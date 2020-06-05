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Врачи спасли молодую сибирячку с опухолью — всё началось со странного шума в ухе 12 лет назад

Виктория Ольховская сама работает в медицине, но об опухоли головного мозга даже не подозревала

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Виктория Ольховская — детский врач из Омска, которая благодарна за спасение новосибирским нейрохирургам

Виктория Ольховская — детский врач из Омска, которая благодарна за спасение новосибирским нейрохирургам

32-летняя жительница Омска Виктория Ольховская 12 лет назад обратила внимание на шум в ушах, после появились другие странные симптомы, причину которых так и не нашли. Недавно ей сделали МРТ и девушка узнала, что у неё большая опухоль головного мозга, которая расположена в сложном месте. В итоге ей сделали операцию в Федеральном центре нейрохирургии в Новосибирске. Как это было, к каким последствиям могла привести такая опухоль и как девушка чувствует себя сейчас — рассказывает медицинский журналист НГС Мария Тищенко.

— Началось всё давно — в 2008 году. Симптомы были, но причину их появления не нашли. Сначала шум в ухе, потом присоединились головокружения, но я списывала всё на своё низкое давление. В какой-то момент я забыла о проблеме. В 2020-м всё пошло по нарастающей (нарушение слуха и координации. — Прим. ред.), — рассказывает Виктория Ольховская.

Опухоль — белое пятно на снимке. Операция длилась семь часов

Опухоль — белое пятно на снимке. Операция длилась семь часов

Недавно Виктория снова сделала МРТ по другой причине и узнала уже о причинах давнего недомогания — опухоли в 3,5 сантиметра. Ей сказали, что нужно как можно скорее делать операцию. Знакомые посоветовали обратиться именно к новосибирским специалистам. Она написала на сайте центра нейрохирургии в раздел «Заочная консультация», в течение трёх дней ей ответили и пригласили на операцию.

Виктория собрала документы и приехала в Новосибирск. Дома осталась кошка, а муж ждёт её в гостинице. Сама Виктория работает детским врачом в Омске, специалистом УЗИ.

— Единственное место в моём организме, которое я не знаю, — это голова. Как специалист УЗИ я всё знаю, кроме неё, — смеётся девушка.

Виктория чувствует себя хорошо и мечтает скорее попасть домой

Виктория чувствует себя хорошо и мечтает скорее попасть домой

Если такую опухоль, даже доброкачественную, вовремя не прооперировать, то при достижении больших размеров она может вызывать тяжёлые неврологические нарушения — дыхания, походки, затруднение глотания.

Врач-нейрохирург Федерального центра нейрохирургии Евгений Галушко говорит, что диагноз Виктории — объёмное образование мостомозжечкового угла, по гистологическим характеристикам — вестибулярно-акустическая шваннома. То есть до операции врачи предполагали, что эта опухоль доброкачественная, но точно об этом смогли сказать только после — по результатам гистологического исследования.

Евгений Галушко говорит, что это сложная операция из-за того, что опухоль находится рядом со стволом головного мозга&nbsp;

Евгений Галушко говорит, что это сложная операция из-за того, что опухоль находится рядом со стволом головного мозга 

— Это достаточно часто встречающееся образование, занимающее заднечерепную ямку с соответствующей неврологической симптоматикой. Мы провели оперативное лечение с достаточно хорошим результатом, удалили опухоль без каких-то последствий, угрожающих жизни пациентки, без неврологического дефицита. Её локализация трудна тем, что опухоль располагается вблизи функционально значимой области — области ствола головного мозга, мозжечка и черепно-мозговых нервов — важных структур, которые отвечают за слух, мимику лица, глотание.

Операция даже не на самом стволе головного мозга, а возле него очень сложная: нужны соответствующая практика, квалификация хирурга, медицинское оборудование, а также возможности дальнейшей реабилитации.

Виктория уже довольно активно ходит, хотя ей после операции нужно ограничить физическую активность

Виктория уже довольно активно ходит, хотя ей после операции нужно ограничить физическую активность

Симптомы, которые беспокоили девушку, частично остались, но только на время восстановительного периода — около двух месяцев.

— Сама мысль о том, что там всё хорошо, лечит, — говорит пациентка.

Операция прошла в конце мая, а в эту пятницу Викторию Ольховскую должны выписать

Операция прошла в конце мая, а в эту пятницу Викторию Ольховскую должны выписать

Поскольку Виктория — иногородний пациент, главный врач Джамиль Рзаев объясняет, как сейчас в условиях пандемии коронавируса принимают больных:

— На сегодняшний день в центре находится 78 пациентов — меньше, чем обычно. Это связано с тем, что сейчас более строгие условия госпитализации. И в этих сложных условиях эпидемии люди не перестают болеть чем-то, кроме коронавируса. Мы всех пациентов обследуем в течение целого рабочего дня — с утра до вечера. Делаем различные скрининговые исследования на наличие инфекции (тест на коронавирус, КТ органов грудной клетки и так далее. — Прим. ред.). Когда мы её выявляем, а мы её-таки выявляем, отправляем пациентов лечиться в обсерватор. А тех, у кого не выявлена, лечим. Хлопот стало больше, а привычной работы — меньше.

Джамиль Рзаев отмечает, что пациентов стало немного меньше

Джамиль Рзаев отмечает, что пациентов стало немного меньше

Такая работа, по словам главного врача, позволяет не инфицировать пациентов и не заражаться самим. Для 500 сотрудников центра тоже проводят скрининговые исследования по группам по 20–30 человек. На это тратятся время и деньги, но это необходимо, уверен он:

— Тогда больницы не станут эпидемиологическими бомбами, к сожалению, такое тоже происходит.

Пациенты приезжают не только из ближайших городов, но и из Крыма, Башкортостана, Севастополя, Челябинска и других отдаленных регионов.

В центре активно ведутся операции. Например, на этом снимке запечатлен процесс удаления спинно-мозговой грыжи, устранение фиксации спинного мозга

В центре активно ведутся операции. Например, на этом снимке запечатлен процесс удаления спинно-мозговой грыжи, устранение фиксации спинного мозга

Джамиль Рзаев говорит, что в «мирное» время в центре делали 25–30 операций в день, а сейчас — 20, лежит 115–120 пациентов, а сейчас — около 80. Целое отделение выделено под пациентов, которые поступают и обследуются, чтобы они ни с кем не пересекались.

— Если результат теста отрицательный, то мы переводим пациента в регулярное отделение и обычно на следующий день оперируем. У нас не лежат долго: хирургическая фабрика своего рода.

Пациенты с коронавирусом, по его словам, выявляются два-три в неделю при 20 в день.

В этой операционной проходит&nbsp;микрохирургическое удаление опухоли орбиты с применением нейрофизиологического мониторинга. Ассистент справа на фото проводила манипуляции на ноге, так как оттуда брали собственные ткани (фасцию бедра), чтобы переместить их в основание черепа, тем самым восстановив его целостность

В этой операционной проходит микрохирургическое удаление опухоли орбиты с применением нейрофизиологического мониторинга. Ассистент справа на фото проводила манипуляции на ноге, так как оттуда брали собственные ткани (фасцию бедра), чтобы переместить их в основание черепа, тем самым восстановив его целостность

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