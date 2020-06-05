Новое место в Новосибирске, где главная дорога внезапно обрывается — водители рискуют

Продолжаем вместе с читателями НГС выявлять странности в организации дорожного движения в Новосибирске. Очередное, не совсем понятное направление главной дороги — на перекрестке улиц Сакко и Ванцетти и Толстого. Перед водителями, которые едут по главной, внезапно предстает знак изменения направления (главная уходит направо), к тому же знак частично закрыт зеленью. Подробности — в материале Дмитрия Косенко.
Участок улицы Сакко и Ванцетти от Кирова до жилого комплекса «Оазис» проходит через частный сектор, улицу пересекают несколько более компактных улочек: Московская, Ленинградская, Толстого, Чехова, Тургенева, Белинского, Лескова. Фактически Сакко и Ванцетти считается более крупной и оживленной улицей, на всех перекрестках она является главной.
И только на перекрестке с улицей Толстого мы встречаем внезапное изменение направления главной дороги — если ехать от Кирова, главная поворачивает направо на Толстого. Соответственно машины на Сакко и Ванцетти должны уступать тем, кто выезжает на перекресток с Толстого.
— Возможно когда-то был актуален знак главной дороги для тех, кто поворачивает направо двигаясь со стороны Кирова. Однако сейчас, когда основная часть потока движется в жилой комплекс «Оазис» и из него, было бы логичнее оставить преимущество тем, кто движется прямо по Сакко и Ванцетти, — пишут наши читатели.
Наблюдения за этим перекрестком показывают, что основной поток идет по Сакко и Ванцетти в обе стороны, при этом некоторые водители не обращают внимания на знак и, не сбавляя скорости, пролетают перекресток, даже не собираясь уступать дорогу.
На наших глазах водитель белого RAV4 чуть не врезался в золотистый Renault — благо женщина за рулем последнего притормозила перед перекрестком.
Вероятно, такие аварийные ситуации здесь возникают регулярно, а некоторые заканчиваются ДТП. Возможно, дорожникам стоит проанализировать актуальные транспортные потоки в этом месте и поставить вопрос об изменении направления главной дороги.
Все проблемные перекрестки Новосибирска, о которых мы писали в нашей рубрике, вы можете увидеть на нашей интерактивной карте: