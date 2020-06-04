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Катастрофа, которую пытались замять: в Норильске в реку вылилось 20 тысяч тонн топлива

Рассказываем подробности ЧП, из-за которого Путин распекал губернатора Красноярского края

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Водой из ближайших рек можно заправлять машины

Водой из ближайших рек можно заправлять машины

Разлив дизельного топлива в Норильске уже назвали крупнейшей экологической катастрофой в истории России. Впервые о разливе топлива стало известно еще 29 мая, правда, тогда масштабы происшествия были совершенно не ясны, а причиной катастрофы называли ДТП: якобы водитель легковушки врезался в резервуар с дизтопливом в районе Надеждинского металлургического завода на ТЭЦ-3, топливо разлилось и загорелось на площади 350 квадратных метров. МЧС отрапортовало, что пострадавших нет, пожар никак не влияет на работу ТЭЦ-3, угрозы экологии нет.

Видео: ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ / YouTube.com

Только на следующий день стало известно, что в результате аварии разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива — оказалось, что из-за внезапного проседания опор, прослуживших более 30 лет без нареканий, получил повреждения резервуар хранения топлива. Топливо вылилось в реку Амбарную, площадь масляного пятна составила 180 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с площадью половины Ватикана или 45 Исаакиевских соборов.

На ликвидацию разлива отправили мурманских морских спасателей. Правда, первые сообщения о том, что на место выехали специалисты для ликвидации последствий ЧС, появились только 1 июня.

В «Норникеле» сняли пятно с вертолёта

К этому времени следователи уже занялись изучением обстоятельств рокового ДТП. Но не успели закончить расследование, как на «Норникеле», которому и принадлежит Надеждинский металлургический комбинат (на его территории находятся ТЭЦ и злополучный резервуар. — Прим. ред.), сообщили, что легковушка тут ни при чем. Автомобиль сгорел, заехав в лужу уже разлившегося топлива. А причиной ЧП, по мнению представителей предприятия, может быть потепление. Якобы из-за него сдвинулись опоры под топливными цистернами.

Так выглядят сверху 20 тысяч тонн дизтоплива в&nbsp;реке Амбарной<br>

Так выглядят сверху 20 тысяч тонн дизтоплива в реке Амбарной

Водитель сгоревшей машины рассказал свою версию произошедшего.

— Впереди был мокрый асфальт. Дождя не было, ну, то есть лужи были. Запаха не было. Ограждающих каких-то конструкций, предупреждающих знаков не было. Персонал отсутствовал технологический. Я поехал. В какой-то момент машина остановилась. Может, она провалилась, произошёл подмыв асфальта. Но когда я открыл дверь, уровень увеличился, чувствовался запах дизельного топлива. То есть уровень поднялся, я вылез через крышу. Как раз появился технологический персонал, к этому времени машина от этой жидкости начала дымить из-под капота. Языки пламени из-под автомобиля начали появляться. Я побежал, пока ещё машина дымила, отбежал на безопасное расстояние, сообщил руководству и позвонил в дежурную часть полиции города Норильска. В это время уже автомобиль пылал полностью, и минут через пять пожарные подъехали, — рассказал водитель.

Пока идут разбирательства, ТЭЦ не прекращает работу. Пятно стало ещё краснее

Пока идут разбирательства, ТЭЦ не прекращает работу. Пятно стало ещё краснее

В Норильске объявили режим ЧС, следователи возбудили три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Главный подозреваемый пока один — начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК».

К 3 июня информация о произошедшем дошла до президента. Тогда Владимир Путин вызвал на виртуальный ковёр губернатора Красноярского края Александра Усса. Отчитываясь перед Владимиром Путиным, он подтвердил, что авария не устранялась два дня из-за того, что информация о разгерметизации хранилища поступила только на следующий день после ЧП, но тогда специалисты заверили, что опасности загрязнения реки и почвы нет.

— Только после появления тревожащей информации в социальных сетях и настойчивых вопросов должностным лицам утром в воскресенье стала известна реальная картина происшествия, — рассказал Александр Усс.

Видео: НГС.НОВОСТИ Красноярск / Vk.com

— И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор, — упрекнул президент. — Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там всё в порядке со здоровьем?

После президентского разноса Александр Усс вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым 4 июня вылетел в Норильск. Оценив масштаб происшествия, Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске, но как именно — не уточнил. Известно только, что сжигать разлившиеся нефтепродукты не будут.

Степень бедствия со своей стороны уже оценили экологи «Гринписа». По их расчетам, экологический ущерб водным объектам может превышать 6 миллиардов рублей. И это ещё не учитывая ущерб почве и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, предельно допустимая конденсация в водных объектах превышена в десятки тысяч раз.

На данный момент загрязнение зафиксировано уже не только в реке Амбарной, но и в реке Далдыкан — практически все притоки этих водоёмов заполнены нефтепродуктами. В «Гринипсе» считают, что катастрофа не пройдет бесследно, а её последствия будут наблюдаться ещё долго, и предупреждают, что это может поменять жизнь коренных народов и серьезно повлиять на здоровье людей.

Российское отделение «Гринпис» считает, что на восстановление природы потребуется больше 10 лет. Защитники природы уже попросили Михаила Мишустина провести внеплановую проверку соблюдения законодательства и технических нормативов на всех объектах в Арктике.

Наши коллеги из NGS24.RU следят, как развивается ситуация.

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НорникельЧСдизельное топливо
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