Новое место в Новосибирске, где главная дорога внезапно обрывается — водители рискуют

— Возможно когда-то был актуален знак главной дороги для тех, кто поворачивает направо двигаясь со стороны Кирова. Однако сейчас, когда основная часть потока движется в жилой комплекс «Оазис» и из него, было бы логичнее оставить преимущество тем, кто движется прямо по Сакко и Ванцетти, — пишут наши читатели.