров крови. Сейчас донорам и деньги платят, и обеды дают, и выходные. Нам раньше чашку горячей воды нальют, выпьешь, да и все — идешь и качаешься, — вспоминала о своей работе в разговорах Елена Ковязина.

После войны Елена Ковязина 30 лет отработала в милиции, 20 из них — в Госавтоинспекции

Один раз её потеряли, пока она ходила рвать ландыши на окраине части. Тогда руководство подумало, что девушка сбежала в самоволку. За второй инцидент Елену Ковязину удостоили благодарности. Когда девушка была на дежурстве, то не впустила в часть командующего. Госпиталь находился почти в лесу, и каждый гость казался подозрительным. Командующего в лицо Елена Ковязина не знала, вот и не стала открывать двери. За это её не стали наказывать, а, напротив, объявили благодарность перед всем строем — за бдительность.

Елены Дмитриевны не стало 17 мая 2020 года. Ей был 101 год.

Перед смертью успел подбить вражеское судно

Михаил Мальцев родился в многодетной семье. Почти все его братья и сёстры участвовали в войне, но он, самый младший, — единственный, кто не вернулся с фронта.

Несмотря на не самое крепкое здоровье, он стал лётчиком и дослужился до командира экипажа самолёта. Перед роковым для Михаила боевым вылетом 24 апреля 1945 года экипаж самолёта сделал памятное фото. На нём справа изображён сам 22-летний Михаил Мальцев, 20-летний штурман Яков Владимиров и 19-летний стрелок-радист Игорь Минин. После этого экипаж отправился бомбить суда противника с воздуха. Вражеская зенитная батарея сбила их самолёт, и он упал в Балтийское море.

Командир экипажа Михаил Мальцев на фото крайний справа

Командир экипажа Михаил Мальцев на фото крайний справа

Две недели не дожили фронтовики до Победы, но последнюю в своей жизни торпеду на вражеское судно сбросить всё-таки успели.

По воспоминаниям родственников Михаила, сбитый самолёт в море так и не нашли. Родным на память о мужчине осталось сообщение о том, что он и его экипаж пропали без вести.

Пожертвовал собой ради защиты завода

Геннадий Троицкий родился 7 января 1909 года, в 1932-м вступил в Красную армию. Участник воздушных боев у реки Халхин-Гол сделал 90 боевых вылетов, награждён орденом Красного Знамени.

Во время Великой Отечественной войны командовал первой авиаэскадрильей 721-го истребительного авиационного полка, которая защищала от бомбардировок противника военно-промышленные объекты Рыбинска. В общей сложности за время ВОВ Геннадий Александрович совершил 205 боевых вылетов.

Днем 28 апреля 1942 года майор Троицкий вылетел по тревоге и преследовал уходящий вражеский бомбардировщик, настиг его и пошёл на таран. Но не успел воспользоваться парашютом из-за малой высоты и погиб.

За этот подвиг Геннадий Троицкий награждён орденом Ленина, ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Отложил скальпель, чтобы защищать родину c оружием в руках

Павел Глебов родился в 1907 году. Долгое время работал хирургом: лечил травмы, которые получали золотодобытчики на приисках в Якутии. Когда началась война, решил, что должен отправиться защищать родину. Но в военкомате отказались отправляться его на фронт — хирург нужен был на гражданке. Тогда Павел Глебов отказался от профессии.

Оставив работу хирурга, он переехал в Кемеровский район, устроился на работу шахтёром, пытаясь скрыть своё образование и навыки, чтобы его наконец взяли в войска. Но и тогда отказались брать, сославшись на возраст, хотя ему было всего 34.

На этом снимке Павел Глебов — в нижнем ряду, справа

На этом снимке Павел Глебов — в нижнем ряду, справа

В итоге Павел Глебов всё же вошёл в состав 202-й стрелковой дивизии. Это подразделение билось с захватчиком на северо-западных рубежах страны. В первые годы войны, отступая из Литвы, дивизия обороняла подходы к Пскову и Великому Новгороду и делала все возможное, чтобы усложнить продвижение войск врага. Уже через несколько лет бойцы этой дивизии войдут в Будапешт, чтобы освободить его от немецких захватчиков. Но Павел Глебов не дожил до этого момента. В 1942 году он умер в госпитале от тяжелых ран.

От смерти спас старый друг

К июню 1941 года за плечами Владимира Кухтина были две войны — бои на Халкин-Голе и участие в Финской кампании. На Великую Отечественную он уходил, оставив дома жену и двух дочерей. Фронтовик мог погибнуть уже через несколько месяцев — 28 ноября вражеская пуля прошила ему грудную клетку. Но после продолжительного восстановления он вернулся в строй, заняв место в рядах бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса. С ним он и дошел до Победы, получив тяжелое ранение в 1944 году в боях за освобождение Венгрии. И снова выжил благодаря чуду.

На фронте ветеран встретил своего старого друга Геннадия Ваганова, с которым учился и работал. Во время войны он служил в пехоте. И когда танк Кухтина подбили, а сам боец был серьёзно ранен, на помощь пришёл старый приятель, оказавшийся поблизости и вытащивший танкиста с поля боя. Поначалу он даже не знал, кого спасает. Фронтовых снимков друзей не сохранилось, зато много лет спустя они сделали кадр на память.

На этом снимке, сделанном в 1980-х, — Владимир Кухтин с другом Геннадием Вагановым, который спас товарища от смерти

На этом снимке, сделанном в 1980-х, — Владимир Кухтин с другом Геннадием Вагановым, который спас товарища от смерти

Водитель, который спас штаб от артобстрела

После пяти классов школы Яков Пельменштейн отправился работать шофёром, а во время Великой Отечественной войны служил помощником командира взвода автороты и водителем в миномётном полку. В 1943 году он получил медаль «За отвагу», а в 1944 — «За боевые заслуги». Последнюю фронтовику вручили за то, что сохранил штаб и вывез машину в безопасное место, несмотря на то что окрестности обстреливала артиллерия противника. После этого Якова Соломоновича также представили к награждению орденом Красной Звезды.

На фото&nbsp;Яков Пельменштейн — в центре обнимает своих сослуживцев

На фото Яков Пельменштейн — в центре обнимает своих сослуживцев

«Всегда своевременно без посторонней помощи он проводит мелкий ремонт, вследствие чего его машина без поломок прошла более 8000 километров. Помогает другим шофёрам в ремонте автомашин. В работе инициативен, ловок и сноровист. Технику любит и бережно к ней относится. Имеет большой практический опыт. Борется за экономию горючего. Пользуется заслуженным политическим и деловым авторитетом среди личного состава полка. Лично дисциплинирован и исполнителен», — говорится в представлении Пельменштейна к ордену.

Возил хлеб по Дороге жизни

У солдата Ивана Ильенкова нет боевых наград, но для близких и тех, кого он спас на войне, он остаётся героем. К 24 годам, когда его призвали на фронт, он успел получить профессию водителя. Это было призвание. Всю войну Иван Игнатьевич и провёл за рулем — вывозил по Дороге жизни ленинградцев на большую землю, а в голодный город привозил хлеб.

— Во время войны он спас сотни людей. Дорога находилась под постоянным обстрелом и бомбежками немецкой артиллерией и авиацией. Дед сам был контужен при бомбежках. Машины, люди, бесценный груз уходили безжалостно под лёд... за секунды, но Иван Игнатьевич всегда вывозил свою «полуторку» — давал газа. Водители, кстати, ездили без передней дверцы, чтобы успеть выпрыгнуть из уходящей под лёд машины. Затонувшие машины потом вытаскивали, чинили и снова отправляли в Ленинград. А деду везло — ни разу ему не пришлось выскакивать на ходу, — рассказывает внучка ветерана Дарья Ильенкова.

На фото Иван Ильенков — в длинном плаще на переднем плане. После войны он продолжил работать водителем

На фото Иван Ильенков — в длинном плаще на переднем плане. После войны он продолжил работать водителем

После войны Иван Ильенков остался работать водителем. На танцах познакомился с будущей женой. Вместе они построили дом, воспитали и подняли на ноги троих детей, посадили три сада.

Сержант стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта

Ахмет Абузаров отправился в армию в 1943 году в возрасте 17 лет, а первый бой у него состоялся в 1944 году. Тогда фронтовика ранили, но через месяц, проведённый в госпитале, он вернулся на поле боя. Осколки в теле остались на всю жизнь и беспокоили временами. Но ветеран всегда говорил близким, что от смерти его спасла любовь — так сильно он хотел вернуться к невесте живым.

И он вернулся. Осенью 1950 года. И сразу женился на возлюбленной, которая дождалась его с фронта. У них родилось трое детей, но большую часть жизни ветеран прожил вдовцом, трагически потеряв супругу в аварии. Сам Ахмет Абузаров дожил до 91 года.

Оба деда вернулись живыми и с наградами

Дедушки Анны Васеневой прошли Великую Отечественную войну и вернулись живыми и с наградами. Один, Михаил Хохонов, родился в 1909 году в Челябинской области, другой, Игнатий Васенев, — в 1912 в Кировской области. Первый был старшим техником в авиаполку, воевал на Юго-Западном и Западно-Украинском фронтах. Второй до войны работал учителем русского языка и литературы, а боевой путь начал под Сталинградом, командовал взводом мотопехоты. И оба дошли до Берлина.

Слева — Михаил Хохонов, справа —&nbsp;Игнатий Васенёв

Слева — Михаил Хохонов, справа — Игнатий Васенёв

Михаил Хохонов награждён двумя орденами Красной Звезды и орденом Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За взятие Вены», «Отечественной войны Болгарии». После войны продолжал служить в вооруженных силах.

Игнатий Васенев награждён орденом Красной Звезды 2-й степени, орденом Отечественной войны, медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». После окончания войны снова работал учителем.

Узнал о Победе из шифровки

В октябре 1941 года Виктор Маслянцев отправился на фронт, едва окончив институт. Ему было 27 лет. Дома остались жена и трёхлетний сын. Солдат был шифровальщиком, получал засекреченные сообщения в ходе войны. В декабре 1984 года, предчувствуя близкую кончину, написал письмо о том, что ему пришлось пережить в военные годы.

Вот лишь одна из выдержек:

Из воспоминаний ветерана&nbsp;о войне можно составить книгу

Из воспоминаний ветерана о войне можно составить книгу

— 6 мая 1945 года, когда еще никто не знал, когда и как закончится война, хотя все чувствовали приближение, нам поступила шифровка с грифом «совершенно секретно». Я немедленно сел за работу, и каково было мое удивление, когда цифра за цифрой шифровки раскрывались потрясающие новости. Сообщалось, что в ночь на 1 мая 1945 года наши войска на фронтоне Рейхстага водрузили Красное Знамя — Знамя Победы, назначен день и час прекращения огня по всей линии фронта. И что с самого утра велись переговоры о безоговорочной капитуляции немецких войск. Дальше с телеграфа одна за другой полились еще шифровки, которые раскрывали картину берлинских событий во всех подробностях. В них говорилось, что еще 21 апреля 1945 года в столице фашистской Германии полностью остановились все предприятия, израсходованы все запасы каменного угля, прекратилась подача электроэнергии, газа, воды. В городе началась паника. А еще в одной шифровке говорилось, что положение противника стало безнадежным.

О чём ещё посчитал важным сообщить ветеран, какую информацию таили военные шифровки и чем закончилась история фронтовика, читайте здесь.

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