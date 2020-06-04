Катастрофа, которую пытались замять: в Норильске в реку вылилось 20 тысяч тонн топлива

Разлив дизельного топлива в Норильске уже назвали крупнейшей экологической катастрофой в истории России. Впервые о разливе топлива стало известно еще
Видео: ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ / YouTube.com
Только на следующий день стало известно, что в результате аварии разлилось более
На ликвидацию разлива отправили мурманских морских спасателей. Правда, первые сообщения о том, что на место выехали специалисты для ликвидации последствий ЧС, появились только
К этому времени следователи уже занялись изучением обстоятельств рокового ДТП. Но не успели закончить расследование, как на «Норникеле», которому и принадлежит Надеждинский металлургический комбинат (на его территории находятся ТЭЦ и злополучный резервуар. — Прим. ред.), сообщили, что легковушка тут ни при чем. Автомобиль сгорел, заехав в лужу уже разлившегося топлива. А причиной ЧП, по мнению представителей предприятия, может быть потепление. Якобы из-за него сдвинулись опоры под топливными цистернами.
Водитель сгоревшей машины рассказал свою версию произошедшего.
— Впереди был мокрый асфальт. Дождя не было, ну, то есть лужи были. Запаха не было. Ограждающих каких-то конструкций, предупреждающих знаков не было. Персонал отсутствовал технологический. Я поехал. В какой-то момент машина остановилась. Может, она провалилась, произошёл подмыв асфальта. Но когда я открыл дверь, уровень увеличился, чувствовался запах дизельного топлива. То есть уровень поднялся, я вылез через крышу. Как раз появился технологический персонал, к этому времени машина от этой жидкости начала дымить из-под капота. Языки пламени из-под автомобиля начали появляться. Я побежал, пока ещё машина дымила, отбежал на безопасное расстояние, сообщил руководству и позвонил в дежурную часть полиции города Норильска. В это время уже автомобиль пылал полностью, и минут через пять пожарные подъехали, — рассказал водитель.
В Норильске объявили режим ЧС, следователи возбудили три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Главный подозреваемый пока один — начальник котлотурбинного цеха
К 3 июня информация о произошедшем дошла до президента. Тогда Владимир Путин вызвал на виртуальный ковёр губернатора Красноярского края Александра Усса. Отчитываясь перед Владимиром Путиным, он подтвердил, что авария не устранялась два дня из-за того, что информация о разгерметизации хранилища поступила только на следующий день после ЧП, но тогда специалисты заверили, что опасности загрязнения реки и почвы нет.
— Только после появления тревожащей информации в социальных сетях и настойчивых вопросов должностным лицам утром в воскресенье стала известна реальная картина происшествия, — рассказал Александр Усс.
Видео: НГС.НОВОСТИ Красноярск / Vk.com
— И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор, — упрекнул президент. — Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там всё в порядке со здоровьем?
После президентского разноса Александр Усс вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым
Степень бедствия со своей стороны уже оценили экологи «Гринписа». По их расчетам, экологический ущерб водным объектам может превышать
На данный момент загрязнение зафиксировано уже не только в реке Амбарной, но и в реке Далдыкан — практически все притоки этих водоёмов заполнены нефтепродуктами. В «Гринипсе» считают, что катастрофа не пройдет бесследно, а её последствия будут наблюдаться ещё долго, и предупреждают, что это может поменять жизнь коренных народов и серьезно повлиять на здоровье людей.
Российское отделение «Гринпис» считает, что на восстановление природы потребуется больше
Наши коллеги из NGS24.RU следят, как развивается ситуация.