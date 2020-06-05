«Сотни побитых окон по всему городу»: бывшие новосибирцы о протестах и грабежах в Америке

Соединенные Штаты сотрясают протесты против полицейского произвола, которые сопровождаются грабежами и вандализмом. Поводом для недовольства стала смерть во время жесткого задержания чернокожего американца Джорджа Флойда (тот пытался расплатиться фальшивой купюрой и дрался с полицией). Мирные митинги переросли в массовые беспорядки. Мы поговорили с бывшими новосибирцами, которые живут в разных частях Америки, о том, что они видят и как относятся к происходящему.



Дмитрий Белянов (Вашингтон)



— Бизнесы только начали открываться, а теперь приходится заколачиваться. Сотни побитых окон по всему городу. В одном месте целый квартал. Я такого в жизни не видел. На днях на улицах появилась военная техника — последний раз её вводили после терактов 11 сентября 2001 года. Также ввели комендантский час с 19.00 на два дня. Правда, вчера время его начала сдвинули на 23.00.