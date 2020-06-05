Врачи спасли молодую сибирячку с опухолью — всё началось со странного шума в ухе 12 лет назад

32-летняя жительница Омска Виктория Ольховская 12 лет назад обратила внимание на шум в ушах, после появились другие странные симптомы, причину которых так и не нашли. Недавно ей сделали МРТ и девушка узнала, что у неё большая опухоль головного мозга, которая расположена в сложном месте. В итоге ей сделали операцию в Федеральном центре нейрохирургии в Новосибирске. Как это было, к каким последствиям могла привести такая опухоль и как девушка чувствует себя сейчас — рассказывает медицинский журналист НГС Мария Тищенко.
— Началось всё давно — в 2008 году. Симптомы были, но причину их появления не нашли. Сначала шум в ухе, потом присоединились головокружения, но я списывала всё на своё низкое давление. В какой-то момент я забыла о проблеме. В 2020-м всё пошло по нарастающей (нарушение слуха и координации. — Прим. ред.), — рассказывает Виктория Ольховская.
Недавно Виктория снова сделала МРТ по другой причине и узнала уже о причинах давнего недомогания — опухоли в 3,5 сантиметра. Ей сказали, что нужно как можно скорее делать операцию. Знакомые посоветовали обратиться именно к новосибирским специалистам. Она написала на сайте центра нейрохирургии в раздел «Заочная консультация», в течение трёх дней ей ответили и пригласили на операцию.
Виктория собрала документы и приехала в Новосибирск. Дома осталась кошка, а муж ждёт её в гостинице. Сама Виктория работает детским врачом в Омске, специалистом УЗИ.
— Единственное место в моём организме, которое я не знаю, — это голова. Как специалист УЗИ я всё знаю, кроме неё, — смеётся девушка.
Если такую опухоль, даже доброкачественную, вовремя не прооперировать, то при достижении больших размеров она может вызывать тяжёлые неврологические нарушения — дыхания, походки, затруднение глотания.
Врач-нейрохирург Федерального центра нейрохирургии Евгений Галушко говорит, что диагноз Виктории — объёмное образование мостомозжечкового угла, по гистологическим характеристикам — вестибулярно-акустическая шваннома. То есть до операции врачи предполагали, что эта опухоль доброкачественная, но точно об этом смогли сказать только после — по результатам гистологического исследования.
— Это достаточно часто встречающееся образование, занимающее заднечерепную ямку с соответствующей неврологической симптоматикой. Мы провели оперативное лечение с достаточно хорошим результатом, удалили опухоль без каких-то последствий, угрожающих жизни пациентки, без неврологического дефицита. Её локализация трудна тем, что опухоль располагается вблизи функционально значимой области — области ствола головного мозга, мозжечка и черепно-мозговых нервов — важных структур, которые отвечают за слух, мимику лица, глотание.
Операция даже не на самом стволе головного мозга, а возле него очень сложная: нужны соответствующая практика, квалификация хирурга, медицинское оборудование, а также возможности дальнейшей реабилитации.
Симптомы, которые беспокоили девушку, частично остались, но только на время восстановительного периода — около двух месяцев.
— Сама мысль о том, что там всё хорошо, лечит, — говорит пациентка.
Поскольку Виктория — иногородний пациент, главный врач Джамиль Рзаев объясняет, как сейчас в условиях пандемии коронавируса принимают больных:
— На сегодняшний день в центре находится 78 пациентов — меньше, чем обычно. Это связано с тем, что сейчас более строгие условия госпитализации. И в этих сложных условиях эпидемии люди не перестают болеть чем-то, кроме коронавируса. Мы всех пациентов обследуем в течение целого рабочего дня — с утра до вечера. Делаем различные скрининговые исследования на наличие инфекции (тест на коронавирус, КТ органов грудной клетки и так далее. — Прим. ред.). Когда мы её выявляем, а мы её-таки выявляем, отправляем пациентов лечиться в обсерватор. А тех, у кого не выявлена, лечим. Хлопот стало больше, а привычной работы — меньше.
Такая работа, по словам главного врача, позволяет не инфицировать пациентов и не заражаться самим. Для 500 сотрудников центра тоже проводят скрининговые исследования по группам по 20–30 человек. На это тратятся время и деньги, но это необходимо, уверен он:
— Тогда больницы не станут эпидемиологическими бомбами, к сожалению, такое тоже происходит.
Пациенты приезжают не только из ближайших городов, но и из Крыма, Башкортостана, Севастополя, Челябинска и других отдаленных регионов.
Джамиль Рзаев говорит, что в «мирное» время в центре делали 25–30 операций в день, а сейчас — 20, лежит 115–120 пациентов, а сейчас — около 80. Целое отделение выделено под пациентов, которые поступают и обследуются, чтобы они ни с кем не пересекались.
— Если результат теста отрицательный, то мы переводим пациента в регулярное отделение и обычно на следующий день оперируем. У нас не лежат долго: хирургическая фабрика своего рода.
Пациенты с коронавирусом, по его словам, выявляются два-три в неделю при 20 в день.
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