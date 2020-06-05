Врачи спасли молодую сибирячку с опухолью — всё началось со странного шума в ухе 12 лет назад

Недавно Виктория снова сделала МРТ по другой причине и узнала уже о причинах давнего недомогания — опухоли в 3,5 сантиметра. Ей сказали, что нужно как можно скорее делать операцию. Знакомые посоветовали обратиться именно к новосибирским специалистам. Она написала на сайте центра нейрохирургии в раздел «Заочная консультация», в течение трёх дней ей ответили и пригласили на операцию.



Виктория собрала документы и приехала в Новосибирск. Дома осталась кошка, а муж ждёт её в гостинице. Сама Виктория работает детским врачом в Омске, специалистом УЗИ.



— Единственное место в моём организме, которое я не знаю, — это голова. Как специалист УЗИ я всё знаю, кроме неё, — смеётся девушка.