«Сотни побитых окон по всему городу»: бывшие новосибирцы о протестах и грабежах в Америке

Соединенные Штаты сотрясают протесты против полицейского произвола, которые сопровождаются грабежами и вандализмом. Поводом для недовольства стала смерть во время жесткого задержания чернокожего американца Джорджа Флойда (тот пытался расплатиться фальшивой купюрой и дрался с полицией). Мирные митинги переросли в массовые беспорядки. Мы поговорили с бывшими новосибирцами, которые живут в разных частях Америки, о том, что они видят и как относятся к происходящему.
Дмитрий Белянов (Вашингтон)
— Бизнесы только начали открываться, а теперь приходится заколачиваться. Сотни побитых окон по всему городу. В одном месте целый квартал. Я такого в жизни не видел. На днях на улицах появилась военная техника — последний раз её вводили после терактов 11 сентября 2001 года. Также ввели комендантский час с 19.00 на два дня. Правда, вчера время его начала сдвинули на 23.00.
Анна Лапаткова (Лос-Анджелес)
— Ситуация крайне неприятная, но она не новая. В Лос-Анджелесе тоже самое было после избиения темнокожего американца Родни Кинга в 1992 году. Протесты — это нормальное явление здесь, они проходят почти каждую неделю по разным поводам. Особенно поражают меня полицейские, стоящие на коленях перед толпой в знак солидарности с протестующими. Мародерство не всегда сопутствует этим протестам. То, что происходит сейчас, результат несбалансированных действий руководства штата (демократы) и страны (республиканцы). Я не думаю, что это приведёт к революции. Мародерствуют банды из соседних штатов и наши, местные. Важно отметить, что сумма до 950 долларов не квалифицируется в Калифорнии как кража, а считается мелким хулиганством. Кроссовки и джинсы меньше 950 стоят, математика тут простая. У меня расписали офис граффити, но окна не разбили. Так что мне повезло.
Надежда Яхотина (Чикаго)
— Я работаю с художниками и арт-комьюнити, а искусство, как известно, никогда не нейтрально, поэтому всецелая поддержка мирным протестам за правосудие и против расизма. Те протесты, в которых участвовали мои друзья, были мирными. И совершенно понятно, что изначально провокации и случаи вандализма были организованы какой-то другой стороной, не заинтересованной в изменении системы, а позже подхвачены оппортунистами.
С субботы в Чикаго каждый вечер с 21.00 до шести утра действует комендантский час, многие магазины и бизнесы были разграблены вандалами, которые ничего общего с протестантами не имеют. Очень жаль, что это происходит, так как многие бизнесы и так пострадали во время карантина, и после разрушений с грабежами многим будет невозможно выжить. Понятно, что волна беспорядков будет сходить на нет медленнее, чем в обычное время, так как люди засиделись на карантине и многие выпускают пар. Но это два разных процесса: протесты за правосудие, вызванные убийством Флойда, и беспорядки.
Та боль и фрустрация, которую сейчас проживают протестно настроенные люди, — это неизбежная часть формирования ответственного общества. И в моём комьюнити, галереи, художники, мои коллеги и соседи, все, конечно, поддерживают протесты и вносят какой-то свой вклад в перемены. Кто-то волонтерствует, помогая восстановить разрушенные бизнесы, кто-то финансово поддерживает освобождение арестованных протестантов, кто-то просто выражает солидарность.
Ольга Матюгина (Нью-Джерси)
— Все мои знакомые в полном… недоумении. Знакомые либеральные американцы честно вывесили в соцсетях что-нибудь про чёрные жизни, но что они думают о погромах, я не знаю. Все начальники моего мужа (он работает в банке) разослали по имейлу свой план по борьбе с расизмом (ничего не напоминает?). Русское комьюнити дружно закупает ружья. В пятницу в соседней деревне (5 минут езды от нас) — марш. Эта неделя официально протестная по Нью-Джерси. Разрешений не требуется. Кто организатор — неизвестно. Патрулирование улиц полицией — в штатном режиме. Народ конкретно предлагает им «помочь». Понаблюдать за протестующими. Чтобы идей не возникало.
В нашем городке до сих пор всё было тихо-спокойно. Особенно если учесть, что все сидят по норам и в город на работу никто не ездит. Репортажи с Манхэттена — за пределами реального. Так как от нас это как от городка до города, то становится не очень уютно от полного бездействия полиции. Ходят петиции об импичменте Де Блазио (мэр Нью-Йорка). Полицейские комментируют, что у них связаны руки, что у властей нет никакого плана. Что всех собак вешают на них. Кто чего ждёт — для меня загадка. Думаю, не осталось человека в Нью-Йорке, кто бы был доволен. Просто страшно. То есть понятно, что громят и грабят полные отморозки и профессионалы, которые не могут упустить свой шанс, но как это всё сочетается с бездействием полиции, я пока не поняла. С одной стороны, Трамп, расчищающий себе путь для селфи, с другой — полицейские Нью-Йорка, стоящие за загородкой. В итоге полный хаос.