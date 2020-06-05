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Собирала ландыши и выносила раненых солдат



— У меня была длинная густая коса, а когда пришла в военкомат, взяли за косу и молча ее отрезали. Слезы потекли. Я вышла тогда к маме, а она меня даже и не сразу узнала. Конечно, правильно, что так поступили: мылись на войне раз в 10 дней, куда там с такой косой, — вспоминала Елена Ковязина.



Во время войны она была фронтовой медсестрой. Корочки она получила 30 мая 1941 года, а уже 1 июля пришла повестка из военкомата. Елена Дмитриевна служила с 1941 по 1947 год, побывала и на Западном, и на Восточном фронтах, выносила с поля боя раненых солдат, оказывала первую помощь и сдавала кровь, чтобы спасти бойцов.



— За все время службы я сдала пять с лишним литров крови. Сейчас донорам и деньги платят, и обеды дают, и выходные. Нам раньше чашку горячей воды нальют, выпьешь, да и все — идешь и качаешься, — вспоминала о своей работе в разговорах Елена Ковязина.

