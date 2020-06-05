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Авто Самый глупый перекресток Проблема

Новое место в Новосибирске, где главная дорога внезапно обрывается — водители рискуют

Изучаем схему движения на перекрестке улиц Сакко и Ванцетти и Толстого

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Перекресток улиц Сакко и Ванцетти и Толстого

Перекресток улиц Сакко и Ванцетти и Толстого

Продолжаем вместе с читателями НГС выявлять странности в организации дорожного движения в Новосибирске. Очередное, не совсем понятное направление главной дороги — на перекрестке улиц Сакко и Ванцетти и Толстого. Перед водителями, которые едут по главной, внезапно предстает знак изменения направления (главная уходит направо), к тому же знак частично закрыт зеленью. Подробности — в материале Дмитрия Косенко.

Участок улицы Сакко и Ванцетти от Кирова до жилого комплекса «Оазис» проходит через частный сектор, улицу пересекают несколько более компактных улочек: Московская, Ленинградская, Толстого, Чехова, Тургенева, Белинского, Лескова. Фактически Сакко и Ванцетти считается более крупной и оживленной улицей, на всех перекрестках она является главной.

Улица Сакко и Ванцетти, вид со стороны Кирова

Улица Сакко и Ванцетти, вид со стороны Кирова

И только на перекрестке с улицей Толстого мы встречаем внезапное изменение направления главной дороги — если ехать от Кирова, главная поворачивает направо на Толстого. Соответственно машины на Сакко и Ванцетти должны уступать тем, кто выезжает на перекресток с Толстого.

Улица Толстого, вид со стороны Богаткова

Улица Толстого, вид со стороны Богаткова

— Возможно когда-то был актуален знак главной дороги для тех, кто поворачивает направо двигаясь со стороны Кирова. Однако сейчас, когда основная часть потока движется в жилой комплекс «Оазис» и из него, было бы логичнее оставить преимущество тем, кто движется прямо по Сакко и Ванцетти, — пишут наши читатели.

Улица Сакко и Ванцетти, вид со стороны ЖК «Оазис»

Улица Сакко и Ванцетти, вид со стороны ЖК «Оазис»

Наблюдения за этим перекрестком показывают, что основной поток идет по Сакко и Ванцетти в обе стороны, при этом некоторые водители не обращают внимания на знак и, не сбавляя скорости, пролетают перекресток, даже не собираясь уступать дорогу.

Улица Сакко и Ванцетти, вид со стороны Кирова

Улица Сакко и Ванцетти, вид со стороны Кирова

На наших глазах водитель белого RAV4 чуть не врезался в золотистый Renault — благо женщина за рулем последнего притормозила перед перекрестком.

Вероятно, аварийные ситуации здесь возникают регулярно

Вероятно, аварийные ситуации здесь возникают регулярно

Вероятно, такие аварийные ситуации здесь возникают регулярно, а некоторые заканчиваются ДТП. Возможно, дорожникам стоит проанализировать актуальные транспортные потоки в этом месте и поставить вопрос об изменении направления главной дороги.

Все проблемные перекрестки Новосибирска, о которых мы писали в нашей рубрике, вы можете увидеть на нашей интерактивной карте:

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Самый глупый перекрёстокДТП
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