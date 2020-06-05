Некоторые рассказы ветеранов похожи на блокбастер, другие читаешь, как будто листая учебник истории, но за каждой из них — жизнь. Та самая, о которой не всегда говорят. Мы публикуем эти очерки каждую неделю, страница за страницей открывая новые подробности. Читайте их на сайтах Сети городских порталов и в инстаграм-аккаунте «Первый фронтовой».
Известный экспонат музея-заповедника «Сталинградская битва»
Генерал-майор Василий Глазков, единственный генерал, погибший непосредственно в уличных боях за Сталинград, воевал с 19 лет. Профессиональный военный, он начал еще в Гражданскую. Сражался с белогвардейскими десантами на Кубани, у Азовского моря — с врангелевцами, с махновцами в Екатеринославе и Тавриде, с белоказаками — на Дону.
В 1935 году начал службу в парашютно-десантных войсках, а начало ВОВ встретил в должности командира 211-й воздушно-десантной бригады 1-й Отдельной Краснознамённой армии. В октябре 1941 года Василия Глазкова назначили командиром 8-го воздушно-десантного корпуса. В августе 1942 года корпус преобразовали в 35-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию и перебросили под Сталинград.
17 августа, совершив 50-километровый марш, дивизия заняла оборону на подступах к городу, и уже на следующий день десантники вступили в тяжелейшие бои, постепенно откатываясь к Сталинграду. В начале сентября остатки дивизии заняли оборону в нынешнем Советском районе Волгограда — у станции Воропоново, поселков Песчанка и Верхняя Ельшанка и возле Радиоцентра. 8 сентября 1942 года руководивший боем генерал-майор Глазков был тяжело ранен, затем при попытке эвакуации убит.
В его шинели, найденной уже после войны на боевых полях Сталинграда, насчитали 168 пробоин. Подробнее об артефакте, за которым скрываются захватывающие истории, рассказали в музее-заповеднике «Сталинградская битва».
18-летняя снайперша стала грозой фашистов
Анна Кошевая в 18 лет отправилась на войну, стала метким снайпером и победила много фашистов-стрелков. Уйдя на фронт зимой 1943 года, она уже на третий день подстрелила опытного снайпера из Берлина, который за неделю выбил 10 советских солдат и офицеров. Вместе с боевой подругой Анной Комяковой они заняли позицию и увидели в эшелоне обороны противника небольшую кочку.
— И мгновения не прошло — оттуда сверкнуло что-то. Хлопнул выстрел. Я моментально перевела дуло винтовки на бугорок, в прицел увидела лёгкое движение от кочки. Немедля нажала на спусковой крючок. Попала! Тёмное пятно стало расплываться по снегу, и снайперская винтовка вскинулась вверх и упала, — рассказывала фронтовичка родственникам.
Когда девушки вернулись на КП, комбат допрашивал пленного немецкого унтер-офицера. Тот что-то торопливо залопотал, а у переводчика брови поехали вверх в удивлении, он едва дождался, когда пленный закончит показания. Пленный рассказал, что девушки подстрелили инструктора, которого специально выписали из Берлина, чтобы он держал в страхе советских солдат и учил немцев вести прицельный огонь и маскироваться. Тогда суровый комбат гордым взглядом окинул подруг и сказал, чуть улыбнувшись: «Вот теперь да! Теперь поздравляю!».
Ещё больше историй Анны Кошевой, которые записали и передали нам её родственники, читайте здесь.
Собирала ландыши и выносила раненых солдат
— У меня была длинная густая коса, а когда пришла в военкомат, взяли за косу и молча ее отрезали. Слезы потекли. Я вышла тогда к маме, а она меня даже и не сразу узнала. Конечно, правильно, что так поступили: мылись на войне раз в 10 дней, куда там с такой косой, — вспоминала Елена Ковязина.
Во время войны она была фронтовой медсестрой. Корочки она получила 30 мая 1941 года, а уже 1 июля пришла повестка из военкомата. Елена Дмитриевна служила с 1941 по 1947 год, побывала и на Западном, и на Восточном фронтах, выносила с поля боя раненых солдат, оказывала первую помощь и сдавала кровь, чтобы спасти бойцов.
— За все время службы я сдала пять с лишним литров крови. Сейчас донорам и деньги платят, и обеды дают, и выходные. Нам раньше чашку горячей воды нальют, выпьешь, да и все — идешь и качаешься, — вспоминала о своей работе в разговорах Елена Ковязина.
Один раз её потеряли, пока она ходила рвать ландыши на окраине части. Тогда руководство подумало, что девушка сбежала в самоволку. За второй инцидент Елену Ковязину удостоили благодарности. Когда девушка была на дежурстве, то не впустила в часть командующего. Госпиталь находился почти в лесу, и каждый гость казался подозрительным. Командующего в лицо Елена Ковязина не знала, вот и не стала открывать двери. За это её не стали наказывать, а, напротив, объявили благодарность перед всем строем — за бдительность.
Елены Дмитриевны не стало 17 мая 2020 года. Ей был 101 год.
Перед смертью успел подбить вражеское судно
Михаил Мальцев родился в многодетной семье. Почти все его братья и сёстры участвовали в войне, но он, самый младший, — единственный, кто не вернулся с фронта.
Несмотря на не самое крепкое здоровье, он стал лётчиком и дослужился до командира экипажа самолёта. Перед роковым для Михаила боевым вылетом 24 апреля 1945 года экипаж самолёта сделал памятное фото. На нём справа изображён сам 22-летний Михаил Мальцев, 20-летний штурман Яков Владимиров и 19-летний стрелок-радист Игорь Минин. После этого экипаж отправился бомбить суда противника с воздуха. Вражеская зенитная батарея сбила их самолёт, и он упал в Балтийское море.
Две недели не дожили фронтовики до Победы, но последнюю в своей жизни торпеду на вражеское судно сбросить всё-таки успели.
По воспоминаниям родственников Михаила, сбитый самолёт в море так и не нашли. Родным на память о мужчине осталось сообщение о том, что он и его экипаж пропали без вести.
Пожертвовал собой ради защиты завода
Геннадий Троицкий родился 7 января 1909 года, в 1932-м вступил в Красную армию. Участник воздушных боев у реки Халхин-Гол сделал 90 боевых вылетов, награждён орденом Красного Знамени.
Во время Великой Отечественной войны командовал первой авиаэскадрильей 721-го истребительного авиационного полка, которая защищала от бомбардировок противника военно-промышленные объекты Рыбинска. В общей сложности за время ВОВ Геннадий Александрович совершил 205 боевых вылетов.
Днем 28 апреля 1942 года майор Троицкий вылетел по тревоге и преследовал уходящий вражеский бомбардировщик, настиг его и пошёл на таран. Но не успел воспользоваться парашютом из-за малой высоты и погиб.
За этот подвиг Геннадий Троицкий награждён орденом Ленина, ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Отложил скальпель, чтобы защищать родину c оружием в руках
Павел Глебов родился в 1907 году. Долгое время работал хирургом: лечил травмы, которые получали золотодобытчики на приисках в Якутии. Когда началась война, решил, что должен отправиться защищать родину. Но в военкомате отказались отправляться его на фронт — хирург нужен был на гражданке. Тогда Павел Глебов отказался от профессии.
Оставив работу хирурга, он переехал в Кемеровский район, устроился на работу шахтёром, пытаясь скрыть своё образование и навыки, чтобы его наконец взяли в войска. Но и тогда отказались брать, сославшись на возраст, хотя ему было всего 34.
В итоге Павел Глебов всё же вошёл в состав 202-й стрелковой дивизии. Это подразделение билось с захватчиком на северо-западных рубежах страны. В первые годы войны, отступая из Литвы, дивизия обороняла подходы к Пскову и Великому Новгороду и делала все возможное, чтобы усложнить продвижение войск врага. Уже через несколько лет бойцы этой дивизии войдут в Будапешт, чтобы освободить его от немецких захватчиков. Но Павел Глебов не дожил до этого момента. В 1942 году он умер в госпитале от тяжелых ран.
От смерти спас старый друг
К июню 1941 года за плечами Владимира Кухтина были две войны — бои на Халкин-Голе и участие в Финской кампании. На Великую Отечественную он уходил, оставив дома жену и двух дочерей. Фронтовик мог погибнуть уже через несколько месяцев — 28 ноября вражеская пуля прошила ему грудную клетку. Но после продолжительного восстановления он вернулся в строй, заняв место в рядах бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса. С ним он и дошел до Победы, получив тяжелое ранение в 1944 году в боях за освобождение Венгрии. И снова выжил благодаря чуду.
На фронте ветеран встретил своего старого друга Геннадия Ваганова, с которым учился и работал. Во время войны он служил в пехоте. И когда танк Кухтина подбили, а сам боец был серьёзно ранен, на помощь пришёл старый приятель, оказавшийся поблизости и вытащивший танкиста с поля боя. Поначалу он даже не знал, кого спасает. Фронтовых снимков друзей не сохранилось, зато много лет спустя они сделали кадр на память.
Водитель, который спас штаб от артобстрела
После пяти классов школы Яков Пельменштейн отправился работать шофёром, а во время Великой Отечественной войны служил помощником командира взвода автороты и водителем в миномётном полку. В 1943 году он получил медаль «За отвагу», а в 1944 — «За боевые заслуги». Последнюю фронтовику вручили за то, что сохранил штаб и вывез машину в безопасное место, несмотря на то что окрестности обстреливала артиллерия противника. После этого Якова Соломоновича также представили к награждению орденом Красной Звезды.
«Всегда своевременно без посторонней помощи он проводит мелкий ремонт, вследствие чего его машина без поломок прошла более 8000 километров. Помогает другим шофёрам в ремонте автомашин. В работе инициативен, ловок и сноровист. Технику любит и бережно к ней относится. Имеет большой практический опыт. Борется за экономию горючего. Пользуется заслуженным политическим и деловым авторитетом среди личного состава полка. Лично дисциплинирован и исполнителен», — говорится в представлении Пельменштейна к ордену.
Возил хлеб по Дороге жизни
У солдата Ивана Ильенкова нет боевых наград, но для близких и тех, кого он спас на войне, он остаётся героем. К 24 годам, когда его призвали на фронт, он успел получить профессию водителя. Это было призвание. Всю войну Иван Игнатьевич и провёл за рулем — вывозил по Дороге жизни ленинградцев на большую землю, а в голодный город привозил хлеб.
— Во время войны он спас сотни людей. Дорога находилась под постоянным обстрелом и бомбежками немецкой артиллерией и авиацией. Дед сам был контужен при бомбежках. Машины, люди, бесценный груз уходили безжалостно под лёд... за секунды, но Иван Игнатьевич всегда вывозил свою «полуторку» — давал газа. Водители, кстати, ездили без передней дверцы, чтобы успеть выпрыгнуть из уходящей под лёд машины. Затонувшие машины потом вытаскивали, чинили и снова отправляли в Ленинград. А деду везло — ни разу ему не пришлось выскакивать на ходу, — рассказывает внучка ветерана Дарья Ильенкова.
После войны Иван Ильенков остался работать водителем. На танцах познакомился с будущей женой. Вместе они построили дом, воспитали и подняли на ноги троих детей, посадили три сада.
Сержант стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта
Ахмет Абузаров отправился в армию в 1943 году в возрасте 17 лет, а первый бой у него состоялся в 1944 году. Тогда фронтовика ранили, но через месяц, проведённый в госпитале, он вернулся на поле боя. Осколки в теле остались на всю жизнь и беспокоили временами. Но ветеран всегда говорил близким, что от смерти его спасла любовь — так сильно он хотел вернуться к невесте живым.
И он вернулся. Осенью 1950 года. И сразу женился на возлюбленной, которая дождалась его с фронта. У них родилось трое детей, но большую часть жизни ветеран прожил вдовцом, трагически потеряв супругу в аварии. Сам Ахмет Абузаров дожил до 91 года.
Оба деда вернулись живыми и с наградами
Дедушки Анны Васеневой прошли Великую Отечественную войну и вернулись живыми и с наградами. Один, Михаил Хохонов, родился в 1909 году в Челябинской области, другой, Игнатий Васенев, — в 1912 в Кировской области. Первый был старшим техником в авиаполку, воевал на Юго-Западном и Западно-Украинском фронтах. Второй до войны работал учителем русского языка и литературы, а боевой путь начал под Сталинградом, командовал взводом мотопехоты. И оба дошли до Берлина.
Михаил Хохонов награждён двумя орденами Красной Звезды и орденом Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За взятие Вены», «Отечественной войны Болгарии». После войны продолжал служить в вооруженных силах.
Игнатий Васенев награждён орденом Красной Звезды 2-й степени, орденом Отечественной войны, медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». После окончания войны снова работал учителем.
Узнал о Победе из шифровки
В октябре 1941 года Виктор Маслянцев отправился на фронт, едва окончив институт. Ему было 27 лет. Дома остались жена и трёхлетний сын. Солдат был шифровальщиком, получал засекреченные сообщения в ходе войны. В декабре 1984 года, предчувствуя близкую кончину, написал письмо о том, что ему пришлось пережить в военные годы.
Вот лишь одна из выдержек:
— 6 мая 1945 года, когда еще никто не знал, когда и как закончится война, хотя все чувствовали приближение, нам поступила шифровка с грифом «совершенно секретно». Я немедленно сел за работу, и каково было мое удивление, когда цифра за цифрой шифровки раскрывались потрясающие новости. Сообщалось, что в ночь на 1 мая 1945 года наши войска на фронтоне Рейхстага водрузили Красное Знамя — Знамя Победы, назначен день и час прекращения огня по всей линии фронта. И что с самого утра велись переговоры о безоговорочной капитуляции немецких войск. Дальше с телеграфа одна за другой полились еще шифровки, которые раскрывали картину берлинских событий во всех подробностях. В них говорилось, что еще 21 апреля 1945 года в столице фашистской Германии полностью остановились все предприятия, израсходованы все запасы каменного угля, прекратилась подача электроэнергии, газа, воды. В городе началась паника. А еще в одной шифровке говорилось, что положение противника стало безнадежным.
О чём ещё посчитал важным сообщить ветеран, какую информацию таили военные шифровки и чем закончилась история фронтовика, читайте здесь.
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